BERD acordă un împrumut de 22 de milioane de euro unei companii energetice ucrainene, cu alte finanţări aflate în pregătire

20:00

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, că se vorbeşte atât de mult de preşedintele Nicuşor Dan în această campanie de ”li s-a luat” şi a fost atât de prezent în campania aceasta, că nu se por face auziţi unii pe alţii, el arătând că vrea să fie ales pentru ceea ce este consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că îl recomandă cineva.