Proiect „ambițios, dar realist”: Irlanda vrea să construiască 300.000 de locuințe până în 2030
PSNews.ro, 14 noiembrie 2025 11:20
Guvernul Irlandei a anunțat planul de a construi 300.000 de locuințe în următorii 5 ani, pentru a aborda lipsa severă de adăposturi din țară. Potrivit propunerilor publicate joi de Guvernul irlandez, se intenționează stimularea ofertei de cazare prin creșterea capacităților de construire, și a suprafeței de terenuri dotate cu utilități, precum și sporirea sprijinului acordat […] Articolul Proiect „ambițios, dar realist”: Irlanda vrea să construiască 300.000 de locuințe până în 2030 apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
11:20
Dosar de Candidat — Makaveli: influencerul care mizează pe votul periferiei intră în cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut pe internet ca „Makaveli”, intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu un mesaj puternic anti-sistem, construit pe notorietatea de pe TikTok și pe promisiunea de a reprezenta „oamenii invizibili” ai Bucureștiului. Candidatura lui aduce în prim-plan o combinație de revoltă socială, populism digital și controverse alimentate de trecutul politic și penal. […] Articolul Dosar de Candidat — Makaveli: influencerul care mizează pe votul periferiei intră în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
11:20
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” # PSNews.ro
În plină desfășurare a campaniei pentru scrutinul parțial din 7 decembrie, fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent candidat PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, aduce acuzații directe la adresa prim-ministrului în funcție, Ilie Bolojan. Aceste afirmații au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate la Antena 3, unde Ciolacu a descris starea economiei românești ca […] Articolul Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” apare prima dată în PS News.
11:20
Mama fetiței moarte la clinica stomatologică: „M-au anunţat după o oră. Le-a fost frică” # PSNews.ro
Părinții fetiței de doi ani care a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, acuză că nu au fost anunțați imediat de tragedie. De cealaltă parte, clinica a spus: „Suntem șocați și devastați, am făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă dedicată […] Articolul Mama fetiței moarte la clinica stomatologică: „M-au anunţat după o oră. Le-a fost frică” apare prima dată în PS News.
11:20
Proiect „ambițios, dar realist”: Irlanda vrea să construiască 300.000 de locuințe până în 2030 # PSNews.ro
Guvernul Irlandei a anunțat planul de a construi 300.000 de locuințe în următorii 5 ani, pentru a aborda lipsa severă de adăposturi din țară. Potrivit propunerilor publicate joi de Guvernul irlandez, se intenționează stimularea ofertei de cazare prin creșterea capacităților de construire, și a suprafeței de terenuri dotate cu utilități, precum și sporirea sprijinului acordat […] Articolul Proiect „ambițios, dar realist”: Irlanda vrea să construiască 300.000 de locuințe până în 2030 apare prima dată în PS News.
11:20
ANALIZĂ România și cele patru puteri ieșite din matcă. Forța fără reguli nu e stabilitate, ci dezordine organizată # PSNews.ro
România se află într-un moment în care arhitectura puterilor statului a ieșit treptat din logica constituțională. Președintele își extinde rolul dincolo de mandat, Guvernul legiferează în regim accelerat, Parlamentul doar confirmă, iar Justiția își reglează propriile beneficii. În acest context, apelul ÎCCJ la „stabilitate instituțională” devine un semnal că mecanismele democrației au început să se […] Articolul ANALIZĂ România și cele patru puteri ieșite din matcă. Forța fără reguli nu e stabilitate, ci dezordine organizată apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:10
În ultimii 20 de ani, de când România a devenit un stat mai modern prin aderarea la UE și NATO, Primăria București a fost condusă cel mai mult de primari independenți. Din cele 6 scrutine electorale din ultimele 2 decenii, 4 au fost câștigate de candidați independenți, care nu erau membri de partid. Sorin Oprescu, […] Articolul Bucureștiul, controlat 12 ani de primari independenți, în ultimele două decenii apare prima dată în PS News.
10:10
VIDEO Ponta demască „lupta pentru controlul justiţiei”. Dublul standard al USR: „Nu au o problemă cu pensiile speciale # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi, în emisiunea „Puterea Știrilor”, conflictul tot mai vizibil dintre Guvern și magistrați, susținând că în România se desfășoară o veritabilă luptă pentru controlul justiției. Potrivit acestuia, actuala conducere a sistemului judiciar este criticată doar pentru că „nu aparține taberei USR și rețelelor de influență progresiste”. „Ceea ce vedem […] Articolul VIDEO Ponta demască „lupta pentru controlul justiţiei”. Dublul standard al USR: „Nu au o problemă cu pensiile speciale apare prima dată în PS News.
