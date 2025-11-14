Iohannis - în prag de a avea sechestru pe casă pentru datoria de 4,7 milioane lei către ANAF
Profit.ro, 14 noiembrie 2025 12:50
ANAF va deschide saptămâna următoare procesul în instanță pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, urmând să solicite instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
13:30
VIDEO Isărescu nu crede că va mai crește TVA-ul anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro # Profit.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației, oferind explicații detaliate despre evoluția prețurilor, efectele majorării TVA și perspectivele economice pentru 2026.
Acum 15 minute
13:20
Muncitorii aflați în grevă la facilitățile Boeing Defense din zona St. Louis au votat pentru aprobarea celei mai recente oferte de contract a companiei, au anunțat reprezentanții sindicali.
Acum 30 minute
13:10
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0847 lei, de la 5,0839 lei, înregistrat joi
13:10
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.
Acum o oră
13:00
Șantierul Naval Orșova, societate care în octombrie a anunțat că a semnat un contract de 4 milioane euro pentru construcția unei nave fluviale, raportează pentru primele 9 luni o cifră de afaceri de 73,68 milioane lei, în creștere cu 2,04% față de cea de 72,20 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
13:00
MOL, Hellenic Petroleum și fondul de investiții Carlyle, interesate să preia activele Lukoil din România # Profit.ro
Companiile MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum din Grecia și fondul american de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil din România.
13:00
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș.
13:00
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare.
12:50
ANUNȚ METEO - Temperaturi mai ridicate decât cele specifice, dar scad ulterior. Vremea până la începutul lunii decembrie # Profit.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
12:50
Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat în trimestrul al treilea o evoluție peste așteptările economiștilor consultați de Bloomberg.
12:50
Iohannis - în prag de a avea sechestru pe casă pentru datoria de 4,7 milioane lei către ANAF # Profit.ro
ANAF va deschide saptămâna următoare procesul în instanță pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, urmând să solicite instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
Acum 2 ore
12:30
România - pas spre primele cartiere private. „Nimeni n-o să-și mai permită să ia un credit de la bancă. La fel este la Cracovia și Budapesta!” # Profit.ro
România se numără printre țările din Europa cu cei mai mulți proprietari de locuințe, dar lucrurile se schimbă.
12:30
Compania Romcarbon, lider în piața românească a reciclărilor de mase plastice, raportează pentru primele 3 trimestre din 2025 un rezultat pretaxare EBITDA individual de 5,59 milioane lei, în creștere cu 130,51% față de 2,13 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
12:20
Revolut ttransmite clienților o serie de informații cu privire la fraude prin apelul telefonic exclusiv în aplicație.
12:10
Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Național de Statistică, unul dintre ultimele seturi de date economice publicate înaintea bugetului de toamnă, relatează CNBC.
12:00
PSD îl amenință pe Bolojan că nu va mai susține nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică - în special, creditul fiscal # Profit.ro
PSD insistă pentru implementarea programului său pentru stimularea activităților economice și amenință că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal.
12:00
Consiliul Concurenței și Guvernul lucrează la o ''raționalizare'' a regulilor privind controlul investitorilor străini, astfel încât să ne concentrăm pe acele operațiuni ce ridică probleme de securitate națională și să trecem mai ușor sau eventual să nu mai trebuiască aprobate operațiunile care sunt de rutină, neproblematice, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, la o conferință de specialitate.
11:50
Operatorul român de telecomunicații Digi transmite că, în conformitate cu strategia să de a continuă îmbunătățirea structurii de capital și a poziției de finanțare pe termen lung a filialelor sale, explorează în prezent o oferta publică inițială („Oferta Publică Inițială) pentru un pachet minoritar de acțiuni al DIGI Spain.
11:40
Cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susține Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât și de concurența puternică din partea lanțurilor de magazine cu preț redus.
11:40
Retailerul german Lidl va ridica cel mai mare supermarket al său din România.
11:40
La ediția aniversară, publicul este să invitat la un regal de muzică veche, susținut de artiști din Europa, și să descopere un program special dedicat patrimoniului sonor universal.
11:40
OpenAI a început să testeze o funcție care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei și cu ChatGPT.
Acum 4 ore
11:30
România nu este în recesiune, dar economia respiră greu și dă primele semne de oboseală, a declarat Flavius Jakubowicz, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), el menționând că scăderea de 0,2% din trimestru III 2025 nu reprezintă un pericol imediat, dar este un avertisment pe care nu avem voie să îl ignorăm.
11:30
IAR își majorează substanțial profitul net la 9 luni. Producătorul de elicoptere schimbă structura datoriilor lungind maturitățile # Profit.ro
IAR Brașov a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 310,90 milioane lei, cu 5,83% mai mare decât cea de 293,77 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
11:30
Banca Națională a României lansează, în circuitul numismatic, o nouă monedă, din tombac cuprat.
11:20
PREMIERĂ VIDEO Ford va produce la Craiova primele mașini cu conducere autonomă "made in România" # Profit.ro
Tehnologia Ford BlueCruise care permite conducerea hands-free (fără mâini) pe autostradă va echipa și modelele produse de Ford Otosan în România. În 2025, uzina Ford Otosan din Craiova a devenit primul producător de automobile complet electrice din România
11:20
ULTIMA ORĂ Conpet Ploiești avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de SUA # Profit.ro
Compania românească de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Marile lanțuri de retail au investit în ultimii aproape cinci ani atât în extinderea rețelei de magazine, dar mai ales în dotarea acestor magazine cu unități self-service, valoarea totală a investițiilor pentru astfel de dotări depășind 350 de milioane de lei, aproape o treime din această sumă fiind consemnată în 2024, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
11:10
DECIZIE LISTA Guvernul salvează cu sute de milioane de lei de la buget proiecte PNRR suspendate pe energie regenerabilă, hidrogen verde și fabricare de panouri fotovoltaice # Profit.ro
Guvernul a aprobat continuarea unui număr de 9 contracte de finanțare PNRR, în prezent suspendate ca urmare a aplicării legislației austerității, pentru 7 proiecte de capacități de producție de energie regenerabilă (de peste 161 MW în total), 1 proiect de ridicare a unei instalații de producție de hidrogen verde (de 5,99 MWh2out) și 1 proiect de construire a unei fabrici de panouri fotovoltaice (cu capacitate de 1.500 MWh pe an).
