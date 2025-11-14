Începe să clatine cel mai mare producător de medicamente din România? I-a scăzut profitul cu 52%

Newsweek.ro, 14 noiembrie 2025 12:50

Cel mai mare producător de medicamente din România a raportat venituri totale de 498,2 milioane lei,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 5 minute
13:30
Bătălia pentru pensiile speciale. Magistrații nu renunță la salariile imense, ignorând criticile ONG-urilor Newsweek.ro
Magistrații nu renunță sub nicio formă la privilegiile de până acum, chiar dacă ONG-urile au strâns ...
Acum 15 minute
13:20
Rogobete, despre cazul fetiței care a murit la dentist: Există spaţii care nu respectă legislaţia în vigoare Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa ...
Acum 30 minute
13:10
Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Va fi o decizia a coaliției până marți” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu noul proiect privitor la pensiile magistraților. ...
Acum o oră
13:00
Eurostat: România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, declin al economiei, în trimestrul trei Newsweek.ro
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul tr...
12:50
12:40
Colegiul medicilor, noi informații despre cazul fetiței care a murit la dentist. Ce spune despre avize? Newsweek.ro
Colegiul Medicilor din București a venit cu noi informații în cazul fetiței de 2 ani care a murit în...
Acum 2 ore
12:30
VIDEO Cum arată dronele subacvatice de căutare-salvare cumpărate de pompierii militari cu 5.990.000€ Newsweek.ro
O companie olandeză a câștigat licitația Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) p...
12:20
De ce au „explodat” prețurile în România în ultimele luni? Explică guvernatorul BNR Mugur Isărescu Newsweek.ro
În trimestrul 3 din 2025, prețurile au „explodat” la majoritatea produselor și serviciilor în Români...
12:20
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan își reafirmă public susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Pr...
12:10
VIDEO Atac ucrainean la Marea Neagră. Terminalul petrolier Sheskharis, în flăcări. Exporta 2.000.000 barili/zi Newsweek.ro
Un atac masiv cu drone asupra orașului-port Novorossiysk a provocat un incendiu uriaș la terminalul ...
11:50
Veste proastă de la Consiliul Concurenței, pentru mâna dreaptă a lui Viktor Orban care vrea să preia Napolact Newsweek.ro
Consiliul Concurenței menționează într-un prim raport de analiză că tranzacția Bonafarm-FrieslandCam...
11:40
Proiectul lui Ciprian Ciucu, &#34;Banca Locală de Alimente&#34;, premiat la Madrid. 525 de tone de alimente, salvate Newsweek.ro
Banca Locală de Alimente Sector 6, proiect inițiat de primarul Ciprian Ciucu, a câștigat trofeul la ...
11:40
Marile magazine din România au investit peste 350.000.000 lei în case automate, dând afară mii de casieri Newsweek.ro
În ultimii aproape cinci ani, marile magazine din România au investit peste 350.000.000 lei în case ...
Acum 4 ore
11:30
Cât câștigă o româncă în Germania și ce cheltuieli are? „Mergem cu capul sus” Newsweek.ro
Cristina, mamă singură stabilită în Germania, își face public bugetul lunar pentru a arăta concret c...
11:20
The Economist: Putin își &#34;sapă singur groapa&#34; înfrângerii în Ucraina. Blitzkrieg-ul terorizează orașele Rusiei Newsweek.ro
Dictatorul Vladimir Putin se află într-un impas strategic profund în războiul împotriva Ucrainei. "M...
11:10
Cum arată planul de 500.000.000.000€ al UE prin care ajungem în 8 ore din București la Viena, cu trenul? HARTA Newsweek.ro
Viteza medie de circulație cu trenul de călători în România este de 55 km/ oră. Lucrurile s-ar putea...
11:00
Mama fetiței care a murit la o clinică de stomatologie din București face acuzații: „Mi-au spus târziu” Newsweek.ro
Mama fetiței de 2 ani care a murit la o clinică de stomatologie din București după ce a fost anestez...
10:50
Colet suspect într-o intersecție din Sibiu. Poliția a oprit traficul Newsweek.ro
Poliția a oprit traficul într-o intersecție din Sibiu după ce un șofer a sunat la 112 și a anunțat c...
10:40
Copil de 2 ani, mort la dentist. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la cabinetul stomatologic Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica stomatologică unde u...
10:30
VIDEO Lucrările pe ciotul de 9,8 km și 300.000.000 € al celei mai așteptate autostrăzi, la 83%. Gata în 2026? Newsweek.ro
Lucrările pe ciotul de 9,8 km și 300.000.000 € al celei mai așteptate autostrăzi, care include tunel...
10:20
O femeie credea că are păduchi. Până la urmă și-a învins rușinea și a mers la medic. Ce avea de fapt? Newsweek.ro
O femeie a crezut că are păduchi. După ce s-a tratat o vreme cu produse specializate pentru astfel d...
10:00
Postul TV care transmite Bosnia - România pentru Campionatul Mondial. de la Ce oră e meciul? Newsweek.ro
Romîânia joacă meciul decisiv pentru Campionatul Mondial în ziua de sâmbătă. Știm postul TV care tra...
10:00
Cel mai înalt brad de Crăciun din lume. Are 45 m înălțime și e „construit” din 1.300 de molizi. Unde se află? Newsweek.ro
Ți-ai dorit vreodată să privești din vârful celui mai mare brad de Crăciun din lume? Are 45 de metri...