10:10
O fetiță de 2 ani a murit la dentist, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Ce s-a întâmplat # PSNews.ro
Tragedie într-o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de 2 ani a murit în urma unui stop cardio-respirator, după o procedură de sedare profundă. Părinții acuză că medicii au decis să facă intervenția programată, deși au anunțat că fetiței i-au ieșit unele analize cu valori mărite. Poliția a deschis o anchetă. Ministrul Sănătății anunță că […] Articolul O fetiță de 2 ani a murit la dentist, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Ce s-a întâmplat apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:10
Salarii de 6.000-7.000 de lei net la cabinetele miniștrilor: Inadecvate și neatractive pentru a motiva angajații # PSNews.ro
Miniștrii Dezvoltării, Attila Cseke, și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au adus în discuție nivelul salariului net al personalului angajat la cabinete, care se situează între 6.000 și 7.000 de lei. Dragoș Pîslaru consideră că acestea sunt „complet nelalocul lor”, argumentând că nu sunt nici adecvate, nici suficient de atractive pentru a […] Articolul Salarii de 6.000-7.000 de lei net la cabinetele miniștrilor: Inadecvate și neatractive pentru a motiva angajații apare prima dată în PS News.
09:10
Patinoarul Berceni Arena – Au început înscrierile în programul Creștem Campioni. Câte locuri sunt disponibile # PSNews.ro
Berceni Arena dă startul celei de-a patra ediții a programului de inițiere în patinaj Creștem Campioni. Înscrierile vor fi deschise luni, 17 noiembrie, începând cu ora 8.00 am până joi, 20 noiembrie, ora 8.00 pm. Programul se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 […] Articolul Patinoarul Berceni Arena – Au început înscrierile în programul Creștem Campioni. Câte locuri sunt disponibile apare prima dată în PS News.
08:10
Muzicienii câștigă în fața AI: Tribunalul din München condamnă ChatGPT pentru folosirea operelor protejate # PSNews.ro
Un tribunal din München a decis că chatbotul ChatGPT al OpenAI a încălcat legile germane privind drepturile de autor prin utilizarea hiturilor unor muzicieni de succes pentru a-și antrena modelele lingvistice, într-o hotărâre descrisă de susținătorii industriei creative drept una istorică la nivel european. Tribunalul regional din München a dat câștig de cauză societății germane […] Articolul Muzicienii câștigă în fața AI: Tribunalul din München condamnă ChatGPT pentru folosirea operelor protejate apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
Victimele hărțuirii din universități se pot adresa anonim: Măsură pentru a încuraja denunțarea abuzurilor # PSNews.ro
Sesizările care vizează cazuri de hărțuire pe criteriu de sex sau hărțuire morală vor putea fi analizate de comisiile de etică universitară, chiar dacă nu conțin datele de identificare ale persoanei care formulează plângerea, a stabilit Guvernul, modificând astfel Codul – cadru de etică și deontologie universitară. Executivul arată că o asmenea actualizare a Codului […] Articolul Victimele hărțuirii din universități se pot adresa anonim: Măsură pentru a încuraja denunțarea abuzurilor apare prima dată în PS News.
21:40
Viziunea Socială a Mobilității Urbane În efortul de a repoziționa STB nu doar ca o alegere personală inteligentă, dar și ca un beneficiu social major, am discutat cu Ionel Dragomir, specialist în urbanism și transport. Scopul campaniei „Bucureștiul se mișcă împreună” este tocmai acela de a evidenția impactul social al alegerii individuale. Conceptul de Decongestie […] Articolul Transportul public este cheia Decongestiei Sociale în marile orașe – expert apare prima dată în PS News.
21:40
PE SCURT: Partidul Popular European, sprijinit de extrema-dreaptă din Parlamentul European, a votat pentru relaxarea cerințelor de raportare ecologică pentru marile companii, marcând o schimbare în echilibrul politic al UE. În Franța, Adunarea Națională a votat înghețarea reformei pensiilor lui Macron pentru a evita o criză politică. Germania atrage investiții masive în infrastructura digitală, Google […] Articolul Știri din capitalele Europei, 13 noiembrie apare prima dată în PS News.
