Rusia afirmă că a interceptat peste 200 de drone ucrainene în timpul nopții
G4Media, 14 noiembrie 2025 09:50
Rusia a interceptat peste 200 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, a anunțat Ministerul Apărării rus, în timp ce capitala ucraineană era... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
10:10
VIDEO Protest împotriva Liei Savonea, din cauza deciziilor controversate ale șefei Curții Supreme / Val de eliberări ale marilor infractori, bani și mai mulți pentru magistrați / Manifestația, de la 18:30, în fața Înaltei Curți # G4Media
Un protest organizat de ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” este anunțat vineri, de la 18:30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), împotriva Liei... © G4Media.ro.
10:10
Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat, joi seară, la Digi24, că „în acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai... © G4Media.ro.
10:00
Declarația care a surprins lumea snookerului: Ronnie O’Sullivan poate juca lejer și la 60 de ani # G4Media
Calificat în semifinalele Champions of Champions, Judd Trump face o declarație surprinzătoare: crede că celebra „clasă 92” din snooker (Mark Williams, John Higgins și Ronnie... © G4Media.ro.
10:00
Protest împotriva Liei Savonea, din cauza deciziilor controversate ale șefei Curții Supreme / Val de eliberări ale marilor infractori, bani și mai mulți pentru magistrați / „Ce face Lia cu Justiția din România?”, de la 18:30, în fața Înaltei Curți / Câteva persoane protestează încă de dimineață # G4Media
Un protest organizat de ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” este anunțat vineri, de la 18:30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), împotriva Liei... © G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Rusia a interceptat peste 200 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, a anunțat Ministerul Apărării rus, în timp ce capitala ucraineană era... © G4Media.ro.
09:50
Interviuri exclusive. John Malkovich: L-am descoperit pe Sergiu Celibidache ca pe o personalitate fascinantă / Ben Schnetzer: Muzică extraordinară, imagini superbe, o poveste fascinantă/ ”Cravata galbenă” debutează azi în cinematografele din România # G4Media
Filmul Crava galbenă despre marele dirijor român Sergiu Celibidache debutează azi în cinematografele din România. G4Media.ro publică interviuri exclusive cu doi actori care îl interpretează... © G4Media.ro.
09:40
De unde provin pisicile? Cum au devenit cele mai îndrăgite animale de companie. Felinele noastre au un arbore genealogic mare # G4Media
Pisicile fac parte din familia Felidae, care include: Panthera – feline care răcnesc (lei, tigri, jaguari), Acinonyx – gheparzi și Felis – feline mici, precum... © G4Media.ro.
09:30
Economia României a intrat pe o scădere ușoară, în al treilea trimestru al acestui an, deși per total, pe primele nouă luni, a existat o... © G4Media.ro.
09:30
PIB a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2025 / FMI a revizuit în scădere creșterea economică a României și pentru anul viitor # G4Media
Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1%... © G4Media.ro.
09:30
Factură uriașă pentru McLaren: Costurile duelului Norris-Piastri pentru titlul mondial din F1 # G4Media
McLaren este echipa din Formula 1 cu cele mai mari costuri de reparație din sezonul 2025 al Marelui Circ. Lupta internă dintre Lando Norris și... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:20
Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbuşit în nordul Rusiei / 12 astfel de aeronave ar fi pierdut Rusia de la declanşarea războiului în Ucraina # G4Media
Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul Rusiei, au relatat agenţiile oficiale de... © G4Media.ro.
09:00
De mai bine de un deceniu, companiile care dezvoltă programe spion pentru guverne susțin că tehnologia lor este destinată exclusiv urmăririi infractorilor periculoși și a... © G4Media.ro.
09:00
Postul Crăciunului începe sâmbătă. Idei de mese cu pește pentru zilele cu dezlegare, recomandate de nutriționistul Tania Fântână # G4Media
Pentru mulți oameni, perioada postului e o provocare între tradiție, credință și… realitatea de zi cu zi, în care trebuie să îmbini atât cerințele inimii,... © G4Media.ro.
09:00
SUA fac presiuni asupra Consiliului de Securitate al ONU pentru a adopta planul de pace pentru Gaza / Noul text menţionează un posibil stat palestinian # G4Media
Statele Unite au cerut joi Consiliului de Securitate al ONU să se „unească” pentru a adopta proiectul de rezoluţie care susţine planul de pace al... © G4Media.ro.
08:50
Rețelele sociale încep să se conformeze interdicției Australiei privind accesul adolescenților la platforme / Platformele online încep dezactivarea conturilor minorilor # G4Media
Platformele online vor contacta în zilele următoare peste un milion de adolescenți australieni, oferindu-le opțiunea de a-și descărca datele, îngheța profilurile sau de a le... © G4Media.ro.
08:50
Scandal în garajul Ferrari: Inginerii Scuderiei au găsit vinovatul pentru sezonul dezastruos din F1 # G4Media
SF-25 este un monopost care și-a arătat din plin limitele în sezonul 2025 al Formulei 1. Președintele Ferrari, John Elkann, s-a luat recent de piloții... © G4Media.ro.
