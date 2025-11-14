Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală

Newsweek.ro, 14 noiembrie 2025 09:50

Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...

Citeşte toată ştirea

Acum 10 minute
10:20
O femeie credea că are păduchi. Până la urmă și-a învins rușinea și a mers la medic. Ce avea de fapt? Newsweek.ro
O femeie a crezut că are păduchi. După ce s-a tratat o vreme cu produse specializate pentru astfel d...
Acum 30 minute
10:00
Postul TV care transmite Bosnia - România pentru Campionatul Mondial. de la Ce oră e meciul? Newsweek.ro
Romîânia joacă meciul decisiv pentru Campionatul Mondial în ziua de sâmbătă. Știm postul TV care tra...
10:00
Cel mai înalt brad de Crăciun din lume. Are 45 m înălțime și e „construit” din 1.300 de molizi. Unde se află? Newsweek.ro
Ți-ai dorit vreodată să privești din vârful celui mai mare brad de Crăciun din lume? Are 45 de metri...
Acum o oră
09:50
Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală Newsweek.ro
Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...
09:30
Cseke Attila cere asumarea Guvernului pentru reforma care taie 13.000 de posturi locale: „Eficientizăm statul” Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că reforma administrației centrale și locale trebuie ad...
Acum 2 ore
09:20
Fost judecător CCR Lăzăroiu: Pensie specială de 10.000€, deși ultimul salariu i-a fost 5.300€. Cum e posibil? Newsweek.ro
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu are o pensie specială de 10.000€ și este contra tăierii pensiilo...
09:10
Sancțiunile SUA sugrumă Lukoil. Bolojan: „Compania nu va mai putea opera în România” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că sancțiunile extinse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil pot bloca...
09:00
Cum îți poți schimba buletinul dacă stai în străinătate, fără să vii în țară? De ce acte ai nevoie Newsweek.ro
Românii aflați în străinătate își pot reînnoi cartea de identitate fără să revină în țară, printr-o ...
08:50
Franța s-a calificat la CM 2026. Ronaldo, eliminat în eșecul din Irlanda, complică drumul Portugaliei Newsweek.ro
Franța s-a calificat matematic la Cupa Mondială 2026 după o victorie categorică cu Ucraina, 4-0, pe ...
08:40
Primăria Capitalei: Peste jumătate din poluarea din București vine din locuințe. Un nou plan climatic va reduc Newsweek.ro
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din ...
08:30
Expert: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din Germania. „Un avertisment pentru Putin” Newsweek.ro
Expert militar vine cu o ipoteză: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din German...
Acum 4 ore
08:20
BERD dă un împrumut de 22,3 milioane euro pentru Power One, în sprijinul sectorului energetic ucrainean Newsweek.ro
BERD acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, parte a unui pachet ...
08:10
Avertizare pentru şoferi: ceaţă puternică reduce vizibilitatea sub 200 de metri în 17 judeţe Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub...
08:00
Fetiță de doi ani moartă după o intervenție dentară. Colegiul Stomatologilor: „Sprijinim ancheta” Newsweek.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit j...
07:50
Salariul în Bulgaria a crecut cu 140€. În România, doar cu 10€. Inflația a topit 100€ din venitul românilor Newsweek.ro
Vecinii de la sud de Dunăere au anunțat cifre bune. Salariu în Bulgaria a crescut cu 210€. În Români...
07:50
Bolojan: Măsurile de corecție au redus în octombrie cheltuielile de personal cu 500 de milioane de lei Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o s...
07:40
VIDEO Ucraina folosește primul „zid de drone”, din Franța. Un câmp zburător de mine ce distruge bombele Rusiei Newsweek.ro
Ucraina desfășoară primul „zid de drone” din lume, un sistem de apărare aeriană dezvoltat de compani...
07:30
Visezi să devii magician certificat? Cum obții o diplomă acreditată în magie în România și cât costă Newsweek.ro
În România, o universitate oferă un curs unic, care îmbină istoria și magia, oferind o diplomă acred...
07:20
Oprirea rafinăriei Lukoil Petrotel va duce la scumpiri mari la benzină şi motorină. Ce sume putem estima? Newsweek.ro
Oprirea rafinăriei ploieştene Lukoil Petrotel Teleajen va duce la scumpiri mari la benzina şi motori...
07:00
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți de trecut Newsweek.ro
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți...
Acum 6 ore
06:20
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă? Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari își caută dreptatea în instanță pentru a putea primi sumele restante pentru...
Acum 12 ore
22:20
Risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este cauza? Newsweek.ro
Este risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este ca...
22:00
Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie....
21:50
Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM Newsweek.ro
Îndeplinirea jalonului solicitat de Comisia Europeană, legat de pensiile magistraților, până pe 28 n...
Acum 24 ore
21:10
Demisie în masă, la un spital din Mureş. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte Newsweek.ro
Demisie în masă, la spitalul din Târnăveni. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte. Ig...
