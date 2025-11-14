Tânără de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit și dusă cu forța spre Mureș. Poliția a emis un ordin de protecție după ce fata a reușit să scape
B365.ro, 14 noiembrie 2025 09:50
O tânără de 18 ani din București a fost răpită de fostul iubit, transportată cu forța spre județul Mureș. Aceasta și-a găsit libertatea într-o benzinărie din stațiunea Predeal, după o intervenție promptă a angajaților și
• • •
Acum 30 minute
10:10
VIDEO | Mural dedicat echipei naționale de fotbal în București, aproape de Arenă ⚽ Radu Drăgușin: Pictura transmite energia și mândria cu care reprezentăm România # B365.ro
O pictură murală dedicată echipei naționale de fotbal a fost inaugurată în București. Acolo apar jucătorii Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu. Muralul este pe o clădire din apropierea Arenei Naționale. Trei jucători ai
Acum o oră
09:50
09:30
Este pană de curent la STB, dimineață, în Militari: Linia 25 este blocată la Preciziei, anunță reprezentanții societății. Un martor îi anunță pe călători că nu circulă tramvaiele de la/spre Preciziei. Societatea de Transport București
Acum 2 ore
09:20
„Mi-am pierdut un dinte de aur în piață, la Obor”. Anunțul (și necazul) săptămânii la noi, în București # B365.ro
„Mi-am pierdut un dinte de aur în Piață, la Obor" este, de departe, cel mai neașteptat anunț peste care am dat, săptămâna aceasta, pe oriunde se pun anunțuri pe la noi prin oraș: pe stâlpi,
09:10
Accident grav, cu 3 răniți, pe DN4 București – Oltenița. Trafic îngreunat și dirijat în afara orașului Popești – Leordeni # B365.ro
Un accident a avut loc vineri dimineața, 14 noiembrie, pe DN4 București – Oltenița, în afara orașului Popești – Leordeni: Au fost implicate două mașini, anunță reprezentanții Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției
09:00
Dl. Băluță ar vrea să extindă zona metropolitană a Bucureștiului. „În oraș nu mai este loc suficient pentru blocuri sau construcții noi” # B365.ro
Daniel Băluță, candidat la PMB, spune că în oraș nu este suficient loc pentru construcții noi. Băluță crede că de fapt ar trebui să se extindă orașul, mai precis el crede că este nevoie ca
08:50
Ciucu acuză „tentativă de blat” la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatul PNL vorbește despre intervenții ale „aliaților”, împotriva lui, la Ilie Bolojan # B365.ro
Ciprian Ciucu a spus că premierului Ilie Bolojan i s-a cerut un blat pentru că și partidele PSD și USR voiau ca PNL să nu-l propună pe el candidatul din partea PNL la alegerile pentru
Acum 4 ore
07:40
VIDEO | O fetiță a murit la stomatolog în București, tatăl acuză medicii că au ignorat analize îngrijorătoare când au sedat-o. Prima reacție a clinicii Crystal Dental # B365.ro
O fetiță de doi ani a murit într-un cabinet al unei clinici stomatologice din București, unde a intrat în stop cardio-respirator după ce a fost supusă unei anestezii generale. Tatăl fetiței acuză medicii că au
Acum 24 ore
19:30
O clădire de birouri va fi construită pe un teren din fosta fabrică Flamura Roșie din București. Aici vor lucra 445 de oameni # B365.ro
O clădire de birouri urmează să se construiască pe un teren din fosta țesătorie Flamura Roșie din cartierul Tinereului. Omul de afaceri israelian Ramon Tsur, care gestionează o rețea de firme ce au în proprietate și
19:00
VIDEO | Un livrator nepalez, atacat în Capitală, de un bărbat care a încercat să-i fure scuterul. Agresorul a fost arestat prevenitiv # B365.ro
Un bărbat a încercat să fure scuterul unui livrator nepalez în timp ce acesta livra mâncare. Doi polițiști îmbrăcați în civil au intervenit și l-au oprit pe bărbat. Acesta a fost arestat preventiv. Un bărbat
18:20
VIDEO | Tuță lămurește situația de la Piațeta Matache: „E temporară, ca oamenii să vină la hala de fructe și legume”. PS1 promite că hala va fi readusă la stadiul de monument istoric # B365.ro