08:40
Câinii nu latră fără motiv. Ce culori, forme și emoții percep animalele care ne iubesc necondiționat / Cum văd lumea din jur # G4Media
Stăpânii de câini știu că animalele lor de companie latră la aproape orice, de la obiecte neînsuflețite, cum ar fi mumii gigantice și schelete de Halloween, până... © G4Media.ro.
08:40
Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar: reduce birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni și să limitează proiectele din zonele cu trafic ridicat / Boc: ”Nu vom sufoca orașul” # G4Media
Primarul Emil Boc a anunțat, în ședința Comisiei de Urbanism din 13 noiembrie, o serie de modificări importante legate de avizarea proiectelor imobiliare din municipiu,... © G4Media.ro.
08:40
SUA ar putea refuza să îi primească pe emigranții care suferă de cancer, diabet sau obezitate, din cauza costurilor ridicate ale tratamentelor # G4Media
Străinii care doresc să emigreze în Statele Unite ar putea fi refuzaţi din cauza problemelor lor de sănătate, inclusiv a obezităţii, conform unei directive a... © G4Media.ro.
08:40
Serbia a încheiat în secret un acord cu firma lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, pentru dezvoltarea un complex hotelier în locul sediului forțelor armate sârbe bombardat de NATO și declarat monument istoric / Proteste la Belgrad – presă # G4Media
Serbia a încheiat în secret un acord cu firma lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, pentru dezvoltarea un complex hotelier în locul sediului forțelor armate... © G4Media.ro.
08:40
Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste asta” # G4Media
„Am filmat A Star Is Born sub influenţa litiului”, dezvăluie Lady Gaga într-un interviu acordat revistei Rolling Stone. Vorbind deschis despre problemele sale mintale, cântăreaţa... © G4Media.ro.
08:40
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic” # G4Media
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele. © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:20
Sârmă, imaginație și investiție de 500 de euro: O ingineră din Sibiu și-a deschis afacere cu produse din sârmă modelatoare / ”Fiecare piesă pe care o creez poartă o poveste” # G4Media
De profesie inginer de calitate, sibianca Mihaela Popelca a pus bazele unei mici afaceri în care sârma prinde forme și semnificații, relatează Turnul Sfatului. În... © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Un grup de ploieșteni s-au săturat să aștepte primăria: și-au reparat singuri strada plină de noroi / ”Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire” # G4Media
Sătui sa aștepte investițiile promise ani la rând de primărie, o parte din ploieștenii din cartierul Mimiu au trecut singuri la treabă: au început să-și... © G4Media.ro.
08:10
POLITICO Epstein, către șeful Consiliului Europei, înainte de întâlnirea Trump-Putin din 2018: „Dacă vrei să-l înţelegi pe Trump, vorbeşte cu mine” / Epstein încerca să ajungă la oficiali ruși / Ce spune fostul premier norvegian, care conducea Consiliul # G4Media
Cu aproape o lună înainte ca preşedintele Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Helsinki în 2018, finanţistul Jeffrey Epstein a... © G4Media.ro.
08:00
Tensiuni în Spitalul Judeţean Braşov: 13 medici îi cer demisia directorului după ce acesta ar fi limitat numărul internărilor / „Şi aici intervii tu, Ceauşescule?” # G4Media
Situația de la Spitalul Județean Brașov a devenit tot mai tensionată în ultimele zile, cu acuzații grave și conflicte interne între conducerea spitalului și o... © G4Media.ro.
08:00
Coreea de Sud şi SUA şi-au finalizat acordul privind construcţia de submarine cu propulsie nucleară # G4Media
Seulul şi Washingtonul şi-au finalizat acordul privind construcţia de submarine cu propulsie nucleară, a anunţat vineri preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung, prezentând înţelegeri privind securitatea şi... © G4Media.ro.
07:50
Context.ro: Șeful secției de combatere a criminalității organizate din DIICOT spune că „e mai puțin relevant” dacă interlopii spală banii din traficul de persoane # G4Media
„La nivelul secţiei, în ultimii doi ani, am indisponibilizat bunuri a căror valoare depăşeşte 200 de milioane de lei – sunt destui bani, din aceşti... © G4Media.ro.
07:50
China l-a convocat pe ambasadorul nipon după comentariile noului premier al Japoniei legate de posibilitatea de a trimite trupe în Taiwan # G4Media
China l-a convocat pe ambasadorul Japoniei, după comentariile făcute de noua prim-ministră japoneză despre Taiwan, notează BBC. Disputa dintre China şi Japonia a început săptămâna... © G4Media.ro.
07:50
VIDEO Compania dintr-un oraș din Moldova unde marile companii aeriene internaționale își repară și modernizează avioanele # G4Media
Într-un oraș din Moldova, mari companii aeriene internaționale, precum Air France sau Pegasus, își repară și modernizează avioanele. Compania Aerostar din Bacău are capacitatea de... © G4Media.ro.
07:40
Donald Trump l-a graţiat pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham # G4Media
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat joi pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului britanic de fotbal Tottenham Hotspur, a declarat un oficial de... © G4Media.ro.
