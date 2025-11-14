Scandal uriaș la Floreasca. Doi medici, ridicați de mascați direct din sala de operație
ObservatorNews, 14 noiembrie 2025 03:10
Scandal uriaş la cel mai mare spital de urgenţă din ţară. Doi medici de la Floreasca au fost ridicaţi de mascaţi direct din sala de operaţie.
• • •
Acum 2 ore
03:10
Acum 8 ore
22:10
Băluță spune că va lucra cu Ciucu, dacă PNL câștigă Primăria Capitalei: "Suntem nişte oameni raţionali" # ObservatorNews
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că ar colabora cu Ciprian Ciucu în cazul în care ar câştiga alegerile, subliniind că au o relaţie bună şi se consideră oameni raţionali. De asemenea, a afirmat că îl respectă pe candidatul USR, Cătălin Drulă, chiar dacă acesta are uneori un stil mai exploziv, conform News.ro.
22:10
Un copil de 2 ani a murit după ce medicul ar fi șters o virgulă din reţetă și i-a administrat o doză fatală # ObservatorNews
Un băiețel de doi ani din Florida a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea prescrisă, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale. Mama copilului dă acum spitalul și personalul medical în judecată, acuzând o serie de greșeli care ar fi dus la moartea micuțului.
22:00
Sesizările anonime de hărţuire sexuală sau morală vor fi de acum analizate de comisiile de etică universitară # ObservatorNews
Sesizările care vizează cazuri de hărţuire pe criteriu de sex, respectiv hărţuire morală vor putea fin analizate de comisiile de etică universitară chiar dacă persoana care formulează plângerea se află sub anonimat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de joi a Guvernului, iar actul normativ completează art.10 din Codul - cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin HG 305/2024, scrie Agerpres.
21:50
Un copil de doi ani a murit în timpul unei intervenții stomatologice. Anestezia i-ar fi fost fatală # ObservatorNews
Tragedie într-un cabinet stomatologic din România. Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii.
21:40
Trump vrea să fie refuzate vizele permanente pentru obezi și bolnavi cronici. Filtru medical la ambasade # ObservatorNews
Administrația Trump adoptă o poziție și mai dură față de imigrație. O nouă directivă emisă de Departamentul de Stat le cere ambasadelor americane să ia în considerare starea de sănătate și situația financiară a celor care solicită vize de imigrare. Potrivit Le Figaro, afecțiuni precum obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare ar putea deveni factori decisivi în procesul de selecție, informează News.ro.
21:30
"Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu". Ciucu, despre scenariul ruperii coaliției după alegeri # ObservatorNews
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că, în cazul ruperii coaliției de guvernare după alegeri, responsabilitatea i-ar aparține lui Sorin Grindeanu, sugerând că acesta i-ar fi "prostit" pe toți. "Ne-ar fi mințit, ne-ar fi păcălit, iar noi am fi căzut în capcană ca niște fraieri. Totuși, putem evita acest scenariu dacă obținem Primăria Capitalei", a afirmat Ciucu, conform News.ro.
21:30
Pîslaru, întrebat dacă România poate cheltui cele 10,7 miliarde din PNRR în 9 luni: E complicat, dar posibil # ObservatorNews
După ani în care ministerele nu au avut o imagine clară asupra proiectelor din PNRR, Dragoș Pîslaru spune că situația s-a schimbat și că România poate cheltui 10,7 miliarde de euro în următoarele nouă luni, invocând plăți de 2,7 miliarde făcute recent, potrivit Mediafax.
21:10
21:00
"How Was I Supposed to Know" sparge barierele muzicii. Primul hit făcut de un artist generat de AI # ObservatorNews
Revoluţie în muzică. O melodie generată de inteligenţa artificală a ajuns în topul Billboard. "How Was I Supposed to Know" a devenit primul hit al unui artist care nu există. Melodiile generate de AI sună atât de bine încât ascultătorii nici nu bănuiesc că vocile sunt creaţia unor softuri. Artiştii spun că un computer nu are cum să cânte mai bine decât ei, iar creativitatea îi face unici.
21:00
Merz îi cere lui Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să plece din Ucraina # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut, joi, preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina. Germania s-a confruntat cu un val de refugiaţi în urma unei decizii recente a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani, scrie AFP, citat de Agerpres.
