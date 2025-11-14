În timp ce atenția rămâne asupra Pokrovskului, Rusia avansează în regiunea Zaporojie
Adevarul.ro, 14 noiembrie 2025 03:45
În timp ce Ucraina, Rusia și întreaga lume urmăresc cu sufletul la gură ultimele momente ale bătăliei pentru Pokrovsk, forțele ruse înregistrează progrese constante în estul regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk — un segment al frontului dinamic, dar adesea ignorat.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
04:15
Forma sălbatică a virusului poliomielitic, descoperită în apele reziduale din Germania. Epidemiolog român: „Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e de glumă" # Adevarul.ro
Forma sălbatică a virusului responsabil de poliomielită a fost detectată în probele de apă reziduală din Germania. Informația a fost confirmată pentru Reuters de principala autoritate de sănătate din țară.
Acum o oră
03:45
În timp ce Ucraina, Rusia și întreaga lume urmăresc cu sufletul la gură ultimele momente ale bătăliei pentru Pokrovsk, forțele ruse înregistrează progrese constante în estul regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk — un segment al frontului dinamic, dar adesea ignorat.
Acum 2 ore
03:15
Viitorul mineritului în județul marilor bogății ascunse în pământ: aurul, argintul și cuprul iau locul cărbunelui # Adevarul.ro
Industria cărbunelui se apropie de final în Hunedoara, un județ bogat în resurse naturale. În schimb, în ciuda opoziției organizațiilor de mediu, marile proiecte miniere pentru extragerea aurului, cuprului și argintului continuă să atragă investitori.
02:45
Postul Crăciunului începe în 15 noiembrie. Sfaturile părintelui Arsenie Boca despre perioada de înfrânare # Adevarul.ro
Postul Crăciunului începe la 15 noiembrie pentru credincioșii ortodocși și reprezintă pentru numeroși români o perioadă de pregătire spirituală înaintea Sărbătorii Nașterii Domnului. Postul este și o ocazie de „curățire” a organismului, printr-o alimentație vegetală.
Acum 4 ore
02:15
35 de ani de la începuturile internetului așa cum îl știm astăzi. Specialist: „În ultima vreme, nu ne mai unește, ci ne dezbină" # Adevarul.ro
Pe 13 noiembrie 1990, Tim Berners-Lee prezenta oficial prima versiune a propunerii tehnice complete pentru World Wide Web. Ce înseamnă asta? Începuturile internetului așa cum îl știm astăzi. în 35 de ani, multe s-au schimbat, cu o viteză amețitoare.
01:30
Probleme tot mai mari în industria petrolieră rusă după sancțiunile impuse de SUA: scădere a prețurilor, ezitare din partea Chinei și Indiei. Lukoil riscă să fie preluată de Rosneft # Adevarul.ro
Trei săptămâni după ce Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a introdus sancțiuni împotriva principalilor exportatori de petrol din Rusia – Lukoil și Rosneft – efectele asupra întregului sector energetic rus devin vizibile.
01:15
Tinerii sunt mai singuri ca oricând. „Sunt măritată de cinci ani și nu m-am simțit niciodată mai singură” # Adevarul.ro
Un raport global despre fericire arată că 19% dintre tinerii de pe mapamond nu au nicio persoană la care să poată apela pentru sprijin. Paradoxal, generația cea mai conectată digital trăiește una dintre cele mai mari forme de singurătate.
00:45
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai misterioși deținuți politici ai istoriei a fost fără îndoială celebrul „om cu mască de fier”. Nici până astăzi nu se știe cu excactitate cine a fost de fapt acel om care a murit efectiv ascuns în pușcărie și care a fost vina sa. Specialiștii au emis o serie de ipoteze.
Acum 6 ore
00:15
Vasile Muraru s-a născut pe 14 noiembrie 1956, în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț și a absolvit IATC, în anul 1981. Tot pe 14 noiembrie s-au născut Iulia Haşdeu, fiica scriitorului B.P.Hasdeu și regizorul român Geo Saizescu.
