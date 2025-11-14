Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă

09:00

În România ar putea apărea noi cazuri de poliomielită, în contextul în care în ţara noastră acoperirea vaccinală pentru este foarte scăzută, mult sub nivelul optim de 95%, a spus prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu pentru News.ro. Recent, forma sălbatică a virusului poliomielitei a fost descoperită în apele reziduale din Germania, fiind prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină, în 2021, şi la mai bine de 30 de ani de când au fost înregistrate acolo ultimele cazuri de infecţii cu virusul polio sălbatic la oameni. Boala este extrem de gravă, invalidantă, spune Florescu, și nu există tratament. Poate fi însă prevenită prin vaccin.