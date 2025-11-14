Ce s-a întâmplat cu o femeie care a băut ULEI de măsline pe stomacul gol, timp de două săptămâni. E vorba de un experiment devenit popular pe TikTok
Gândul, 14 noiembrie 2025 12:50
O femeie a urmat un experiment devenit popular pe TikTok, prin care trebuia să consume două linguri de ulei de măsline pe stomacul gol, în fiecare dimineață, timp de două săptămâni. Scopul acestui test a fost de a verifica beneficiile despre care se vorbea în mediul online. Uleiul de măsline este considerat „aur lichid” în […]
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean # Gândul
Ungaria și Slovacia sunt pe punctul de a bloca confiscarea activelor înghețate ale Rusiei din cauza corupției de la Kiev, relatează Politico. Iar premierul ungar, Viktor Orban, recent întors dintr-o vizită în SUA în care s-a întâlnit cu președintele Donald Trump, vorbește nici mai mult, nici mai puțin de o „mafie militară” care există în […]
Ilie Bolojan vorbeşte despre relaţia cu liderii PSD: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică” # Gândul
„N-o să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea” pare a fi obiectivul principal al măsurilor de austeritate impuse românilor de actualul Guvern. Ilie Bolojan mai consideră că „fiecare partid poate să blocheze lucrurile”, în contextul de faţă. Întrebat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă România, dacă simte că liderii […]
Acum 30 minute
Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist explică faptul că transformările din Uniunea Europeană nu sunt întâmplătoare. El spune că se pregătește un model nou, mult mai centralizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. UE se reorganizează Analistul spune că procesul de „reformare” a Uniunii Europene […]
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce conține pachetul de Buldak Carbonara? În ultimele luni, tot mai mulți consumatori cumpără acest produs din diverse supermarketuri sau din magazinele de specialitate, însă eticheta nu este parcursă mereu. Buldakul a devenit un real „fenomen” global, ajungând popular chiar și în România. Însă, cum acești tăiței pot deveni periculoși pentru sănătate? […]
Secția de Judecători a CSM iese în apărarea ÎCCJ și spune că atacurile la Justiție sunt orchestrate de „factorul politic” # Gândul
Secția de Judecători a CSM iese în apărarea Curții Supreme și susține că informațiile „false sau denaturate” afectează încrederea publică în Justiție și lezează independența acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt inițiate și orchestrate de politicieni. CSM face referire și la protestele organizate astăzi de ONG-uri apropiate USR în fața ÎCCJ și spune […]
Rusia plusează în războiul cu dronele ucrainene. Putin aruncă în luptă mai multe aruncătoare grele de flăcări TOS-1A Solntsepek, cu protecție anti-UAV. „Element cheie în teatrul de operațiuni” # Gândul
Uralvagonzavod a livrat armatei ruse un nou lot de sisteme de aruncătoare de flăcări grele TOS 1A Solntsepek, echipate cu un nou sistem de protecție anti-drone. Această mișcare semnalează efortul continuu al Rusiei de a consolida resursele de sprijin de foc din prima linie, pe măsură ce amenințările reprezentate de drone cresc în spațiul de […]
Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „Aceste companii, care sunt de fapt o gaură neagră, nu mai trebuie să aibă activitate” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan vrea să închidă „găurile negre” din economie. Companiile de stat care au pierderi și nu mai pot fi redresate, cele ale căror datorii depășesc valoarea activelor, trebuie închise. Premierul nu iartă nici companiile de stat care sunt în aceeași situație. Săptămâna viitoare vor fi comunicate firmele care se află pe „lista neagră”. […]
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină Kievul # Gândul
Scandalul de corupție Energoatom a apărut într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un val de scepticism la nivel european privind ajutorul financiar viitor. Nu doar încrederea europenilor în Kiev a fost trădată, ci și opinia publică din Ucraina. Scandalul a declanșat o criză de încredere în președintele ucrainean, care a fost ales […]
Isărescu acuză direct Guvernul Bolojan pentru EXPLOZIA inflației și scăderea puterii de cumpărare a românilor: INFLAȚIA a accelerat din cauza creșterii TVA # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a făcut declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. El a spus că eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energie, creșterea TVA și a accizelor – măsuri ale cabinetului Bolojan – au dus la creșterea inflației. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat […]
Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică” # Gândul
Frank Hajdinjak, vicepreședinte Centrul Român al Energiei, a avertizat că politicile europene prea stricte privind reducerea emisiilor de carbon pun în pericol competitivitatea economică, inclusiv a României. Declarația a fost făcută în cadrul conferinei Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul. Totodată, el a subliniat că, deși țara noastră are avantaje naturale semnificative, precum […]
Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a discutat despre felul în care România riscă să adopte modele autoritare în numele luptei împotriva dezinformării. El explică de ce statul nu poate decide în locul oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Înțeleg că rușii […]
Vicepreședintele JD Vance lasă de înțeles că este interesat de o candidatură la Președinția SUA în 2028 # Gândul
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, sugerează că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2028. Într-un interviu exclusiv pentru Fox News, al doilea om în SUA, spune că vor câștiga alegerile intermediare, și apoi va discuta cu Trump despre o posibilă candidatură: „Vom face tot ce putem pentru a le câștiga. Și după aceea, mă […]
Economia gâfâie. Creșterile de altă dată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025 # Gândul
PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III al anului 2025, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6% față de același trimestru al anului trecut pe seria brută și o creștere de 1,4% pe seria ajustată sezonier. Pe […]
Satul din România în care localnicii au primit facturi de 3.000 de euro la apă. „Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim” # Gândul
Într-un sat din România, localnicii s-au trezit cu facturi uriașe la apă. Aproape o sută de săteni dintr-o localitate a județului Iași au primit facturi care însumează 3.000 de euro. De altfel, compania județeană care a desfășurat o acțiune de control, găsind diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare, îi amenință pe […]
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed # Gândul
Patru persoane au fost ucise la Kiev, anunţă vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un atac masiv rusesc cu rachetă şi drone, care a acuzat pagube în opt districte ale capitalei ucrainene, iar 26 de persoane au fost rănite, spune primarul Kievului Vitali Kliciko. Atacul a fost condamnat de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, care, […]
Patrick André de Hillerin îi critică dur pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că vorbesc despre război cu un entuziasm nepotrivit și fără o strategie clară. În textul său, Patrick de Hillerin notează că nici el, nici Moșteanu nu au făcut armata, dar asta nu ar […]
Olăroiu, lovit de blestemul VAR: golul victoriei i-a fost anulat în ultimul minut. Ce șanse mai are să se califice la Cupa Mondială # Gândul
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Irak, în prima manșă a barajului pentru play-off-ul inter-confederații al Cupei Mondiale din 2026. Rezultatul de joi complică serios calculele pentru EAU înaintea returului, care este programat pe 18 noiembrie, la Basrah. Start ratat de meci Irakul a început mai […]
Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat cum discursul despre „războiul hibrid” și despre protejarea statului este folosit pentru a controla spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dacă discuți doar cu cei care gândesc la fel, nu folosește la nimic Dungaciu a […]
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025, comentează evenimentul repatrierii osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica la Palatul Cotroceni, subliniind că este prima dată în istoria României când un președinte găzduiește într-un astfel de spațiu oficial rămășițele unui domnitor decedat în străinătate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu ironizează lipsa de […]
SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din system” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, avertizează că profesorii care vorbesc la ore despre teorii ale conspirației sau transmit elevilor informații false pot ajunge să fie sancționați și chiar eliminați din sistem. Ministrul spune că profesorii trebuie să-și asume o responsabilitate comună pentru calitatea educației și pentru imaginea școlii. În opinia sa, părinții, elevii și chiar colegii […]
