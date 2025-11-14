Fost șef din ANAF: „Cred că e mai bine să ne ocupăm de cei care sunt de rea-credință decât de cei pe care îi vedem foarte ușor și ne îndreptăm împotriva lor”
HotNews.ro, 14 noiembrie 2025 08:20
Peste 97% din execuția veniturilor fiscale se realizează prin conformare voluntară, a declarat recent un expert în fiscalitate, precizând că rolul sistemelor digitale precum e-Factura, RO e-Transport și altele ar trebui să fie de a…
Acum 30 minute
08:40
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului. Potrivit Administraţiei Naţionale de…
Acum o oră
08:20
Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat o navă militară rusă pe 29 octombrie, la aproximativ 15 mile sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA, a declarat joi structura care face parte…
08:20
Acum 2 ore
07:30
„Cum se calculează DAE?”, „De ce e mai mare rata decât dobânda?”, „Cum să mă protejez de inflație?”, „Ce e inflația de bază?”, „Ce e scorul FICO?”, „Cum îmi cresc scorul bancar?” Acestea par să…
07:30
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu, care candidează pentru o nouă funcție publică din partea PSD, l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, care „a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l…
07:20
David Popovici a primit o ofertă de nerefuzat de la o mare companie. A refuzat. Citiți mai mult pe GOLAZO.ro.
07:10
Dependența de jocuri de noroc are cea mai mare rată de sinucideri dintre toate dependențele. Cine au fost președinții ONJN din ultimii 12 ani, când statul nu a făcut nimic în programul contra dependenței # HotNews.ro
De 12 ani, România are în ONJN un departament contra dependenței și un program intitulat „Joc responsabil”. Numai anul trecut Oficiul a avut la dispoziție 45 de milioane de euro. A cheltuit sub 0,001%. Dependența…
07:00
Familia Almășan, proprietara Rowe, cel mai mare distribuitor de echipamente pentru saloanele de înfrumusețare din România, intră pe piața imobiliară cu un proiect premium în zona Expoziției a Bucureștiului, unul dintre punctele fierbinți de pe…
07:00
„Spaima aduce cu ea mai multă spaimă. Îmi doresc ca nu spaima, ci valorile să ne aducă împreună”, spune creatorul unei realizări românești despre care se vorbește cu uimire în toată lumea # HotNews.ro
Este descris în termeni elogioși în publicații precum Time, The Guardian sau National Geographic. E un fenomen de masă. A făcut cunoscute satele României nu doar turiștilor străini. Ci și românilor, care au început să…
07:00
ICR a aprobat o deplasare în India pentru un deputat și un fost director din instituție, comunicând în același timp angajaților că va diminua bugetele pe fondul „contextului bugetar restrictiv” # HotNews.ro
Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și scriitorul Cătălin Bordeianu, fost director adjunct ICR Moldova, merg în India pe banii de bilete ai ICR. Comitetul director al Institutului Cultural Român (ICR), din care face parte și președintele…
Acum 8 ore
01:30
BBC „regretă sincer” maniera în care a editat discursul lui Trump, dar ignoră acuzația în urma căreia acesta amenință că va cere 1 miliard de dolari # HotNews.ro
British Broadcasting Corporation (BBC) i-a trimis joi o scuză personală președintelui american Donald Trump, dar a afirmat că nu există temei legal pentru ca acesta să dea în judecată postul public de televiziune din Marea…
Acum 12 ore
00:50
Scandal între Lavrov şi un mare ziar italian care a refuzat să publice un interviu „plin de propagandă” cu el # HotNews.ro
Un scandal a izbucnit, joi, între Ministerul rus de Externe şi cotidianul italian „Corriere della Sera”, după ce ministerul a declarat agenţiei ruse de stat TASS că ziarul i-a luat un interviu şefului diplomaţiei de…
00:40
VIDEO „Ei au sedat copilul cu niște analize ieșite rău. Au omorât-o”, acuză tatăl fetiței moarte în clinica de stomatologie din București / Prima reacție de la Crystal Dental Clinic # HotNews.ro
„Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a acuzat tatăl fetiței moarte într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, potrivit imaginilor difuzate de Digi24,…
00:00
Finlanda cere bani europeni ca să poată monitoriza granița cu Rusia. Ce fel de drone vrea să cumpere # HotNews.ro
Guvernul finlandez a anunțat joi că va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară de 16 milioane de euro pentru a consolida supravegherea cu drone aeriene și maritime a frontierei sale cu Rusia și a Golfului…
13 noiembrie 2025
23:30
Pe fondul presiunii tot mai mari a armatei ruse, Zelenski a mers în buncăr, pe linia frontului / Kievul confirmă primul atac cu racheta de croazieră Flamingo – VIDEO # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a vizitat joi trupele din apropierea frontului sud-estic al țării sale, avertizând asupra necesității pentru consolidarea liniilor defensive după ce apărătorii ucraineni au pierdut teren în bătăliile recente, din ce în ce…
23:10
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj, iar la debut a reușit să o învingă la limită pe Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. Pentru noul antrenor al…
23:10
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. Poliţia a deschis o anchetă. „La data…
23:00
Daniel Băluță, despre relația cu Ciucu: „Ne-am înțeles de fiecare dată bine/ Dl. Drulă este uneori mai exploziv” # HotNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, la Digi24, că ar putea lucra cu Ciprian Ciucu, dacă liberalul ar ajunge primarul Capitalei, el afirmând că sunt nişte oameni raţionali care au avut până…
22:50
Obezitatea devine motiv de respingere a vizei de imigrare în SUA. Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult condițiile # HotNews.ro
