Ce amenzi riscă șoferii care vorbesc la telefon la volan. Se poate ajunge la suspendarea permisului de conducere
Digi24.ro, 14 noiembrie 2025 07:10
Potrivit legislației rutiere în vigoare, folosirea telefonului mobil la volan pentru convorbiri se sancționează cu amenzi de până la 1.620 de lei. În plus, dacă șoferul comite simultan o altă contravenție, legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.
Acum 10 minute
07:20
Un atac ucrainean cu drone lansat vineri dimineaţă a provocat avarii la o navă din port, blocuri de apartamente şi un depozit de petrol în portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk, rănind trei membri ai echipajului vasului, afirmă oficiali ruşi, citaţi de Reuters, scrie News.ro.
Acum 30 minute
07:10
Români în mahalaua din centrul Londrei. Orașul a fost invadat de bande de cerșetori din mai multe colțuri ale lumii # Digi24.ro
Centrul Londrei a devenit o mahala. Un reportaj în inima orașului arată imagini dezolante cu zeci de cerșetori care trăiesc în corturi. Printre ei, români și bulgari. Pe una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, magazine de lux se împletesc cu sărăcia în forma ei lucie.
07:10
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112 # Digi24.ro
O fetiță de 2 ani a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Despre acest caz, Alexandru Rogobete a spus, la Digi24, că vor fi declanșate mai multe controale, atât administrative cât și medicale. Ministrul Sănătății a dat „cu rezervă” și o informație – aceea că între momentul stopului cardio-respirator și apelul la 112 ar fi existat o întârziere, dar a subliniat că un răspuns clar îl va avea după finalizarea cercetărilor.
07:10
Începe Postul Crăciunului 2025: Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului # Digi24.ro
Postul Crăciunului începe anual pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul sărbătorii, pregătind credincioșii ortodocși pentru celebrarea Nașterii Mântuitorului. Pe parcursul celor aproximativ 40 de zile, oamenii își dedică timpul rugăciunii și disciplinei personale, renunțând la anumite alimente și practici
07:10
„S-ar putea să fim nevoiți să evacuăm Teheranul”. Criza „de neimaginat” cu care se confruntă Iranul, mai gravă decât o bombă # Digi24.ro
La câteva luni după ce a supraviețuit unui război inamicul său, Israelul, Iranul se confruntă acum cu o secetă, agravată de minciunile regimului, care ar putea fi mai devastatoare decât orice bombă israeliană sau americană, relatează The Telegraph.
07:10
O economie în criză. Pentru a acoperi deficitul bugetar, Rusia introduce o nouă taxă pe smartphone-uri și laptopuri # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor din Rusia a prezentat guvernului un nou proiect de modificare a legii privind politica industrială, care ar introduce o așa-numită „taxă pe tehnologie”. Atât importatorii, cât și producătorii interni de echipamente ar fi obligați să plătească această nouă taxă, indiferent de nivelul lor de localizare. Guvernul afirmă că măsura are scopul de a sprijini industriile de radioelectronică și microelectronică din Rusia, anunță Meduza.
07:10
07:10
Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului # Digi24.ro
O nouă tehnologie, descrisă de compania care a dezvoltat-o drept un „câmp minat de drone aeriene”, va fi folosită în curând de armata ucraineană pentru a contracara armele devastatoare cu care Rusia atacă orașele, infrastructura energetică și alte zone civile din Ucraina. Zidul de drone controlate de inteligența artificială va fi primul sistem de acest gen folosit vreodată în condiții reale de luptă.
07:10
Flamingo, racheta de croazieră proiectată în Ucraina, posibilă alternativă la Tomahawk-ul american # Digi24.ro
A fost lansată în luna august. De atunci, racheta de croazieră Flamingo proiectată de Ucraina a fost utilizată de nouă ori de Kiev. Cotidianul The Independent se întreabă dacă aceasta ar putea fi, în cele din urmă, mai utilă decât Tomahawk din Statele Unite.
07:10
Românii, pe locul trei în topul imigranților din Spania. Raport complex al guvernului de la Madrid despre structura populației # Digi24.ro
Guvernul Spaniei a publicat un nou studiu. Este cel mai complex de până acum, din care reiese structura comunității românești din această țară. Accentul este pus pe numărul copiilor născuți din părinți români sau veniți de mici pe teritoriul spaniol.
