Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Pîslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.