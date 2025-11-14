Bursă. Banca Transilvania urcă la o capitalizare record de 33 mld. lei, triplu faţă de toamna lui 2022: politica de remunerare prin dividende şi acţiuni gratuite şi dobânzile mari menţin entuziasmul investitorilor, spun brokerii
Ziarul Financiar, 14 noiembrie 2025 07:15
Apropierea ultimei şedinţe de tranzacţionare pentru care se mai pot cumpăra acţiuni purtătoare de dividende suplimentare, pe 21 noiembrie, rezultatele financiare record la nouă luni şi aşteptările ca dobânzile să rămână la nivelurile actuale până cel puţin în primăvara lui 2026 au urcat acţiunile Băncii Transilvania (TLV) la un nou maxim istoric.
• • •
Acum 15 minute
07:15
Acum o oră
06:45
Vizibilitatea este redusă, vineri dimineaţa, din cauza ceţii, pe numeroase artere rutiere din mai multe judeţe ale ţării.
Acum 8 ore
00:15
Business sportiv. Cum a ajuns un proiect al unui club de şah să dea campioni şi vicecampioni europeni la sportul minţii? Între 1.500 şi 1.800 de copii participă lunar la cursurile Academiei de Şah # Ziarul Financiar
De la un mic proiect al unui club de şah din Bucureşti, Academia de Şah a ajuns să numere lunar între 1.500 şi 1.800 de copii, cu vârstre între 4 şi 18 ani, care participă lunar la cursuri de şah, reuşind în tot acest timp să formeze campioni medaliaţi internaţionali printre care campioni şi vicecampioni europeni.
00:15
00:15
Business sportiv. Baschetul în fotoliu rulant, şansa sportivilor cu dizabilităţi de a fi văzuţi # Ziarul Financiar
Baschetul în fotoliu rulant din România, o şansă pentru sportivii cu dizabilităţi de a fi văzuţi, a crescut an de an şi reuşeşte să adune sportivi nu doar de pe plan local, cât şi internaţional. În fiecare toamnă, la Oradea, are loc Turneul Internaţional „Maria”, o competiţie de baschet în fotoliu rulant. Ajunsă la cea de-a 21-a ediţie, a reunit sportivi din Olanda, Germania, Polonia, Serbia şi România.
00:15
Paralizia guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile de blocaj bugetar. Care sunt consecinţele şi ce învăţăminte pot fi trase de pe urma celui mai lung shutdown din istoria Americii? # Ziarul Financiar
Cel mai îndelungat blocaj bugetar al guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile. Aceasta arată că este posibil unul şi mai lung. În urma acestuia, 1,4 milioane de angajaţi federali au rămas neplătiţi, alimentele pentru mulţi americani cu venituri mici au fost suspendate, iar mii de zboruri au fost atât amânate, cât şi anulate.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Un fenomen deosebit de îngrijorător este cel al regiunilor prinse în „capcane de dezvoltare“. Aceste regiuni trebuie ajutate să se bucure de beneficiile pieţei unice # Ziarul Financiar
O serie de transformări structurale (schimbări în economia globală, tranziţiile legate de climat, digitale şi demografice) au dus la apariţia unor noi divergenţe teritoriale la nivel de UE. Un fenomen deosebit de îngrijorător în acest sens este cel al regiunilor blocate în „capcane de dezvoltare“, scrie Enrico Letta în raportul său „Mult mai mult decât o piaţă“.
00:15
Via Transilvanica. Cum poate fi parcursă Via Transilvanica pe bicicletă? „Am întâlnit drumeţi de 60 de ani care nu au mai făcut astfel de trasee, dar au mers pe Via Transilvanica. Povestea se schimbă în cazul bicicliştilor, nu oricine poate merge“ # Ziarul Financiar
Peste văi şi pe dealuri, Via Transilvanica este un traseu ce poate fi parcurs şi pe biciclete, nu doar la pas, însă nivelul de dificultate este mult mai mare, iar pregătirea este mult mai amplă faţă de cazul drumeţilor. Dacă Via Transilvanica poate fi parcursă la pas de aproape oricine, în cazul bicicletelor situaţia stă complet diferit.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Sezamo vrea să ducă Telemeaua şi Salamul de Sibiu în Europa: România devine furnizor de private label pentru grupul Rohlik, după o creştere de 50% pe piaţa locală de e-grocery # Ziarul Financiar
Sezamo a încheiat al treilea an pe piaţa românească cu o creştere de 50% atât ca număr de comenzi, cât şi ca venituri, dar planurile grupului ceh Rohlik pentru România merg dincolo de Bucureşti şi Ilfov. Următoarea etapă este transformarea pieţei locale dintr-una deservită în una care livrează produse şi către celelalte ţări din reţea – Cehia, Ungaria, Austria şi Germania – în special prin dezvoltarea de mărci proprii bazate pe produse româneşti. „Acum se extind private labelurile noastre din Germania, Austria, Polonia şi în viitor şi din România“, spune Michael Kaiser, director comercial, Sezamo România, care vede în producătorii locali nu doar furnizori, ci şi potenţiali exportatori de specialităţi regionale.
