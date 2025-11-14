Bucuresti.ro - Bucureștiul care crește: ce sectoare s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani

16:30

Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, cu peste 49% din capital, a inaugurat noua stație de transformare 110/20kV Sibiu Vest din zona industrială Sibiu Vest, un obiectiv de importanță strategică pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice din județul Sibiu.