07:10
Soluția „de avarie” a Rusiei: a folosit capacitatea de rafinare a petrolului pentru a compensa daunele provocate de dronele ucrainene # Digi24.ro
Procesarea petrolului în Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai mari atacuri cu drone din Ucraina de până acum, deoarece rafinăriile au evitat o scădere bruscă a producției de combustibil, folosind capacitatea de rezervă pentru a compensa daunele provocate de atacuri, au arătat surse și date, citate de Reuters. Ucraina a intensificat atacurile cu drone în interiorul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile de petrol, depozitele și conductele și de a paraliza cea mai mare sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina.
Acum 6 ore
01:50
Pavel Durov, șeful Telegram, este liber să călătorească în voie după ce Franța a ridicat interdicția # Digi24.ro
Șeful Telegram, Pavel Durov, este din nou liber să călătorească după cum dorește. Supravegherea judiciară și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație impuse antreprenorului din domeniul rețelelor sociale au fost ridicate de instanțe, potrivit unui oficial familiarizat cu procedurile, confirmând informațiile publicate de Bloomberg și AFP, relatează Politico.
Acum 8 ore
00:20
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea” # Digi24.ro
Tatăl copilei de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București a făcut primele declarații. Părintele a declarat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar analizele acesteia indicau valori de șase ori mai mari la ficat.
00:10
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Pîslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.
00:00
Marcel Ciolacu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat” # Digi24.ro
Fostul premier şi preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că „a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre „dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, iar în economie „totul este blocat”. Marcel Ciolacu a afirmat că, dacă pe vremea când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.
00:00
Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei # Digi24.ro
Miheil Saakașvili, fost președinte al Georgiei (2004 – 2013) și fost șef al Administrației Regiunii Odesa, i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier civil” în contextul războiului ruso-ucrainean.
13 noiembrie 2025
23:40
SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice # Digi24.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunţat joi că a desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia ca organizaţii teroriste globale, informează Reuters. Şeful Departamentului de Stat a precizat că una din acestea este Antifa Ost din Germania, menţionând în context angajamentul preşedintelui Donald Trump de a „se opune campaniei Antifa (n.r. prescurtare de la „antifascist”) de violenţe politice”.
23:30
Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale au dus, în luna octombrie, la o reducere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, explicând că această scădere este rezultatul eliminării unor sporuri.
Acum 12 ore
23:20
Scandal la Spitalul Judeţean Braşov. Medicii acuză conducerea că a impus un număr maxim de internări. Reacţia ministrului Rogobete # Digi24.ro
Colectivul de medici ai Secţiei Chirurgie Intervenţională de la Spitalul Judeţean Braşov a acuzat conducerea unităţii că a impus un număr maxim de internări, distribuind pe reţelele de socializare inclusiv un document intern primit din partea managementului. Potrivit medicilor, în medie, 180 de pacienţi ar fi rămas netrataţi, dacă restricţiile s-ar fi impus. Deşi iniţial a acuzat colectivul de medici de „gravă tentativă de dezinformare”, ulterior directorul Dan Grigorescu a transmis o clarificare în care vorbeşte despre o neînţelegere generată de „deficienţe de comunicare internă”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a intervenit în scandal şi anunţă că activitatea va continua şi că toţi pacienţii vor fi trataţi.
23:20
Volodimir Zelenski merge în Grecia la sfârșitul săptămânii pentru a semna un acord energetic # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski este așteptat să viziteze Grecia în weekend pentru a semna un acord în sectorul energetic, a declarat o sursă apropiată Biroului Prezidențial pentru Kyiv Independent, pe 13 noiembrie. Vizita are loc în plin scandal de corupție în Ucraina. Zelenski a cerut miercuri demisia miniştrilor Justiţiei şi Energiei, transmite AFP.
23:20
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul sancțiunilor SUA: „Gândiți-vă la Romgaz, este partener” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, dacă nu se găseşte o soluţie comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut odată cu intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de guvernul SUA care vizează şi această companie petrolieră rusească.
23:10
Cea mai înaltă instanță europeană a decis: Dacă se cheamă „Gin”, atunci neapărat trebuie să conțină alcool # Digi24.ro
O băutură numită „gin” trebuie să conțină alcool și boabe de ienupăr și să aibă o concentrație alcoolică de cel puțin 37,5%, a decis cea mai înaltă instanță europeană. Un grup german a contestat un produs nealcoolic numit „Virgin Gin”, informează DW.
22:50
Orban arată cu degetul către acuzațiile de corupție de la Kiev. Ucraina ripostează cu o memă virală „costum de zebră” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă de război”, provocând un răspuns ironic din partea ministerului de externe al Ucrainei. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, într-un costum de zebră modificat în Photoshop, a făcut furori pe rețelele de socializare, ucrainienii ironizând aparenta ipocrizie a liderului ungar.