13 noiembrie 2025
23:45
SUA trimit un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg are peste 40 de ani de experiență în politici publice și relații internaționale # Adevarul.ro
Statele Unite ale Americii vor avea un nou ambasador la București. Darryl Nirenberg, un republican cu o carieră solidă în legislație, politici publice și relații internaționale, va prelua funcția de ambasador al SUA în România.
23:30
Beneficiile somnului. De ce e esențial să ne odihnim și ce se întâmplă când nu dormim suficient # Adevarul.ro
Am trecut la ora de iarnă, iar pentru o noapte am dormit cu o oră în plus. Numai bine pentru sănătatea fizică și psihică, spun specialiștii. Un somn suficient și odihnitor este esențial pentru memorie, concentrare, curățarea creierului de toxine, dar și un sistem imunitar mai puternic.
23:15
Cele două scenarii pentru viitorul Lukoil în România. Ce spune Bolojan despre naționalizare și posibilitatea scumpirii carburanților # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a declarat că menținerea stabilității politice în cadrul coaliției de guvernare este esențială pentru credibilitatea României în fața partenerilor externi și a piețelor financiare.
22:45
Chillmas Deals 2025 pe eMAG: cele mai bune oferte pentru decorațiuni de Crăciun cu reduceri uriașe de până la 78% # Adevarul.ro
Profită de Chillmas Deals 2025 pe eMAG și descoperă cele mai bune decorațiuni de Crăciun cu reduceri uriașe de până la 78%! Instalații luminoase, brazi artificiali, globuri și coronițe pentru un decor festiv de poveste, fără să-ți golești portofelul.
Acum 8 ore
22:15
Care ar fi pensia corectă pentru un magistrat. Bolojan: „Foarte puțini români o încasează după o viață de muncă” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că nu s-a ajuns la nicio concluzie agreată de toate părțile implicate privind pensiile speciale, însă a subliniat două aspecte importante: necesitatea creșterii vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiilor speciale raportat la ultimul salariu.
22:15
Româncă răpită și forțată să se prostitueze în Italia, salvată de polițiști. Doi suspecți au fost reținuți # Adevarul.ro
O tânără româncă, victimă a traficului de persoane și a exploatării sexuale, a fost salvată de polițiștii din Italia. Anchetatorii au reținut doi cetățeni români, un bărbat și o femeie, suspectați că ar fi răpit-o, drogat-o și forțat-o să se prostitueze.
22:00
Băluță îl laudă pe Nicușor Dan pentru mandatul său de primar al Capitalei. Ce spune despre Anca Alexandrescu # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat despre Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei, astăzi președintele României, că „a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.
22:00
Motivul pentru care Trump vrea să refuze vizele de imigrant pentru persoanele supraponderale # Adevarul.ro
Administrația Trump propune reguli noi prin care solicitanților de viză de imigrant li s-ar putea refuza accesul în SUA dacă suferă de obezitate, diabet sau alte boli.
21:45
Videoclipurile care par să arate tineri recruți ucraineni în lacrimi, spunând că sunt trimiși forțat pe front, nu sunt reale.
21:45
Tinerii renunță la carierele corporatiste pentru viața de lux în serviciul miliardarilor: povestea bonei cu bucătar privat și vacanțe pe iahturi # Adevarul.ro
Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să lase în urmă carierele corporatiste pentru a deveni bone, asistenți personali sau bucătari ai celor super-bogați.
21:30
Ciprian Ciucu, despre o posibilă rupere a coaliției: „Înseamnă că ne-a prostit domnul Grindeanu şi noi vom fi picat de fraieri” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a spus că, dacă după alegeri se va rupe coaliția de guvernare, „înseamnă că ne-a prostit pe toți domnul Grindeanu”.