George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, a făcut astăzi, 13 noiembrie, lămuriri cu privire la lucrările care se desfășoară la Piațeta Matache. Asociația Părinți de Cireșari a acuzat ieri Primăria Sectorului 1 că va transforma acest spațiu
18:20
FOTO | Vatmanul STB care a emoționat Bucureștiul. A coborât din tramvai și a ajutat două persoane cu dizabilități să traverseze strada. „E un gest de omenie, nu trebuie să fiu lăudat” # B365.ro
Un gest firesc și, în același timp, plin de omenie, a fost surpins în traficul din București. Un vatman de pe linia 41 a coborât din tramvai pentru a ajuta două persoane cu dizabilități să
17:20
FOTO | Cum visează bucureștenii să arate străzile Constantin Mille și Ion Brezoianu, în variante pietonale. Plimbare de plăcere, nici roată de mașină # B365.ro
Bucureștenii, în marea lor majoritate, au declarat deseori ce-și doresc pentru oraș, pe listă regăsindu-se mai mult spațiu verde, inclusiv zone pietonale. Într-o perioadă în care oamenii experimentează din ce în ce mai mult inteligența
16:10
Daniel Băluță preia astăzi conducerea PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta după 9 ani, „pentru a nu suferi în campania electorală” # B365.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale a PSD. Evenimentul începe la 16:00. Daniel Băluță va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale
16:00
Hotelul Corinthia aprinde primele luminițe de Crăciun din București. Din 24 noiembrie, mii de ghirlande, zeci de brazi și 11 soldăței vor înfrumuseța clădirea # B365.ro
Corinthia Grand Hotel du Boulevard, aflat pe Bulevardul Regina Elisabeta, anunță deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă și aprinde primele lumini de Crăciun din București. Evenimentul va avea loc pe 24 noiembrie, de la
15:50
ESENȚIAL | Ședință la Prefectura Capitalei, convocată pentru Strada Brățării, construită de Primăria lui Negpoță peste o conductă magistrală a Transgaz # B365.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, convoacă mâine o ședință pentru a se discuta situația șoselelor construite de primarul Robert Negoiță peste conducte de gaze fără avize. Vor participa reprezentanți ai instituțiilor implicate, inclusiv Primăria Sectorului 3,
15:20
Trupul lui Horia Moculescu va fi depus, vineri, la Teatrul Constantin Tănase. Înmormântarea va fi la Cimitirul Bellu # B365.ro
Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi va fi depus pe 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase" din București.
15:00
Actualizare METEO | Vreme cu ceață și cer înnorat în acest weekend, în București. ANM anunță că temperatura maximă nu trece de 13° Celsius # B365.ro
În acest weekend, se anunță o vreme mai rece în București. Meteorologii transmit că temperaturile maxime în Capitală vor fi până la 13 grade Celsius. ANM are prognoza pentru următoarele zile, valabilă pentru București și
14:30
Piața volantă ajunge în acest weekend în Cișmigiu. Langoși, plăcinte, kurtos colac, fructe și legume proaspete vor fi aduse de producători locali # B365.ro
Weekendul acesta Piața Volantă se întoarce în Sectorul 1 al Capitalei. Zeci de producători se adună în zona Cișmigiu, chiar în rond la Piața Valter Mărăcineanu pentru a încânta bucureștenii cu produse proaspete. Timp de
14:10
FOTO | PS6, către șoferi: Încercați să ocoliți Drumul Roții și nu parcați aici, e șantier. Acum se circulă doar pe un sens, dinspre Bd. Iuliu Maniu spre Chiajna # B365.ro
Drumul Roții se adaugă listei foarte lungi de șantiere deschise în București, motiv pentru care șoferii sunt rugați să ocolească această stradă aflată în reabilitare. Totodată, oamenilor li se cere să nu parcheze pe acest
13:50
„Poveste de Crăciun” revine la Opera Comică pentru Copii din 21 noiembrie. Pe copii îi așteaptă patinoar, carusel, ateliere, filme și zbor cu sania VR # B365.ro
Târgul „Poveste de Crăciun" revine în Grădina Operei Comice pentru Copii. Între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 picii se vor putea bucura de un adevărat tărâm al iernii: patinoar, carusel, spectacole, filme, ateliere și