22:40
Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: doi morți # Digi24.ro
Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia. În incidentul aviatic au murit cei doi membri ai echipajului, au transmis agențiile de știri, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.
22:30
Dragoș Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro sub formă de granturi # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că România pregăteşte în această perioadă Cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din PNRR. El a explicat că aceasta conţine 62 de ţinte şi jaloane, care sunt exclusiv în componenta de grant.
22:30
Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că nu s-a ajuns la niciun acord în urma discuţiilor pe tema reformei pensiilor magistraţilor, care s-au desfăşurat miercuri la Palatul Cotroceni.
22:20
Ambasadorul Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem în continuare mai multe trupe în România acum decât aveam în 2022” # Digi24.ro
Reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, că SUA a deplasat trupe în zonă după invazia Ucrainei şi că ţara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât avea în anul 2022.
22:10
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată # Digi24.ro
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.
22:10
SRI a finalizat reforma internă: 41 de direcții județene, înlocuite cu 11 direcții regionale. Mai puține funcții manageriale # Digi24.ro
Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI a anunțat joi, 13 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, că Serviciul Român de Informații a terminat operațiunea de reformă instituțională internă prin înlocuirea celor „41 de direcţii cu competenţe în plan judeţean (...) cu 11 direcţii regionale, cu rol mai larg, exercitat integrat la nivel regional”, „reducerea anumitor categorii de cheltuieli, precum cele administrative şi logistice”, alături de „simplificarea structurală”, care a condus la „reducerea funcţiilor manageriale”.
22:00
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost combătută pentru că nu a intrat în raza sistemului de apărare # Digi24.ro
Şeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, a declarat, joi, în Poligonul Cincu, că drona căzută în urmă cu două nopţi în zona localităţii Grindu, judeţul Tulcea, nu a fost combătută, întrucât în poziţia de tragere respectivă a sistemului de apărare nu a fost nicio ameninţare.
22:00
Fost șef al MI6: „Putin vrea să transforme Ucraina în ceva asemănător cu Belarus. Nu este pregătit să încheie un acord de pace” # Digi24.ro
Evaluări recente ale serviciilor de informații arată că Vladimir Putin nu are intenția de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat fostul șef al serviciilor secrete britanice, confirmând o opinie care stă la baza unei linii mai dure din partea SUA și a aliaților săi, relatează Bloomberg.
21:50
Cine este Mădălina-Gabriela Fătu, numită de Nicușor Dan în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, mai multe decrete de numire a unor consillieri prezidențiali în echipa de la Cotroceni. Printre cei numiți se numără și Mădălina-Gabriela Fătu, care va ocupa funcția de consilier de stat în cadrul Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.
21:50
Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă # Digi24.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat, joi seară, la Digi24, că „în acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc”. „Din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă”, mai susține acesta. El spune că „avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător”.
21:30
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă, scrie Le Figaro.
21:10
Cine este Șerban Iftime, fiul președintelui CJ Botoșani, numit consilier onorific de Nicușor Dan # Digi24.ro
Șerban Iftime, manager al Elsaco Electronic și fiul președintelui CJ Botoșani, se numără printre consilierii numiți de președintele Nicușor Dan. Acesta este consilier onorific pe Departamentul Politici Economice și Sociale.
21:10
Depăgubirea uriașă, nemaiîntâlnită până acum, plătită de Boeing familiei unei victime în urma accidentului Ethiopian Airlines 302 # Digi24.ro
Un juriu federal din Chicago a decis ca Boeing să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unei angajate ONU din domeniul mediului, Shikha Garg, care a murit în prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019, transmite Reuters.
21:00
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Și pe Anca Alexandrescu - nu e o glumă!” # Digi24.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al social-democraților pentru alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că își respectă foarte mult contracandidații pentru postul de primar general. „Există un respect deosebit din partea mea pentru Ciprian Ciucu (n.r. primarul Sectorului 6, candidat din partea PNL). Și pe Cătălin Drulă (USR) îl respect foarte mult, deși el este uneori mai exploziv”. Întrebat dacă împărtășește aceeași opinie despre candidata POT la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, primarul Sectorului 4 a precizat laconic: „O respect foarte mult”, continuând: „Nu este o glumă”.
20:40
Ilie Bolojan a refuzat „un blat” pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, susține Ciprian Ciucu. Cum ar fi reacționat premierul # Digi24.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit joi, 13 noiembrie, că premierului Ilie Bolojan i s-a cerut „un blat”, întrucât PSD și USR voiau în cursă un alt candidat din partea liberalilor.
