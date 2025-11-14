TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele
Gândul, 14 noiembrie 2025 08:20
V-ați gândit care ar putea fi meseriile viitorului? Iată un tabel în care vă prezentăm joburile care au potențil să apară în 2035, dar și salariile pe care românii le-ar putea primi pentru ele. Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 80%, iar veniturile lunare ar putea fi consistente. La momentul actual, Inteligența Artificială începe […]
Bancul zilei are în centrul atenției o discuție între doi patroni. Cei doi ajung la o concluzie care stârnește amuzamentul. Spor la râs. Doi patroni stau la o bere. – Ție cum îți merge? – Prost tare. Dar ție? – Prost de tot. – Auzi, dar tu mai dai salarii? – Nuuu, de vreo trei […]
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a descris cum, în opinia sa, ancheta împotriva firmelor sale a pornit în mod suspect, imediat după ce un procuror suspendat a fost reabilitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era […]
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum a fost transformat de presă în „regele gunoaielor”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Suntem o companie micuță sau medie, de talie medie, din nordul țării și încercăm să ne desfășurăm activitatea […]
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen # Gândul
E scandal de proporții în Poliția din Germania, după ce un comisar de poliție din Dusseldorf a fost acuzat că și-a schimbat genul doar pentru a urca în ierarhie, profitând astfel de noua lege a autodeterminării. Chiar șefa poliției din Dusseldorf a fost cea care a blocat tot cazul, care acum a ajuns pe masa […]
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceață densă, valabil în peste 20 de județe, valabil vineri, până la ora 10.00. În zonele vizate, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate. Zona joasă a județului Mureş, respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, […]
TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele # Gândul
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024. În 2023 au încasat și mai mult # Gândul
În 2019, Metallica sponsoriza cu 250.000 de euro Asociația Dăruiește Viață. O sumă care abia acoperă salariile pe 6 luni ale angajaților ONG-ului, printre care și cel al vicepremierului României, Oana Gheorghiu. Alte 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii au donat pentru obiectivele nobile ale asociației, care a ajuns să obțină venituri […]
Ciprian Ciucu: Blocajele sunt o problemă care au „exportat” dezvoltarea în afara Bucureștiului. „Trebuie să ai o viziune despre dezvoltare, să nu zona” # Gândul
Ciprian Cicu, actualul primar al Sectorului 6, a vorbit la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, despre viziunea sa în dezvoltarea Bucureștiului. El a spus că dezvoltarea blocată din București este o problemă reală, care a dus la „exportul” expansiunii imobiliare în afara Bucureștiului. „Este o problema: dezvoltarea blocată din acest moment. Este o discuție […]
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare # Gândul
Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru perioada următoare. În anumite orașe din România, frigul va fi mai proeminent, iar ninsorile își vor face prezența. În anumite zile, temperaturile se vor afla sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță că în anumite orașe din București se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, […]
Bancul de vineri aduce în atenție un dialog haios legat de gramatică. Spor la râs! Anunțuri românești… mama ei de gramatică! – Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează. – Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare. – Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult […]
14 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriela Szabo împlinește 50 de ani, Adriana Nechita 42. Are loc revolta de la „Steagul Roșu” din Brașov # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 14 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gabriela Szabo este una dintre cele mai valoroase atlete din istoria sportului românesc. Născută la 14 noiembrie 1975, în Bistrița, ea s-a remarcat prin talentul și perseverența care au dus-o pe cele […]
Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, a comentat asupra retragerii trupelor americane din România și implicațiile acestei decizii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan subliniază lipsa unei reacții adecvate din partea autorităților române și punctează că decizia de retragere a fost una la nivel înalt, influențată de prioritățile președintelui Trump, care a minimalizat […]
Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan este supapa lui Nicușor Dan în proiectul prezidențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Știi ce cred eu, Marius? Eu cred că serviciile pun […]
Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat # Gândul
Fuga din țară a manelistului Dani Mocanu, care a reușit să dispară împreună cu fratele său chiar înainte ca instanța Curții de Apel Brașov să-i condamne definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, va face obiectul unei anchete. Sunt vizate mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar […]
Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții” # Gândul
Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că un candidat comun al coaliției ar fi însemnat un avantaj sigur în cursa electorală, în fața partidului de opoziție AUR. Actualul primar al sectorului 6 a subliniat că Anca Alexandrescu, candidatul AUR la […]
Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear” # Gândul
Secretarul de război Pete Hegseth a anunțat joi că administrația Trump a lansat „Operațiunea Southern Spear”, care se va concentra destabilizarea cartelurilor și pe reducerea traficului de droguri din regiune. Anunțul a venit după ce s-a dezvăluit că președintele american analizează planurile militare pentru potențiale atacuri în Venezuela în următoarele zile. Înalți oficiali militari i-au […]
Un singur loc de muncă nu mai asigură o viață prosperă în România. În Maramureș, aproximativ 15% dintre angajați au mai multe locuri de muncă, dar nu toți caută activitate constantă, pentru mulți, motivația reprezentând-o veniturile care nu mai acoperă scumpirile din ultima perioadă. Scăderea ușoară a inflației nu oprește creșterea prețurilor, iar românii aleg să […]
Marcel Ciolacu l-a atacat din nou, joi, pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta ”a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, însă în economie ”totul este blocat”. În plus, Ciolacu afirmă că, dacă pe vreme când el conducea […]
Bolojan, argument „apocaliptic” pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la B1TV, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este […]
Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a dicutat joi seară, la B1TV, despre efectele măsurilor de reducere a deficitului bugetar, cum ar fi creșterea TVA-ului, având în vedere că PSD și-a exprimat intenția de a face o evaluare a acestor măsuri. Premierul a declarat că ținta pentru deficitul bugetar al României la sfârșitul acestui an este de 8,4%, […]
„Înger, îngerașul meu!” Un prichindel blocat în lift descuie ușile prin puterea rugăciunilor # Gândul
Un moment înduioșător a devenit viral. Un prichindel a rămas blocat câteva minute într-un lift. Calm, piticania avut o reacție complet neașteptată. În loc să intre în panică, el s-a rugat respectuos, iar ceea ce s-a întâmplat imediat după a impresionat pe toți cei care au văzut pățania. Evident, dumnezeul de la supraveghere i-a ascultat […]
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România. Trump: „Are 40 de ani de experiență” # Gândul
Statele Unite ale Americii trimit un nou ambasador la București – Darryl Nirenberg – un republican care are în spate o carieră de peste 40 de ani în legislație, politici publice și relații internaționale. Anunțul a fost făcut de Senatul american, care a precizat că Nirenberg va fi numit „ambasador extraordinar plenipotențiar al Statelor Unite […]
Doi medici de la Spitalul de Urgență Floreasca au fost ridicați de mascați în trafic. Acuzația, mită # Gândul
Un nou scandal la cel mai mare spital de urgență din România. Conform Antena 3 CNN, doi medici de la Spitalul Floreasca din București au fost săltați de echipele de procurori și de mascați din trafic, au fost audiați și apoi au fost eliberați, dar sunt anchetați în continuare. Cei doi medici, un anestezist și […]
Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, a adresat acuzațiile privind fraudarea creditorilor ce i-au fost aduse, dar și datoria pe care ar avea-o compania sa față de compania Eco Bihor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, omul de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri, Sile Pușcaș, aduce grave acuzații la adresa conducerii Oradea, susținând că sistemul de management al deșeurilor Eco-Bihor ar servi direct financiar premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Sile Pușcaș, om de […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și Sile Pușcaș. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. […]
Tragedie la un cabinet stomatologic din Capitală. Un copil de doi ani a murit în timpul intervenției # Gândul
Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii, la un cabinet stomatologic din Capitală. Potrivit părinților, intervenția a început la ora 17:00, cu o simplă anestezie locală. După aproape 30 de minute, micuțul ar fi intrat în stop […]
Ilie Bolojan a fost întrebat la B1 TV despre relațiile din coaliție, în contextul în care la Congresul PSD s-a pus problema unei guvernări fără USR. Premierul a precizat că este normal să existe „tensiuni”, însă coaliția trebuie să funcționeze deoarece România are nevoie de o guvernare stabilă pentru a obține credite. „Totdeauna când e […]
Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor # Gândul
Ciprian Ciucu, actualul primar al sectorului 6 și propunerea PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, despre implementarea referendumului lui Nicușor Dan, votat de bucureșteni în 2024. Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria General, a declarat că aplicarea referendumului organizat […]
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a spus că Mirel Rădoi ar mai putea antrena în Superliga doar la echipa olteană și a expus de ce ar fi tehnicianul de 44 de ani „incompatibil” cu celelalte formații din campionatul intern. Mirel Rădoi a plecat de la olteni și acum antrenorul clubului din Bănie e Filipe Coelho. […]
Nepalezul care a devenit viral pe TikTok. A încercat să spargă o nucă între dinți: „Nu faceți asta acasă” # Gândul