13:30
FOTO ⭐ Feerie de luminițe în Sectorul 4. Iluminatul festiv pentru sărbătorile de iarnă a fost montat pe Șoseaua Berceni # B365.ro
Încă de pe la începutul lunii noiembrie au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă în București. A început și montarea ghirlandelor de luminițe, care vor înfrumuseța marile bulevarde din oraș. Azi, ele s-au montat pe
13:10
ALERTĂ | Avarie la o conductă de gaze din București, pe str. Complexului din Sectorul 3. Autoritățile au evacuat 20 de oameni dintr-un bloc din apropiere # B365.ro
În urmă cu puțin timp, ISU B-IF a transmis că intervine la o avarie la o conductă de gaze de pe strada Compelexului din Sectorul 3. Autoritățile au evacuat 20 de persoane pentru a putea
12:50
„Candidatul năstrușnic” mai are o idee. Dan Cristian Popescu ar vrea reintroducerea uniformelor în școli (nu poate face asta primarul). Bonus: Poză cu „Șoimul Patriei” care era # B365.ro
Dan Cristian Popescu, candidat la PMB, are o nouă propunere pentru București. Totuși, ideea lui nu ține de atribuțiile Primarului General al Capitalei. El ar dori să se introducă din nou uniforma școlară în unitățile
12:20
VIDEO | Dl. Negoiță s-a trezit pus pe o micro-revoluție pe un crâmpei de stradaă, la Piața Alba Iulia. Zice că e ceva eco: „Scoatem asfaltul, punem prefabricate model S3…” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat un video din Piața Alba Iulia, unde anunță o nouă reamenajare „eco". Edilul spune că va înlocui asfaltul și stâlpișorii galbeni cu un spațiu verde prefabricat „model S3".
11:50
BREAKING | Noi restricții de trafic și devieri în nordul Bucureștiului, pentru Șantierul M6. Metrorex anunță modificări importante pe Bulevardul Expoziției # B365.ro
Metrorex anunță o actualizare privind restricțiile de circulație de pe Bulevardul Expoziției pentru lucările de la Magistrala de metrou M6. Măsurile vor intra în vigoare mâine, 14 noiembrie. Noi restricții pentru șantierul M6 Metrorex transmite
11:20
Cum e, de fapt, viața în București? Probabil cea mai sinceră dezbatere, între bucureșteni, despre orașul pe care-l iubim și când ne înnebunește # B365.ro
Un român stabilit de 11 ani în străinătate a postat pe Reddit că se gândește să se mute în București, dar ezită din cauza comentariilor negative despre Capitală. Răspunsurile comunității au oferit o imagine complexă
11:10
FOTO | Noi modificări și devieri de trafic, iminente la intrarea pe DN1 de pe breteaua de la Otopeni. Cauza cea mai probabilă: Șantierul M6, metroul până la aeroport # B365.ro
Un bucureștean se întreabă de ce sunt noi semne de circulație rutieră pe breteaua de intrarea pe DN1 în Otopeni. Acestea sunt încă acoperite. cineva i-a răspuns că ar fi pentru noi restricții de trafic
10:40
ALERTĂ | Prima plângere penală depusă împotriva doctorului Cristian Andrei. Crește numărul femeilor care îl acuză pe psihoterapeut de abuz sexual # B365.ro
O primă plângere penală a fost depusă împotriva doctorului Cristian Andrei, de către o femeie care i-a fost pacientă și care îl acuză de abuzuri sexuale. Scandalul „Cristian Andrei" a început cu publicarea investigației Press
10:30
ESENȚIAL | Alte 7 femei îl acuză pe psihoterapeutul Cristian Andrei de abuzuri sexuale. Același tipar povestit: atingeri în timpul terapiei și inițierea unor acte sexuale # B365.ro
Cazul doctorului Cristian Andrei, cel mai faimos psihoterapeut din București și unul dintre cei mai mediatizați din țară, de zeci de ani, pare mai tulburător decât l-a revelat investigația Press One, care a scris, acum
10:30
De ce tot mai mulți bucureșteni aleg să se mute în orașe ca Sibiu – avantajele vieții în afara Capitalei (P) # B365.ro
Agitația constantă, traficul infernal și costurile de trai tot mai ridicate fac parte din realitatea zilnică a multor locuitori din București. Din ce în ce mai mulți dintre ei încep să caute o alternativă, un
Ieri
10:10