21:30
Ambasadorul SUA la NATO transmite că țara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât în 2022 # Adevarul.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat, joi că SUA au deplasat trupe în zonă după invazia Ucrainei și că țara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât avea în anul 2022.
21:15
Caz tragic la o clinică dentară: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie prea puternică # Adevarul.ro
O fetiță de 2 ani a murit în urma unei anestezii prea puternice într-o clinică dentară. A fost resuscitată, dar nu a răspuns manevrelor.
21:15
Doi medici de la Spitalul Floreasca, acuzați de luare de mită. Au fost luați din trafic și duși la audieri # Adevarul.ro
Un medic anestezist și un ortoped de la Spitalul Floreasca sunt cercetați pentru presupusă luare de mită.
20:45
Un elev care chiulea a anunțat la 112 că se îneacă într-un lac. Unde l-a găsit Poliția # Adevarul.ro
Un elev de 13 ani din București a sunat la 112, spunând că a căzut într-un lac și că se află în pericol de înec. În realitate, nu exista nicio amenințare, apelul dovedindu-se a fi o glumă pusă la cale de băiat împreună cu un prieten.
20:30
Întrebat dacă favoritul preşedintelui Nicuşor Dan este Cătălin Drulă sau Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că șeful statului „a fost atât de prezent în campania aceasta”, încât „nu ne putem face auziţi unii pe alţii”.
Acum 12 ore
20:15
George Burcea, iritat de o întrebare privind finanțarea campaniei la Primăria Capitalei: „Nu-mi dă mama mie bani să candidez” # Adevarul.ro
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Primăria București, a avut un schimb tensionat de replici în timpul unui podcast politic, după ce a fost întrebat despre sursa banilor pentru campania sa electorală.
20:15
Thailanda renunță la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, în urma protestelor # Adevarul.ro
Thailanda a renunțat la interdicția privind consumul de alcool după-amiaza, la doar câteva zile după introducerea ei.
20:15
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un personaj AI: când și-a dat seama că-l „iubește” # Adevarul.ro
O femeie de 32 de ani din Japonia a decis să se „căsătorească” cu un personaj creat de inteligența artificială.
20:15
Gestul controversat al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu chiar înainte de moartea compozitorului: „Să fie interzis” # Adevarul.ro
Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, ransmis o solicitare către prim-ministru, Ministrul Culturii și Directorul TNB, prin care cerea ca acesta să fie exclus de la concertul caritabil organizat în onoarea sa.
20:00
Imagini dezolante din Londra. „Orașul de corturi” în care trăiesc și români: „Nu e sigur aici, mai ales noaptea” # Adevarul.ro
Una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, Tottenham Court Road din Londra, a fost transformată într-o adevărată tabără de corturi, unde trăiesc zeci de persoane fără adăpost, majoritatea migranți.
19:45
Tânără răpită din București de fostul iubit. A cerut ajutor într-o benzinărie din Predeal # Adevarul.ro
Un bărbat de 21 de ani a sechestrat o tânără de 18 ani în mașina lui și ar fi plecat spre Mureș. Ajunși într-o benzinărie din Predeal, tânăra a fugit din mașină și a cerut ajutorul angajaților.
19:15
Lovitură pentru Temu și Shein. UE renunță mai repede la scutirea de taxe pentru coletele mici din China # Adevarul.ro
Statele membre ale UE au decis joi să accelereze procesul de eliminare a scutirii de taxe vamale aplicată la nivelul blocului pentru comenzile de valoare mică provenite de la giganți retail precum Temu și Shein, pentru a reduce valul de importuri chinezești ieftine.
19:00
Guvernul reorganizează Garda Forestieră: mai mulți angajați în teren și posturi suplimentare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat joi reorganizarea Gărzii Forestiere, măsură prin care se desființează posturile neocupate și se majorează numărul angajaților din teren.
