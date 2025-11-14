Fetiță de 2 ani, moartă după o anestezie într-o clinică stomatologică. Părinții acuză întârzieri la apelul 112
Bihoreanul, 14 noiembrie 2025 12:50
Tragedie într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei: o fetiță de 2 ani a murit, joi seară, în urma unui stop cardio-respirator survenit la scurt timp după ce a fost supusă unei anestezii generale intravenoase pentru o intervenție la un canal. Poliția Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus controale la clinică pentru verificarea respectării protocoalelor medicale.
• • •
Tragedie într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei: o fetiță de 2 ani a murit, joi seară, în urma unui stop cardio-respirator survenit la scurt timp după ce a fost supusă unei anestezii generale intravenoase pentru o intervenție la un canal. Poliția Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus controale la clinică pentru verificarea respectării protocoalelor medicale.
