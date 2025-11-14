Bursă. Banca Transilvania urcă la o capitalizare record de 33 mld. lei, triplu faţă de toamna lui 2022: politica de remunerare prin dividende şi acţiuni gratuite şi dobânzile mari menţin entuziasmul investitorilor, spun brokerii

00:15

Sezamo a încheiat al treilea an pe piaţa românească cu o creştere de 50% atât ca număr de comenzi, cât şi ca venituri, dar planurile grupului ceh Rohlik pentru România merg dincolo de Bucureşti şi Ilfov. Următoarea etapă este trans­formarea pieţei locale dintr-una deservită în una care livrea­ză produse şi către celelalte ţări din reţea – Cehia, Ungaria, Aus­tria şi Germania – în spe­cial prin dezvoltarea de mărci proprii bazate pe produse româneşti. „Acum se extind private labelurile noastre din Germania, Austria, Polonia şi în viitor şi din România“, spu­ne Michael Kaiser, director comercial, Sezamo România, care vede în producătorii locali nu doar furnizori, ci şi poten­ţiali exportatori de specialităţi regionale.