Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba. El a fost unul dintre cei opt democraţi care au votat alături de republicani pentru încheierea blocajului guvernamental
News.ro, 14 noiembrie 2025 01:30
Senatorul democrat american John Fetterman a fost internat joi în spital după ce a căzut în timpul unei plimbări dimineaţa devreme, dar se simte bine şi este supus unei observaţii de rutină, a anunţat purtătorul său de cuvânt, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 2 ore
01:30
Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba. El a fost unul dintre cei opt democraţi care au votat alături de republicani pentru încheierea blocajului guvernamental # News.ro
Senatorul democrat american John Fetterman a fost internat joi în spital după ce a căzut în timpul unei plimbări dimineaţa devreme, dar se simte bine şi este supus unei observaţii de rutină, a anunţat purtătorul său de cuvânt, relatează Reuters.
01:10
Fostul preşedinte georgian Saakaşvili îi cere lui Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier” ucrainean # News.ro
Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a făcut joi un apel public către preşedintele Volodimir Zelenski, cerându-i să i se acorde statutul de „prizonier ucrainean”, după ce autorităţile georgiene au anunţat miercuri că se întoarce în închisoare după mai bine de doi ani petrecuţi în spital în urma unei presupuse tentative de otrăvire din partea regimului prorus aflat în prezent la putere la Tbilisi, relatează „Kyiv Post”.
Acum 4 ore
00:40
Preşedintele BBC îi cere scuze lui Donald Trump pentru difuzarea documentarului cu montaj înşelător, dar refuză plata unor compensaţii. Între timp, au apărut noi acuzaţii de editare vicioasă la BBC # News.ro
Preşedintele Consiliului de Administraţie al BBC, Samir Shah, i-a trimis lui Donald Trump o „scrisoare personală” în care îşi cere scuze, dar respinge acuzaţiile de defăimare şi plata unor compensaţii, după difuzarea unui documentar având un montaj înşelător cu discursul preşedintelui american rostit la 6 ianuarie 2021, când susţinătorii săi au atacat Congresul, a anunţat joi seara BBC.
00:00
Cupa Mondială 2026: Franţa s-a calificat la turneul final, după 4-0 cu Ucraina / Ronaldo, eliminat la Irlanda - Portugalia # News.ro
Echipa naţională a Franţei a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-0, reprezentativa Ucrainei, în cadrul grupei D a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026, şi va merge direct la turneul final din America.
00:00
Cupa Mondială 2026: RD Congo – Camerun 1-0, iar învingătorii întâlnesc Nigeria în finala play-off-ului african # News.ro
Echipa naţională din RD Congo a învins joi seara, pe teren neutru, scor 1-0, echipa naţională a Camerunului şi va juca împotriva Nigeriei în finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026.
13 noiembrie 2025
23:50
Ilie Bolojan: Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice / Se vor realiza şi capetele din autostrăzile Moldovei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este o prioritate pentru România ca prin programul SAFE să fie realizate capetele de autostradă din Moldova, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni din A8, dar şi Paşcani-Siret din cadrul A7. În acelaşi timp, premierul a precizat că România caută deja parteneri din alte state pentru investiţii în industria de apărare, urmând ca producţia să se realizeze în ţara noastră.
23:40
Bolojan recunoaşte că există riscul unei înfrângeri pentru candidaţii partidelor din coaliţie la Primăria Capitalei: Cetăţenii sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util # News.ro
Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar, în acelaşi timp, are încredere că alegătorii Capitalei sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral.
23:40
Compania spaţială Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos a lansat joi din Florida racheta sa gigantică New Glenn în primul său zbor comercial, efectuat pentru NASA, transportând două sonde către Marte în cadrul primei misiuni ştiinţifice a companiei, relatează AFP şi Reuters.
23:40
Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP # News.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti, şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur.
23:30
Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României / Totul este blocat / Am ajuns la 8 lei motorina. Cu inflaţia am ajuns la 10%. Mi se dădea foc în Piaţa Victoriei / Confundăm reforma cu concedierile # News.ro
Fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, care ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre ”dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.
23:30
Bolojan recunoaşte că există riscul unei înfrângeri pentru candidaţii partidelor din coaliţie la Primăria Capitalei: Cetăţenii sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util # News.ro
Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar, în acelaşi timp, are încredere că alegătorii Capitalei sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral.
23:20
Volei masculin: Dinamo Bucureşti ratează după ”set de aur” calificarea în turul III al Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a ratat joi, în deplasare, calificarea în turul III preliminar al Ligii Campionilor, după ”setul de aur”, în manşa a doua cu campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana.
23:20
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti, al şaptelea eşec consecutiv în Liga Campionilor, în deplasare, cu HBC Nantes # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.