[P] Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București # B365.ro
Articol susținut de PNL Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost
10:10
Câte mașini circulă, zilnic, la ora de vârf în București. E un număr uriaș, iar cele mai multe sunt în tranzit # B365.ro
Traficul din Capitală la ora de vârf este emreu foarte aglomerat, străzile orașului sunt pline de mașini. Potrivit unor date, un număr mic dintre autotursimele din trafic sunt înmatriculate în București. O bună parte din
10:00
Familiile rămase fără case după explozia din Rahova vor sta în locuințe provizorii. Chiria va fi decontată de PMB # B365.ro
După explozia care a afectat un bloc din cartierul Rahova din București, aproximativ 50 de familii au rămas fără locuințe. Acestea vot fi relocate în locuințe provizorii, chiria fiind acoperită de autorități. Familiile afectate de
09:50
Mihai Dinvale, actor și fost director al Teatrului mic din București, a murit. El avea 74 de ani. Anunțul a fost dat de colegii lui de scenă. Mihai Dinvale a murit la 74 de ani
09:20
“Soluția Ciucu” pentru traficul din București seamănă a magie de tip “două dintr-o lovitură”: rezolvă, cumva, și parcarea. Doar că implementarea va dura 10 ani # B365.ro
Probabil că, dacă am petrece o zi întreagă în stradă, întrebându-ne unii pe alții care sunt cele mai probleme ale vieții noastre de zi cu zi în acest oraș, în top 3 ar fi aceste
08:30
ESENȚIAL | 210.000 de lei confiscați și 5 amenzi primite de Nicușor Dan pentru campania prezidențială. Ce reproșează AEP fostului primar general al Capitalei, acum președinte # B365.ro
Noi probleme de finanțare a campaniei electorale pentru prezidențiale a lui Nicușor Dan reies din documentele AEP. Într-un răspuns pentru Hotnews oferit de Autoritatea Electorală permanentă, întrebată despre motivele refuzului de a-i rambursa președintelui aproape
07:40
VIDEO | Secretele ”Vilei cu Clopoței”, comoara dăruită Bucureștiului de Dr. Nicolae Minovici # B365.ro
Secretele se împletesc în povestea „Vilei cu Clopoței", astăzi Muzeul Minovici. O poveste care începe acum aproape 150 de ani, când doi buni prieteni, medicul Nicolae Minovici și arhitectul Cristofi Cerchez ajung, într-una dintre plimbările
12 noiembrie 2025
19:40
Noi întreruperi de curent sunt programate în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrie anunță lista străzilor afectate în perioada 13-21 noiembrie # B365.ro
Noi întreruperi de curent sunt programate în București, Ilfov și Giurgiu în perioada următoare, anunță Rețele Electrice România. Ele vor avea loc în perioada 13-21 noiembrie, iar compania transmite lista străzilor afectate. Întreruperi de curent
19:00
Părinți de Cireșari cere PS1 încetarea lucrărilor din Piațeta Matache și regândirea proiectului. „Nu am văzut nicio dezbatere publică. Vrem copaci plantați în sol, nu în beton” # B365.ro
Societatea civilă cere Primăriei Sectorului 1 să oprească lucrările din Piațeta Matache și să regândească proiectul, pentru ca spațiul să nu devină o mare de beton, așa cum este prevăzut în randări. Părinți de Cireșari
18:00
Târgul Piața Țărănească și Meșter(Ești)! e în weekend, la Muzeul Țăranului. Vin meșteri și artizani din toată țara, iar bucătărese din Itești vor face sarmale, bulz și alte preparate # B365.ro
În perioada 14-16 noiembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește „Târgul Piața Țărănească și Meșter(Ești)!" Meșteri, colecționari, artizani și producători tradiționali din toate zonele țării se adună în acest weekend aici. Târgul Piața Țărănească și
17:50
Voluntariat și picnic pe Pajiștea Petricani, în acest weekend. Bucureștenii vor ajuta la reamenajarea zonei și vor paticipa și la un scurt tur ghidat # B365.ro
Weekendul acesta în Capitală va avea loc un eveniment dedicat iubitorilor de natură. Acesta este intitulat „Voluntariat și picnic pe Pajiștea Petricani" și se va desfășura sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în intervalul 11:00-14:00. Intrarea se
17:30
