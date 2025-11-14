Scandal uriaș la Floreasca. Doi medici, ridicați de mascați direct din sala de operație

18:00

Infecţiile nosocomiale, blestemul spitalelor româneşti, nu putem trăi cu ele, nu putem scăpa de ele. Problema este că nici nu avem cum dacă nu respectăm regulile elementare de igienă - nu doar pacienţii, ci şi cadrele medicale. Este anchetă la Spitalul Judeţean din Timişoara după ce părinţii unui bebeluş, născut cu probleme grave de sănătate, au reclamat faptul că angajaţii unităţii medicale îi pun în pericol viaţa celui mic. Intră pe secţia de Terapie Intensivă unde sunt copii cu imunitate fragilă, în echipamentul de protecţie cu care ies şi în afara unităţii. Asta în timp ce părinţii sunt trataţi ca un focar de infecţie ambulant. Din păcate e un scenariu confirmat şi de alţi pacienţi: în urmă cu o săptămână un bărbat a reclamat acelaşi spital după ce a paralizat din cauza infecţiilor.