23:10
POLITICO: E-mailurile lui Epstein arată schimburi de mesaje în 2018 cu şeful Consiliului Europei de atunci, cu care discuta despre contacte cu oficiali ruşi. Finanţistul mărturisea că le-a oferit ruşilor informaţii despre Trump # News.ro
Cu aproape o lună înainte ca preşedintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, finanţistul Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj principalului diplomat rus: „Dacă vrei să-l înţelegi pe Trump, vorbeşte cu mine”, scrie POLITICO. Dezvăluirea apare într-un e-mail din 24 iunie 2018 adresat de Epstein lui Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care în acel moment conducea Consiliul Europei.
23:10
Meciul Franţa-Ucraina: Omagiu adus pe Parc des Princes victimelor atacurilor din 13 noiembrie 2015 # News.ro
Jucătorii şi suporterii au ţinut un minut de reculegere, joi, pe Parc des Princes, în memoria victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, marcând astfel începutul solemn al serii, înaintea meciului Franţa - Ucraina, din preliminariile Cupei Mondiale.
23:00
Scandal la Secţia Chirurgie Intervenţională a Spitalului Judeţean Braşov – Medicii acuză conducerea că a impus un număr maxim de internări pe lună / Directorul vorbeşte despre ”deficienţe de comunicare internă” / Reacţia ministrului Rogobete # News.ro
Colectivul de medici ai Secţiei Chirurgie Intervenţională de la Spitalul Judeţean Braşov a acuzat conducerea unităţii că a impus un număr maxim de internări, distribuind pe reţelele de socializare inclusiv un document intern primit din partea managementului. Potrivit medicilor, în medie, 180 de pacienţi ar fi rămas netrataţi, dacă restricţiile s-ar fi impus. Deşi iniţial a acuzat colectivul de medici de ”gravă tentativă de dezinformare”, ulterior directorul Dan Grigorescu a transmis o clarificare în care vorbeşte despre o neînţelegere generată de ”deficienţe de comunicare internă”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a intervenit în scandal şi anunţă că activitatea va continua şi că toţi pacienţii vor fi trataţi.
23:00
Ilie Bolojan: Măsurile de corecţie au arătat că, în luna octombrie, ne-au scăzut cheltuielile cu salariile. Noi cheltuim în jur de 13-14 miliarde într-o lună cu salarii în sectorul public. Ne-au scăzut cu 500 de milioane # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.
Acum 6 ore
22:30
Medicul Lorelei Nassar: Când ne spălăm pe dinţi, întotdeauna, ultimul pas, facem şi un periaj al limbii # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a transmis că după periajul dinţilor este necesar de fiecare dată şi un periaj al limbii. Este important să ne uităm ce se întâmplă şi în interiorul buzelor, a atras atenţia medicul.
22:30
Ilie Bolojan: Nu faci întotdeauna coaliţii cu cine vrei, ci faci coaliţii care sunt date de o realitate pe care a hotărât-o electoratul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la declaraţiile unor lideri PSD care au cerut o guvernare fără USR, că, atunci când sunt congrese sau diverse evenimente de partid, tensiunea este mai ridicată, dar că nu întotdeauna faci coaliţie cu cine vrei.
22:20
Polo: Înfrângeri la limită pentru Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti în grupele LEN Euro Cup # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat eşecuri la limită, joi, în etapa a III-a din grupele LEN Euro Cup.
22:10
Medicul Lorelei Nassar, despre HPV la nivel oral: În marea majoritate a cazurilor, el se neutralizează de către sistemul imunitar într-un decurs de 1-2 ani # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a explicat, joi seară, că infecţia cu HPV poate avea loc şi la nivel oral, dar se neutralizează de către sistemul imunitar în decursul a unu-doi ani.
22:10
Cupa Mondială 2026: Nigeria a învins Gabon, în prelungiri, şi s-a calificat în finala play-off-ului african # News.ro
Echipa naţională a Nigeriei a dispus joi seara, pe teren neutru, scor 4-1 după prelungiri, de echipa naţională din Gabon, şi va juca finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026.
22:10
Ilie Bolojan, despre întâlnirea de la Cotroceni pe tema pensiilor magistraţilor: Ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie; nici nu ne-am apropiat de o variantă / Dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că "nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă". Premierul a afirmat că, în timp ce populaţia ţării are o pensie medie de 500 – 600 de euro, cea a magistraţilor este în jur de 5.000 de euro. În următorii ani, numărul populaţiei active va fi mult redus şi, ”dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României”.
22:00
Cseke Attila, întrebat dacă reducerea numărului de comune este soluţie pentru scăderea cheltuielilor: Mă gândesc foarte serios la problema referitoare la rangul localităţilor / România nu a respectat niciodată criteriile impuse prin lege # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că se gândeşte serios la problema referitoare la rangul localităţilor şi precizat că, din 2001, de când există Planul de amenajare a teritoriului, România nu a respectat niciodată criteriile pe care le-a impus prin această lege.