20:30
Lovitură pentru Shein, Temu și Alibaba. UE impune, de anul viitor, taxe vamale pentru colete mici # PSNews.ro
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord joi să devanseze ”cât mai repede posibil” în 2026 introducerea taxelor vamale la coletele cu valoare scăzută care vin în cele 27 state membre UE, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar […] Articolul Lovitură pentru Shein, Temu și Alibaba. UE impune, de anul viitor, taxe vamale pentru colete mici apare prima dată în PS News.
20:30
Ministerul Dezvoltării continuă investițiile PNRR, cu 91% din contracte finanțate. Anunțul lui Cseke Attila # PSNews.ro
Guvernul României a aprobat joi memorandumul prin care continuă finanțarea investițiilor din PNRR derulate de Ministerul Dezvoltării, asigurând resurse pentru 5.372 de contracte în valoare de 26 miliarde de lei. „Astăzi guvernul a aprobat memorandumul propus de ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, avizat de Ministerul de Finanțe și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, […] Articolul Ministerul Dezvoltării continuă investițiile PNRR, cu 91% din contracte finanțate. Anunțul lui Cseke Attila apare prima dată în PS News.
20:30
Video 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic # PSNews.ro
Preţurile de la pompă stau pe un butoi de pulbere. Cel puţin 9 lei pe litrul de motorină, chiar 10, e scenariul negru pe care-l iau în calcul specialiştii, dacă statul nu reuşeşte să preia la timp afacerea Lukoil. Doar în ultima lună, motorina s-a scumpit cu 40 de bani, potrivit Observator. Aproape că nu […] Articolul Video 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic apare prima dată în PS News.
20:30
Declarații contradictorii de la Budapesta și Washington în privința ridicării sancțiunilor americane pe petrolul rus # PSNews.ro
Exceptarea obținută de Ungaria de la sancțiunile SUA (privind achizițiile de gaze rusești) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este președinte al SUA, a declarat joi, 13 noiembrie, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Szijjarto, aflat în vizită în capitala bulgară Sofia, a afirmat că important este că (cei […] Articolul Declarații contradictorii de la Budapesta și Washington în privința ridicării sancțiunilor americane pe petrolul rus apare prima dată în PS News.
20:30
E lege! Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii. Cât va costa asigurarea # PSNews.ro
Legea care prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată de președintele Nicușor Dan joi, 13 noiembrie. Legea RCA a fost adoptată de Camera Deputaților pe 22 octombrie 2025. După publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a încheia polița RCA. Această modificare legislativă […] Articolul E lege! Asigurările RCA pentru trotinete și biciclete electrice devin obligatorii. Cât va costa asigurarea apare prima dată în PS News.
20:30
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. El a precizat că Bolojan a refuzat şi le-a zis: ”Asta ne-a adus aici, jocurile la masa verde”. ”Ni s-a […] Articolul Ciucu aruncă bomba: Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
19:20
Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi reorganizarea Gărzii Forestiere. Autoritățile desființează posturile neocupate și majorează numărul angajaților din teritoriu cu 197, ajungând de la 563 de posturi ocupate la 760. „Pentru Garda Forestieră Națională se reduce numărul de posturi de la 85 la 82, exclusiv demnitarii. Cele 3 posturi propuse spre desființare la nivelul Gărzii […] Articolul Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren apare prima dată în PS News.
19:20
Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD # PSNews.ro
Noul lider al organizaţiei PSD Bucureşti, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat joi că în capitală se dă tonul şi de aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD, iar de aceea PSD Bucureşti trebuie să fie motorul partidului, echipa care arată că se poate guverna cu cap, cu […] Articolul Daniel Băluţă: Aici, în Capitală, se dă tonul. De aici porneşte încrederea sau neîncrederea în ceea ce poate face PSD apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Daraban: Nu se mai poate continua așa. Trebuie desființate entități inutile, nu doar reduși bugetari pe hârtie # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a comentat la „Puterea Știrilor” anunțul privind reforma administrativă inițiată de premierul Ilie Bolojan, subliniind că România are nevoie de o reorganizare profundă a aparatului de stat, nu doar de o simplă reducere a numărului de angajați. „Cred că trebuie mai mult de atât. E […] Articolul VIDEO Daraban: Nu se mai poate continua așa. Trebuie desființate entități inutile, nu doar reduși bugetari pe hârtie apare prima dată în PS News.
19:20
Deficitul de cont curent al României a urcat la 22,3 miliarde euro în primele 9 luni din 2025 # PSNews.ro
Deficitul contului curent al balanței de plăți al României a ajuns la 22,275 miliarde euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, în creștere cu 8,58% față de aceeași perioadă din 2024, când a fost de 20,515 miliarde euro, conform datelor BNR. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde euro în perioada […] Articolul Deficitul de cont curent al României a urcat la 22,3 miliarde euro în primele 9 luni din 2025 apare prima dată în PS News.