20:50
Țara unde copiii merg la școală cu clopoței ca să sperie urșii. Armata a fost mobilizată; peste 100 de răniţi # ObservatorNews
Mii de copii din Japonia au început să poarte clopoţei pentru a speria urşii care s-au înmulţit şi intră nestingheriţi în localităţi. Până acum, fiarele au ucis 13 oameni şi au rănit peste 100. La cursuri, copiii învaţă acum şi tehnici de supravieţuire în cazul unei întâlniri cu sălbăticiunile.
20:30
Noile tarife de referinţă RCA aduc majorări de peste 5%. Nota de plată sare la 3.300 lei # ObservatorNews
Din rău în mai rău! După ce motorina a trecut de pragul de 8 lei, acum şi RCA-ul ne dă încă o lovitură. ASF a publicat noile tarife de referință pentru următoarele șase luni. Sunt așteptate scumpiri, mai ales pentru șoferii din Capitală. Ca să facă față majorării, tot mai mulţi români plătesc poliţa în rate.
20:30
Filmul exploziei blocului din Balş. Deşi era racordat la reţeaua de gaz, 70% dintre locatari foloseau butelii # ObservatorNews
Explozie urmată de încendiu într-un bloc din Balş. Doi soţi au ajuns la spital cu arsuri grave după ce garsoniera în care locuiau a sărit în aer. Cei doi găteau la butelie. Deşi în bloc erau gaze, doar o locuinţă din trei era racordată.
20:30
După pelerinaj, lucrările la mozaicul Catedralei Naționale se reiau. Mai sunt de acoperit 8.000 mp # ObservatorNews
Lucrările din interiorul Catedralei Naţionale vor fi reluate de săptămâna viitoare. Specialiştii în tehnica mozaicului se întorc pe şantier. Mai au de realizat aproape 30 la sută din întregul proiect. Vor începe în pronaos, cu Sfintele cuvioase românce, care vor fi canonizate anul viitor. Urmează portretele Arhanghelilor Mihail şi Gavril care sunt expuse de astăzi alături de alte lucrări şi schiţe la Palatul Patriarhal.
20:20
O clădire din Franţa a fost distrusă de flăcări după ce o filmare ilegală a luat o întorsătură neaşteptată. Între poliţişti şi anturajul unui artist a izbucnit un conflict violent, iar mai multe apartamente au fost incendiate. Aproape 40 de oameni au rămas pe drumuri în prag de iarnă.
20:20
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Spune că Fritz a vrut să îl saboteze # ObservatorNews
Ciprian Ciucu şi-a depus, astăzi, candidatura pentru Primăria Capitalei, cu susţinerea lui Ilie Bolojan. Actual edil al sectorului şase are planuri mari. Visează la două mandate şi numeşte Bucureştiul "proiectul vieţii". In exclusivitate, la Observator, Ciucu a recunoscut că nu a fost uşor să intre în cursa pentru Capitală. Spune că preşedintele USR, Dominic Fritz, a încercat să-l scoată din joc.
Acum 12 ore
20:00
Fetiţa care a ajuns la spital cu vânătăi, cântărind 20 de kg la 11 ani, cerută înapoi de mama adoptivă # ObservatorNews
Caz cutremurător în Maramureş! O fată de 11 ani, cu probleme mintale, înfiată de familia unui om de afaceri, a ajuns la spital doar piele şi os, cu multe vânătăi pe corp. Autorităţile au decăzut-o din drepturi pe mama adoptivă, dar femeia susţine că a făcut tot ce putea ca să o îngrijească. Părinţii au cerut şi ajutorul Protecţiei Sociale ca să o interneze într-un centru de îngrijiri. Oficialii le-ar fi transmis, însă, să se mai descurce singuri o perioadă.
20:00
Jumătate din producţia de ouă nu mai poate fi vândută în magazine, pentru că fermele nu respectă criteriile de bunăstare pentru găini. Aceasta era şi cea mai ieftină marfă din categoria ei. Fermierii vând în străinătate ouăle interzise în România, dar şi mare parte din producţia de calitate. La mijloc sunt clienţii care vor găsi la raft preţuri mari şi o ofertă săracă.
19:50
Nicuşor Dan, reproş pentru magistraţi: Nu se poate o întreagă categorie să nu aibă uscături # ObservatorNews
În plin conflict cu Guvernul, magistraţii vor pensii mai mari decât salariile şi sume compensatorii pentru volumul mare de muncă. Negocierile cu premierul şi liderii Coalitiei au intrat în impas, deşi preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze divergenţele. Asta deşi România riscă să piardă peste 230 milioane euro dacă reforma pensiilor pentru magistraţi nu va fi adoptată până la sfârşitul acestei luni.
