Iohannis - în prag de a avea sechestru pe casă pentru datoria de 4,7 milioane lei către ANAF

ANAF va deschide saptămâna următoare procesul în instanță pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, urmând să solicite instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.

