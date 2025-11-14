Deficitul comercial se calmează, dar ieșirile de dobânzi adâncesc deficitul balanței de plăți GRAFICE
Profit.ro, 14 noiembrie 2025 02:40
Deficitul extern al României își continuă tendința de frânare și chiar scădere ca pondere în PIB, pe seama temperării deficitului comercial. Pe de altă parte, deficitul primar, venit din plățile de dobânzi la datoria publică și profitul firmelor firmelor străine, continuă să crească, fiind doar parțial compensat de profiturile reinvestite. O situație mai bună decât în 2024 este la intrările de fonduri europene, relevă analiza Profit.ro.
Acum 10 minute
04:10
VIDEO&FOTO Gala specială 10 ani - Profit.ro a premiat manageri de top și companii românești de succes, dar și un tânăr olimpic de excepție al României, la Gala Povești cu Profit... Made în România # Profit.ro
Profit.ro a premiat joi seara, în cadrul Galei Povești cu Profit... made în România, transmisă în direct și de postul de televiziune PRIMA NEWS TV, manageri de top și companii românești de succes, care au dezvoltat branduri autohtone și au reușit să se impună pe piețe.
Acum 2 ore
02:40
FOTO Familia Almășan, proprietara celui mai mare distribuitor de echipamente pentru saloanele de înfrumusețare din România, intră pe piața imobiliară cu un proiect premium # Profit.ro
Familia Almășan, proprietara Rowe, cel mai mare distribuitor de echipamente pentru saloanele de înfrumusețare din România, intră pe piața imobiliară cu un proiect premium în zona Expoziției a Bucureștiului, unul dintre punctele fierbinți de pe harta imobiliară a României, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
02:40
Acum 4 ore
00:20
Tranzacție posibilă cu impact în România - Gigantul american Carlyle vrea să cumpere Lukoil # Profit.ro
Gigantul american de capital privat Carlyle explorează opțiuni de cumpărare a companiei petroliere rusești Lukoil, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația.
Acum 6 ore
22:20
Conpet își majorează profitul net cu o cincime, în pofida unui declin al cantităților transportate # Profit.ro
Transportatorul de țiței prin conducte Conpet a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 422,06 milioane lei, în creștere cu 5,05% față de cea de 401,77 milioane lei din perioada similară a anului trecut și în același timp și-a majorat cu 11,36% câștigul pretaxare EBITDA, la 113,96 milioane lei, de la 102,33 milioane lei.
Acum 8 ore
22:00
Administrația Trump înăsprește și mai mult tonul în ceea ce privește imigrația. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică și resursele financiare ale solicitanților de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influență decisivă, scrie Le Figaro.
21:40
Organismul de supervizare a pieței de capital din Spania (CNMV) a amendat platforma de social media X, deținută de Elon Musk, cu cinci milioane de euro, pentru că nu s-a asigurat că o firmă de criptoactive care folosește X pentru a-și face reclamă are autorizație de a furniza servicii de investiții, transmite Reuters.
21:30
Consiliul Local al orașului Los Angeles limitează creșterea chiriilor pentru apartamentele din clădirile vechi.
21:00
Bursa câștigă jumătate de procent și atinge un nou maxim istoric. Tranzacție specială cu acțiunile Longshield Investment Group # Profit.ro
Indicele principal de la BVB este la a 3-a sesiune consecutivă de creșteri, înaintând pe noi și noi culmi.
20:50
Companie care raportează multiple contracte cu statul, Connections Consult afișează o explozie a profitului net la 9 luni # Profit.ro
Societate care a depus oferte în licitații pentru digitalizarea protecției sociale la nivel județean, dar și pentru monitorizarea pădurilor, Connections Consult și-a majorat substanțial afacerile și profitabilitatea.
20:40
DECIZIE Universitățile vor lua în considerare și sesizările anonime privind hărțuirea sexuală sau morală # Profit.ro
Sesizările care vizează cazuri de hărțuire pe criteriu de sex sau hărțuire morală vor putea fi analizate de comisiile de etică universitară, chiar dacă nu conțin datele de identificare ale persoanei care formulează plângerea, a stabilit Guvernul, modificând astfel Codul - cadru de etică și deontologie universitară.
20:30
Miniștrii se plâng că salarii de 6.000-7.000 lei net pentru angajații de la cabinetele lor sunt mici. ”Lasă că se descurcă ei în alte feluri!” # Profit.ro
Personalul angajat la cabinetele miniștrilor are salarii nete de 6.000-7.000 lei, au arătat ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta din urmă a calificat aceste salarii ca un ”lucru care este complet nelalocul lui”, bazat pe percepția populară că demnitarii se ”descurcă ei în alte feluri” - o ”chestiune extrem de proastă pentru modul în care sunt priviți demnitarii”.
20:20
Șefa Guvernului japonez este acuzată de încurajarea supramuncii: Dorm aproape două ore pe noapte! # Profit.ro
Șefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici și de acuzații de faptul că încurajează supramunca într-o țară în care echilibrul între muncă și viața personală rămâne un subiect de îngrijorare, relatează AFP.