00:15
ZF Private Health. Dr. Raluca Pascu, fondatoarea clinicii de stomatologie iDentity din Capitală: Investiţiile în tehnologii şi inteligenţă artificială au scurtat durata tratamentelor # Ziarul Financiar
Investiţiile în 2025 au urmat tehnologizarea şi integrarea inteligenţei artificiale în activitatea din clinica iDentity din Capitală, ceea ce se traduce în timp mai scurt de aşteptare pentru pacienţi, spune medicul Raluca Pascu, fondatoarea clinicii.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Care sunt primele întrebări ale antreprenorilor cu privire la listare? „Dacă pierd sau nu controlul“, spune Crina Pungea, Goldring. „Dimpotrivă, aceştia pot face echipă cu noi acţionarii pentru a da şi mai multă putere afacerii“ # Ziarul Financiar
Crina Pungea, consultant corporate la Goldring, parte din echipa care interacţionează cu cei care intenţionează să se listeze, iar ulterior îi ajută în acest proces, spune că una dintre cele mai des întâlnite întrebări ale antreprenorilor în vederea listării la bursă a companiei este legată de păstrarea controlului. Goldring este brokerul Contak, companie care derulează acum o ofertă la o evaluare de maximum 190 mil. lei.
00:15
ZF Live. Silviu Homoceanu, Deltia: Chiar dacă vedem o explozie a utilizării AI în zona de servicii cred că e important să aducem beneficiile AI şi în lumea fizică # Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capitalul de risc a alimentat dezvoltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, logistică, agricultură sau energie.
00:15
Reducerea deficitului comercial agroalimentar, ajuns la 3,3 mld. euro, e o cursă lungă, de 10-15 ani # Ziarul Financiar
După zece ani, deficitul comercial agroalimentar a crescut de cinci ori, iar producătorii, procesatorii şi retailerii se aliniază la aceeaşi masă pentru a analiza situaţia în detaliu şi a găsi soluţii.
00:15
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza la sfârşit de an a doua fabrică din Medgidia, o investiţie de 86 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
00:15
00:15
Business sportiv. Retailul sportiv, dominat de companii străine. Nicio companie antreprenorială nu îşi face loc în top, însă jucătorii locali încep să prindă teren şi să vină din urmă # Ziarul Financiar
Comerţul cu echipamente sportive este unul dintre sectoarele care a crescut constant în ultimii ani, odată cu apetitul tot mai ridicat al românilor pentru acest tip de produse. La această creştere a contribuit nu doar o aplecare mai mare a consumatorilor către activităţile sportive, dar şi trendurile din piaţa de fashion care merg în direcţia unor ţinute mult mai relaxate.
00:15
00:15
ZF HR Conference 2025. România are o forţă de muncă mai educată şi mai adaptabilă decât oricând, capabilă să treacă cu bine de perioade dificile. Angajatorii trebuie să aibă o mentalitate de învingători, să investească în oamenii şi în businessurile lor # Ziarul Financiar
Chiar dacă 2025 a pus presiune pe mediul de afaceri local, România intră în etapa următoare cu un avantaj: un capital uman tot mai educat, tot mai deschis la învăţare şi capabil să se adapteze rapid. Iar această resursă – dublată de progresul tehnologic – poate face diferenţa între companiile care vor rămâne blocate în aşteptare şi cele care vor transforma incertitudinea în oportunitate.