19:20
Patinoarul Berceni Arena devine centrul hocheiului pe gheață la finalul acestei săptămâni, când va găzdui două confruntări spectaculoase între echipele Red Hawks București și CSM Galați. Meciurile sunt programate vineri, 14 noiembrie, și sâmbătă, 15 noiembrie, ambele începând cu ora 19:30. Cele două formații reprezintă nuclee puternice ale sportului pe gheață din România, Red Hawks […] Articolul Hochei de top la Patinoarul Berceni Arena: Red Hawks București vs. CSM Galați apare prima dată în PS News.
19:20
STENOGRAME: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate cu șefii magistraților # PSNews.ro
Întâlnirea de miercuri seară de la Cotroceni, la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției guvernamentale și șefii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), s-a încheiat fără rezultate concrete. Potrivit stenogramelor discuțiilor, obținute de Antena 3 CNN, magistrații insistă ca pensiile lor să depășească nivelul salariilor în […] Articolul STENOGRAME: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate cu șefii magistraților apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Ponta: „România, condusă de o minoritate useristă care dictează totul”. Ce spune de Vlad Voiculescu # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta, invitat joi în emisiunea „Puterea Știrilor”, a reacționat la numirea lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în echipa de consilieri de la Cotroceni, subliniind că România este dominată politic de o minoritate „useristă” extrem de influentă. Vlad Voiculescu este în prezent europarlamentar și a fost ministru al Sănătății în Guvernul […] Articolul VIDEO Ponta: „România, condusă de o minoritate useristă care dictează totul”. Ce spune de Vlad Voiculescu apare prima dată în PS News.
19:20
România a primit aprobarea PNRR revizuit. Adrian Negrescu: „O gură de oxigen pentru economie” # PSNews.ro
România a primit joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Anunțul a fost salutat de analistul economic Adrian Negrescu, care a descris decizia drept „o veste foarte bună” și „o gură de oxigen pentru România”. „O veste foarte bună. România […] Articolul România a primit aprobarea PNRR revizuit. Adrian Negrescu: „O gură de oxigen pentru economie” apare prima dată în PS News.
19:20
Nicușor Dan a numit consilier la Cotroceni soția unui fost coleg de școală la Făgăraș. Cine este Mădălina Fătu # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat joi, 13 noiembrie, că președintele României, Nicușor Dan, a semnat mai multe decrete pentru numirea în funcție a mai multor consilieri prezidențiali sau de stat. Printre consilierii de stat se numără și Mădălina-Gabriela Fătu, care este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei, care a fost, potrivit surselor G4Media, coleg […] Articolul Nicușor Dan a numit consilier la Cotroceni soția unui fost coleg de școală la Făgăraș. Cine este Mădălina Fătu apare prima dată în PS News.
18:20
Reprezentanţii BNS, invitați la dialog de partidele din coaliţia de guvernare după protestul de miercuri # PSNews.ro
Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS) au fost invitaţi la discuţii de unele partide care formează Coaliţia de guvernare, în urma protestului organizat miercuri, 12 noiembrie, în Capitală, la care au participat peste 5.000 de membri, informează confederaţia. Astfel, sindicaliştii vor participa la întâlniri de lucru vineri, 14 noiembrie, cu USR, şi luni, 17 noiembrie, cu UDMR. […] Articolul Reprezentanţii BNS, invitați la dialog de partidele din coaliţia de guvernare după protestul de miercuri apare prima dată în PS News.
18:20
Sindicatul din Romsilva afirmă că CES a returnat către Ministerul Mediului proiectul privind reforma instituției # PSNews.ro
Sindicatul Silva, care reprezintă angajaţi din Regia Pădurilor Romsilva, anunţă că, joi, Consiliul Economic şi Social (CES) a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern care vizează reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat mereguli în redactarea acestuia. Anterior, sindicatul solicitase CES să facă acest lucru, considerând că Ministerul încalcă legislaţia silvică, […] Articolul Sindicatul din Romsilva afirmă că CES a returnat către Ministerul Mediului proiectul privind reforma instituției apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Ponta: „Ciolacu mi-a promis sprijinul la prezidențiale, dar cineva l-a păcălit”. Culisele unei discuţii din 2024 # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a povestit, în emisiunea „Puterea Știrilor”, cum s-au derulat discuțiile cu Marcel Ciolacu înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut, afirmând că liderul PSD i-ar fi promis inițial sprijinul partidului, pentru ca ulterior să se răzgândească „la influența unor persoane care l-au păcălit”. „Eu nu am cerut niciodată sprijinul PSD pentru mine. […] Articolul VIDEO Ponta: „Ciolacu mi-a promis sprijinul la prezidențiale, dar cineva l-a păcălit”. Culisele unei discuţii din 2024 apare prima dată în PS News.