11:00
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței.
11:00
ULTIMA ORĂ Romgaz confirmă amânarea de către partenerul Lukoil a forajului în perimetrul Trident din Marea Neagră # Profit.ro
Lukoil a amânat încă o dată forajul în perimetrul Trident, în care este partener cu Romgaz, probabil și ca urmare a incertitudinilor și problemelor cu care se confruntă companiile care administrează activele sale din străinătate.
11:00
Modelul Ford Puma - atât în versiunea cu sistem de propulsie cu ardere internă, cât și în cea complet electrică - va avea în dotare BlueCruise.
10:50
Austriecii de la PORR dau în România o nouă lecție: Sute de muncitori aduși pe șantier VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul austriac PORR a adus 550 de muncitori și 170 utilaje la Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Curtea de Argeș - Tigveni), iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%, anunță autoritățile.
10:40
Furnizorul de soluții de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești IT la nivel internațional și cel mai mare producător local de software, controlat de familia de antreprenori Florin și Măriuca Talpeș, va concedia aproximativ 7% din cei aproape 2.070 de angajați la nivel global.
10:30
Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II.
10:30
Egalitate sau Transparență? Cum schimbă Directiva Europeană privind Transparența Salarială regulile jocului în 2026 # Profit.ro
Ați auzit deja vestea? Începând cu iunie 2026, locurile de muncă din România vor cunoaște o schimbare fundamentală.
10:30
STOICA & ASOCIAȚII a câștigat trei premii la Romanian Legal Awards, inclusiv marele trofeu – „Firma de avocatură a anului” # Profit.ro
În cadrul galei „Romanian Legal Awards”, societatea de avocați STOICA & ASOCIAȚII a obținut trei distincții, într-un an cu o semnificație specială: celebrarea a 30 de ani de la fondarea firmei.
10:20
Deși bursa a procesat cu o cincime mai multe tranzacții, operatorul de piață BVB raportează o scădere de 40% a profitului net # Profit.ro
Grupul BVB care în acest final de an cere de la acționari 7,00 milioane lei pentru acoperirea deprecierii participației sale la CCP.RO, consemnează declin la nivelul profitabilității.
10:20
Inteligența Artificială nu mai este doar o inovație tehnologică — este un test de guvernanță, leadership și etică. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Inteligența Artificială nu mai este doar o inovație tehnologică — este un test de guvernanță, leadership și etică
10:20
Cea mai mare platformă de streaming audio se pregătește să lanseze trei abonamente Premium, care vor lua locul celor vândute până acum.
10:00
Casalux.ro - Curți mici, dar cu personalitate: cum amenajezi spații verzi sustenabile în jurul caselor din București # Profit.ro
Cele mai mici și mai lipsite de viață curți bucureștene pot fi transformate în refugii, unde natura să se desfășoare în acord cu spațiul și cu condițiile pe care mediul le poate asigura.
09:40
La începutul lunii noiembrie, brandul de lux Nobu Hospitality - cofondat de Nobu Matsuhisa, Robert De Niro și Meir Teper - a marcat deschiderea oficială a hotelului și restaurantului Nobu Hotel & Restaurant Roma situat pe Via Vittorio Veneto, în inima capitalei Italiei.
Acum 6 ore
09:30
Companie care recent s-a înscris la o licitație pentru a furniza servicii de profil salariaților Poștei, MedLife MedLife a obținut în primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA ajustat de 338,39 milioane lei.
09:30
Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II.
09:20
Purcari, unde polonezii de la Maspex au dobândit pachetul de control, raportează un profit net în scădere # Profit.ro
Compania Purcari Wineries raportează pentru primele 9 luni din 2025 un declin cu 1,46% a câștigului pretaxare EBITDA, la 84,66 milioane lei, de la 85,92 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
09:20
Zooland.ro - Cât cheltuiesc românii lunar pentru animalele de companie: „Tendința se schimbă vizibil” # Profit.ro
În ultimii ani, animalele de companie au devenit o prezență tot mai importantă în viața românilor. Pentru mulți, ele nu mai sunt doar simple animale, ci membri ai familiei, parteneri de joacă și chiar surse de echilibru emoțional.
09:10
Vinul zilei: un Monastrell autentic, cu echilibru, forță și eleganță, un mix de arome de fructe coapte, măsline negre sărate și tente exotice de ceai negru. Savuros alături de piept de rață cu sos de smochine, brânzeturi maturate sau preparate cu legume c # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Juan Gil Silver Label 202, este un Monastrell spaniol intens și bine echilibrat.
09:10
Romgaz și-a majorat cu 7% profitul, chiar dacă estima o reducere a acestuia pe întreg anul 2025 # Profit.ro
Cel mai important producător de gaze autohton și deținătorul celor mai importante capacități de înmagazinare, grupul Romgaz, deținut în proporție de 70% de statul român, și-a majoratîn primele 9 luni ale anului cu 7% profitul net, chiar dacă estima o reducere a acestuia pe întreg anul 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.