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat al SUA recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză…
22:40
Bolojan, despre naționalizarea Lukoil: „Ultima variantă”. Ce spune despre scumpirea carburanților # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Euronews, că există posibilitatea naționalizării activelor din România ale companiei rusești Lukoil pentru evitarea sancțiunilor impuse de către Statele Unite, însă a precizat că naționalizarea „ar fi ultima…
22:30
Într-o rară apariție publică, șeful serviciului de informații din Canada anunță că a dejucat „amenințări letale” din partea Iranului # HotNews.ro
Serviciul Canadian de Informații de Securitate (CSIS) a dejucat anul acesta amenințări potențial letale din partea Iranului împotriva unor persoane aflate în Canada și considerate de Teheran inamici, a afirmat joi directorul instituției, într-un discurs…
22:10
Avion de vânătoare rusesc Su-30, prăbușit în timpul unui zbor de antrenament, deasupra unei păduri # HotNews.ro
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia, într-un incident în care cei doi membri ai echipajului au murit, a anunțat Ministerul Apărării de…
21:50
Bolojan, despre discuția cu magistrații: „Nici nu ne-am apropiat de o formulă care să ducă la un numitor comun”. Cât este pensia medie preconizată de Guvern # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Euronews, că discuțiile de la Palatul Cotroceni între decidenții politici și reprezentanții magistraților privind pensiile acestora din urmă nu au dus nici măcar la apropierea de o variantă care…
21:50
Băile Govora, una dintre cele mai vechi staţiuni balneare din România, în stadiu critic de degradare. Zeci de organizaţii şi specialişti cer autorităţilor să intervină pentru protejarea patrimoniului # HotNews.ro
Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu și urbanism au lansat un apel public în care solicită autorităţilor naţionale şi locale din domeniul culturii declanşarea în regim de urgenţă a procedurii de clasare ca…
21:40
Șeful armatei române, despre drona din Tulcea: A căzut la o distanță suficient de mare încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării Naționale, generalul Gheorghiță Vlad, a afirmat joi că drona căzută în urmă cu două nopți în zona localității Grindu, din județul Tulcea, nu a fost combătută, întrucât în poziția de…
21:20
Zelenski invocă „o chestiune de supraviețuire” și face un apel direct către Europa / Retragerea din Pokrovsk, luată în calcul: „Nimeni nu îi forțează să moară pentru niște ruine” # HotNews.ro
„Sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că vom obține această decizie”, a declarat Zelenski, pentru Bloomberg Television, într-un interviu acordat la Kiev. În caz contrar, „va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune de supraviețuire. De aceea avem mare nevoie de ea. Și mă bazez pe parteneri”, a spus liderul de la Kiev.
21:10
NATO a decis să renunțe la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS, după retragerea părții americane din program, a informat joi Ministerul olandez al Apărării, potrivit AFP. „Olanda, în mod concertat…
20:50
Ciucu acuză USR și PSD că au propus „un blat” la alegerile din București. Bolojan a refuzat # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la Europa FM, că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau ca PNL să nu-l propună pe…
20:40
Al Gore, la conferinţa ONU pentru climă: Omenirea folosește atmosfera ca pe o canalizare deschisă # HotNews.ro
Fostul vicepreședinte american Al Gore a declarat, într-un discurs susținut la Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, desfășurată în Brazilia, că este „la propriu o nebunie” faptul că omenirea continuă să utilizeze greșit atmosfera, relatează…
20:30
Von der Leyen: „Putin crede că poate rezista mai mult decât noi”. UE trimite un nou ajutor financiar către Ucraina # HotNews.ro
Uniunea Europenă a eliberat o nouă tranşă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa şase miliarde de euro, a anunţat joi în Parlamentul European preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează agenţia…
20:20
13.000 de posturi din administrația publică locală urmează să fie tăiate, anunță ministrul Cseke Attila. Care va fi impactul bugetar # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat joi că anticipează că măsurile de reformă din administrația locală și centrală vor avea un impact de 3,5 – 4,5 miliarde de lei la nivelul bugetului și că, la…
20:10
Primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială s-a prăbuşit pe scenă în câteva secunde – VIDEO # HotNews.ro
Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială, denumit „AIdol”, s-a prăbuşit pe scenă, devenind rapid subiectul glumelor pe reţelele sociale, scrie News.ro citând Le Figaro. Primul robot…
20:00
Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, la Europa FM, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a…
Acum 24 ore
19:50
Ministrul Pîslaru, tranșant cu privire la pensiile magistraților: Nu se poate negocia termenul de 28 noiembrie. Totul depinde de modul în care CSM va reacționa # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat joi că Executivul condus de Ilie Bolojan nu mai poate renegocia jalonul din PNRR și termenul de 28 noiembrie legat de reforma pensiilor magistraților cu Comisia…
19:30
Avioane Blue Air la preț de garsonieră. La ce vor fi folosite aeronavele companiei falimentare a lui Nelu Iordache # HotNews.ro
Pentru doar 45.000 de euro, poți cumpăra unul dintre avioanele Boeing 737 care au aparținut companiei Blue Air a lui Nelu Iordache, preluată de stat după ce a intrat în faliment.