21:50
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei / Intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată # News.ro
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Fata intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.
21:30
SCM Vâlcea, după meciul pierdut cu Gloria Bistriţa: Unii suporteri au fost extraşi din tribună, sechestraţi şi loviţi de către agenţii de pază # News.ro
Echipa de handbal feminin SCM Rm. Vâlcea cere FR Handbal ”măsuri dure”, după ce membri ai galeriei sale au fost agresaţi de către agenţi ai firmei de pază de la meciul cu Gloria Bistriţa, iar unii suporteri ”au fost sechestraţi şi loviţi”. Clubul gazdă susţine că fanii vâlceni au intrat în conflict cu cei ai Gloriei şi situaţia a degenerat când au vrut să sară peste gardul de protecţie în tribuna adversă.
21:30
Fotbal – amical: Cehia a învins la limită San Marino, 1-0 / Pentru învinşi urmează confruntarea cu România # News.ro
Echipa naţională a statului San Marino, viitoare adversară a României, a pierdut joi, în deplasare, scor 0-1, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Cehiei.
21:20
Merz îi spune lui Zelenski că bărbaţii ucraineni ar trebui să rămână acasă şi să lupte. Numărul tinerilor ucraineni care vin în Germania a crescut brusc de când Kievul a relaxat regulile de ieşire din ţară # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să limiteze fluxul de tineri ucraineni către Germania şi să se asigure că aceştia rămân să-şi apere ţara, relatează POLITICO.
21:10
Echipa naţională a Norvegiei a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Estoniei, în grupa I a calificărilor Cupei Mondiale 2024. Norvegienii au şapte victorii din şapte meciuri şi conduc în clasamentul grupei.
21:10
Cseke Attila: Sunt reduceri la toate cabinetele demnitarilor, începând de la primul ministru până la primari / Dragoş Pîslaru: Grilele de demnitari au rămas neatinse din 2018 / Consilierii nu au salarii deloc atractive # News.ro
Reforma administraţiei pregătită de Guvern va cuprinde reduceri de posturi la toate cabinetele demnitarilor, de la premier până la viceprimarii de localităţi mari. Cabinetele viceprimarilor de localităţi mici, cu mai puţin de 10.000 de locuitori, se vor desfiinţa, a anunţat, joi, ministrul Dezvoltprii, Cseke Attila. La rândul său, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că salariile consilierilor nu sunt atractive, întrucât grilele nu au fost actualizate din 2018.
21:00
Daniel Băluţă spune că ar lucra cu Ciprian Ciucu, dacă ar ajunge primarul Capitalei: Suntem nişte oameni raţionali, ne-am înţeles de fiecare dată bine / Îl respect foarte mult pe Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, spune că ar lucra cu Ciprian Ciucu, dacă ar ajunge primarul Capitalei, el afirmând că sunt nişte oameni raţionali şi s-au înţeles de fiecare dată bine. El a mai spus că îl respectă foarte mult pe candidatul USR, Cătălin Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv.
21:00
Cseke Attila ar vrea ca reforma administraţiei să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern / Se reduc aproape 13.000 de posturi ocupate din administraţia locală / Ce mai prevede proiectul # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat, joi, cum intenţionează Guvernul să facă reforma administraţiei centrale şi locale şi a precizat că nu este vorba despre a da oameni afară, ci de a eficientiza statul. Impactul financiar al reformei administraţiei locale şi centrale se va situa între 3,5 şi 4,5 miliarde de lei. Ministrul afirmă că şi-a dori ca reforma administraţiei să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern.
21:00
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă, scrie Le Figaro.
21:00
Louis Buffon, fiul fostului portar italian Gianluigi Buffon, a înscris un hat-trick pentru echipa naţională U19 a Cehiei, în calificările pentru Euro U19 2026, scor 6-1 cu Azerbaidjan.
Acum 8 ore
20:40
Băluţă: Dacă v-aş spune, dacă astăzi sunt primarul Bucureştiului, că de mâine lucrurile vor fi wow şi vom avea absolut tot ce ne lipseşte, traficul va fi perfect, aş fi un mincinos iar oamenii s-au săturat de asta. Nu sunt nici ipocrit, nici mincinos # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că dacă ar spune, dacă astăzi este primarul Bucureştiului, că de mâine lucrurile vor fi wow şi vom avea absolut tot ce ne lipseşte, traficul va fi perfect, ar fi un mincinos iar oamenii s-au săturat de asta, el precizând că nu este nici ipocrit, nici mincinos.
20:30
Daniel Băluţă: Primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti / Am votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela. Am acţionat exact aşa cum mi-a dictat conştiinţa # News.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat PSD la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, a declarat joi că primarul Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti, el precizând că a votat pentru referendumul lui Nicuşor Dan, în momentul acela şi a acţionat exact aşa cum i-a dictat conştiinţa.
