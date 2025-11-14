Revista presei internaționale, 14 noiembrie
Rador, 14 noiembrie 2025
Războiul din Ucraina și tensiunile Orientului Mijlociu continuă să suscite atenția presei internaționale, care dezbate de asemenea tendințe culturale îngrijorătoare legate de echidistanța presei și recrudescența antisemitismului, în vreme ce Franța marchează o aniversare sumbră. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că situația din Pokrovsk e „foarte dificilă” și că orice decizie de retragere a […]
Realizator: Mira Gomboş – Franţa comemorează astăzi 10 ani de la atentatele teroriste islamiste de la Paris, soldate cu 132 de morţi şi peste 400 de răniţi. Printre victime s-au aflat şi doi români. Daniela Coman transmite din capitala franceză. Reporter: „În memoria victimelor asasinate și rănite în atentatele din 13 noiembrie 2015”, o zi […]
Şase oameni au murit din cauza unei febre hemoragice neidentificate, în sudul Etiopiei. Ministerul Sănătăţii a declarat o epidemie şi a trimis o echipă de reacţie rapidă pentru a investiga şi limita răspândirea maladiei./opopescu/schelaru BBC SERVICIUL MONDIAL – 13 noiembrie
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion # Rador
Municipiul Galaţi se alătură marilor oraşe, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa sau Braşov, care renunţă la obişnuitele focuri de artificii din noaptea de Revelion pentru a proteja mediul şi bunăstarea animalelor. Potrivit corespondentei RRA Maria Măndiţă, seria evenimentelor dedicare sărbătorilor de iarnă începe în apropierea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al oraşului, şi se încheie pe 11 […]
Liberalul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 al Capitalei şi-a depus, joi, candidatura pentru primăria generală # Rador
Realizator: Mira Gomboş – Liberalul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 al Capitalei şi-a depus, astăzi, candidatura pentru primăria generală. După ce a depus documentele la biroul electoral, Ciprian Ciucu a transmis că vrea să transforme Bucureştiul într-un oraş în care locuitorilor le va plăcea să trăiască: Ciprian Ciucu: Experiența pe care am acumulat-o, ca […]
Premierul ucrainean, Iulia Svîrîdenko, a declarat joi că guvernul său va efectua un audit al tuturor companiilor de stat, inclusiv al celor energetice, în urma unui scandal major de corupție care a dus la suspendarea a doi miniștri. „Pregătim o soluție cuprinzătoare pentru toate companiile de stat, inclusiv pentru companiile energetice. Efectuăm un audit și […]
Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene au convenit joi să aplice „cât mai curând posibil, în 2026”, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică care sosesc în blocul format din 27 de state, a declarat un purtător de cuvânt al UE, decizie care îi va afecta pe comercianții online chinezi Shein și Temu. Planul inițial […]
Republica Moldova a reușit, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, a declarat premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită la București. La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a arătat că proiectele comune celor două maluri ale Prutului vor fi aprofundate. Reporter: România a fost, este și va rămâne partenerul strategic […]
Guvernul de coaliţie din Germania a convenit cu privire la un nou plan de efectuare a serviciului militar, cu scopul de a spori numărul soldaţilor. Voluntarii vor primi o soldă lunară de 3.000 de dolari. După o dispută publică în cadrul coaliţiei de la putere s-a ajuns la un acord care urmează să fie supus […]
ANAF începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe o serie de controale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii. Inspectorii vor verifica modul de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile şi vor evalua corectitudinea obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat. Companiile vizate au fost selectate pe baza unei analize de […]
