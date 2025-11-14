PREMIERĂ VIDEO Ford va produce la Craiova primele mașini cu conducere autonomă "made in România"
Profit.ro, 14 noiembrie 2025 11:20
Tehnologia Ford BlueCruise care permite conducerea hands-free (fără mâini) pe autostradă va echipa și modelele produse de Ford Otosan în România. În 2025, uzina Ford Otosan din Craiova a devenit primul producător de automobile complet electrice din România
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
11:50
Operatorul român de telecomunicații Digi transmite că, în conformitate cu strategia să de a continuă îmbunătățirea structurii de capital și a poziției de finanțare pe termen lung a filialelor sale, explorează în prezent o oferta publică inițială („Oferta Publică Inițială) pentru un pachet minoritar de acțiuni al DIGI Spain.
Acum 30 minute
11:40
Cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susține Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât și de concurența puternică din partea lanțurilor de magazine cu preț redus.
11:40
Retailerul german Lidl va ridica cel mai mare supermarket al său din România.
11:40
La ediția aniversară, publicul este să invitat la un regal de muzică veche, susținut de artiști din Europa, și să descopere un program special dedicat patrimoniului sonor universal.
11:40
OpenAI a început să testeze o funcție care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei și cu ChatGPT.
11:30
România nu este în recesiune, dar economia respiră greu și dă primele semne de oboseală, a declarat Flavius Jakubowicz, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), el menționând că scăderea de 0,2% din trimestru III 2025 nu reprezintă un pericol imediat, dar este un avertisment pe care nu avem voie să îl ignorăm.
11:30
IAR își majorează substanțial profitul net la 9 luni. Producătorul de elicoptere schimbă structura datoriilor lungind maturitățile # Profit.ro
IAR Brașov a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 310,90 milioane lei, cu 5,83% mai mare decât cea de 293,77 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
11:30
Banca Națională a României lansează, în circuitul numismatic, o nouă monedă, din tombac cuprat.
Acum o oră
11:20
PREMIERĂ VIDEO Ford va produce la Craiova primele mașini cu conducere autonomă "made in România" # Profit.ro
Tehnologia Ford BlueCruise care permite conducerea hands-free (fără mâini) pe autostradă va echipa și modelele produse de Ford Otosan în România. În 2025, uzina Ford Otosan din Craiova a devenit primul producător de automobile complet electrice din România
11:20
ULTIMA ORĂ Conpet Ploiești avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de SUA # Profit.ro
Compania românească de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Marile lanțuri de retail au investit în ultimii aproape cinci ani atât în extinderea rețelei de magazine, dar mai ales în dotarea acestor magazine cu unități self-service, valoarea totală a investițiilor pentru astfel de dotări depășind 350 de milioane de lei, aproape o treime din această sumă fiind consemnată în 2024, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
11:10
DECIZIE LISTA Guvernul salvează cu sute de milioane de lei de la buget proiecte PNRR suspendate pe energie regenerabilă, hidrogen verde și fabricare de panouri fotovoltaice # Profit.ro
Guvernul a aprobat continuarea unui număr de 9 contracte de finanțare PNRR, în prezent suspendate ca urmare a aplicării legislației austerității, pentru 7 proiecte de capacități de producție de energie regenerabilă (de peste 161 MW în total), 1 proiect de ridicare a unei instalații de producție de hidrogen verde (de 5,99 MWh2out) și 1 proiect de construire a unei fabrici de panouri fotovoltaice (cu capacitate de 1.500 MWh pe an).
11:00
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței.
11:00
ULTIMA ORĂ Romgaz confirmă amânarea de către partenerul Lukoil a forajului în perimetrul Trident din Marea Neagră # Profit.ro
Lukoil a amânat încă o dată forajul în perimetrul Trident, în care este partener cu Romgaz, probabil și ca urmare a incertitudinilor și problemelor cu care se confruntă companiile care administrează activele sale din străinătate.
11:00
Modelul Ford Puma - atât în versiunea cu sistem de propulsie cu ardere internă, cât și în cea complet electrică - va avea în dotare BlueCruise.
Acum 2 ore
10:50
Austriecii de la PORR dau în România o nouă lecție: Sute de muncitori aduși pe șantier VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul austriac PORR a adus 550 de muncitori și 170 utilaje la Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Curtea de Argeș - Tigveni), iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%, anunță autoritățile.
10:40
Furnizorul de soluții de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești IT la nivel internațional și cel mai mare producător local de software, controlat de familia de antreprenori Florin și Măriuca Talpeș, va concedia aproximativ 7% din cei aproape 2.070 de angajați la nivel global.