19:40
Atac rusesc simulat la poligonul Cincu. Exerciţiu cu mii de soldaţi din 10 ţări NATO # ObservatorNews
NATO răspunde ameninţarilor Rusiei cu cel mai mare exerciţiu militar de anul acesta, desfăşurat în poligonul Cincu din judeţul Braşov. Mii de soldaţi şi ofiţeri din 10 ţări ale Alianţei au exersat apărarea în faţa unui atac rus cu vehicule de luptă şi transportoare blindate. O demonstraţie de forţă sub privirile ambasadorului american la NATO, care a promis că vor veni noi trupe americane la noi în ţară.
19:40
Un român din Italia a îngrozit anchetatorii din peninsulă. Individul a încercat să îi dea foc soţiei, furios că femeia vrea să-l părăsească din cauza terorii în care trăia. După atac, bărbatul s-a predat carabinierilor. Avea cu el un întreg arsenal. Anchetatorii spun că singurul scop al individului era să îşi distrugă victima.
19:20
Străinii care muncesc în România trimit acasă sume record. În primele șase luni, aproape un miliard de euro a ieşit din ţară, cu aproape un sfert mai mult decât anul trecut. Ţara noastră atrage tot mai mulți angajați din Asia, plătiți modest, dar și expați din țări dezvoltate, specialiști, manageri și antreprenori cu venituri ridicate.
19:20
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic # ObservatorNews
Preţurile de la pompă stau pe un butoi de pulbere. Cel puţin 9 lei pe litrul de motorină, chiar 10, e scenariul negru pe care-l iau în calcul specialiştii, dacă statul nu reuşeşte să preia la timp afacerea Lukoil. Doar în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani.
18:20
Serghei Lavrov acuză "cenzură" după ce ziarul Corriere a refuzat să-i publice interviul plin de propagandă # ObservatorNews
Un scandal a izbucnit, joi, între Ministerul rus de Externe şi cotidianul italian "Corriere della Sera", după ce ministerul a declarat agenţiei ruse de stat TASS că ziarul i-a luat un interviu lui Serghei Lavrov, dar apoi a refuzat să-l publice integral, "fără cenzură" şi "tăieturi". Conducerea "Corriere" a răspuns la acuzaţie precizând că solicitarea unui interviu realizat direct, ca o discuţie, a fost refuzată, aşa încât a trimis întrebările în avans, iar Ministerul rus de Externe a răspuns cu "un text lung, plin de acuzaţii şi propagandă", relatează news.ro.
18:20
Țara care a interzis consumul de alcool după-amiaza, dar a anulat regula peste noapte din cauza protestelor # ObservatorNews
O țară asiatică, recunoscută pentru numărul tot mai mare de turişti români care o aleg ca destinaţie de vacanţă, a renunțat la o interdicție controversată privind consumul de alcool după-amiaza, la doar câteva zile după introducerea ei. Măsura a provocat proteste puternice în turism și a obligat autoritățile să se răzgândească rapid, scrie Mediafax.
18:10
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu au fost plasaţi în arest la domiciliu, în provincia Napoli # ObservatorNews
Fraţii Daniel şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la patru, respectiv şapte ani de închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare citate de News.ro.
18:00
Reacția dură a CSM după ce viceprimarul Timișoarei a spus că "judecătoarele se întâlnesc cu interlopi" # ObservatorNews
CSM a reacționat dur după declarațiile viceprimarului din Timişoara Ruben Lațcău, care a vorbit despre un fenomen generalizat în România de judecătoare care se întâlnesc cu interlopi.
18:00
Alimentul care a devenit un lux pentru românii din marile oraşe. Se vinde și cu 70 lei/kg # ObservatorNews
Pasionaţii de brânzeturi ştiu că nu e nimic mai gustos decât brânza de capră. Indiferent că vorbim despre caş dulce şi proaspăt, brânză maturată sau specialităţi. Şi poate tocmai pentru că suntem din ce în ce mai dornici să trăim sănătos şi să mâncăm proaspăt şi bun, numărul micilor ferme de capre a crescut în ultimii ani în România. Majoritatea sunt afaceri mici, de familie, dar sunt şi producători mari. Toate au însă clienţi fideli care vin chiar la poarta fermei pentru a cumpăra brânză şi lapte proaspete. Potrivit statisticilor, în România se consumă în medie 185 de grame de brânză de capră lunar pe cap de locuitor.
