Care este stadiul lucrărilor de renovare energetică a clădirilor de la Zărnești și Codlea: Ambele proiecte sunt finanțate cu fonduri europene și din bugetul județean
Conducerea Consiliului Județean Brașov a verificat stadiul implementării obiectivelor de eficientizare energetică a clădirilor din domeniul sanitar şi social, realizate cu fonduri PNRR pe componenta „Valul Renovării”. Împreună cu constructorii şi membrii echipelor de implementare, reprezentanții Consiliului Județean Brașov au analizat la faţa locului renovarea energetică a Secției exterioare Zărnești din cadrul Spitalului de Psihiatrie [...]