Acum 12 ore
19:50
OFICIAL 13.000 de angajați din primării trebuie să plece. Ministerele vor avea reduse cu 10% cheltuielile de personal în bugetul 2026. Economiile estimate - confirmare # Profit.ro
Impactul reformei administrației publice locale, pe care Guvernul ar urma să își angajeze răspunderea în Parlament, va conduce la un impact bugetar anual de 1,7 miliarde lei, a anunțat ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, confirmând astfel datele prezentate anterior de Profit.ro. Ministrul a adăugat că reforma administrației centrale va duce la o economie chiar mai mare, rezultând un impact total între 3,5-4,5 miliarde lei. Conform pachetului de reforme pregătit, circa 13.000 de angajați din administrația locală vor fi concediați, iar bugetul pe 2026 va reduce cu 10% cheltuielile de personal în administrația centrală.
19:50
Consiliul Județean Ilfov a aprobat prelungirea Magistralei 4 către Mogoșoaia și mai are doar un pas de trecut - acceptul Ministerului Transporturilor.
19:30
Companie care a anunțat în aceste zile semnarea unui contract pentru o investiție cu schemă de ajutor de stat, Antibiotice și-a redus la 9 luni cifra de afaceri și profitabilitatea.
19:20
Firma de curierat Fan Courier Express SRL a fost amendată cu 4.000 euro pentru încălcarea anumitor prevederi ale Regulamentului GDPR în urma unei sesizări făcute de o persoană la Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP).
19:00
Gala specială 10 ani - Profit.ro premiază manageri de top și companii românești de succes, dar și un tânăr olimpic de excepție al României, la Gala Povești cu Profit... Made în România. # Profit.ro
Profit.ro premiază în această seară, în cadrul Galei Povești cu Profit... made în România, transmisă în direct și de postul de televiziune PRIMA NEWS TV, manageri de top și companii românești de succes, care au dezvoltat branduri autohtone și au reușit să se impună pe piețe.
18:50
AROBS Transilvania Software, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a înregistrat în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.
18:40
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a prezentat recent o rachetă nou-nouță, de mărimea unei baghete, denumită Mark 1 și destinată să doboare drone.
18:40
DECIZIE Guvernul va finaliza 91% dintre proiectele PNRR gestionate de Ministerul Dezvoltării, în valoare de 26 miliarde lei # Profit.ro
Guvernul a stabilit că 91% dintre proiectele Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) gestionate de Ministerul Dezvoltării vor fi finalizate. Măsura vizează 5.372 de proiecte în valoare de 26 de miliarde de lei. 5.249 aparțin autorităților locale și 123 sunt derulate de autorități centrale.
18:20
Marks & Spencer modernizează radical lanțul de aprovizionare pentru a dubla vânzările online de modă și produse pentru casă # Profit.ro
Retailerul britanic Marks & Spencer (M&S) își modernizează radical lanțul de aprovizionare ”de la fabrică până la raft”, în încercarea de a dubla vânzările online de produse non-alimentare la aproape 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde dolari) anual, a declarat pentru Reuters noul director al diviziei Fashion, Home & Beauty, John Lyttle, citat de Reuters.
18:10
Banca Națională a Cehiei (CNB) a anunțat că a cumpărat bitcoin și alte active digitale bazate pe tehnologia blockchain, în valoare de un milion de dolari, pentru a câștiga experiență pe piețele digitale, și va evalua proiectul în doi-trei ani, transmite Reuters.
18:00
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunță că a înregistrat un trafic aerian de 13,28 milioane de pasageri, în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 9,23% față de aceeași perioadă din 2024.
17:30
Schimbări în acționariatul Carrefour: Miliardarul francez Saadé devine al doilea mare acționar, după exit-ul brazilienilor de la Peninsula # Profit.ro
Familia miliardarului Rodolphe Saadé, proprietarul grupului francez de transport maritim CMA CGM, a cumpărat o participație de aproximativ 4% din Carrefour, devenind al doilea cel mai mare acționar al companiei.
17:10
LEGE Nicușor Dan a promulgat noua legislație RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege - analizată de Profit.ro - care a fost promulgată acum de președintele Nicușor Dan.
17:00
Lovitură pentru Shein și Temu: Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici # Profit.ro
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord să devanseze ''cât mai repede posibil'' în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba, transmite Reuters.
16:50
Metrorex anunță o actualizare privind restricțiile de circulație de pe Bulevardul Expoziției pentru lucările de la Magistrala de metrou M6.
16:40
Binele nu trebuie reinventat – trebuie multiplicat. Descoperă unOriginal, platforma care transformă ideile validate în soluții scalabile pentru ONG-uri # Profit.ro
Raiffeisen Bank România și MullenLowe România au lansat unOriginal, o platformă digitală globală de social good care propune o perspectivă diferită asupra originalității: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat.
