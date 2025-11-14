Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171%
Financial Intelligence, 14 noiembrie 2025 08:20
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori […] The post Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor <b>TGN</b> a urcat spectaculos în acest an, cu 171% appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
08:40
Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni, de 681,9 milioane lei; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori […] The post Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni, de 681,9 milioane lei; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre # Financial Intelligence
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre, în scădere cu 56%, potrivit […] The post Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6% # Financial Intelligence
Nuclearelectrica (SNN) a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6%, […] The post Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6% appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:20
Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori […] The post Transgaz raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Purcari raportează venituri de 300 milioane lei, la nouă luni, în creștere cu 15% # Financial Intelligence
Purcari Wineries PCL („Grupul”, „Compania”), principalul producător de vin din Europa Centrală și de Est, raportează venituri de […] The post Purcari raportează venituri de 300 milioane lei, la nouă luni, în creștere cu 15% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
06:40
Terminalul petrolier rus din Novorossiysk, în flăcări, în urma unor atacuri cu drone ucrainene # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au lovit orașul portuar rus Novorossiysk pe 14 noiembrie, avariind un terminal petrolier și provocând un […] The post Terminalul petrolier rus din Novorossiysk, în flăcări, în urma unor atacuri cu drone ucrainene appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Mihai Barbu – eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte ARF; decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Mihai Barbu a fost eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al […] The post Mihai Barbu – eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte ARF; decizia a fost publicată în Monitorul Oficial appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
23:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România; Trump în mai: Darryl ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA în România, potrivit Senatului SUA, care precizează că Nirenberg va fi […] The post Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România; Trump în mai: Darryl ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Bolojan: Un grup de lucru lucrează la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp” # Financial Intelligence
Un grup de lucru lucrează în prezent la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem săptămâna […] The post Bolojan: Un grup de lucru lucrează la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp” appeared first on Financial Intelligence.
22:40
Cum este legată cea mai mare schemă de corupție din Ucraina de Rusia? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Suspecții într-un caz major de corupție centrat în jurul monopolului energetic nuclear de stat Energoatom au legături cu […] The post Cum este legată cea mai mare schemă de corupție din Ucraina de Rusia? (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Pîslaru: Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM # Financial Intelligence
Îndeplinirea jalonului din PNRR legat de reforma pensiilor magistraților, până la data de 28 noiembrie, va ține de […] The post Pîslaru: Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Bolojan, despre discuţiile cu magistraţii: Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că nu s-a ajuns la niciun acord în urma discuţiilor pe tema […] The post Bolojan, despre discuţiile cu magistraţii: Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Guvern: În organele de conducere a Băncii de Dezvoltare vor putea fi numiţi şi membri provizorii, pentru cel mult un an # Financial Intelligence
În organele de conducere ale Băncii de Investiţii şi Dezvoltare vor putea fi numiţi şi membri provizorii, pentru […] The post Guvern: În organele de conducere a Băncii de Dezvoltare vor putea fi numiţi şi membri provizorii, pentru cel mult un an appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:00
Banca Naţională a Cehiei cumpără bitcoin şi alte criptoactive, în valoare de un milion de dolari # Financial Intelligence
Banca Naţională a Cehiei (CNB) a anunţat joi că a cumpărat bitcoin şi alte active digitale bazate pe […] The post Banca Naţională a Cehiei cumpără bitcoin şi alte criptoactive, în valoare de un milion de dolari appeared first on Financial Intelligence.
19:00
NATO renunţă la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS # Financial Intelligence
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis să renunţe la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale […] The post NATO renunţă la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Michael Burry, cunoscut din filmul „Big Short”, își retrage înregistrarea companiei Scion Asset Management # Financial Intelligence
Burry a intensificat criticile la adresa marilor companii tehnologice în ultimele săptămâni Pariază împotriva Palantir și Nvidia „Spre […] The post Michael Burry, cunoscut din filmul „Big Short”, își retrage înregistrarea companiei Scion Asset Management appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Aproape o treime din potențialul de export maritim al Rusiei este blocat în tancuri, potrivit JPMorgan # Financial Intelligence
Aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi de petrol rusesc, sau aproape o treime din potențialul de export […] The post Aproape o treime din potențialul de export maritim al Rusiei este blocat în tancuri, potrivit JPMorgan appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Exporturile Antibiotice au ajuns să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală # Financial Intelligence
Exporturile Antibiotice au ajuns să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală, în ultimii cinci ani, reiese din […] The post Exporturile Antibiotice au ajuns să reprezinte 38% din cifra de afaceri totală appeared first on Financial Intelligence.