18:00
Revoltă la spitalul din Timişoara după valul de infecţii. Medicii ies cu uniformele afară şi poartă bijuterii # ObservatorNews
Infecţiile nosocomiale, blestemul spitalelor româneşti, nu putem trăi cu ele, nu putem scăpa de ele. Problema este că nici nu avem cum dacă nu respectăm regulile elementare de igienă - nu doar pacienţii, ci şi cadrele medicale. Este anchetă la Spitalul Judeţean din Timişoara după ce părinţii unui bebeluş, născut cu probleme grave de sănătate, au reclamat faptul că angajaţii unităţii medicale îi pun în pericol viaţa celui mic. Intră pe secţia de Terapie Intensivă unde sunt copii cu imunitate fragilă, în echipamentul de protecţie cu care ies şi în afara unităţii. Asta în timp ce părinţii sunt trataţi ca un focar de infecţie ambulant. Din păcate e un scenariu confirmat şi de alţi pacienţi: în urmă cu o săptămână un bărbat a reclamat acelaşi spital după ce a paralizat din cauza infecţiilor.
18:00
Un bărbat de 69 de ani a murit, joi, după ce s-a răsturnat cu tractorul pe DN 2L, în comuna Câmpuri, județul Vrancea.
17:40
Livrator nepalez, agresat în Bucureşti. Un tânăr a încercat să-i fure scuterul, a fost oprit de trecători # ObservatorNews
Un alt livrator străin a fost agresat în Capitală. Un tânăr de 20 de ani a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez, dar a fost prins la timp de trecători și de polițiști.
17:30
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii # ObservatorNews
Specialiştii spun că a scăzut puţin inflaţia, iar asta înseamnă tot scumpiri, doar ceva mai mici. Este motivul pentru care mulţi dintre români îşi iau al doilea job sau poate chiar şi pe al treilea. Mulţi, desigur, vor să evolueze şi să-şi atingă toate obiectivele, însă, cei mai mulţi sunt efectiv nevoiţi să facă asta pentru a putea trăi decent de la o lună la alta.
17:20
Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol # ObservatorNews
Un cuplu de milionari în criptomonede, dat dispărut în Dubai, a fost descoperit tranșat și îngropat în mijlocul deșertului. Ancheta indică o răpire motivată de bani în criptomonede, în contextul în care bărbatul era deja vizat de acuzații de escrocherie.
17:20
Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei, fiind susţinută de partidele SENS şi URS.PDF.
17:20
Pe 7 decembrie 2025, locuitorii Capitalei își aleg noul primar general, după ce Nicușor Dan, ales în luna mai președinte al României, a demisionat de la conducerea Primăriei București.
17:20
Aeroportul Băneasa urcă în topul european pe locul al treilea. Record de trafic în septembrie # ObservatorNews
Aeroporturile din România se numără printre cele cu cea mai rapidă creștere a traficului aerian din Europa, potrivit clasamentului realizat de Airports Council International - Europe pentru luna septembrie. România se află în topul țărilor europene cu cea mai dinamică evoluție în acest domeniu, iar Aeroportul Internațional București Băneasa s-a clasat pe locul al treilea la categoria aeroporturilor cu sub un milion de pasageri anual, conform News.ro.
17:10
ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de companii mari din diverse sectoare economice, pentru a verifica respectarea legislației fiscale și contabile. România are cel mai mare deficit de colectare a TVA din UE, statul pierde 30% din TVA-ul datorat din cauza legislației permisive, fraudelor, insolvenței fictive și plăților "la negru".
16:50
România a obținut aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles. Câți bani vin pentru investiții și reforme # ObservatorNews
România a obținut aprobarea versiunii revizuite a PNRR la Bruxelles. Ministerul Finanţelor a anunţat că ţara noastră a reușit să păstreze întreaga alocare de granturi și să reducă componenta de împrumut, în urma unor negocieri dificile cu Comisia Europeană. Planul are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, iar modificările vizează implementarea mai eficientă și mai realistă a reformelor. România a primit deja 10,7 miliarde euro și urmează să primească o sumă similară până la finalul anului 2026.
16:40
Deficitul de cont curent al României a urcat la 22,3 miliarde euro în primele 9 luni din 2025 # ObservatorNews
Deficitul contului curent al balanței de plăți al României a ajuns la 22,275 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 8,58% față de aceeași perioadă din 2024, când a fost de 20,515 miliarde euro, conform datelor BNR.
16:40
Noapte de groază în Teleorman. Doi bărbaţi și-au bătut nevestele, unul și-a amenințat mama cu moartea # ObservatorNews
Trei bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi de poliţie pentru violenţă în familie. Doi şi-au bătut soţiile şi unul şi-a ameninţat mama cu moartea, informează, joi, IPJ Teleorman.