18:20
Primar PSD, arestat după descinderile DNA din Neamț: Funcționari publici, suspectați de corupție # PSNews.ro
Primarul comunei Zăneşti din Neamț, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea faptelor de luare de mită şi abuz în serviciu. Procurorii și mascații au făcut descinderi în urmă cu două zile. În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi Andrei-Sebastian Andrieş, consilier superior […] Articolul Primar PSD, arestat după descinderile DNA din Neamț: Funcționari publici, suspectați de corupție apare prima dată în PS News.
18:20
În timpul campaniei sale prezidențiale, Volodimir Zelenski a evidențiat două deficiențe majore ale conducerii de atunci: corupția și nepotismul. La șase ani de la începerea președinției sale, Zelenski s-a trezit în fața acelorași critici, atras într-un scandal de corupție. În aceste zile, Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul lui […] Articolul Analiză Kyiv Independent. Cum au ajuns corupţia şi nepotismul în guvernul Zelenski apare prima dată în PS News.
18:20
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate pe tema pensiilor speciale. Precizări legate de PNRR # PSNews.ro
Consiliul Suprem al Magistraturii a avut o primă reacție, după discuțiile care au avut loc ieri la Palatul Controceni, pe tema pensiilor magistraților. Magistrații au transmis, într-un comunicat de presă publicat de către CSM, că discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții, cu toate că reprezentanții consiliului au manifestat deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate”. Mai spun magistrații că […] Articolul Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate pe tema pensiilor speciale. Precizări legate de PNRR apare prima dată în PS News.
17:20
România a fost clasată în topul statelor europene cu cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie # PSNews.ro
Aeroporturile din România intră în topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian. România a fost clasată, de către Airports Council International – Europe, în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie. În topul ACI-Europe, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ocupă al treilea loc european, […] Articolul România a fost clasată în topul statelor europene cu cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie apare prima dată în PS News.
17:20
Tara din Ue care reintroduce recrutarea obligatorie. Bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare # PSNews.ro
Guvernul german introduce recrutarea obligatorie pentru tinerii care împlinesc 18 ani. Noul proiect de lege a fost elaborat după mai multe săptămâni de dispute politice între CDU/CSU și SPD. Guvernul german introduce recrutarea obligatorie Partidele care formează coaliția de guvernare au ajuns la un acord de principiu privind noua lege a serviciului militar. Noul act normativ […] Articolul Tara din Ue care reintroduce recrutarea obligatorie. Bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a criticat dur actuala organizare administrativă a statului român, pe care o consideră depășită și ineficientă, la „Puterea Știrilor. Daraban a subliniat că România nu a avut niciodată o „comoditate bugetară” care să-i permită să susțină mediul de afaceri prin facilități fiscale și politici […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: Statul român este blocat într-o structură administrativă din 1968 apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Educației: Notele elevilor vor fi acordate după criterii unitare, nu după preferințele profesorilor # PSNews.ro
Notele date după preferinţele profesorilor ar putea deveni istorie în şcolile româneşti. De anul viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare, iar notarea ar urma să fie standardizată. Cel puţin asta îşi doreşte ministrul Educaţiei. Standardizarea presupune criterii concrete pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru o anumită notă. Acestea vor fi aceleaşi la nivelul […] Articolul Ministerul Educației: Notele elevilor vor fi acordate după criterii unitare, nu după preferințele profesorilor apare prima dată în PS News.
17:20
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, la Bruxelles # PSNews.ro
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR […] Articolul România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, la Bruxelles apare prima dată în PS News.
17:20
Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite la NATO și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa au vizitat România pentru privind consolidarea parteneriatului strategic și întărirea capacităților de descurajare de pe Flancul Estic. Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate […] Articolul Ambasadă: Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României apare prima dată în PS News.