20:20
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri: Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu / Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că i-a prostit pe toţi Sorin Grindeanu. ”Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a mai spus Ciucu.
20:20
Daniel Băluţă: Am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie. Toate lucrurile astea nu fac politică. Bucureştenii ar trebui să se orienteze către un manager # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat joik, despre alegerile parţiale din Bucureşti, că este vorba probabil doar 1% de politică şi 99% este vorba despre rezultate, despre capacitatea pe care candidaţii o au de a livra lucrurile către comunitate, el arătând că am avut politică în Bucureşti mult prea mulţi ani şi această politică nu a ţinut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie, iar toate lucrurile astea nu fac politică.
20:20
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, condusă de antrenorul român Cosmin Olăroiu, a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Irakului, în prima manşă a barajului asiatic pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.
20:20
Grupul Boeing, obligat să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei victime a accidentului unui avion 737 MAX în Etiopia din 2019 # News.ro
Un juriu federal din Chicago a decis ca Boeing să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei angajate ONU din domeniul mediului, Shikha Garg, care a murit în prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019, transmite Reuters.
20:10
Dragoş Pîslaru, despre proiectul referitor la pensile magistraţilor: CSM va putea alege să tergiverseze / Nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă / Fără această reformă, nu bifăm jalonul din PNRR / Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Păslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce ”nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.
20:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, are din nou dreptul să călătorească după ridicarea controlului judiciar # News.ro
Fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare în Franţa pentru o serie de infracţiuni legate de criminalitatea organizată, a obţinut ridicarea măsurilor care îi interziceau să călătorească în străinătate şi îl obligau să se prezinte periodic la comisariatul din Nisa, a aflat joi AFP de la o sursă judiciară.
20:00
Pictură murală dedicată echipei naţionale, pe un bloc din Bucureşti. “Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor” – VIDEO # News.ro
O pictură murală imensă pe un bloc din Bucureşti este dedicată echipei naţionale de fotbal, înfăţişându-i pe Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Nicolae Stanciu, a anunţat, joi, FRF.
20:00
Ciucu: Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii / Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, că se vorbeşte atât de mult de preşedintele Nicuşor Dan în această campanie de ”li s-a luat” şi a fost atât de prezent în campania aceasta, că nu se por face auziţi unii pe alţii, el arătând că vrea să fie ales pentru ceea ce este consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că îl recomandă cineva.
19:50
Ciprian Ciucu: Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu / Bolojan a refuzat, le-a zis: Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat şi le-a zis: ”Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde”.
19:40
Dragoş Pîslaru, după aprobarea PNRR revizuit: Este o primă etapă pe care, plastic, aş numi-o ”de stingere de incendii” / Din iunie până în noiembrie, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe PNRR # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi seară, că aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit reprezeintă încheierea etapei de ”stingere de incendii” cu care s-a confruntat Guvernul actual, care a avut de luat multe decizii importante şi de neevitat de la instalarea în funcţie. Ministrul a subliniat că, pe lângă renegocierea PNRR, Guvernul a lucrat şi la stabilirea unui cadrul legal predictibil, dar a fpcut şi plăţi. Din iunie până în noiembrie, afirmă ministrul, Guvernul a făcut 30% din toate volumele de plăţi care au fost făcute vreodată pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
19:30
Primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială s-a prăbuşit pe scenă în câteva secunde - VIDEO # News.ro
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială, denumit „Aldol”, s-a prăbuşit pe scenă, devenind rapid subiectul batjocurii pe reţelele sociale, relatează Le Figaro.
19:20
Prahova: Zonă din municipiul Câmpina, supravegheată permanent de către pompieri, după ce de mai multe zile localnicii reclamă miros de gaz / În apropiere se află o sondă dezafectată de jumătate de secol # News.ro
Locuitorii de pe o stradă din municipiul Câmpina, al doilea mare oraş al judeţului Prahova, reclamă, de câteva zile, că în zonă de simte miros puternic de gaz. În apropierea străzii este amplasată o sondă veche de peste un secol şi care nu mai este funcţională de peste 50 de ani. Primăria oraşului anunţă, joi seară, că pompierii se află în zonă permanent şi fac măsurători periodice ale concentraţiilor de gaze.
19:20
Ciprian Ciucu, despre ruperea prieteniei cu Drulă: Se va vedea după campanie / Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat # News.ro
Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună.
19:10
Cseke Attila: Toate investiţiile finanţate din PNRR care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la 19 august vor fi finanţate de către Guvern în continuare / Este vorba de 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, joi, că toate investiţiile finanţate din PNRR, derulate de ministerul pe care îl conduce, care aveau contracte de execuţie de lucrări valide la data de 19 august 2025, vor fi finanţate în continuare de Guvern. El a precizat că în această situaţie se află 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.