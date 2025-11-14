BNR lansează o monedă din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş - 80 de ani de la înfiinţare, cu un preţ de vânzare de 260 lei
Ziarul Financiar, 14 noiembrie 2025 11:30
ZF Live. Silviu Homoceanu, fondator şi CTO, Deltia: Avem trei ani de activitate şi suntem deja în peste 20 de fabrici, majoritatea în vestul Europei. Avem şi un prim client în România, o firmă de provenienţă franţuzească, cu fabrică la Oradea - produce sisteme de interior pentru maşini pentru sectorul automotive. În 2026 vrem să fim prezenţi în 100 de fabrici # Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capitalul de risc a alimentat dezvoltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, logistică, agricultură sau energie.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. BYD pregăteşte o nouă etapă pe piaţa locală: extinderea reţelei de dealeri, lansarea brandului premium Denza şi intrarea pe segmentul utilitarelor electrice în 2026 # Ziarul Financiar
BYD intră într-o fază de maturizare pe piaţa românească, după un debut puternic în 2024 şi o plasare rapidă în top 5 la vânzările de vehicule electrice şi plug-in hybrid. Compania a intrat oficial pe piaţă abia în luna mai a acestui an, iar primele livrări au început în iulie, însă ritmul instalat în toamnă a confirmat potenţialul brandului asiatic. Strategia pentru 2026 mizează pe o prezenţă comercială şi tehnică mult mai densă, noi lansări de produse şi o abordare care să permită reducerea dependenţei de schemele de sprijin ale statului.
Transgaz: În următorii 3-4 ani, consumul de gaze va creşte cu 10 mld. metri cubi. România va deveni un coridor european de transport al gazelor naturale # Ziarul Financiar
„Consumul de gaze naturale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacităţi de producţie. Odată cu redeschiderea acestor unităţi şi cu înlocuirea unor capacităţi de generare energie electrică pe cărbune cu cele pe bază de gaze naturale, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie gaze naturale şi creşterea producţiei interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de aşteptat o creştere a consumului de gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 2024-2033, actualizat în toamna acestui an.
Cât de mulţi bani trebuie să plătească românii pentru RCA. Preţurile poliţelor RCA au crescut între 4% şi peste 30% în Bucureşti-Ilfov, în timp ce în restul judeţelor creşterile sunt între 6% şi peste 35%. Cât mai pot merge preţurile în sus, când deja sunt segmente pentru care tariful RCA este între 700 şi peste 1.000 euro pe an? # Ziarul Financiar
Tarifele de referinţă RCA publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată creşteri consistente în ultimul an pe toate segmentele, majorările pornind de la 4% şi până la peste 30% în zona Bucureşti-Ilfov, în timp ce pentru restul judeţelor din ţară creşterile încep de la 6% şi se duc la peste 35%.
AMEPIP a publicat rezultatele primei etape de selecţie: peste 90% dintre candidaţi respinşi pentru că nu au „experienţă în sectorul public”. Cei mai buni manageri sunt, probabil, doar la stat? # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a publicat rezultatele primei faze de selecţie a dosarelor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai instituţiei.
ZF IT Generation. Start-up Update. Alexandru Anghel, cofondator şi CEO, SOLO Fintech: Am devenit profitabili şi ţintim afaceri de 2,7 mil. euro în 2025. Ne-am diversificat clienţii şi am lansat un chatbot AI # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc SOLO Fintech, care a dezvoltat o aplicaţie de contabilitate dedicată PFA-urilor, a devenit profitabil anul acesta, la patru ani de la înfiinţare, şi estimează că va încheia 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,7 milioane de euro, în creştere cu 30% faţă de 2024.
Bursă. Electrica îşi triplează producţia de energie regenerabilă în T3, dar numărul de clienţi pe segmentul de furnizare scade # Ziarul Financiar
Electrica (EL) a publicat indicatorii operaţionali pentru al treilea trimestru din 2025, cu o evoluţie stabilă pe segmentul de distribuţie, o scădere a numărului de clienţi în furnizare şi o creştere puternică a producţiei de energie din surse regenerabile.
