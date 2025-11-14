Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă
StirileProtv.ro, 14 noiembrie 2025 09:50
Pentagonul a anunţat joi că Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan de piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, marcând prima vânzare de acest gen de la preluarea mandatului de către preşedinte Trump.
Acum 10 minute
10:20
Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei. Ținuta purtată de Prima Doamnă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Melania Trump s-a așezat lângă președintele Donald Trump în timp ce acesta a semnat un ordin executiv pentru extinderea resurselor din sistemul de plasament — iar, într-un gest neobișnuit, l-a semnat și ea.
10:20
SUA lansează operațiunea „Southern Spear” împotriva traficului de droguri din America Latină # StirileProtv.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth a anunţat operaţiunea „Southern Spear”, menită să combată traficul de droguri din America Latină, pe fondul presiunilor asupra Venezuelei.
10:20
Colet suspect în Sibiu. Traficul este parțial blocat într-o intersecție din municipiu # StirileProtv.ro
Traficul rutier este parțial blocat vineri într-o intersecție din municipiul Sibiu, după ce a fost semnalată prezența unui colet suspect.
Acum 30 minute
10:10
10:00
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește # StirileProtv.ro
Postul Nașterii Domnului 2025 începe vineri și ține până pe 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, zi de post mai aspru.
Acum o oră
09:50
09:30
Medic român: „Un virus înfiorător care circulă în Europa ar putea reapărea în România din cauza vaccinării scăzute” # StirileProtv.ro
Un medic român a declarat într-un interviu că din cauza acoperirii vaccinale foarte scăzute împotriva poliomielitei în România, mult sub nivelul optim de 95%, există riscul apariției unor cazuri de boală.
Acum 2 ore
09:20
Lady Gaga a vorbit despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste” # StirileProtv.ro
Lady Gaga dezvăluie că a filmat „A Star Is Born” în timp ce urma un tratament cu litiu, vorbind deschis despre perioada dificilă marcată de probleme de sănătate mintală.
09:20
iLikeIT: Mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare în biblioteci publice # StirileProtv.ro
Aproape 4 mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare, chiar în bibliotecile din localitățile lor - acolo unde tehnologia nu ajunge mereu prima.
09:20
ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie # StirileProtv.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
09:00
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: „Apelul la 112 a fost întârziat” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă verificări la clinica unde a murit o fetiţă de doi ani după anestezie. Colegiul Medicilor va demara şi el o anchetă.
09:00
Fostul patron al Tottenham, Joe Lewis, grațiat de Donald Trump după condamnarea pentru fraudă bursieră # StirileProtv.ro
După avocatul Rudy Giuliani, fostul congresman George Santos şi Changpeng Zhao, fostul şef al platformei de schimb de criptomonede Binance, preşedintele american Donald Trump l-a graţiat, joi, pe miliardarul Joe Lewis.
08:50
Aproape jumătate din alegătorii din Occident cred că democrația este distrusă, arată un sondaj international # StirileProtv.ro
Alegătorii din lumea occidentală sunt tot mai alarmați de amenințările la adresa democrației, temându-se că partidele extremiste, știrile false și corupția vor submina alegerile.
08:30
Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba # StirileProtv.ro
Senatorul american John Fetterman a fost internat joi după ce a căzut în timpul unei plimbări, însă se simte bine și este monitorizat.
Acum 4 ore
08:20
NASA a trimis joi seară o rachetă spre Marte. Este prima astfel de misiune științifică a organizației din ultimii cinci ani.
08:20
Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat” # StirileProtv.ro
Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” și că vorbește eronat despre „dezastrul” în care s-ar afla România.
08:10
Momentul în care o camionetă dărâmă peretele unui restaurant din SUA și lovește o masă cu șase clienți # StirileProtv.ro
O masă cu prietenii a avut un final șocant, în statul american Iowa. Doi oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în restaurant.
08:00
Mișcarea nu arde kilograme, ci schimbă metabolismul: secretul real al unui corp sănătos # StirileProtv.ro
Nu consumăm caloriile semnificativ, prin sport. Dar activitatea fizică face schimbări metabolice, care duc la pierderea grăsimii.
07:50
Vremea azi, 14 noiembrie. O zi însorită și caldă în zonele de deal și munte. Înnorări și multă ceață la câmpie # StirileProtv.ro
Vineri avem o zi însorită și caldă în zonele de deal și munte; înnorări și multă ceață, în special dimineața pe la câmpie.
07:50
BBC și-a cerut scuze față de Trump pentru editarea trunchiată a discursului, dar respinge orice cerere de despăgubire # StirileProtv.ro
Televiziunea britanică BBC a cerut scuze președintelui american, dar a respins cererile de compensații, formulate de Donald Trump.
07:40
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o” # StirileProtv.ro
O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.
07:40
România vrea dezvoltare economică, dar stă mult mai prost decât restul Europei la educație. Avertisment de la Bruxelles # StirileProtv.ro
La Bruxelles, Summitul European pentru Educație și Competențe a fost prezentat ca un „semnal de alarmă” pentru întreaga Uniune.
07:30
Sancţiunile SUA complică operarea Lukoil în România. Premier: „Companiile partenere riscă să intre sub aceste măsuri” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus joi că, fără o soluţie comercială, Lukoil va putea opera cu mare dificultate în România după intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de SUA companiei ruseşti.
07:20
Premierul Ilie Bolojan: „Nu mi-am bătut joc niciodată de încrederea oamenilor. Izolarea nu e o soluţie” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a afirmat, joi, că atunci când eşti pe o funcţie publică, te întâlneşti cu foarte mulţi oameni, iar ideea de a te izola este falsă, punctând că a avut grijă să nu îşi bată joc de încrederea oamenilor.