18:20
AROBS a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creștere cu 7% # Financial Intelligence
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, […] The post AROBS a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creștere cu 7% appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Veniturile AUSTRIACARD HOLDINGS AG s-au cifrat la 262,4 milioane euro, în primele nouă luni # Financial Intelligence
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), grup internațional de tehnologie aplicată cu sediul central la Viena, anunță rezultatele financiare pentru […] The post Veniturile AUSTRIACARD HOLDINGS AG s-au cifrat la 262,4 milioane euro, în primele nouă luni appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Scutirea Ungariei de la sancţiunile americane se menţine cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie (ministrul de externe ungar) # Financial Intelligence
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât […] The post Scutirea Ungariei de la sancţiunile americane se menţine cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie (ministrul de externe ungar) appeared first on Financial Intelligence.
17:30
DEER a inaugurat staţia de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie de peste 70 milioane de lei # Financial Intelligence
Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a inaugurat, joi, noua staţie de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie în […] The post DEER a inaugurat staţia de transformare 110/20kV Sibiu Vest, o investiţie de peste 70 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale # Financial Intelligence
Opt din zece IMM-uri declară că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale, iar pentru trei […] The post Jianu: Opt din zece IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul măsurilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Grupul PPC a obținut ratingul ESG „A” din partea MSCI, furnizor global de indici, anterior fiind evaluat cu […] The post MSCI îmbunătățește ratingul ESG la „A” pentru Grupul PPC appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Grapini cere coerență în politicile UE și protejarea industriei europene în contextul tranziției verzi # Financial Intelligence
Eurodeputata Maria Grapini (S&D) a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra necesității ca Uniunea Europeană să mențină […] The post Grapini cere coerență în politicile UE și protejarea industriei europene în contextul tranziției verzi appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința din data de 12 noiembrie 2025, achiziția BRD […] The post Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat achiziția BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania appeared first on Financial Intelligence.
15:50
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles (MFP) # Financial Intelligence
Joi, 13 noiembrie 2025, România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul […] The post România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
UE pregătește un Consiliu informal dedicat competitivității pentru a discuta investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28” pentru inovatori # Financial Intelligence
Uniunea Europeană va organiza în februarie un Consiliu informal concentrat exclusiv pe competitivitate, în contextul presiunilor economice și […] The post UE pregătește un Consiliu informal dedicat competitivității pentru a discuta investițiile, piața de capital, AI și noul „regim 28” pentru inovatori appeared first on Financial Intelligence.
15:10
După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20, care […] The post După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Premierul Republicii Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră # Financial Intelligence
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în vizită în România, precizează că soarta celor două ţări este strâns […] The post Premierul Republicii Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context; România e legată de soarta noastră appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Vlad Voiculescu a fost numit, joi, consilier onorific al preşedintelui pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană. Şeful statului […] The post Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al preşedintelui appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Scandal de corupţie în #Ucraina: Zelenski impune sancţiuni împotriva unui apropiat al său # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus joi sancţiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat […] The post Scandal de corupţie în #Ucraina: Zelenski impune sancţiuni împotriva unui apropiat al său appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Reacție/ Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile: “Avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante și regulile pieței de energie” # Financial Intelligence
Tinmar a transmis următoarea reacție, la o săptămână, după ce au apărut informații privind percheziții la grup. Redăm […] The post Reacție/ Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile: “Avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante și regulile pieței de energie” appeared first on Financial Intelligence.
