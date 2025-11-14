Atac masiv cu drone și rachete rusești la Kiev: 16 persoane au fost rănite. Incendii în capitala ucraineană

00:45

Unul dintre cei mai misterioși deținuți politici ai istoriei a fost fără îndoială celebrul „om cu mască de fier”. Nici până astăzi nu se știe cu excactitate cine a fost de fapt acel om care a murit efectiv ascuns în pușcărie și care a fost vina sa. Specialiștii au emis o serie de ipoteze.