Prețurile energiei electrice și gazelor naturale pentru gospodării au variat în Europa în 2025, unele țări confruntându-se cu facturi de câteva ori mai mari decât altele, conform noilor date Eurostat. Pe măsură ce iarna îsi intră in drepturi , cererea de încălzire crește vertiginos pe întreg continentul. Dar costul menținerii încălzirii locuințelor rămâne departe de […]
Germania lansează supercomputerul „Otus” cu 42.000 de nuclee și design fără emisii de carbon # Rador
Comunitatea de cercetare din Germania a câștigat un nou aliat puternic în această săptămână odată cu lansarea supercomputerului „Otus” la Universitatea Paderborn. Instalat la Centrul Paderborn pentru Calcul Paralel, sistemul avansat va permite oamenilor de știință din întreaga țară să efectueze simulări complexe și să abordeze provocări societale majore prin intermediul calculului de înaltă performanță. […]
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, azi, 13 noiembrie, de la ora 19:00, la Radio România Cultural, Patimile după Iov de Val Butnaru. Cartea a doua – Dezrădăcinatul. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Gabriela Popescu, Angela Ciobanu, Dan Melnic, Anatol Durbală, Petru Hadârcă, Marcelo Cobzariu, Diana […]
Ucraina anunţă că a lovit un terminal petrolier din Crimeea şi un depozit de combustibil din Zaporijjia # Rador
Armata ucraineană a anunțat joi că trupele sale au lovit un terminal petrolier rusesc din Crimeea ocupată, precum și un depozit de combustibil din zona ocupată a regiunii Zaporijjia. Statul Major General al Ucrainei a transmis pe aplicația Telegram că instalațiile petroliere rusești și alte ținte militare au fost atacate cu arme produse pe plan […]
Peskov a constatat că Ministerul ucrainean de Externe este reticent în ceea ce priveşte continuarea dialogului cu Rusia # Rador
Declarația Ministerului ucrainean de Externe privind suspendarea negocierilor privind reglementarea paşnică cu Rusia anunţă de fapt o reticență din partea Kievului de a le purta, ceea ce este regretabil, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, într-o conferință de presă. ‘Ne-au atras atenţia aceste declarații. Ele sunt importante. De fapt, […]
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Capitalei va fi supusă dezbaterii publice luni, 17 noiembrie, de la ora 17:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti. Sunt aşteptate la dezbatere organizaţii nonguvernamentale, mediul academic, reprezentanţi ai societăţii civile. Strategia propune măsuri pentru promovarea mobilităţii urbane durabile şi creşterea accesibilităţii la reţelele de transport, energie şi comunicaţii, conservarea […]
Parlamentul European a aprobat planul Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 # Rador
Parlamentul European a aprobat joi planul Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, permițând totodată externalizarea a 5% din acest obiectiv către țări din afara blocului comunitar prin intermediul certificatelor de carbon – ceea ce deschide astfel calea pentru transformarea planului în legislație europeană. Planul, rezultat […]
13 noiembrie 1594 uciderea creditorilor turci din București. Semnificații și urmări istorice # Rador
Introducere La 13 noiembrie 1594, Bucureștiul a fost scena unui eveniment sângeros care a marcat începutul unei răscoale antiturcești de proporții: uciderea creditorilor turci, poruncită de domnitorul Mihai Viteazul. Fapta, pregătită cu minuțiozitate, a reprezentat momentul în care Țara Românească a rupt în mod deschis legăturile cu Imperiul Otoman. Contextul istoric La sfârșitul secolului al […]
Povestea „Hot Dog”-ului de la invenția lui Johann Georg Lehner la simbolul global al gustului urban # Rador
13 noiembrie 1805: începutul unei legende culinare Într-o zi de 13 noiembrie 1805, un măcelar german pe nume Johann Georg Lehner, stabilit la Frankfurt, a schimbat pentru totdeauna lumea gustărilor rapide. Din dorința de a crea un produs savuros, portabil și ușor de servit, Lehner a combinat cârnații tradiționali germani : frankfurter cu o idee […]