07:30
Și câinele, și pisica pot dona sânge. Care sunt criteriile pentru ca animalele de companie să devină donatoare și să salveze vieți # G4Media
Donarea de sânge nu este doar pentru oameni. Câinii și pisicile pot deveni donatori în funcție de grupa de sânge. Animalele de companie au propriile caracteristici genetice,... © G4Media.ro.
07:30
Proiect medical între Oradea și Debrețin / 400 de studenți la medicină și 60 de medici din județele Bihor și Hajdú-Bihar vor fi instruiți în domeniul acordării suportului vital avansat # G4Media
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea a lansat, împreună cu parteneri din Ungaria, proiectul transfrontalier “Medical Emergency Response Interregional Simulation Training Programme... © G4Media.ro.
07:30
Economia Marii Britanii aproape stagnează în trimestrul al treilea / Doar 0,1%, creștere, înaintea bugetului de toamnă # G4Media
Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Naţional de Statistică, unul dintre ultimele seturi de... © G4Media.ro.
07:20
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în portul Novorossiisk din Rusia # G4Media
Un atac ucrainean cu drone desfăşurat vineri dimineaţă a provat avarii la o navă din port, blocuri de apartamente şi un depozit de petrol în... © G4Media.ro.
07:10
Ce faci in București weekendul acesta? Evenimente de neratat: artă funerară, târguri, patinaj, Beethoven și The Art of Games # G4Media
Weekendul acesta Bucureștiul se animă cu evenimente pentru toate gusturile: târguri tradiționale, expoziții de artă, concerte de muzică clasică, experiențe tehnologice și activități în aer... © G4Media.ro.
07:10
Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba / El a fost unul dintre cei opt democraţi care au votat alături de republicani pentru încheierea blocajului guvernamental # G4Media
Senatorul democrat american John Fetterman a fost internat joi în spital după ce a căzut în timpul unei plimbări dimineaţa devreme, dar se simte bine... © G4Media.ro.
07:10
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri, pe mai multe drumuri din 17 judeţe. Izolat,... © G4Media.ro.
06:30
Ilie Bolojan recunoaşte că există riscul unei înfrângeri pentru candidaţii partidelor din coaliţie la Primăria Capitalei, dar ”are încredere în români” # G4Media
Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:20
Tartină cu avocado sau cu unt de arahide: Care este cu adevărat sănătoasă? Răspunsul nutriționiștilor # G4Media
Tartina cu avocado și cea cu unt de arahide sunt două preparate emblematice pentru micul dejun, dar care dintre ele este mai benefic pentru sănătate?... © G4Media.ro.
06:20
Ministrul Sănătății anunță anchete după ce o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog: A fost o întârziere între stopul cardiac și chemarea ambulanței / Tatăl copilei: ”Avea analize de 6 ori mai mari la ficat, au omorât-o” # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară, la Digi24, că au fost demarate două anchete în cazul fetiței de 2 ani care a murit... © G4Media.ro.
06:10
În fantastica-i carieră, Lewis Hamilton a avut ocazia să se dueleze cu nume mari din istoria Formulei 1. Provocat recent să nominalizeze cel mai bun... © G4Media.ro.
06:00
Premierul Ilie Bolojan: Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice / Se vor realiza şi capetele din autostrăzile Moldovei # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este o prioritate pentru România ca prin programul SAFE să fie realizate capetele de autostradă din Moldova, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni... © G4Media.ro.
06:00
Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP # G4Media
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti, şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este... © G4Media.ro.
05:40
Ficatul, centrul metabolic al organismului – de ce sănătatea lui contează în lupta cu diabetul # G4Media
Pe 14 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, ne îndreptăm atenția asupra unui organ deseori trecut cu vederea în conversațiile despre sănătatea metabolică: ficatul.... © G4Media.ro.
05:40
EXCLUSIV INTERVIU Kai Zenner, Parlamentul European: Lipsa de clarificări juridice în AI Act ar putea limita progresul tehnologic / „Ce avem în momentul de față pe masă nu funcționează” / „Nimeni nu știe cu adevărat” cum să legifereze corect AI # G4Media
Uniunea Europeană s-a concentrat prea mult pe inteligența artificială (AI), ignorând astfel aproape complet să pună accent pe promovarea inovării în acest domeniu. Aceasta este... © G4Media.ro.
05:40
BERD acordă un împrumut de 22 de milioane de euro unei companii energetice ucrainene, cu alte finanţări aflate în pregătire # G4Media
BERD acordă un împrumut de 22 de milioane de euro unei companii energetice ucrainene, cu alte finanţări aflate în pregătire Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi... © G4Media.ro.
05:40
Fostul preşedinte georgian Saakaşvili îi cere lui Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier” ucrainean, după doi ani de spitalizare în urma unei tentative de otrăvire în penitenciar # G4Media
Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili a făcut joi un apel public către preşedintele Volodimir Zelenski, cerându-i să i se acorde statutul de „prizonier ucrainean”, după... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
13 noiembrie 2025
23:00
Premierul Bolojan anunță că pune în transparenţă pachetul pe administraţie: Redimensionarea, anul viitor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei urmează să fie pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, iar redimensionarea aparatului administrativ,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.