16:30
A comunicat cu medicii cât era operat pe creier. Tânăr de 20 de ani, salvat de o echipă de chirurgi români # ObservatorNews
O echipă medicală de la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din București a realizat în premieră o operație neurochirurgicală cu pacientul conștient, pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Intervenția a vizat un tânăr de 20 de ani, diagnosticat cu o tumoră infiltrativă de mari dimensiuni, situată în lobul temporal stâng - o zonă esențială pentru vorbire. Pentru a proteja funcțiile de limbaj, medicii l-au trezit pe pacient în timpul operației, permițându-i să comunice cu echipa medicală. În cadrul procedurii, un psiholog i-a prezentat imagini și i-a adresat întrebări. Tânărul se află acum într-o stare foarte bună, vorbește normal și se poate reintegra social, conform News.ro.
16:30
Momentul în care un întreg bloc se prăbuşeşte brusc, în capitala Turciei. Clădirea urma să fie demolată # ObservatorNews
Un bloc s-a prăbuşit chiar înainte de a începe demolarea sa, în Ankara. Potrivit primelor informaţii, clădirea de pe strada Tunus din districtul Çankaya s-a prăbuşit după ce a fost doar atinsă de un utilaj, scrie presa locală.
16:20
Într-un peisaj al modei în care brandurile se reinventează constant pentru a rămâne relevante, Calvin Klein pare să fi găsit o formulă proprie: provocare vizuală, minimalism conceptual și o capacitate rară de a atrage atenția fără să o ceară explicit. Anul 2025 a confirmat că acest brand nu doar că rezistă în fața schimbării, ci o modelează.
16:10
"Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război". Stenogramele unui scandal care cutremură Ucraina # ObservatorNews
"Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în timpul războiului" este titlul unei anchete publicate miercuri de Ukrainska Pravda, care încearcă să facă lumină într-un uriaș dosar de corupție, cu o fraudă estimată la cel puţin 100 de milioane de dolari. Printre numele grele implicate se numără Timur Mindici, vechi prieten și partener de afaceri al președintelui, și Olexii Cernîșov, fost vicepremier și apropiat al familiei Zelenski. Deși președintele încearcă acum să se delimiteze de scandal, există suspiciuni că era la curent cu activitățile acestora sau chiar le-ar fi sprijinit, indirect.
16:10
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că SUA rămâne "fără opţiuni" de a sancţiona Rusia, după ce luna trecută a plasat sancţiuni internaţionale asupra giganţilor petrolieri Rusneft şi Lukoil, scrie Politico.
16:00
Mai multe instituții din Danemarca, ținta hackerilor proruşi. Atacul, revendicat pe rețelele sociale # ObservatorNews
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a avut loc joi în Danemarca, afectând site-urile mai multor instituţii, dar şi al unei companii din domeniul apărării, a transmis Agenţia daneză pentru Securitate Civilă, potrivit AFP, informează Agerpres.
16:00
Analist, despre Strategia Naţională de Apărare: De ce era nevoie să menționăm ideea de independență solidară? # ObservatorNews
Rusia, corupţia şi deficienţele din Administraţia Publică sunt principale ameninţări şi vulnerabilităţi pe care le-a identificat preşedintele Nicuşor Dan în proiectul Strategiei Naţionale de Apărare. Este documentul care va da orientarea României în actualul mandat prezidenţial şi în conformitate cu care ar trebui să fie luate deciziile politice şi elaborată chiar legislaţia. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Mihai Valentin Cernea, analist politic, specialist în Etica Războiului.
15:50
Tânără din Capitală, răpită de fostul iubit și dusă cu forţa spre Mureș. În Predeal, a găsit o cale de scăpare # ObservatorNews
O tânără de 18 ani din București a trăit momente de coșmar după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi încercat să o ducă cu forța în județul Mureș. Fata a reușit să scape abia într-o benzinărie din Predeal, unde a cerut ajutor angajaților, iar aceștia au sunat la 112, scrie Mediafax.
15:40
Raghav Sahgal arată la București cum poate măsura vârsta biologică a fiecărui organ dintr-o probă de sânge # ObservatorNews
Unul dintre cei mai promițători oameni de știință contemporani, Raghav Sehgal, cercetător în biologie computațională la Yale School of Medicine, SUA, a fost prezent la București la primul Congres Internațional de Longevitate din România și Europa de Sud-Est, unde a demonstrat cum inteligența artificială poate transforma radical modul în care înțelegem îmbătrânirea umană.