Compensaţii de peste 28 de milioane de dolari pentru familia unei indience care a murit în urma prăbuşirii unui avion Boeing 737 MAX # Rador
Un tribunal civil din Statele Unite a acordat peste 28 de milioane de dolari familiei unei indience care a murit în urma prăbuşirii unui avion Boeing 737 MAX, în urmă cu mai bine de şase ani. Este primul caz care ajunge în instanţă după ce gigantul aviatic Boeing a ajuns la o înţelegere judiciară în […]
Big Band-ul Radio România și muzica formației Earth, Wind & Fire: concert cu dress-code la Sala Radio! # Rador
Joi, 20 noiembrie 2025 (de la 19:00), fanii muzicii funk, soul și disco sunt invitați la Sala Radio pentru un eveniment muzical de excepție: concertul „Let’s Groove”. Protagonistul serii va fi Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru. Evenimentul promite să aducă pe scena prestigioasei săli din capitală energia și ritmurile inconfundabile ale legendarei […]
Cartierul Creativ extinde programul de regenerare urbană prin cultură, inaugurând Grivița Creative Corner, un nou spațiu dedicat comunității Microzona Grivița – un nou pol creativ al Sectorului 1, finanțat de Primăria Sectorului, marchează o nouă etapă în strategia de regenerare urbană prin activități culturale, după succesul programului desfășurat în zona Amzei. Proiectul face parte din […]
Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni – pacient de 20 de ani, operat pe creier în timp ce comunica cu medicii # Rador
O premieră medicală a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni din Bucureşti, unde a fost realizată o intervenţie neurochirurgicală de eliminare a unei tumori cerebrale la un pacient treaz. În vârstă de 20 de ani, acesta a fost diagnosticat cu o tumoră infiltrativă de mari dimensiuni, care îi afecta inclusiv aria cerebrală responsabilă […]
Ministerul de Externe al Chinei a cerut joi premierului japonez, Sanae Takaichi, să retracteze ceea ce a numit „declarații scandaloase” legate de Taiwan, avertizând că Japonia „va trebui să suporte toate consecințele”. Takaichi a provocat o dispută diplomatică cu Beijingul prin afirmațiile făcute săptămâna trecută în parlament, potrivit cărora un atac chinez asupra Taiwanului ar […]
Activele ruseşti imobilizate constituie cea mai eficientă cale de finanţare a Ucrainei, afirmă preşedinta Comisiei Europene # Rador
Statele membre ale Uniunii Europene au trei opțiuni pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei, iar cea mai eficientă dintre ele este un împrumut pentru compensarea daunelor, bazat pe activele rusești imobilizate, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Celelalte opțiuni sunt utilizarea marjei bugetare a UE pentru atragerea de capital […]
Aplicația InfoCons te ajută să alegi bine de Ziua Mondială a Diabetului ! Peste 830 de milioane de persoane cu diabet la nivel mondial ! În fiecare an, la data de 14 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Diabetului, o ocazie importantă pentru a crește gradul de conștientizare și informare asupra acestei boli cronice care […]
Cercetătorii britanici au descoperit de ce diabetul de tip 1 tinde să fie mai sever şi mai agresiv în rândul copiilor mici # Rador
Cercetătorii britanici spun că au descoperit de ce diabetul de tip 1 tinde să fie mai sever şi mai agresiv în rândul copiilor mici decât al celor diagnosticaţi mai târziu în cursul vieţii. Oamenii de ştiinţă au descoperit că pancreasul – care controlează nivelul de zahăr din sânge continuă să se dezvolte în copilăria timpurie, […]
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este astăzi la București, în prima vizită oficială de la învestirea în funcție. El va fi primit, în mai puțin de o oră, de președintele Nicușor Dan. Va avea întrevederi cu omologul său, Ilie Bolojan, cu președinții Parlamentului și va fi primit, după-amiază, de Majestatea Sa Margareta, Custodele […]