Bursă. Profitul Aquila a scăzut cu 79% în trimestrul al III-lea, pe fondul creşterii costurilor; acţiunile au scăzut cu 1,8% după raportare # Ziarul Financiar
Aquila (AQ), unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 un profit net de 4,4 milioane de lei, în scădere cu 79% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 57% faţă de trimestrul precedent.
Alexandru Combei, BRD AM: Cine investeşte în piaţa de capital trebuie să urmărească un randament de minimum 16% # Ziarul Financiar
Investitorii trebuie să îşi ajusteze aşteptările la noile realităţi de piaţă, afirmă Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România, cu active de 8 mld. lei. „Adevăratul risk-free rate este dat de euroobligaţiunile României pe 10 ani. În acest context, cine investeşte în piaţa de capital trebuie să urmărească un randament de minimum 16% pentru a justifica riscul“, a spus Combei în cadrul evenimentului ZF Piaţa de Capital 2025.
Bursă. Banca Transilvania urcă la o capitalizare record de 33 mld. lei, triplu faţă de toamna lui 2022: politica de remunerare prin dividende şi acţiuni gratuite şi dobânzile mari menţin entuziasmul investitorilor, spun brokerii # Ziarul Financiar
Apropierea ultimei şedinţe de tranzacţionare pentru care se mai pot cumpăra acţiuni purtătoare de dividende suplimentare, pe 21 noiembrie, rezultatele financiare record la nouă luni şi aşteptările ca dobânzile să rămână la nivelurile actuale până cel puţin în primăvara lui 2026 au urcat acţiunile Băncii Transilvania (TLV) la un nou maxim istoric.
Vizibilitatea este redusă, vineri dimineaţa, din cauza ceţii, pe numeroase artere rutiere din mai multe judeţe ale ţării.
Business sportiv. Cum a ajuns un proiect al unui club de şah să dea campioni şi vicecampioni europeni la sportul minţii? Între 1.500 şi 1.800 de copii participă lunar la cursurile Academiei de Şah # Ziarul Financiar
De la un mic proiect al unui club de şah din Bucureşti, Academia de Şah a ajuns să numere lunar între 1.500 şi 1.800 de copii, cu vârstre între 4 şi 18 ani, care participă lunar la cursuri de şah, reuşind în tot acest timp să formeze campioni medaliaţi internaţionali printre care campioni şi vicecampioni europeni.
Business sportiv. Baschetul în fotoliu rulant, şansa sportivilor cu dizabilităţi de a fi văzuţi # Ziarul Financiar
Baschetul în fotoliu rulant din România, o şansă pentru sportivii cu dizabilităţi de a fi văzuţi, a crescut an de an şi reuşeşte să adune sportivi nu doar de pe plan local, cât şi internaţional. În fiecare toamnă, la Oradea, are loc Turneul Internaţional „Maria”, o competiţie de baschet în fotoliu rulant. Ajunsă la cea de-a 21-a ediţie, a reunit sportivi din Olanda, Germania, Polonia, Serbia şi România.
Paralizia guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile de blocaj bugetar. Care sunt consecinţele şi ce învăţăminte pot fi trase de pe urma celui mai lung shutdown din istoria Americii? # Ziarul Financiar
Cel mai îndelungat blocaj bugetar al guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile. Aceasta arată că este posibil unul şi mai lung. În urma acestuia, 1,4 milioane de angajaţi federali au rămas neplătiţi, alimentele pentru mulţi americani cu venituri mici au fost suspendate, iar mii de zboruri au fost atât amânate, cât şi anulate.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Un fenomen deosebit de îngrijorător este cel al regiunilor prinse în „capcane de dezvoltare“. Aceste regiuni trebuie ajutate să se bucure de beneficiile pieţei unice # Ziarul Financiar
O serie de transformări structurale (schimbări în economia globală, tranziţiile legate de climat, digitale şi demografice) au dus la apariţia unor noi divergenţe teritoriale la nivel de UE. Un fenomen deosebit de îngrijorător în acest sens este cel al regiunilor blocate în „capcane de dezvoltare“, scrie Enrico Letta în raportul său „Mult mai mult decât o piaţă“.