Videoclipul în care un nepalez, care lucrează în România, încearcă să spargă o nucă între dinți a devenit viral în online. Tânărul apelează la diverse trucuri până când îi iese „mișcarea”, însă le recomandă tuturor să nu facă acest lucru acasă. Pincall Yakha este cunoscut în mediul online sub numele de Guliyoo Vlogs. Tânărul nepalez […]
MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan: „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Euronews despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, miercuri, pe tema reformei pensiilor speciale, măsuri de care depind și banii proveniți din PNRR. Bolojan a precizat că una dintre măsurile prioritare este creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați. Acesta a precizat că banii pentru bugetul de stat […]
O nouă reglementare emisă de Ministerul Sănătății a schimbat modul în care farmaciile pot elibera antibiotice și antifungice în România. Chiar dacă măsura urmărește reducerea automedicației și prevenirea rezistenței bacteriene, aplicarea ei a generat deja confuzii și nemulțumiri. Un caz din Timișoara, în care o farmacistă ar fi refuzat eliberarea unei „doze de urgență”, a […]
Brânzeturile de capră, din ce în ce mai apreciate de români. Prețurile sunt pe măsura cererii # Gândul
Brânza de capră atrage iubitorii de arome autentice prin gustul ei curat, intens și mereu diferit față de alte brânzeturi. În România, fermele mici de capre s-au înmulțit rapid, deoarece oamenii vor produse proaspete și sănătoase. Multe sunt afaceri de familie, dar există și producători mari care atrag clienți loiali. Tot mai mulți cumpărători merg […]
Tot mai mulți tineri din România întâmpină dificultăți serioase atunci când încearcă să vină pe piața muncii. Deși economia evoluează, decalajul dintre pregătirea oferită de sistemul educațional și cerințele actuale ale companiilor este tot mai vizibil. Datele oficiale arată că aproape un sfert dintre tinerii români nu reușesc să își găsească un loc de muncă, […]
Luna decembrie 2025 vine cu o energie specială, de încheiere și renaștere, pentru toate semnele zodiacale. În timp ce unii nativi vor simți nevoia să se retragă și să reflecteze, alții vor fi împinși de destin spre decizii importante, care le vor schimba parcursul în 2026. Astrele aduc transformare, curaj și claritate – iar pentru […]
CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat # Gândul
Ministrul Cseke Attila a declarat că măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică, prin reducerea se personal, ar putea aduce sume la bugetul de stat în valoare de peste 5 miliarde de lei, în 2026. Ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru și ministrul Dezvoltării Cseke Attila au vorbit, în cadrul unei conferințe […]
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul # Gândul
Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din România. Un locuitor din Capitală sau din Ilfov poate cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din țară, la polul opus stau clujenii, ei au nevoie de 7,1 salarii medii […]
Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei # Gândul
Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a spus, în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană, cu mai multe spații verzi. El a dat mai multe exemple de proiecte pe care le-a derulat la conducerea Primăriei Sectorului 6, printre care […]
Gestul eroic al unei copile din Austria. I-a salvat viața mamei sale după ce aceasta a căzut din picioare # Gândul
O fetiță de doar nouă ani din Eggern, Austria Inferioară, a devenit eroină după ce i-a salvat viața mamei sale. În septembrie, femeia a căzut din picioare. Fiona, fetița de 9 ani, a rămas calmă, a aplicat măsurile de prim ajutor și a sunat imediat la urgențe. Gestul eroic făcut de o fetiță de doar […]
Doi puști din București au pus Poliția și SMURD-ul pe jar. Un apel sinistru la 112 a mobilizat echipaje impresionante de intervenție # Gândul
Doi copii de 13 ani au decis să chiulească de la ora de biologie, au mers în parcul Morarilor din Sectorul 2 și au zis să facă o glumă. Unul dintre ei a sunat la 112 și a spus că a căzut în lac, nu poate să iasă și se îneacă, publică Mediafax. În jurul […]
Scandal între PRO-TV și CNA, după DEZVĂLUIREA Gândul despre publicitatea politică din Las Fierbinți. CNA: „Să nu credeți că nu ne-am prins”/ PRO-TV: „Este ficțiune” # Gândul
Consiliul Național al Audiovizualului a decis să ia măsuri în cazul serialului Las Fierbinți, difuzat de PRO TV, după ce Gândul a atras atenția asupra promovării premierului Ilie Bolojan, în unul dintre episoade. Reprezentanții postului PRO TV au fost chemați să dea explicații în fața CNA-ului cu privire la două episoade în care au fost […]
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile # Gândul
În 2025, regulile privind suspendarea permisului de conducere în România rămân stricte, iar acumularea punctelor de penalizare poate lăsa șoferii fără dreptul de a conduce pentru perioade variabile, în funcție de gravitatea abaterilor. Permisul poate fi reținut atât în cazul săvârșirii unor contravenții rutiere grave, cât și atunci când un conducător auto cumulează 15 puncte […]
„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare # Gândul
Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu. „Stegarul Dac”, Lucian Avrămuță, a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub măsura controlului […]