19:20
Un elev în vârstă de 13 ani a apelat, joi, la numărul de urgenţă 112, anunţând că a căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec,…
19:10
Tânăr reţinut de Poliţie, în Bucureşti, după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator străin. Trecătorii au intervenit # HotNews.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator, cetăţean străin. El a fost oprit de poliţişti rutieri şi de trecători,…
19:00
Prima reacție a CSM, după eșecul negocierilor pe tema pensiilor magistraților. Consiliul neagă că ar fi propus o variantă în care pensia să fie mai mare decât salariul # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat, într-un comunicat de presă, eşecul discuţiilor de miercuri de la Palatul Cotroceni pe tema reformei pensiilor magistraţilor, deşi susţine că reprezentanţii magistraţilor au manifestat „deschidere pentru rezolvarea problemelor”,…
19:00
Versiunea modernă a jafului bancar, bazată pe vasta rețea de ATM-uri și autostrăzi rapide, nu mai merge în Germania. Acum, hoții au pus ochii pe Austria # HotNews.ro
Timp de ani de zile, era ceva obișnuit: hoții olandezi mergeau cu mașina în Germania și, în miezul nopții, aruncau în aer bancomate, luau banii și se întorceau repede acasă pe autostradă. Acum, măsurile severe…
18:50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru încălcarea „dreptului la viaţă privată”, după ce o femeie din această ţară a fost nevoită să avorteze în străinătate în 2020 din cauza „incertitudinii”…
18:40
VIDEO Candidatul la Primăria Capitalei care nu ştie care e bugetul său de campanie. „Credeţi că-mi dă bani mama?” # HotNews.ro
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile locale din Bucureşti, a fost vizibil deranjat de o întrebare privind sursa banilor de campanie, într-un dialog la podcastul politic al HotNews. El nu…
18:30
Înțelegerea dintre Trump și Orban privind importurile de gaze rusești, un acord cu o durată limitată. Avertisment pentru electoratul maghiar de la un apropiat al premierului # HotNews.ro
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat…
18:10
Soluția de rezervă la care a apelat Rusia, pentru a diminua impactul atacurilor cu drone ucrainene care au lovit cel puțin 17 rafinării importante # HotNews.ro
Procesarea petrolului în Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai mari atacuri ale Ucrainei cu drone de până acum, deoarece rafinăriile au evitat scăderea bruscă a producției de combustibil…
17:50
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, plasaţi în arest la domiciliu de instanţa din Napoli. Când are loc următorul termen # HotNews.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare citate de News.ro.…
17:30
Cancelarul Merz îi cere lui Zelenski să nu-i mai lase pe tineri să plece din Ucraina: „Să-și facă datoria în țara lor” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a…
17:20
Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile pentru o parte dintre românii care au trotinete electrice # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie, legea prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii (RCA) și anumite trotinete și biciclete electrice, care acum nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Actul care…
17:20
Kremlinul susține că Ucraina „ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze” și face o predicție # HotNews.ro
Kremlinul a afirmat joi, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” și a făcut o predicție: poziția de negociere a Kievului se va…
17:20
Șefa guvernului japonez declanșează un val de critici după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. „Nu îmi face bine la ten” # HotNews.ro
Noua șefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a afirmat joi că doarme doar două ore pe noapte, o declarație urmată de un val de critici care o acuză că încurajează munca în exces într-o țară…
17:10
România atrage investiții ucrainene cu taxe competitive și costuri reduse cu forța de muncă # HotNews.ro
Companiile ucrainene, afectate de război, continuă să își relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România, care câștigă tot mai mult în popularitate mulțumită taxelor competitive și costurilor mai reduse cu forța de muncă…
17:00
SuperLiga: Mirel Rădoi, declarație criptică după demisie. „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a murit” # HotNews.ro
Fostul internațional Mirel Rădoi, care a demisionat, luni, din funcția de antrenor principal al formației Universitatea Craiova, a susținut, într-un mesaj publicat în mediul online, că „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul…