Compania Lukoil Bulgaria a transmis un comunicat de presă în care declară categoric că societatea nu îşi va întrerupe activitatea din ţară. „Toate punctele din reţeaua comercială a companiei funcţionează şi vor continua să funcţioneze în regim normal. Nu există niciun motiv pentru întreruperea activităţii lor. Staţiile de benzină dispun de suficiente stocuri de combustibili”, […]
Lady Gaga își întrerupe concertul din Anvers de două ori pentru a-și salva fanii din mulțime # Rador
Marți, 11 noiembrie, Lady Gaga a oferit un spectacol demn de statutul său de superstar la Anvers, singurul concert din Belgia din turneul său mondial. Timp de aproape două ore, a interpretat cele mai mari hituri ale sale, precum și piese noi de pe cel mai recent album al său, „Mayhem”. În partea finală a […]
Vânzare record în Elveția: o broşă a lui Napoleon, achiziţionată la un preţ de peste 3,7 milioane de euro # Rador
O broșă cu diamant care i-a aparținut cândva lui Napoleon Bonaparte și a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo s-a vândut miercuri la Geneva pentru suma record de 3,79 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Sotheby’s. Prețul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre cele mai discutate piese de la licitația […]
În staţiunea Saint-Colomban-des-Villards, Savoia, se va putea schia gratuit iarna aceasta. Decizia a fost luată în ședința consiliului local din 7 noiembrie. Acesta a decis să garanteze abonamente de schi gratuite pentru toți utilizatorii în perioada de deschidere a stațiunii, care este estimată între 20 decembrie 2025 și 8 martie 2026 (în funcție de condițiile […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Documentare şi consultare Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare […]
Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu nivelul din decembrie anul trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Există însă şi reduceri de tarife: de exemplu, 3,5% pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta între […]
Preşedintele Statelor Unite a promulgat legea privind reluarea activităţii agenţiilor guvernamentale # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a semnat o lege pentru a pune capăt închiderii activităţii guvernamentale, ce a durat 43 de zile, după ce legea privind bugetul federal a fost adoptată de Camera Reprezentanţilor. Legea va oferi finanţarea necesară pentru redeschiderea activităţii guvernamentale. Promulgând legea, preşedintele Trump a învinuit Partidul Democrat pentru „nebunia” celei mai lungi […]
Trei ore de discuţii fără nici un rezultat comunicat oficial. Aşa s-a încheiat întâlnirea de mediere de la Cotroceni, unde preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat pe reprezentanţii magistraţilor şi pe liderii coaliţiei, ca să ajungă la o formulă de compromis în ceea ce priveşte modificarea sistemului de pensionare al magistraţilor. Intenţia şeful statului era să […]
THE WASHINGTON POST: În capitala României mii de oameni protestează contra măsurilor de austeritate impuse de guvern # Rador
Mii de protestatari au pornit în marș prin capitala României cerând majorarea salariilor și măsuri de reducere a inflației, dat fiind faptul că guvernul vizează măsuri de austeritate pentru a combate marele deficit bugetar Mii de protestatari au pornit miercuri în marș pe străzile capitalei României cerând salarii mai mari, măsuri de reducere a inflației […]
Scandalul de corupție din Ucraina, soluțiile căutate de România și țările din regiune la criza generată de sancțiunile SUA împotriva Lukoil sunt câteva subiecte selectate din presa internațională alături de evoluții economice europene care vizează și România. În Ucraina, se desfășoară o „anchetă ce s-ar putea extinde în cele din urmă până la cele mai […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 noiembrie) – Miercuri, Casa Albă a refuzat să furnizeze detalii specifice despre examinările medicale imagistice pe care medicii le-au făcut președintelui Donald Trump în timpul unui control medical efectuat în urmă cu o lună, dar a declarat că rezultatele au arătat că preşedintele se bucură de o sănătate excepțională. Donald Trump, […]