10:30
Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II.
10:30
Egalitate sau Transparență? Cum schimbă Directiva Europeană privind Transparența Salarială regulile jocului în 2026 # Profit.ro
Ați auzit deja vestea? Începând cu iunie 2026, locurile de muncă din România vor cunoaște o schimbare fundamentală.
10:30
STOICA & ASOCIAȚII a câștigat trei premii la Romanian Legal Awards, inclusiv marele trofeu – „Firma de avocatură a anului” # Profit.ro
În cadrul galei „Romanian Legal Awards”, societatea de avocați STOICA & ASOCIAȚII a obținut trei distincții, într-un an cu o semnificație specială: celebrarea a 30 de ani de la fondarea firmei.
10:20
Deși bursa a procesat cu o cincime mai multe tranzacții, operatorul de piață BVB raportează o scădere de 40% a profitului net # Profit.ro
Grupul BVB care în acest final de an cere de la acționari 7,00 milioane lei pentru acoperirea deprecierii participației sale la CCP.RO, consemnează declin la nivelul profitabilității.
10:20
Inteligența Artificială nu mai este doar o inovație tehnologică — este un test de guvernanță, leadership și etică. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Inteligența Artificială nu mai este doar o inovație tehnologică — este un test de guvernanță, leadership și etică
10:20
Cea mai mare platformă de streaming audio se pregătește să lanseze trei abonamente Premium, care vor lua locul celor vândute până acum.
10:00
Casalux.ro - Curți mici, dar cu personalitate: cum amenajezi spații verzi sustenabile în jurul caselor din București # Profit.ro
Cele mai mici și mai lipsite de viață curți bucureștene pot fi transformate în refugii, unde natura să se desfășoare în acord cu spațiul și cu condițiile pe care mediul le poate asigura.
Acum 4 ore
09:40
La începutul lunii noiembrie, brandul de lux Nobu Hospitality - cofondat de Nobu Matsuhisa, Robert De Niro și Meir Teper - a marcat deschiderea oficială a hotelului și restaurantului Nobu Hotel & Restaurant Roma situat pe Via Vittorio Veneto, în inima capitalei Italiei.
09:30
Companie care recent s-a înscris la o licitație pentru a furniza servicii de profil salariaților Poștei, MedLife MedLife a obținut în primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA ajustat de 338,39 milioane lei.
09:30
Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II.
09:20
Purcari, unde polonezii de la Maspex au dobândit pachetul de control, raportează un profit net în scădere # Profit.ro
Compania Purcari Wineries raportează pentru primele 9 luni din 2025 un declin cu 1,46% a câștigului pretaxare EBITDA, la 84,66 milioane lei, de la 85,92 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
09:20
Zooland.ro - Cât cheltuiesc românii lunar pentru animalele de companie: „Tendința se schimbă vizibil” # Profit.ro
În ultimii ani, animalele de companie au devenit o prezență tot mai importantă în viața românilor. Pentru mulți, ele nu mai sunt doar simple animale, ci membri ai familiei, parteneri de joacă și chiar surse de echilibru emoțional.
09:10
Vinul zilei: un Monastrell autentic, cu echilibru, forță și eleganță, un mix de arome de fructe coapte, măsline negre sărate și tente exotice de ceai negru. Savuros alături de piept de rață cu sos de smochine, brânzeturi maturate sau preparate cu legume c # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Juan Gil Silver Label 202, este un Monastrell spaniol intens și bine echilibrat.
09:10
Romgaz și-a majorat cu 7% profitul, chiar dacă estima o reducere a acestuia pe întreg anul 2025 # Profit.ro
Cel mai important producător de gaze autohton și deținătorul celor mai importante capacități de înmagazinare, grupul Romgaz, deținut în proporție de 70% de statul român, și-a majoratîn primele 9 luni ale anului cu 7% profitul net, chiar dacă estima o reducere a acestuia pe întreg anul 2025.
09:10
Transelectrica a raportat un profit în scădere cu 56%. Producția de energie a României a scăzut semnificativ mai mult decât consumul, obligând la majorarea importurilor # Profit.ro
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a înregistrat în primele 9 luni ale anului un profit net de 183 milioane lei, în scădere cu 56% față de perioada similară a anului trecut.
09:00
Mulți iubitori de plante de apartament observă cu frustrare că, deși florile lor par sănătoase și verzi, înflorirea întârzie sau lipsește complet.
