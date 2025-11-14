Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală
Newsweek.ro, 14 noiembrie 2025 09:50
Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...
Acum 10 minute
10:20
O femeie credea că are păduchi. Până la urmă și-a învins rușinea și a mers la medic. Ce avea de fapt? # Newsweek.ro
O femeie a crezut că are păduchi. După ce s-a tratat o vreme cu produse specializate pentru astfel d...
Acum 30 minute
10:00
Postul TV care transmite Bosnia - România pentru Campionatul Mondial. de la Ce oră e meciul? # Newsweek.ro
Romîânia joacă meciul decisiv pentru Campionatul Mondial în ziua de sâmbătă. Știm postul TV care tra...
10:00
Cel mai înalt brad de Crăciun din lume. Are 45 m înălțime și e „construit” din 1.300 de molizi. Unde se află? # Newsweek.ro
Ți-ai dorit vreodată să privești din vârful celui mai mare brad de Crăciun din lume? Are 45 de metri...
Acum o oră
09:50
Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală # Newsweek.ro
Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...
09:30
Cseke Attila cere asumarea Guvernului pentru reforma care taie 13.000 de posturi locale: „Eficientizăm statul” # Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că reforma administrației centrale și locale trebuie ad...
Acum 2 ore
09:20
Fost judecător CCR Lăzăroiu: Pensie specială de 10.000€, deși ultimul salariu i-a fost 5.300€. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu are o pensie specială de 10.000€ și este contra tăierii pensiilo...
09:10
Premierul Ilie Bolojan spune că sancțiunile extinse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil pot bloca...
09:00
Cum îți poți schimba buletinul dacă stai în străinătate, fără să vii în țară? De ce acte ai nevoie # Newsweek.ro
Românii aflați în străinătate își pot reînnoi cartea de identitate fără să revină în țară, printr-o ...
08:50
Franța s-a calificat la CM 2026. Ronaldo, eliminat în eșecul din Irlanda, complică drumul Portugaliei # Newsweek.ro
Franța s-a calificat matematic la Cupa Mondială 2026 după o victorie categorică cu Ucraina, 4-0, pe ...
08:40
Primăria Capitalei: Peste jumătate din poluarea din București vine din locuințe. Un nou plan climatic va reduc # Newsweek.ro
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din ...
08:30
Expert: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din Germania. „Un avertisment pentru Putin” # Newsweek.ro
Expert militar vine cu o ipoteză: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din German...
Acum 4 ore
08:20
BERD dă un împrumut de 22,3 milioane euro pentru Power One, în sprijinul sectorului energetic ucrainean # Newsweek.ro
BERD acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, parte a unui pachet ...
08:10
Avertizare pentru şoferi: ceaţă puternică reduce vizibilitatea sub 200 de metri în 17 judeţe # Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub...
08:00
Fetiță de doi ani moartă după o intervenție dentară. Colegiul Stomatologilor: „Sprijinim ancheta” # Newsweek.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit j...
07:50
Salariul în Bulgaria a crecut cu 140€. În România, doar cu 10€. Inflația a topit 100€ din venitul românilor # Newsweek.ro
Vecinii de la sud de Dunăere au anunțat cifre bune. Salariu în Bulgaria a crescut cu 210€. În Români...
07:50
Bolojan: Măsurile de corecție au redus în octombrie cheltuielile de personal cu 500 de milioane de lei # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o s...
07:40
VIDEO Ucraina folosește primul „zid de drone”, din Franța. Un câmp zburător de mine ce distruge bombele Rusiei # Newsweek.ro
Ucraina desfășoară primul „zid de drone” din lume, un sistem de apărare aeriană dezvoltat de compani...
07:30
Visezi să devii magician certificat? Cum obții o diplomă acreditată în magie în România și cât costă # Newsweek.ro
În România, o universitate oferă un curs unic, care îmbină istoria și magia, oferind o diplomă acred...
07:20
Oprirea rafinăriei Lukoil Petrotel va duce la scumpiri mari la benzină şi motorină. Ce sume putem estima? # Newsweek.ro
Oprirea rafinăriei ploieştene Lukoil Petrotel Teleajen va duce la scumpiri mari la benzina şi motori...
07:00
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți...
Acum 6 ore
06:20
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă? # Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari își caută dreptatea în instanță pentru a putea primi sumele restante pentru...
Acum 12 ore
22:20
Risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este cauza? # Newsweek.ro
Este risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este ca...
22:00
Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie....
21:50
Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM # Newsweek.ro
Îndeplinirea jalonului solicitat de Comisia Europeană, legat de pensiile magistraților, până pe 28 n...
