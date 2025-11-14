Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară la clinica stomatologică unde o fetiţă a murit după o anestezie/ Şi Colegiul Medicilor va face o anchetă/ Tatăl copilei afirmă că medicul a fost anunţat că unele analize nu erau în limite
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă. Totodată, Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz. Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.
După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis, fostul proprietar al clubului de fotbal britanic Tottenham Hotspur, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de AFP.
Filmul „Fraţii Jonas: Acasă de Crăciun" („A Very Jonas Christmas Movie") debutează vineri pe Disney+. Telespectatorii vor vedea povestea celor trei care fac tot ce pot pentru a reuşi să petreacă Crăciunul alături de familiile lor, în New York.
Preşedintele clubului Barcelona, Joan Laporta, a declarat, joi, că gruparea intenţionează să ridice o statuie a lui Lionel Messi în faţa stadionului Camp Nou, recent renovat, în timp ce echipa catalană se pregăteşte să-şi onoreze golgheterul record după vizita emoţionantă a acestuia la arenă.
OpenAI a început să testeze o funcţie care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei şi cu ChatGPT.
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
"Am filmat A Star Is Born sub influenţa litiului", dezvăluie Lady Gaga într-un interviu acordat revistei Rolling Stone, publicat joi. Vorbind deschis despre problemele sale mintale, cântăreaţa a revenit asupra acestei perioade foarte dificile din viaţa sa - în 2017, 2018, 2019 -, chiar dacă era copleşită de onoruri, între Oscaruri, Globuri de Aur şi pauza Super Bowl.
Justiţia din România încearcă, în acest moment, să devină o supraputere în stat, iar plângerea penală făcută de Consiliul Superior al Magistraturii la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu face parte din această lovitură care e în desfăşurare, afirmă poetul, traducătorul şi activistul Radu Vancu, într-un interviu pentru News.ro. Ţintind un membru al guvernului României cu o funcţie atât de înaltă, magistraţii încearcă să intimideze populaţia şi să transmită românilor mesajul că aşa vor păţi toţi cei care vor încerca să-i conteste sau să-i critice.
Muncitorii aflaţi în grevă la facilităţile Boeing Defense din zona St. Louis au votat joi pentru aprobarea celei mai recente oferte de contract a companiei, au anunţat reprezentanţii sindicali, punând capăt grevei de 101 zile care a afectat producţia de avioane de luptă şi alte programe, relatează Reuters.
Kievul a suferit un atac masiv cu rachete şi drone ruseşti vineri dimineaţa, care a provocat pagube în opt dintre cele zece districte ale capitalei ucrainene. Într-un mesaj pe Telegram, serviciile de urgenţă ucrainene au anunţat că „o persoană a murit şi cel puţin 15 au fost rănite în atacul rus”.
Grupul Volkswagen a declarat miercuri că tehnologia pe care o dezvoltă împreună cu producătorul american de vehicule electrice Rivian ar putea fi utilizată, în timp, şi la modelele sale cu motoare cu ardere internă, relatează Reuters.
Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu a declarat pentru News.ro că, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală pentru poliomielită este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, există riscul să apară cazuri de poliomielită. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania, fiind prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani de când au fost înregistrate acolo ultimele cazuri de infecţii cu virusul polio sălbatic la oameni. Boala este una extrem de gravă, invalidantă, spune Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, boală pentru care nu există tratament, dar pentru care există vaccin. Tulpina de virus polio sălbatic circulă şi în alte state, în apele reziduale, tocmai pentru că există foarte mulţi oameni nevaccinaţi corespunzător, a precizat medicul.
Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat, în 29 octombrie, o navă militară rusească la aproximativ 24 de kilometri sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA, a anunţat aceasta, într-un comunicat citat de Reuters.
O alunecare de teren provocată de ploile torenţiale a dus la moartea a două persoane şi la dispariţia altor 21, pe insula indoneziană Java, au anunţat, vineri, oficialii. Salvatorii încă le caută pe cele 21 de persoane date dispărute, scrie AP.