Via Transilvanica. Cum poate fi parcursă Via Transilvanica pe bicicletă? „Am întâlnit drumeţi de 60 de ani care nu au mai făcut astfel de trasee, dar au mers pe Via Transilvanica. Povestea se schimbă în cazul bicicliştilor, nu oricine poate merge“ # Ziarul Financiar
Peste văi şi pe dealuri, Via Transilvanica este un traseu ce poate fi parcurs şi pe biciclete, nu doar la pas, însă nivelul de dificultate este mult mai mare, iar pregătirea este mult mai amplă faţă de cazul drumeţilor. Dacă Via Transilvanica poate fi parcursă la pas de aproape oricine, în cazul bicicletelor situaţia stă complet diferit.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Sezamo vrea să ducă Telemeaua şi Salamul de Sibiu în Europa: România devine furnizor de private label pentru grupul Rohlik, după o creştere de 50% pe piaţa locală de e-grocery # Ziarul Financiar
Sezamo a încheiat al treilea an pe piaţa românească cu o creştere de 50% atât ca număr de comenzi, cât şi ca venituri, dar planurile grupului ceh Rohlik pentru România merg dincolo de Bucureşti şi Ilfov. Următoarea etapă este transformarea pieţei locale dintr-una deservită în una care livrează produse şi către celelalte ţări din reţea – Cehia, Ungaria, Austria şi Germania – în special prin dezvoltarea de mărci proprii bazate pe produse româneşti. „Acum se extind private labelurile noastre din Germania, Austria, Polonia şi în viitor şi din România“, spune Michael Kaiser, director comercial, Sezamo România, care vede în producătorii locali nu doar furnizori, ci şi potenţiali exportatori de specialităţi regionale.
ZF Private Health. Dr. Raluca Pascu, fondatoarea clinicii de stomatologie iDentity din Capitală: Investiţiile în tehnologii şi inteligenţă artificială au scurtat durata tratamentelor # Ziarul Financiar
Investiţiile în 2025 au urmat tehnologizarea şi integrarea inteligenţei artificiale în activitatea din clinica iDentity din Capitală, ceea ce se traduce în timp mai scurt de aşteptare pentru pacienţi, spune medicul Raluca Pascu, fondatoarea clinicii.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Care sunt primele întrebări ale antreprenorilor cu privire la listare? „Dacă pierd sau nu controlul“, spune Crina Pungea, Goldring. „Dimpotrivă, aceştia pot face echipă cu noi acţionarii pentru a da şi mai multă putere afacerii“ # Ziarul Financiar
Crina Pungea, consultant corporate la Goldring, parte din echipa care interacţionează cu cei care intenţionează să se listeze, iar ulterior îi ajută în acest proces, spune că una dintre cele mai des întâlnite întrebări ale antreprenorilor în vederea listării la bursă a companiei este legată de păstrarea controlului. Goldring este brokerul Contak, companie care derulează acum o ofertă la o evaluare de maximum 190 mil. lei.
ZF Live. Silviu Homoceanu, Deltia: Chiar dacă vedem o explozie a utilizării AI în zona de servicii cred că e important să aducem beneficiile AI şi în lumea fizică # Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capitalul de risc a alimentat dezvoltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, logistică, agricultură sau energie.
Reducerea deficitului comercial agroalimentar, ajuns la 3,3 mld. euro, e o cursă lungă, de 10-15 ani # Ziarul Financiar
După zece ani, deficitul comercial agroalimentar a crescut de cinci ori, iar producătorii, procesatorii şi retailerii se aliniază la aceeaşi masă pentru a analiza situaţia în detaliu şi a găsi soluţii.