20:50
Daniel Băluţă a fost ales preşedintele PSD Bucureşti, în locul Gabrielei Firea. &#34;Suntem toți în spatele lui&#34; Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală, a fost ales preşedintele ...
20:40
Un general sirian al lui Bashar al-Assad, acuzat de tortură, ascuns ani de zile de Mossad în Europa Newsweek.ro
Khaled al-Halabi, un general sirian, acuzat de torturarea deținuților în timpul represiunii Primăver...
20:20
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi Newsweek.ro
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi, anunță organi...
20:10
UE va interzice țigările cu filtru. Care este prima țară din Europa care a acceptat directiva? Newsweek.ro
UE lucrează la interzicerea țigărilot cu filtru, ceea ce va duce la reducerea numărului de comercian...
19:50
Când este momentul ideal să tai vița de vie ca să protejezi planta. În noiembrie sau primăvara? Newsweek.ro
Alegerea momentului potrivit pentru tăierea viței de vie poate face diferența între o recoltă sănăto...
19:40
Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță pentru Taur. Rac - probleme, Balanța cea norocoasă Newsweek.ro
Avem semnele zodiacale din acest weekend. Horoscop weekend. Săgetător probleme în dragoste, speranță...
19:20
Marea Britanie nu plătește 6.750.000.000 € pentru apărarea Europei SAFE. Care e contribuția României? Newsweek.ro
Regatul Unit a respins cererea Uniunii Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro pentru a se ...
19:20
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile mid-term din anul 2026 decât republicanii Newsweek.ro
Democrații sunt mai energizați pentru alegerile "mid-term elections", din anul 2026, decât republica...
18:50
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hidratare Newsweek.ro
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a bea apă. Curăță pietrele de la rinichi și ajută la hi...
18:40
Gluma proastă făcută la 112 de doi elevi care au chiulit la ora de biologie. Ce au putut să spună Poliției? Newsweek.ro
Doi elevi din București au chiulit de la ora de biologie și au sunat la 112 să facă o glumă proastă....
18:30
Cele mai minate țări cer sancționarea agresorilor care răspândesc teroarea Newsweek.ro
De ce agresorul nu poartă nicio responsabilitate pentru morțile cauzate de minele antipersonal? Ce a...
18:20
Ministrul Educației susține că profesorii poartă vina pentru analfabetismul funcțional al elevilor Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, stârnește controverse după declarațiile despre analfabetismul fun...
18:10
Germania caută soldați, 2.600 de euro pentru voluntari. Bonus pentru cei care sunt șoferi Newsweek.ro
Germania a pus la punct sistemul prin care va crește numărul de militari și se știe deja că vorbim d...
18:00
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi pentru tentativă de omor au fost plasaţi în arest la domiciliu Newsweek.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, ...
17:40
Războiul balastului: două firme din Iași au ajuns să-și consume relațiile comerciale în instanță Newsweek.ro
Două firme și-au mutat relațiile contractuale în instanță. Una pretinde penalități pentru 28 de fact...
17:40
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, laudă contribuţia Franţei la consolidarea apărării aliate în România Newsweek.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în ...
17:30
Amendă de 80€, pentru emirul Qatarului. Și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața magazinului de 2.000.000.000€ Newsweek.ro
Poliția din Londra nu are „milă”. Emirul Qatarului și-a parcat mașina de 1.700.000€ în fața celebrul...
17:30
România obţine aprobarea PNRR revizuit la Bruxelles, după negocieri intense cu Comisia Europeană Newsweek.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ...
17:20
Tudorel Toader, fost rector, fost ministru și judecător la CCR, mai pierde un proces contra presei Newsweek.ro
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriv...
17:10
Un brand de modă dispare pentru totdeauna de pe piață. Care e motivul invocat de companie? Newsweek.ro
Un brand de haine sport se retrage de pe piață. Produsele încă sunt la vânzare și sunt promoții subs...
17:10
Spitalul Bagdasar-Arseni marchează o premieră medicală: intervenţie neurochirurgicală cu pacientul conştient Newsweek.ro
O echipă medicală de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unit...
17:00
Pensiile cresc cu 7% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026? Newsweek.ro
Pensiile în Polonia și în Bulgaria vor crește cu un procent care va depăși chiar inflația. În acelaș...
16:50
ANAF începe verificări ample la nivel național. Peste 500 de mari contribuabili vor fi supuși controalelor Newsweek.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara verificări fiscale extinse care vizează p...
16:40
Hackerii proruşi vizează Danemarca. Instituţii şi o companie de apărare, afectate de un atac cibernetic Newsweek.ro
Un atac cibernetic de amploare a vizat mai multe instituţii din Danemarca şi o companie din industri...
16:20
CEDO condamnă Polonia pentru restricționarea avortului și încălcarea dreptului la viață privată Newsweek.ro
CEDO a decis că Polonia a încălcat dreptul la viață privată al unei femei care a fost nevoită să avo...