Miniştrii energiei şi justiţiei din Ucraina şi-au anunţat miercuri demisia pe fondul unui scandal de corupţie. Potrivit informaţiilor, miniştrii demisionari au primit mite de mai multe milioane de dolari de la contractori angajaţi să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei de atacurile forţelor ruse. Amploarea acestui scandal a zdruncinat Kievul, unde procurorii au declarat că cei […]
Un nou act normativ adoptat de deputați va aduce o serie de schimbări în activitatea dezvoltatorilor imobiliari # Rador
Fiecare apartament sau unitate locativă promisă unui cumpărător va fi înscrisă individual în cartea funciară încă din faza de proiect, potrivit unui act normativ adoptat în unanimitate de Camera Deputaților ca for decizional. Documentul a fost inițiat de PSD și PNL pentru a stopa practicile abuzive ale dezvoltatorilor imobiliari. Potrivit proiectului, cumpărătorii vor livra avansul […]
De la Egipt până în Kazahstan, activele străine ale gigantului petrolier rus Lukoil atrag potențiali ofertanți, pe măsură ce timpul pentru încheierea tranzacțiilor înainte ca autoritățile americane să aplice sancțiuni se apropie de sfârșit. Statele Unite au impus sancțiuni companiei Lukoil în cadrul eforturilor sale de a determina Kremlinul să participe la negocierile de pace […]
AUR a inițiat două moțiuni simple la adresa miniștrilor din cabinetul condus de Ilie Bolojan # Rador
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat în parlament două noi moțiuni simple la adresa miniștrilor din cabinetul condus de Ilie Bolojan. Prima îl vizează pe ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, căruia inițiatorii îi atrag atenția asupra situației dezastruoase în care se află infrastructura feroviară din România. Documentul urmează să fie dezbătut și votat luni în plen […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLIV – Tratatul de la Erfurt (1808). Înțelegerea tăcută prin care Franța a cedat Rusiei Principatele Române # Rador
Introducere La 12 octombrie 1808, în orașul german Erfurt, împăratul francez Napoleon I și țarul Alexandru I al Rusiei au semnat o convenție secretă care avea să marcheze una dintre cele mai dureroase pagini din istoria țărilor române. În plin context al războaielor napoleoniene, cele două mari puteri își împărțeau sferele de influență în Europa […]
Irak – Coaliția condusă de premierul Mohammed Shia al-Sudani, pe locul întâi în alegerile parlamentare (surse) # Rador
O coaliție condusă de prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a ieșit pe primul loc în alegerile parlamentare din Irak, au declarat, miercuri, pentru Reuters doi oficiali ai Înaltei Comisii Electorale Independente care au cunoștință de rezultate./cstoica/denisse (REUTERS – 12 noiembrie)
Introducere Pe 12 octombrie 1960, în plină desfășurare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, lumea a asistat la una dintre cele mai spectaculoase și controversate scene diplomatice din secolul XX. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, iritat de o afirmație critică la adresa Uniunii Sovietice, s-a ridicat brusc de la masă, a scos un pantof și […]
Duminică, 16 noiembrie (de la ora 17:00), Ansamblul Folcloric Țara Vrancei din Focşani sărbătorește 30 de ani de activitate artistică printr-un concert aniversar prezentat la Sala Radio, alături de Orchestra de Muzică Populară Radio (dirijată de Adrian Grigoraș). Printre invitații serii se numără artişti de renume ce şi-au închinat viaţa cântecului popular: Floarea Calotă, Gheorghiţa Nicolae, Claudia Torop, Valentin Sanfira, Alexandru Pugna, Sorin Filip, […]
Ucraina – Premierul a înaintat Parlamentului o cerere privind demiterea miniștrilor Justiției și Energiei # Rador
Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, a declarat miercuri că a înaintat Parlamentului o cerere privind demiterea miniștrilor Justiției și Energiei, în urma unei anchete privind corupția din sectorul energetic./cstoica/denisse (REUTERS – 12 noiembrie)