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza la sfârşit de an a doua fabrică din Medgidia, o investiţie de 86 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
Finanţe personale. Banca Transilvania, la o evaluare record de 6,7 mld. euro la Bursă, de trei ori în trei ani. Ce catalizatori urmează # Ziarul Financiar
Apropierea ultimei şedinţe de tranzacţionare pentru care se mai pot cumpăra acţiuni purtătoare de dividende suplimentare, pe 21 noiembrie, rezultatele financiare record la nouă luni şi aşteptările ca dobânzile să rămână la nivelurile actuale până cel puţin în primăvara lui 2026 au urcat acţiunile Băncii Transilvania (TLV) la un nou maxim istoric.
Business sportiv. Retailul sportiv, dominat de companii străine. Nicio companie antreprenorială nu îşi face loc în top, însă jucătorii locali încep să prindă teren şi să vină din urmă # Ziarul Financiar
Comerţul cu echipamente sportive este unul dintre sectoarele care a crescut constant în ultimii ani, odată cu apetitul tot mai ridicat al românilor pentru acest tip de produse. La această creştere a contribuit nu doar o aplecare mai mare a consumatorilor către activităţile sportive, dar şi trendurile din piaţa de fashion care merg în direcţia unor ţinute mult mai relaxate.
ZF HR Conference 2025. România are o forţă de muncă mai educată şi mai adaptabilă decât oricând, capabilă să treacă cu bine de perioade dificile. Angajatorii trebuie să aibă o mentalitate de învingători, să investească în oamenii şi în businessurile lor # Ziarul Financiar
Chiar dacă 2025 a pus presiune pe mediul de afaceri local, România intră în etapa următoare cu un avantaj: un capital uman tot mai educat, tot mai deschis la învăţare şi capabil să se adapteze rapid. Iar această resursă – dublată de progresul tehnologic – poate face diferenţa între companiile care vor rămâne blocate în aşteptare şi cele care vor transforma incertitudinea în oportunitate.
Business şi marketing în fotbal. Robert Anghel şi Viorel Ruse, Salt Bank: „Prin parteneriatul cu Liga Profesionistă de Fotbal ne-am dorit să ieşim din zona stereotipurilor şi să fim printre primele bănci care investesc în fotbalul românesc. Nu vrem să fim într-o tabără sau în alta. Susţinem fotbalul în general“ # Ziarul Financiar
Fotbalul este un sport care stârneşte o emoţie intensă în rândul suporterilor, însă acesta poate fi privit şi din perspectiva de business. Pentru Robert Anghel, vicepreşedintele Salt Bank, dar şi Viorel Ruse, directorul de marketing al băncii digitale, fotbalul este o bună modalitate de a găsi legătura dintre sport şi investiţii.
ZF Live. Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal şi academician: România va avea investiţii publice record în 2026, de circa 8% din PIB. Dacă vor contrabalansa impulsul negativ al diminuării deficitului bugetar, vom putea să vedem o cifră mai bună în ceea ce priveşte creşterea economică anul viitor # Ziarul Financiar
România se pregăteşte pentru un an 2026 marcat de un nivel record al investiţiilor publice, care vor ajunge la aproximativ 8% din PIB, afirmă Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal şi academician, un vârf alimentat în principal de finalizarea proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Nexperia, din culisele unui război geopolitic şi corporate care a împins în haos industria auto. În prezent, Beijingul face presiuni asupra Germaniei să convingă guvernul olandez să renunţe la controlul Nexperia # Ziarul Financiar
Când guvernul Olandei a preluat cu forţa controlul producătorului olandez de cipuri low-tech Nexperia, care are fabrici în mai multe ţări, de la compania chinezească care l-a cumpărat, Beijingul a reacţionat interzicând timp de patru zile exporturile de cipuri Nexperia fabricate în China. Lanţurile de aprovizonare pentru industria auto au fost aruncate în haos, constructorii de maşini europeni avertizând că sunt la doar câteva zile distanţă de criză. În Mexic unele fabrici şi-au oprit activitatea. Se întâmpla la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie.