00:15
Business şi marketing în fotbal. Robert Anghel şi Viorel Ruse, Salt Bank: „Prin parteneriatul cu Liga Profesionistă de Fotbal ne-am dorit să ieşim din zona stereotipurilor şi să fim printre primele bănci care investesc în fotbalul românesc. Nu vrem să fim într-o tabără sau în alta. Susţinem fotbalul în general“ # Ziarul Financiar
Fotbalul este un sport care stârneşte o emoţie intensă în rândul suporterilor, însă acesta poate fi privit şi din perspectiva de business. Pentru Robert Anghel, vicepreşedintele Salt Bank, dar şi Viorel Ruse, directorul de marketing al băncii digitale, fotbalul este o bună modalitate de a găsi legătura dintre sport şi investiţii.
00:15
ZF Live. Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal şi academician: România va avea investiţii publice record în 2026, de circa 8% din PIB. Dacă vor contrabalansa impulsul negativ al diminuării deficitului bugetar, vom putea să vedem o cifră mai bună în ceea ce priveşte creşterea economică anul viitor # Ziarul Financiar
România se pregăteşte pentru un an 2026 marcat de un nivel record al investiţiilor publice, care vor ajunge la aproximativ 8% din PIB, afirmă Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal şi academician, un vârf alimentat în principal de finalizarea proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Acum 12 ore
22:15
Nexperia, din culisele unui război geopolitic şi corporate care a împins în haos industria auto. În prezent, Beijingul face presiuni asupra Germaniei să convingă guvernul olandez să renunţe la controlul Nexperia # Ziarul Financiar
Când guvernul Olandei a preluat cu forţa controlul producătorului olandez de cipuri low-tech Nexperia, care are fabrici în mai multe ţări, de la compania chinezească care l-a cumpărat, Beijingul a reacţionat interzicând timp de patru zile exporturile de cipuri Nexperia fabricate în China. Lanţurile de aprovizonare pentru industria auto au fost aruncate în haos, constructorii de maşini europeni avertizând că sunt la doar câteva zile distanţă de criză. În Mexic unele fabrici şi-au oprit activitatea. Se întâmpla la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie.
21:15
21:00
S-a terminat cu produsele ieftine de pe Temu şi Shein? Toate coletele care vin din China vor fi taxate, nu doar cele de peste 150 de euro. UE vrea să impună noi taxe per pachet, începând de anul viitor, pentru a proteja producătorii europeni care nu mai fac faţă preţurilor mici ale produselor din China # Ziarul Financiar
19:15
19:15
VIDEO. Cum reuşesc britanicii să aducă în fotbal, din drepturile de televizare, de peste 20 de ori mai mulţi bani decât cluburile româneşti? Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank: „În Anglia, drepturile de TV pentru fiecare echipă, în anul 2024, sunt în jur de 70 de milioane de lire sterline” # Ziarul Financiar
19:00
Ministerul Dezvoltării va duce la capăt 91% dintre proiectele finanţate din PNRR, cu o valoare totală de 26 de miliarde de lei. „Sunt prioritizate investiţiile care sunt deja în şantier” # Ziarul Financiar
Guvernul a aprobat joi memorandumul prin care continuă finanţarea investiţiilor din PNRR derulate de Ministerul Dezvoltării, asigurând resurse pentru 5.372 de contracte în valoare de 26 miliarde de lei.
18:45
18:45
18:30
18:30
Acum 24 ore
18:15
17:15
Clasament FT: „Companiile cu cea mai rapidă creştere în ultimul deceniu“. Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group: Integrarea tuturor mărcilor din portofoliu sub o structură unitară a reprezentat un moment decisiv în evoluţia noastră şi în consolidarea poziţiei în piaţă # Ziarul Financiar
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care operează în România brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, este una din cele şase companii locale incluse de Financial Times într-un top al firmelor europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimul deceniu.
17:15
17:00
16:45
16:45
16:45
16:30
16:30
Concordia: Procesarea este veriga slabă a lanţului agroalimentar românesc, deşi aduce cea mai mare valoare # Ziarul Financiar
Deficitul comercial agroalimentar al României a ajuns la 3,3 miliarde de euro, ce reprezintă peste 10% din deficitul total al economiei, motiv pentru care România trebuie să stimuleze investiţiile şi să încurajeze cooperarea între fermieri, procesatori şi retaileri, pentru a creşte competitivitatea şi a reduce dezechilibrul comercial, potrivit unui studiu realizat de Confederaţia Patronală Concordia.
16:30
16:15
15:45
15:30
15:00
14:45
14:45
14:45
14:30
14:30