09:50
Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală Newsweek.ro
Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...
Acum 6 ore
09:30
Cseke Attila cere asumarea Guvernului pentru reforma care taie 13.000 de posturi locale: „Eficientizăm statul” Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că reforma administrației centrale și locale trebuie ad...
09:20
Fost judecător CCR Lăzăroiu: Pensie specială de 10.000€, deși ultimul salariu i-a fost 5.300€. Cum e posibil? Newsweek.ro
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu are o pensie specială de 10.000€ și este contra tăierii pensiilo...
09:10
Sancțiunile SUA sugrumă Lukoil. Bolojan: „Compania nu va mai putea opera în România” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că sancțiunile extinse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil pot bloca...
09:00
Cum îți poți schimba buletinul dacă stai în străinătate, fără să vii în țară? De ce acte ai nevoie Newsweek.ro
Românii aflați în străinătate își pot reînnoi cartea de identitate fără să revină în țară, printr-o ...
08:50
Franța s-a calificat la CM 2026. Ronaldo, eliminat în eșecul din Irlanda, complică drumul Portugaliei Newsweek.ro
Franța s-a calificat matematic la Cupa Mondială 2026 după o victorie categorică cu Ucraina, 4-0, pe ...
08:40
Primăria Capitalei: Peste jumătate din poluarea din București vine din locuințe. Un nou plan climatic va reduc Newsweek.ro
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din ...
08:30
Expert: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din Germania. „Un avertisment pentru Putin” Newsweek.ro
Expert militar vine cu o ipoteză: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din German...
08:20
BERD dă un împrumut de 22,3 milioane euro pentru Power One, în sprijinul sectorului energetic ucrainean Newsweek.ro
BERD acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, parte a unui pachet ...
08:10
Avertizare pentru şoferi: ceaţă puternică reduce vizibilitatea sub 200 de metri în 17 judeţe Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub...
08:00
Fetiță de doi ani moartă după o intervenție dentară. Colegiul Stomatologilor: „Sprijinim ancheta” Newsweek.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit j...
07:50
Salariul în Bulgaria a crecut cu 140€. În România, doar cu 10€. Inflația a topit 100€ din venitul românilor Newsweek.ro
Vecinii de la sud de Dunăere au anunțat cifre bune. Salariu în Bulgaria a crescut cu 210€. În Români...
07:50
Bolojan: Măsurile de corecție au redus în octombrie cheltuielile de personal cu 500 de milioane de lei Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o s...
07:40
VIDEO Ucraina folosește primul „zid de drone”, din Franța. Un câmp zburător de mine ce distruge bombele Rusiei Newsweek.ro
Ucraina desfășoară primul „zid de drone” din lume, un sistem de apărare aeriană dezvoltat de compani...
Acum 8 ore
07:30
Visezi să devii magician certificat? Cum obții o diplomă acreditată în magie în România și cât costă Newsweek.ro
În România, o universitate oferă un curs unic, care îmbină istoria și magia, oferind o diplomă acred...
07:20
Oprirea rafinăriei Lukoil Petrotel va duce la scumpiri mari la benzină şi motorină. Ce sume putem estima? Newsweek.ro
Oprirea rafinăriei ploieştene Lukoil Petrotel Teleajen va duce la scumpiri mari la benzina şi motori...
07:00
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți de trecut Newsweek.ro
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți...
06:20
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă? Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari își caută dreptatea în instanță pentru a putea primi sumele restante pentru...
Acum 24 ore
22:20
Risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este cauza? Newsweek.ro
Este risc de trei ori mai mare de boli hepatice și de cancer, la spălătoriile de haine. Care este ca...
22:00
Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat cât vor fi pensiile speciale. Magistrații ar pierde 7.500 lei la pensie....
21:50
Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM Newsweek.ro
Îndeplinirea jalonului solicitat de Comisia Europeană, legat de pensiile magistraților, până pe 28 n...
21:10
Demisie în masă, la un spital din Mureş. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte Newsweek.ro
Demisie în masă, la spitalul din Târnăveni. Ce a găsit acolo DSP este greu de descris în cuvinte. Ig...
20:50
Daniel Băluţă a fost ales preşedintele PSD Bucureşti, în locul Gabrielei Firea. &#34;Suntem toți în spatele lui&#34; Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Generală, a fost ales preşedintele ...
20:40
Un general sirian al lui Bashar al-Assad, acuzat de tortură, ascuns ani de zile de Mossad în Europa Newsweek.ro
Khaled al-Halabi, un general sirian, acuzat de torturarea deținuților în timpul represiunii Primăver...
20:20
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi Newsweek.ro
Excesul de ofertă de petrol ar putea duce la un deficit de 4 milioane de barili pe zi, anunță organi...
20:10
UE va interzice țigările cu filtru. Care este prima țară din Europa care a acceptat directiva? Newsweek.ro
UE lucrează la interzicerea țigărilot cu filtru, ceea ce va duce la reducerea numărului de comercian...
19:50
Când este momentul ideal să tai vița de vie ca să protejezi planta. În noiembrie sau primăvara? Newsweek.ro
Alegerea momentului potrivit pentru tăierea viței de vie poate face diferența între o recoltă sănăto...