09:00
Scădere drastică de profit pentru Digi. Primele 50 de milioane de euro realizate de operațiunile din Portugalia # Profit.ro
Compania Digi Communications a obținut în primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 568,2 milioane euro, cu 36,8% mai mic decât cel de 898,7 milioane euro din exercițiul financiar precedent.
08:50
Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat # Profit.ro
Fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, care ”a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbește despre ”dezastrul” în care se află România și că a fost evitată o incapacitate de plată.
08:50
Profitul operatorului centralei nucleare Cernavodă a crescut cu 25%, grație scumpirii energiei # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a raportat un profit net consolidat de aproape 1,576 miliarde lei pe primele 9 luni ale anului, cu 24,7% mai mare față de perioada similară din 2024.
08:40
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de conducte de transport al gazelor naturale, și-a majorat aproape de 5 ori profitul net consolidat în primele nouă luni ale anului, față de perioada similară din 2024, acesta crescând de la 144,7 la 682 milioane lei.
08:30
În aproape toate colțurile lumii, pâinea ocupă un loc de cinste pe mesele oamenilor – fie în casele simple de la sate, fie în restaurantele moderne din marile orașe.
08:20
Bucuresti.ro - Bucureștiul care crește: ce sectoare s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani # Profit.ro
Bucureștiul e un oraș al contrastelor. Pe cât de aglomerat și obositor pare uneori, pe atât de plin este de șantiere, idei și investiții noi.
08:00
H2O Drones BV (Olanda) a câștigat o licitație organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru achiziționarea a 41 drone subacvatice.
08:00
Autoritatea Rutieră Română se digitalizează. Contract dat Maguay Computers și Phoenix IT # Profit.ro
Asocierea Maguay Computers (lider) și Phoenix IT a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru furnizarea unui sistem IT de management al documentelor, care va permite instituției eficientizarea activității.
Acum 6 ore
07:50
STS caută ofertanți pentru realizarea unui centru de date pentru ADR Sud-Muntenia. Bugetul depășește 65 milioane lei # Profit.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va organiza o licitație petru achiziționarea serviciilor de proiectarea și execuția de lucrări pentru realizarea unui imobil cu destinație specială, care va gazdui "Centrul de Date Regional Sud Muntenia", inclusiv amenajarea tehnologică a acestuia.
07:40
Consiliul Concurenței vrea să extindă platforma care gestionează ajutoarele de stat. Șase oferte pentru un buget de 13,6 milioane de lei # Profit.ro
Software Imagination & Vision, Altimate, MWARE Solutions, Geodata Services, Digitize Tech și asocierea Votech-IT (lider) și SQS Business Services s-au înscris cu oferte la o licitație organizată de Consiliul Concurenței pentru achiziționarea de servicii de dezvoltare a platformei RegAS-2 (registrul ajutoarelor de stat).
07:30
ROM Tech, Magus Protect Technologies, A.M.S. 2000 Trading Impex și MATE-FIN au depus oferte la Autoritatea Vamală Română (AVR) pentru livrarea a 129 de echipamente pentru "îmbunătățirea eficienței și vitezei procesului vamal la frontierele externe ale Uniunii Europene".
07:30
Vodafone Romania a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie pentru achiziționarea unei platforme hardware pentru gestionarea cererilor de cetățenie română.
07:20
GRAFIC Cotațiile internaționale și incertitudinile privind soarta rafinăriilor Lukoil din regiune pun presiune pe prețul motorinei # Profit.ro
Presiunea pe prețul motorinei la pompă se va accentua în perioada următoare, cotațiile internaționale crescând spectaculos în ultima lună, în timp ce incertitudinile privind soarta rafinăriilor Lukoil din regiune nu vor face decât să pună diesel pe prețul și așa aprins din stații.
07:10
Fidelis – Subscrieri de peste 200 milioane euro cu o zi înaintea închiderii ofertei de titluri de stat pentru populație # Profit.ro
Cele 7 emisiuni de obligațiuni guvernamentale puse în vânzare în aceste zile de Ministerul Finanțelor au adunat opțiuni preponderente pentru instrumentele denominate în moneda unică europeană.
07:00
Planuri Lukoil în Marea Neagră, date peste cap. Contractul cu compania de foraj - reziliat # Profit.ro
Vantage Drilling International, companie de foraj maritim listată la bursa din Oslo, a reziliat un contract de 80 de milioane de dolari atribuit de Lukoil pentru explorarea descoperirii de gaze Trident din Marea Neagră, la care Romgaz este partener de proiect, potrivit unor surse citate de Reuters.
06:10
Plăcinta de buget pentru care se luptă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.