Brandul italian de lux Prada intenţionează în continuare să devină o companie cu listare duală la bursă, însă nu va lua un angajament oficial decât ”cu şase luni în avans” a declarat pentru CNBC directorul financiar Andrea Bonini, într-un interviu exclusiv.
Un atac ucrainean cu drone desfăşurat vineri dimineaţă a provat avarii la o navă din port, blocuri de apartamente şi un depozit de petrol în portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk, rănind trei membri ai echipajului vasului, afirmă oficiali ruşi, citaţi de Reuters.
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri, pe mai multe drumuri din 17 judeţe. Izolat, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri.
Apple nu a primit joi permisiunea de a formula apel împotriva unei decizii a tribunalului britanic de concurenţă, care a stabilit că firma a abuzat de poziţia sa dominantă percepând comisioane incorecte dezvoltatorilor de aplicaţii. Compania poate însă să încerce o contestaţie la o instanţă superioară, relatează Reuters.
Guvernul scoţian a anunţat joi că va emite primele sale obligaţiuni suverane în 2026/2027, marcând debutul unui program de împrumuturi în valoare de 1,5 miliarde de lire sterline menit să finanţeze proiecte de infrastructură, relatează CNBC.
Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Naţional de Statistică, unul dintre ultimele seturi de date economice publicate înaintea bugetului de toamnă, relatează CNBC.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat joi că acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, ca parte a unui pachet mai amplu de finanţări, semnalând sprijinul continuu pentru sectorul energetic în pofida unui scandal de corupţie, transmite Reuters.
Senatorul democrat american John Fetterman a fost internat joi în spital după ce a căzut în timpul unei plimbări dimineaţa devreme, dar se simte bine şi este supus unei observaţii de rutină, a anunţat purtătorul său de cuvânt, relatează Reuters.
Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a făcut joi un apel public către preşedintele Volodimir Zelenski, cerându-i să i se acorde statutul de „prizonier ucrainean”, după ce autorităţile georgiene au anunţat miercuri că se întoarce în închisoare după mai bine de doi ani petrecuţi în spital în urma unei presupuse tentative de otrăvire din partea regimului prorus aflat în prezent la putere la Tbilisi, relatează „Kyiv Post”.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al BBC, Samir Shah, i-a trimis lui Donald Trump o „scrisoare personală” în care îşi cere scuze, dar respinge acuzaţiile de defăimare şi plata unor compensaţii, după difuzarea unui documentar având un montaj înşelător cu discursul preşedintelui american rostit la 6 ianuarie 2021, când susţinătorii săi au atacat Congresul, a anunţat joi seara BBC.
Echipa naţională a Franţei a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-0, reprezentativa Ucrainei, în cadrul grupei D a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026, şi va merge direct la turneul final din America.
Echipa naţională din RD Congo a învins joi seara, pe teren neutru, scor 1-0, echipa naţională a Camerunului şi va juca împotriva Nigeriei în finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este o prioritate pentru România ca prin programul SAFE să fie realizate capetele de autostradă din Moldova, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni din A8, dar şi Paşcani-Siret din cadrul A7. În acelaşi timp, premierul a precizat că România caută deja parteneri din alte state pentru investiţii în industria de apărare, urmând ca producţia să se realizeze în ţara noastră.
Compania spaţială Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos a lansat joi din Florida racheta sa gigantică New Glenn în primul său zbor comercial, efectuat pentru NASA, transportând două sonde către Marte în cadrul primei misiuni ştiinţifice a companiei, relatează AFP şi Reuters.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti, şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur.
Fostul premier şi preşedinte al PSD Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, care ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre ”dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea Guvernul, motorina ar fi ajuns la 8 lei şi inflaţia la 10%, i s-ar fi dat foc în Piaţa Victoriei.
Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar, în acelaşi timp, are încredere că alegătorii Capitalei sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral.
Campioana Dinamo Bucureşti a ratat joi, în deplasare, calificarea în turul III preliminar al Ligii Campionilor, după ”setul de aur”, în manşa a doua cu campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana.
Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.
Cu aproape o lună înainte ca preşedintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, finanţistul Jeffrey Epstein a încercat să transmită un mesaj principalului diplomat rus: „Dacă vrei să-l înţelegi pe Trump, vorbeşte cu mine”, scrie POLITICO. Dezvăluirea apare într-un e-mail din 24 iunie 2018 adresat de Epstein lui Thorbjorn Jagland, fost prim-ministru al Norvegiei, care în acel moment conducea Consiliul Europei.
Jucătorii şi suporterii au ţinut un minut de reculegere, joi, pe Parc des Princes, în memoria victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, marcând astfel începutul solemn al serii, înaintea meciului Franţa - Ucraina, din preliminariile Cupei Mondiale.
Colectivul de medici ai Secţiei Chirurgie Intervenţională de la Spitalul Judeţean Braşov a acuzat conducerea unităţii că a impus un număr maxim de internări, distribuind pe reţelele de socializare inclusiv un document intern primit din partea managementului. Potrivit medicilor, în medie, 180 de pacienţi ar fi rămas netrataţi, dacă restricţiile s-ar fi impus. Deşi iniţial a acuzat colectivul de medici de ”gravă tentativă de dezinformare”, ulterior directorul Dan Grigorescu a transmis o clarificare în care vorbeşte despre o neînţelegere generată de ”deficienţe de comunicare internă”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a intervenit în scandal şi anunţă că activitatea va continua şi că toţi pacienţii vor fi trataţi.
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a transmis că după periajul dinţilor este necesar de fiecare dată şi un periaj al limbii. Este important să ne uităm ce se întâmplă şi în interiorul buzelor, a atras atenţia medicul.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la declaraţiile unor lideri PSD care au cerut o guvernare fără USR, că, atunci când sunt congrese sau diverse evenimente de partid, tensiunea este mai ridicată, dar că nu întotdeauna faci coaliţie cu cine vrei.
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat eşecuri la limită, joi, în etapa a III-a din grupele LEN Euro Cup.
Dr. Lorelei Nassar, implantolog şi chirurg oro-maxilo-facial, a explicat, joi seară, că infecţia cu HPV poate avea loc şi la nivel oral, dar se neutralizează de către sistemul imunitar în decursul a unu-doi ani.
Echipa naţională a Nigeriei a dispus joi seara, pe teren neutru, scor 4-1 după prelungiri, de echipa naţională din Gabon, şi va juca finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că "nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă". Premierul a afirmat că, în timp ce populaţia ţării are o pensie medie de 500 – 600 de euro, cea a magistraţilor este în jur de 5.000 de euro. În următorii ani, numărul populaţiei active va fi mult redus şi, ”dacă nu luăm măsuri, amanetăm viitorul României”.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că se gândeşte serios la problema referitoare la rangul localităţilor şi precizat că, din 2001, de când există Planul de amenajare a teritoriului, România nu a respectat niciodată criteriile pe care le-a impus prin această lege.
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Fata intrase în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.
Echipa de handbal feminin SCM Rm. Vâlcea cere FR Handbal ”măsuri dure”, după ce membri ai galeriei sale au fost agresaţi de către agenţi ai firmei de pază de la meciul cu Gloria Bistriţa, iar unii suporteri ”au fost sechestraţi şi loviţi”. Clubul gazdă susţine că fanii vâlceni au intrat în conflict cu cei ai Gloriei şi situaţia a degenerat când au vrut să sară peste gardul de protecţie în tribuna adversă.
Echipa naţională a statului San Marino, viitoare adversară a României, a pierdut joi, în deplasare, scor 0-1, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Cehiei.
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să limiteze fluxul de tineri ucraineni către Germania şi să se asigure că aceştia rămân să-şi apere ţara, relatează POLITICO.
Echipa naţională a Norvegiei a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Estoniei, în grupa I a calificărilor Cupei Mondiale 2024. Norvegienii au şapte victorii din şapte meciuri şi conduc în clasamentul grupei.
