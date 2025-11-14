Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă. O alianță PNL-USR, exclusă: „Dacă era un candidat unic nu mai aveam emoții. Mai sunt 3 săptămâni”

17:10

Această iarnă se anunță a fi cea mai periculoasă de la începutul războiului din Ucraina, cel puțin de la primele luni ale invaziei, acum aproape patru ani, când coloanele blindate rusești se apropiau de Kiev, arată publicația Politico într-un editorial semnat de Jamie Dettmer. Cea mai mare întrebare din această iarnă este dacă Ucraina poate […]