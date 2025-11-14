TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele

19:30

Doi copii de 13 ani au decis să chiulească de la ora de biologie, au mers în parcul Morarilor din Sectorul 2 și au zis să facă o glumă. Unul dintre ei a sunat la 112 și a spus că a căzut în lac, nu poate să iasă și se îneacă, publică Mediafax. În jurul […]