07:10
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic” # StirileProtv.ro
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.
Acum 12 ore
23:30
Reacția Colegiului Medicilor Stomatologi după moartea fetiței de 2 ani. „Sprijin pentru identificarea responsabililor” # StirileProtv.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit joi seara, după o intervenție dentară în care i s-ar fi administrat anestezie intravenoasă.
23:20
Bolojan, despre măsurile de austeritate: „În octombrie, am redus cheltuielile cu salariile cu 500 de milioane” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.
22:50
Răspunsul societății civile pentru Nicușor Dan: Președintele greșește, ONG-urile au expertiză să propună politici publice # StirileProtv.ro
Code for Romania reacționează după ce președintele Nicușor Dan a declarat că „niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta”, pentru dezvoltarea de politici publice.
22:40
Bolojan: Magistrații ies la pensie cu 5.000 de euro net. În varianta pe care au refuzat-o ar fi primit 3.200 # StirileProtv.ro
Premierul a declarat că nu s-a ajuns la o soluţie la întâlnirea de miercuri de la Cotroceni pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, el precizând că „nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă".
22:30
De ce nu a fost doborâtă drona căzută în județul Tulcea. Șeful Armatei: Nu a intrat în raza sistemului de apărare # StirileProtv.ro
Drona căzută în urmă cu două nopţi în judeţul Tulcea nu a fost combătută întrucât nu a intrat în raza sistemului de apărare, a declarat șeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, joi, în Poligonul Cincu.
22:30
Detaliile care dezvăluie unde se află Vladimir Putin. Președintele rus are birouri identice în mai multe orașe # StirileProtv.ro
Vladimir Putin are replici exacte ale birourilor sale în diferite regiuni ale Rusiei pentru a-și ascunde locul unde se află și pentru a preveni posibile atacuri, potrivit unei investigații.
22:20
Finlanda - România din preliminariile EURO U21 va fi LIVE pe VOYO, vineri, de la ora 17:00 # StirileProtv.ro
Naționala de tineret a României va juca, vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00, meciul cu Finlanda din preliminariile Campionatului European Under 21. Meciul va fi transmis exclusiv pe VOYO.
22:10
Horoscop 14 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină.
22:10
Cseke Attila: „Reforma administraţiei va eficientiza statul, nu va da oameni afară” # StirileProtv.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat, joi, cum intenţionează Guvernul să facă reforma administraţiei centrale şi locale şi a precizat că nu este vorba despre a da oameni afară, ci de a eficientiza statul.
22:00
Vestea neașteptată primită de un condamnat la moarte cu cateva momente înainte să fie executat # StirileProtv.ro
Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a cruțat viața unui condamnat la moarte chiar înainte ca acesta să primească injecția letală joi, comutând pedeapsa bărbatului în închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată.
21:50
Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după ce intrat în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. O fetiță de aproximativ doi ani a murit, joi seara, după ce a trecut printr-o intervenție dentare care ar fi presupus administrarea unei anestezii intravenoase.
21:50
O femeie din Japonia „s-a căsătorit” cu un avatar AI: „Felul în care Klaus m-a înțeles a schimbat tot” | VIDEO # StirileProtv.ro
O femeie din Japonia s-a căsătorit cu un avatar creat cu ajutorul Chat GPT. Ea s-a îndrăgostit după o despărțire dureroasă.
Acum 24 ore
21:20
Donald Trump cere restricții pentru imigranții supraponderali. Nu vrea ca viitorii rezidenți să devină o „povară publică” # StirileProtv.ro
Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant.
21:20
O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii # StirileProtv.ro
Polițiștii dintr-o comună din Italia, implicați în căutarea persoanelor străine urmărite pe teritoriul statului, au arestat o româncă de 57 de ani aflată într-un autobuz care se îndrepta spre o țară străină.
21:10
Reforma pensiilor speciale ale magistraților, sub presiunea timpului. UE nu acceptă o prelungire a termenului-limită # StirileProtv.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avertizează că termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit.
20:40
Lăsata Secului - ultima zi în care credincioșii mai pot consuma carne, lapte și ouă. Vineri începe Postul Crăciunului # StirileProtv.ro
Joi este Lăsata Secului, ultima zi în care credincioșii pot mânca friptură și deserturi cu lapte și ouă, pentru că de vineri intrăm în Postul Crăciunului. Cei care vor să-l țină vor mânca 41 de zile doar produse de post.
20:40
Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliției de guvernare după alegeri: „Înseamnă că Grindeanu ne-a păcălit pe toți” # StirileProtv.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că Sorin Grindeanu i-a prostit pe toţi.
20:40
Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea” # StirileProtv.ro
În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.
20:40
Comemorarea atentatelor de la Paris. Zece ani de la tragedia Bataclan și Stade de France. Ce grupare amenință și acum statul # StirileProtv.ro
Amenințarea teroristă pentru Franța este și acum în principal jihadistă. Așa avertizează procurorul general la 10 ani de la cumplitele atentate de la Paris, comemorate joi.
20:30
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București # StirileProtv.ro
2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.
20:30
Doar 7% dintre elevii din școlile de meserii fac practică reală la firme. România se află la coada UE # StirileProtv.ro
România vrea dezvoltare economică, dar tolerează un sistem de educație cu performanțe slabe, care trimite absolvenți nepregătiți pe piața muncii.
20:20
Decembrie, cea mai strălucitoare lună din an, cu luminițe, cadouri și sărbători, nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.
20:20
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire # StirileProtv.ro
Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.
20:20
Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile # StirileProtv.ro
2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale.
20:20
Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles” # StirileProtv.ro
Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat vizibil în ultima vreme din cauza scumpirilor. Cei din industrie au observat că oamenii ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție.