16:30
FOTO Stație electrică de transformare nouă la Sibiu, cu bani UE nerambursabili din Fondul de Modernizare # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, cu peste 49% din capital, a inaugurat noua stație de transformare 110/20kV Sibiu Vest din zona industrială Sibiu Vest, un obiectiv de importanță strategică pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice din județul Sibiu.
16:30
FOTO Michael Burry, investitorul din “The Big Short”, își radiază fondul speculativ. “Spre lucruri mult mai bune!” # Profit.ro
Investitorul american Michael Burry, imortalizat în filmul “The Big Short” după ce a prezis corect prăbușirea pieței imobiliare în 2008, a solicitat radierea fondului său de investiții speculative Scion Asset Management din evidențele Comisiei pentru valori mobiliare și burse din SUA (SEC).
16:20
Comisia Europeană a lansat o investigație antitrust pentru a evalua dacă compania austriacă producătoare de băuturi energizante Red Bull a restricționat în mod ilegal concurența în sectorul băuturilor energizante, încălcând reglementările UE care interzic abuzul de poziție dominantă.
16:00
Banca Transilvania cumpără BRD Pensii FOTO - Tranzacție avizată. Primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II) # Profit.ro
Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania preia BRD Pensii, anunțată anterior de Profit.ro, a fost avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
16:00
Grupul belgian Sonaca, unul dintre liderii mondiali în industria aerospațială, a inaugurat o nouă unitate de producție la fabrica sa din Bădeni, județul Cluj, în urma semnării a trei contracte strategice cu Airbus.
16:00
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles # Profit.ro
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
15:50
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidențiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.
15:50
Comisia Europeană a lansat în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii de acces la site-urile editorilor din Google Search, ceea ce reprezintă o obligație în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA).
15:50
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, va pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, cel mai mare proiect propriu al companiei.
15:40
15:40
Retailerul german de cosmetice și produse de îngrijire personală dm drogerie markt România a încheiat anul financiar 2024 – 2025 cu o cifră de afaceri de 2,1 miliarde lei, în creștere cu 21,77% față de anul anterior.
15:30
Startupul american de inteligență artificială Anthropic a anunțat miercuri un plan de investiții de 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale AI în Statele Unite, începând cu centre de date personalizate în Texas și New York, relatează CNBC.
15:20
ULTIMA ORĂ Peste 500 de mari companii vor fi controlate de inspectori ANAF din țară, din cauza deficitului de personal de la DGAMC. Surse Profit.ro: Companiile prezentau riscul prescrierii unor sume importante # Profit.ro
ANAF a anunțat intensificarea controalelor la companii din portofoliul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), prin delegare de competențe de la DGAMC către alte structuri de control din țară. Potrivit informațiilor Profit.ro, conducerea ANAF a fost nevoită să recurgă la această soluție deoarece în cazul celor peste 500 de companii exista riscul ca anul 2019 să se se prescrie și astfel și capacitatea ANAF de a stabili sume suplimentare de plată în urma controalelor.
Acum 24 ore
15:00
Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 39.800 euro, reflectând o creștere de 5,2% față de nivelul din 2023, de 37.800 euro, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:40
Producătorul de instalații industriale AAGES raportează pentru primele 9 luni o scădere cu 42,80% a cifrei de afaceri nete, la 22,50 milioane lei, de la 39,33 milioane lei, în perioada similară a anului trecut.
14:30
Comisia Europeană amână și ignoră cerințele Parlamentului European și ale fermierilor privind viitorul agriculturii europene # Profit.ro
Clubul Fermierilor Români (CFRo) se opune propunerii actuale a Comisiei Europene privind fondul unic NRPP (National and Regional Partnership Plans) și solicită modificări fundamentale ale acesteia pentru a proteja viitorul agriculturii românești și europene.
14:30
14:20
Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată astăzi în faliment, au fost vândute la licitație.
14:20
Liderii care dau sens guvernanței în Romania– Envisia Future of Boards Awards 2025. O galǎ despre viziune, responsabilitate și impactul deciziilor care contează # Profit.ro
Într-o seară care a adus împreună lideri, board members și arhitecți ai guvernanței responsabile, Gala Future of Boards 2025, organizată de Envisia – Boards of Elite, a onorat performanța, viziunea și curajul celor care transformă guvernanța într-o forță reală de progres. Fiecare premiu a spus o poveste despre încredere, discernământ și despre oamenii care privesc dincolo de rezultate — spre sens.
14:10
Mircea Moga, CEO Mega Image: „Poziția de leader în retail te provoacă să aduci valoare comunității și ceva bun pentru noi toți” # Profit.ro
Mega Image își consolidează poziția în topul retailului modern prin inovație, investiții în experiența de cumpărături și programe dedicate producătorilor locali. Într-un interviu pentru Profit.ro, Mircea Moga, CEO Mega Image, explică direcțiile strategice care diferențiază compania într-o piață competitivă.
14:10
Noapte albă pe Autostrada Bucureștiului. "Am montat grinzile ca într-un vals Eugen Doga." VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul Retter a montat grinzile la pasajul peste DN1A, parte a lotului 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0.