De la „Art in Motion” la inteligența de zi cu zi – OMODA & JAECOO aduc inovația în fiecare detaliu (P) # B365.ro
Într-o epocă în care designul, tehnologia și ecologia converg, conceptul de mobilitate a evoluat dincolo de simpla deplasare – devenind o formă de exprimare personală, conexiune continuă și inteligență aplicată. Prin viziunea „Art in Motion",
16:50
ANAF vrea să pună sechestru pe casa în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis. Fostul președinte a refuzat să plătească un prejudiciu de un milion de euro # B365.ro
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Acum, ANAF intenționează să ceară magistraților să pună sechestru pe
16:30
Ce condiție trebuie să îndeplinească bucureștenii din Sectorul 1 care vor să-și plătească online taxele și impozitele # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a informat bucureștenii că pot acccesa de acum mujlt
16:00
Pas înainte pentru prelungirea M4, astfel încât metroul să ajungă de la Gara de Nord până la Mogoșoaia. CJ Ilfov a aprobat asocierea cu PMB, PS1, Metrorex și MT # B365.ro
Consiliul Județean Ilfov a votat pentru extinderea metroului până la Mogoșoaia. Acest proiect este realizat printr-o asociere cu Primăria Capitalei, cea a Sectorului 1, Metrorex și Ministerul Transporturilor. Va avea două stații Consiliul Județean Ilfov […] Articolul Pas înainte pentru prelungirea M4, astfel încât metroul să ajungă de la Gara de Nord până la Mogoșoaia. CJ Ilfov a aprobat asocierea cu PMB, PS1, Metrorex și MT apare prima dată în B365.
15:20
Nicușor Dan se va duce la tribunal ca să obțină banii de campanie pe care AEP nu i va rambursa. Milionul de lei „cu probleme”, cum ar fi donatori neidentificați # B365.ro
Autoritatea Electorală Permanentă i-a spus președintelui Nicușor Dan că nu-i va rambursa suma de 930.000 de lei, bani folosiți în campania electorală din mai, Administrația Prezidențială confirmând acest lucru pentru HotNews. Rambursarea de la Autoritatea […] Articolul Nicușor Dan se va duce la tribunal ca să obțină banii de campanie pe care AEP nu i va rambursa. Milionul de lei „cu probleme”, cum ar fi donatori neidentificați apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | O poartă s-a deschis prin distrugere în gardul de pe Calea Dorobanți. Șoferii se strecoară, circulă pe trotuar ca pe șosea și, în final, parchează # B365.ro
În Dorobanți șoferii au trecut la un alt nivel pentru a putea parca pe trotuar. Se pare că, pe Calea Dorobanți 111-117 stâlpișorii au fost distruși sau au dispărut în mod total miraculos. Unde au […] Articolul FOTO | O poartă s-a deschis prin distrugere în gardul de pe Calea Dorobanți. Șoferii se strecoară, circulă pe trotuar ca pe șosea și, în final, parchează apare prima dată în B365.
14:50
Apelul arhitecților din București către candidații la funcția de primar general. 6 cerințe și o mare problemă: “Orașul se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană sistemică” # B365.ro
Filiala București a Ordinul Arhitecților din România (OAR București), în care sunt înscriși peste 40% dintre arhitecții din țară, face un apel către către candidații la funcția de primar general al Capitalei. Premisa de la […] Articolul Apelul arhitecților din București către candidații la funcția de primar general. 6 cerințe și o mare problemă: “Orașul se confruntă cu o criză arhitecturală și urbană sistemică” apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | Întoarcerea la viață a unei clădiri istorice din Lipscani, de pe strada Bărăției. Clădirea restaurată are nevoie de o nouă destinație # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că a fost restaurată o clădire istorică din Lipscani, de pe strada Bărăției, din Sectorul 3. Construcția datează din anul 1824, iar experții au clasat-o cu risc seismic ridicat. Clădirea datează din […] Articolul VIDEO | Întoarcerea la viață a unei clădiri istorice din Lipscani, de pe strada Bărăției. Clădirea restaurată are nevoie de o nouă destinație apare prima dată în B365.
