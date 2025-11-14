Ucraina: O persoană a murit şi ale 15 au fost rănite într-un „atac masiv” rus asupra Kievului

07:30

Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu a declarat pentru News.ro că, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală pentru poliomielită este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, există riscul să apară cazuri de poliomielită. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania, fiind prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani de când au fost înregistrate acolo ultimele cazuri de infecţii cu virusul polio sălbatic la oameni. Boala este una extrem de gravă, invalidantă, spune Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, boală pentru care nu există tratament, dar pentru care există vaccin. Tulpina de virus polio sălbatic circulă şi în alte state, în apele reziduale, tocmai pentru că există foarte mulţi oameni nevaccinaţi corespunzător, a precizat medicul.