14:00
ELECTROMAGNETICA S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Trimestrial privind rezultatele financiare la data de 30.09.2025, întocmit în […] The post ELECTROMAGNETICA SA – Disponibilitate raport T3 2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Bogdan Ivan: Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că nu există condiții obiective care să justifice o creștere a […] The post Bogdan Ivan: Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiţii echitabile, rezonabile […] The post Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Interviu Manuela Irina Pătrașcoiu: CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții pe teritoriul întregii țări, dintre care peste 180 numai anul acesta # Financial Intelligence
” Viziunea fără execuție rămâne doar o intenție” Interviu cu Manuela Irina Pătrașcoiu, Președinte și Director General al […] The post Interviu Manuela Irina Pătrașcoiu: CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții pe teritoriul întregii țări, dintre care peste 180 numai anul acesta appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops # Financial Intelligence
Grupul Intersnack, unul dintre liderii europeni ai pieței de snack-uri sărate, extinde portofoliul său din România prin lansarea […] The post Intersnack lansează în România unul dintre cele mai îndrăgite branduri de snack-uri din portfoliu: Hula Hoops appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre” # Financial Intelligence
Referitor la perchezițiile DNA desfășurate miercuri la Primăria Cluj-Napoca, edilul Emil Boc a spus că Primăria CLUJ e „victimă […] The post Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre” appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Valentin Ionescu (ISF): Inteligența artificială – inovație responsabilă în slujba protecției consumatorului # Financial Intelligence
Tehnologia trebuie să servească oamenii – iar inovația digitală, în special utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, poate deveni […] The post Valentin Ionescu (ISF): Inteligența artificială – inovație responsabilă în slujba protecției consumatorului appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Preşedinta Comisiei Europene: Cea mai eficientă cale de a finanţa Ucraina se bazează pe activele ruseşti îngheţate # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene au trei opţiuni pentru a finanţa nevoile Ucrainei, cea mai eficientă fiind acordarea […] The post Preşedinta Comisiei Europene: Cea mai eficientă cale de a finanţa Ucraina se bazează pe activele ruseşti îngheţate appeared first on Financial Intelligence.
11:30
ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o mașină de lux cumpărată de compania la care era asociat # Financial Intelligence
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit că un demnitar public a folosit în scop personal o […] The post ANAF a descoperit că un demnitar folosea în scop personal o mașină de lux cumpărată de compania la care era asociat appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Cristina IENCIU, FAIR REVIVE: Creditul furnizor are o rată de neperformanță estimată la aproximativ 12%; asta ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât rata NPL # Financial Intelligence
În rândul antreprenorilor, în specialîn ultimele luni, se resimte tot mai acut o lipsă de încredere în stat […] The post Cristina IENCIU, FAIR REVIVE: Creditul furnizor are o rată de neperformanță estimată la aproximativ 12%; asta ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât rata NPL appeared first on Financial Intelligence.
10:50
UNIQA Asigurări de Viață anunță numirea lui Florin Barbu în rolul de membru al Directoratului # Financial Intelligence
Începând cu luna noiembrie 2025, Florin Barbu preia rolul de membru în cadrul Directoratului companiei UNIQA Asigurări de […] The post UNIQA Asigurări de Viață anunță numirea lui Florin Barbu în rolul de membru al Directoratului appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Studiu CFA: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri # Financial Intelligence
64% dintre români depășesc, ocazional sau chiar mai des, bugetul planificat în timpul sărbătorilor. 39% dintre români cheltuiesc […] The post Studiu CFA: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Au existat mai multe cazuri în care investitorii, inclusiv cetățeni români, au reclamat pierderi sau randamente mai mici decât cele estimate în proiectele imobiliare din Dubai (avocat); La ce trebuie să fie atenți investitorii # Financial Intelligence
Interviu cu doamna Casiana Dușa – Avocat partener la Duțescu și Asociații, specialist în drept emiratez Sistemul juridic […] The post Au existat mai multe cazuri în care investitorii, inclusiv cetățeni români, au reclamat pierderi sau randamente mai mici decât cele estimate în proiectele imobiliare din Dubai (avocat); La ce trebuie să fie atenți investitorii appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 53% # Financial Intelligence
Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni ale anului, în […] The post Oil Terminal a raportat un profit net de 21,05 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 53% appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:50
Septembrie 2025 – Puterea de cumpărare a salariului mediu, scădere la cota -5,3% # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna septembrie 2025 a fost de 9.078 lei, cu 76 […] The post Septembrie 2025 – Puterea de cumpărare a salariului mediu, scădere la cota -5,3% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
AQUILA raportează o creștere a veniturilor de 17%, până la aproximativ 2,5 miliarde lei, în primele nouă luni; Profitul net s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere cu 40% # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum […] The post AQUILA raportează o creștere a veniturilor de 17%, până la aproximativ 2,5 miliarde lei, în primele nouă luni; Profitul net s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere cu 40% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Grupul ALRO înregistrează o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei, în primele nou luni, datorită noilor oportunități de afaceri, într-un mediu economic dificil # Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Grupului Alro a crescut cu 17% în primele nouă luni (T1-T3 2025: 2,98 miliarde […] The post Grupul ALRO înregistrează o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei, în primele nou luni, datorită noilor oportunități de afaceri, într-un mediu economic dificil appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.