17:20
Fostul premier Victor Ponta a fost invitat joi în emisiunea „Puterea Știrilor”, unde a vorbit despre candidații pentru Primăria Capitalei. El a anunţat şi pe cine va vota pe 7 decembrie. „Nu e nimic rău să ai candidați mulți. Îți spun direct: dacă va candida Teodorovici, pentru că a fost alături de mine în campanie […] Articolul VIDEO Victor Ponta a anunţat pe cine susţine la Primăria Capitalei: „O spun direct!” apare prima dată în PS News.
17:20
Manuela Pătrașcoiu: Între 2001 și 2025, CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții în țară # PSNews.ro
Între anii 2001 și 2025, CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții pe teritoriul întregii țări, dintre care peste 180 numai anul acesta, a afirmat Manuela Irina Pătrașcoiu, președinte și director general al companiei, realizat de publicația financialintelligence.ro. Pilon strategic în dezvoltarea infrastructurii publice din Români, Compania Națională de Investiții (CNI) […] Articolul Manuela Pătrașcoiu: Între 2001 și 2025, CNI a implementat și finalizat peste 2300 de obiective de investiții în țară apare prima dată în PS News.
17:20
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Iftime, contracte colosale cu statul # PSNews.ro
Șerban Iftime, numit chiar astăzi consilier de stat pentru Politici Economice și Sociale, are un trecut vast cu președintele țării, Nicușor Dan. Din cercetările Gândul reiese că Iftime, prin intermediul companiei pe care o conduce, Elasco Electronic, a avut contracte de aproximativ 150 de milioane de euro cu Primăria București în mandatul lui Nicușor Dan ca primar […] Articolul Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Iftime, contracte colosale cu statul apare prima dată în PS News.
16:20
Dacă ai mașină și urmează să-ți reînnoiești polița RCA în 2025, s-ar putea să dai mai mulți bani decât până acum. Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat că tariful de referință pentru polițele RCA, adică o cifră orientativă care ajută asigurătorii să-și stabilească prețurile, a crescut cu 5,4% pentru persoanele fizice care au autoturisme. Ce […] Articolul Crește prețul polițelor RCA pentru mașini în 2025. Ce trebuie să știe toți românii apare prima dată în PS News.
16:20
Criză de ouă în România? Cererea externă lovește piața internă: „Presiunea din afară este din ce în ce mai mare” # PSNews.ro
Magazinele din România se confruntă în ultimele săptămâni cu un fenomen rar întâlnit: lipsa ouălor la raft. Unele unități comerciale au rămas complet fără produs, în timp ce altele înregistrează stocuri mult mai reduse decât de obicei. George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), explică situația prin sincopele de aprovizionare […] Articolul Criză de ouă în România? Cererea externă lovește piața internă: „Presiunea din afară este din ce în ce mai mare” apare prima dată în PS News.
16:20
Aurora boreală, vizibilă și în România. Ce recomandă specialiștii pentru un spectacol memorabil # PSNews.ro
Aurora boreală a putut fi admirată, zilele trecute, în mai multe zone ale Europei, inclusiv în România. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat spectacolul de lumini cunoscut în întreaga lume. Motivul acestui spectacol natural este o erupție solară deosebit de puternică, care este încă în desfășurare. Particulele încărcate ajung pe Pământ odată cu […] Articolul Aurora boreală, vizibilă și în România. Ce recomandă specialiștii pentru un spectacol memorabil apare prima dată în PS News.
16:20
Daniel Băluță preia conducerea filialei PSD București, condusă în ultimii 9 ani de Gabriela Firea # PSNews.ro
Daniel Băluță, desemnat candidat al PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale a PSD, într-un eveniment care începe la ora 16.00. Gabriela Firea a anunțat pe 27 octombrie că îi va preda președinția PSD București pentru nu avea de suferit în campania electorală pentru București. „Tocmai […] Articolul Daniel Băluță preia conducerea filialei PSD București, condusă în ultimii 9 ani de Gabriela Firea apare prima dată în PS News.
16:20
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, o serie de decrete prin care a numit noi consilieri prezidențiali și de stat. Printre aceștia se numără și Vlad Voiculescu, europarlamentar USR și fost ministru al Sănătății, care va ocupa funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială, care […] Articolul Vlad Voiculescu, prima reacție după numirea în echipa lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, este, oficial, cetăţean român. El a promovat examenul care constă într-un interviu cu întrebări despre istoria, geografia, cultura şi Constituţia ţării noastre, transmite TVR. Dominic Fritz, primar al Timișoarei, președinte USR: Întâi a trebuit să scriu un articol din Constituție după dictare, să vadă dacă știu să scriu, apoi a trebui să […] Articolul Dominic Fritz, oficial cetăţean român, după ce a promovat examenul apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.