20:20
Ce a răspuns Daniel Băluță, întrebat cu privire la acuzațiile de corupție și scandalurile care au zguduit Primăria Sector 4 # Digi24.ro
Prezent la Digi24, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, a fost întrebat dacă oamenii care au fost ținta unor investigații jurnalistice sau unor anchete ale autorităților, colegii ai săi, mai lucrează sau nu la Primăria Sector 4 și, în general, câtă corupție a fost în primăria pe care o conduce.
20:20
Reforma în administraţie va avea un impact de 3,5-4,5 miliarde lei. 13.000 de posturi afectate la nivel local, afirmă Cseke Attila # Digi24.ro
Măsurile de reformă din administraţia locală şi centrală ar urma să aibă un impact de 3,5-4,5 miliarde de lei, a estimat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
20:10
Ciucu: „Mă deranjează ce spune Drulă, a dat drumul la o campanie negativă”. Ce spune despre retragerea celorlalți candidați de dreapta # Digi24.ro
Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună.
20:00
Mai mulți bani la Primăria Generală decât la sectoare. Daniel Băluță: Ce au consimțit bucureștenii prin referendum e o idee foarte bună # Digi24.ro
Daniel Băluță (PSD), primar al Sectorului 4 și candidat al social-democraților pentru alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, în direct la Digi24, că susține punerea în aplicare a referendumului din 2024 privind colectarea și împărțirea banilor din taxe și impozite la nivelul Bucureștiului.
19:50
Pavel Durov, șeful Telegram, este liber să călătorească în voie după ce Franța a ridicat interdicția # Digi24.ro
Șeful Telegram, Pavel Durov, este din nou liber să călătorească după cum dorește. Supravegherea judiciară și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație impuse antreprenorului din domeniul rețelelor sociale au fost ridicate de instanțe, potrivit unui oficial familiarizat cu procedurile, confirmând informațiile publicate de Bloomberg și AFP, relatează Politico.
19:40
Parchetul polonez cere arestarea fostului ministru conservator al justiţiei, refugiat în Ungaria. Ce acuzații i se aduc # Digi24.ro
Parchetul polonez a cerut joi arestarea fostului ministru conservator al justiţiei Zbigniew Ziobro, care s-a refugiat în Ungaria pentru a evita urmărirea penală pentru corupţie, transmite AFP.
19:40
Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni” # Digi24.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a afirmat joi, 13 noiembrie, la Digi24, că Nicușor Dan a fost votat de 6 milioane de oameni și că a făcut „tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru bucureșteni”.
19:10
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a aprobat construirea unui sediu propriu # Digi24.ro
Judecătoria Moinești, din județul Bacău, a plătit timp de 11 ani chirie către o entitate privată pentru sediul în care își desfășoară activitatea, după ce în la finalul anului 2012 clădirea a fost retrocedată. De atunci, autoritățile nu au găsit un sediu propriu, iar judecătoria a plătit chirie în total 1,6 milioane de lei până în 2024.
19:10
Examen de admitere la facultate în Coreea de Sud: Probele au durat nouă ore. Zboruri suspendate, pentru a nu perturba proba de engleză # Digi24.ro
Peste jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susţinut joi importantul examen de admitere la universitate, în timp ce poliţia a fost mobilizată pentru a se asigura că aceştia ajung la timp în sălile de examen, iar toate zborurile au fost suspendate timp de o jumătate de oră pentru ca zgomotul să nu perturbe proba la engleză, relatează Reuters.
19:10
Exercițiul NATO „Dacian Fall 25” s-a încheiat. Antrenamentul, un test pentru grupul de luptă de la Cincu # Digi24.ro
Exercițiul NATO în România, Dacian Fall 25, care a simulat activarea Articolului 5 al tratatului Alianței, a ajuns la final. Este vorba despre cel mai mare exercițiu din acest an, în care aliații au simulat un atac rusesc asupra unui stat membru. Au fost trageri cu muniție reală în trei poligoane de la noi din țară. Antrenamentul a fost și un test pentru grupul de luptă NATO de la Cincu, cel care ar putea să găzduiască în viitor și mai mulți militari străini. Asta pentru că țările NATO au testat inclusiv cât de repede ar putea ajunge aliații cu trupe și tehnică militară la noi în țară.
19:10
Şase iazuri de decantare din două județe, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre susţinută de miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, care prevede că şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate. Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş).
19:00
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul consideră că Rusia se pregătește pentru un „război mare” în Europa, care ar putea începe încă din 2029.