Acum 24 ore
21:10
Demisie în masă, la un spital din Mureş. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte # Newsweek.ro
Demisie în masă, la spitalul din Târnăveni. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte. Ig...
20:50
Daniel Băluţă a fost ales preşedintele PSD Bucureşti, în locul Gabrielei Firea. "Suntem toți în spatele lui" # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală, a fost ales preşedintele ...
20:40
Un general sirian al lui Bashar al-Assad, acuzat de tortură, ascuns ani de zile de Mossad în Europa # Newsweek.ro
Khaled al-Halabi, un general sirian, acuzat de torturarea deținuților în timpul represiunii Primăver...
20:20
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi, anunță organi...
20:10
UE va interzice țigările cu filtru. Care este prima țară din Europa care a acceptat directiva? # Newsweek.ro
UE lucrează la interzicerea țigărilot cu filtru, ceea ce va duce la reducerea numărului de comercian...
19:50
Când este momentul ideal să tai vița de vie ca să protejezi planta. În noiembrie sau primăvara? # Newsweek.ro
Alegerea momentului potrivit pentru tăierea viței de vie poate face diferența între o recoltă sănăto...
19:40
Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță pentru Taur. Rac - probleme, Balanța cea norocoasă # Newsweek.ro
Avem semnele zodiacale din acest weekend. Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță...
19:20
Marea Britanie nu plătește 6.750.000.000 € pentru apărarea Europei SAFE. Care e contribuția României? # Newsweek.ro
Regatul Unit a respins cererea Uniunii Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro pentru a se ...
19:20
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile mid-term din anul 2026 decât republicanii # Newsweek.ro
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile "mid-term elections", din anul 2026, decât republica...
18:50
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hidratare # Newsweek.ro
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hi...
18:40
Gluma proastă făcută la 112 de doi elevi care au chiulit la ora de biologie. Ce au putut să spună Poliției? # Newsweek.ro
Doi elevi din București au chiulit de la ora de biologie și au sunat la 112 să facă o glumă proastă....
18:30
De ce agresorul nu poartă nicio responsabilitate pentru morțile cauzate de minele antipersonal? Ce a...
18:20
Ministrul Educației susține că profesorii poartă vina pentru analfabetismul funcțional al elevilor # Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, stârnește controverse după declarațiile despre analfabetismul fun...
18:10
Germania caută soldați, 2.600 de euro pentru voluntari. Bonus pentru cei care sunt șoferi # Newsweek.ro
Germania a pus la punct sistemul prin care va crește numărul de militari și se știe deja că vorbim d...
18:00
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi pentru tentativă de omor au fost plasaţi în arest la domiciliu # Newsweek.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, ...
17:40
Războiul balastului: două firme din Iași au ajuns să-și consume relațiile comerciale în instanță # Newsweek.ro
Două firme și-au mutat relațiile contractuale în instanță. Una pretinde penalități pentru 28 de fact...
17:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, laudă contribuţia Franţei la consolidarea apărării aliate în România # Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în ...
17:30
Amendă de 80€, pentru emirul Qatarului. Și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața magazinului de 2.000.000.000€ # Newsweek.ro
Poliția din Londra nu are „milă”. Emirul Qatarului și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața celebrul...
17:30
România obţine aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles, după negocieri intense cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ...
17:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces contra presei # Newsweek.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriv...
17:10
Un brand de modă dispare pentru totdeauna de pe piață. Care e motivul invocat de companie? # Newsweek.ro
Un brand de haine sport se retrage de pe piață. Produsele încă sunt la vânzare și sunt promoții subs...
17:10
Spitalul Bagdasar-Arseni marchează o premieră medicală: intervenţie neurochirurgicală cu pacientul conştient # Newsweek.ro
O echipă medicală de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unit...
17:00
Pensiile cresc cu 7% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026? # Newsweek.ro
Pensiile în Polonia și în Bulgaria vor crește cu un procent care va depăși chiar inflația. În acelaș...
16:50
ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor # Newsweek.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
16:40
Hackerii proruşi vizează Danemarca. Instituţii şi o companie de apărare, afectate de un atac cibernetic # Newsweek.ro
Un atac cibernetic de amploare a vizat mai multe instituţii din Danemarca şi o companie din industri...
16:20
CEDO condamnă Polonia pentru restricționarea avortului și încălcarea dreptului la viață privată # Newsweek.ro
CEDO a decis că Polonia a încălcat dreptul la viață privată al unei femei care a fost nevoită să avo...