19:00
Tânăr arestat după ce a agresat un livrator căruia a încercat să-i fure scuterul, pe o stradă în București # Adevarul.ro
Un cetățean străin în vârstă de 33 de ani, care livrează mâncare în București, a fost îmbrâncit pe stradă de un tânăr care a încercat să fugă cu scuterul lui. Incidentul s-a petrecut joi, 13 noiembrie.
19:00
Daniel Băluță: „În Capitală se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că Bucureştiul trebuie să devină motorul partidului şi un exemplu de guvernare eficientă, „cu cap, cu inimă şi cu rezultate”.
18:45
Vlad Voiculescu, după numirea sa drept consilier onorific al președintelui: „Nicușor Dan are în față o misiune aproape imposibilă” # Adevarul.ro
Europarlamentarul USR și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat joi, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.
18:45
Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia # Adevarul.ro
Un conflict diplomatic între Moscova și presa italiană a izbucnit după ce cotidianul „Corriere della Sera” a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe.
18:30
CSM, după întâlnirea de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților: Discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții” # Adevarul.ro
După discuțiile de miercuri, 12 noiembrie, de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților, CSM a precizat că „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”.
18:00
Premieră la Spitalul „Bagdasar-Arseni”. Medicii au îndepărtat o tumoră cerebrală cu pacientul treaz: „Am putut să vorbesc în timpul operației” # Adevarul.ro
O echipă de medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București a realizat, în premieră pentru unitatea medicală, o intervenție neurochirurgicală complexă de ablație a unei tumori cerebrale, cu pacientul treaz pe masa de operație.
18:00
Un elicopter „a căzut din cer” în Marea Britanie. Pilotul a scăpat nevătămat după o aterizare forțată # Adevarul.ro
Serviciile de urgență au intervenit rapid după ce un elicopter a „căzut din cer” în timp ce survola orașul Bolton, în Marea Britanie.
18:00
Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii: legea a fost promulgată. Cât va costa asigurarea # Adevarul.ro
Legea are prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan joi, 13 noiembrie.
17:45
Peste 70% dintre angajații de la stat își doresc salarii mai mari, potrivit unui studiu # Adevarul.ro
Peste 70% dintre angajații din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul și complexitatea muncii depuse și spun că își doresc un salariu mai mare.
17:45
Polonia, sancționată la CEDO după ce o femeie a fost nevoită să meargă în străinătate pentru avort # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât joi că Polonia a încălcat dreptul unei femei la viață privată, după ce aceasta, neștiind dacă avortul mai era legal în țara ei, a fost nevoită să plece în străinătate pentru a întrerupe sarcina.
17:30
Scandal în Japonia: premierul Sanae Takaichi dorme doar două ore pe noapte și e acuzată că încurajează supramunca # Adevarul.ro
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a provocat controverse și chiar îngrijorări după ce a declarat, joi, că doarme doar două ore pe noapte. Afirmația ei a generat un val de critici și acuzații că promovează cultura supramuncii.
17:30
Ministrul Apărării, despre faza finală a exerciţiului DACIAN FALL 25: „Contribuţia Franţei a consolidat semnificativ postura aliată de apărare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat importanţa contribuţiei Franţei la exerciţiul DACIAN FALL 25.
17:15
Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli # Adevarul.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui său din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România.
17:15
Grindeanu promite sprijin total pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei: „Dorim să-i dăm toate pârghiile” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că PSD îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei.
17:15
Merz îi cere lui Zelenski să rezolve urgent corupția din Ucraina, pe fondul scandalului legat de șpăgi # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică de joi să rezolve problemele de corupție ale țării, în contextul scandalului uriaș al șpăgilor care zguduie Kievul.
16:45
Atac cibernetic în Danemarca: Hackeri proruşi vizează site-uri guvernamentale și o companie de apărare # Adevarul.ro
Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a vizat joi mai multe site-uri guvernamentale din Danemarca.
16:45
Planul Național de Redresare și Reziliență revizuit, aprobat la Bruxelles. Nazare: „Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni” # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 13 noiembrie, că România a obţinut aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.