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski. „Pe scurt, uriașul scandal de corupție din Ucraina dezvăluie un grup criminal organizat la nivel de stat. Și anume, un corupt, un […]
Ce poți face, dacă nu ți-a mai ajuns COLETUL comandat online. Cum ești despăgubit și cine este responsabil # Gândul
Black Friday 2025 a trecut, iar acum este perioada în care ar trebui să ajungă la tine coletele comandate în perioada reducerilor. Însă, tocmai din această cauză, pentru că multă lume a profitat de „Vinerea Neagră”, sunt inevitabile unele întârzieri, dar chiar și colete pierdute sau livrări ratate. Astfel, mulți cumpărători se trezesc în situația […]
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade # Gândul
În această dimineață, meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile pentru județele Vaslui, Mureș, Bacău, Alba, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Gorj și Iași. Toamna aduce și burniță, în unele zone ale țării, dar în alte regiuni mercurul din termometre va urca până la 20 de grade Celsius. Meteorologul de serviciu al ANM […]
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, îl face mincinos pe Daniel Băluță, contracandidatul său din PSD. Într-o postare pe Facebook, candidatul USR spune că toată comunicarea lui Băluță este „o butaforie, ca o fântână cântătoare”. Îl compară pe contracandidatul său cu Marcel Ciolacu: „minte în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, […]
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. RECOMANDAREA AUTORULUI: Datoria externă a României a sărit în aer în […]
Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri # Gândul
Bruxelles-ul deschide un nou dosar împotriva companiei-mamă a Google, Alphabet. Comisia Europeană suspectează că Google retrogradează în mod nedrept rezultate din știri, încălcând Legea piețelor digitale (DMA), relatează Financial Times. Ancheta se concentrează pe „politica de abuz al reputației site-ului”. Comisia suspectează că unitatea Alphabet retrogradează rezultatele pentru site-urile editorilor atunci când acestea includ conținut […]
La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum # Gândul
Ceața poate să reducă considerabil vizibilitatea pe șosele, motiv pentru care șoferii trebuie să circule prudent, să utilizeze corect reglajele sistemelor vehiculului condus și să nu se abată de la regulile din Codul Rutier. Un drum obișnuit spre job, domiciliu sau altă destinație se poate transforma într-o reală provocare pentru șoferi, dacă vizibilitatea este afectată […]
Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România # Gândul
Firma americană cu capital privat, Carlyle, care este deja prezentă pe piața din România, explorează posibilitatea de a cumpăra activele gigantului rus Lukoil din străinătate, au anunțat surse familiarizate cu situația pentru Reuters. Compania încearcă să solicite o licență de cumpărare din partea Trezoreriei SUA, care să îi permită să achiziționeze activele Lukoil, înainte de […]
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%” # Gândul
Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) se apropie de data de finalizare a contractului, iar lucrările au ajuns la un stadiu de 83%, spune şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorul austriac (PORR) a mobilizat în șantier 550 de muncitori și 170 utilaje, iar stadiul fizic al lucrărilor […]
Un CUTREMUR a avut loc, vineri dimineaţă, în zona Vrancea-Buzău. Ce magnitudine a avut seismul # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc, vineri dimineaţă, în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 118,6km, la ora 7:32, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzău, 64km NE de Ploieşti, 64km SV de Focşani, 69km […]
Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Sile Pușcaș, om de afaceri, a vorbit despre cum România ar trebui privită asemenea unei companii, în care premierul e CEO-ul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Sile Pușcaș: „Eu, ca om de afaceri, văd România ca pe o companie imensă, unde președintele […]
Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă # Gândul
O tragedie fără margini s-a petrecut în Statele Unite, după ce un copil de numai 2 ani a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea necesară, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale din rețetă. Un caz cutremurător petrecut în […]
Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față” # Gândul
În luna februarie a anului 2022, atunci când coloanele blindate ale Rusiei se apropiau de Kiev, rezistența Ucrainei, cele 2.000 de rachete antitanc furnizate de Marea Britanie cu doar câteva săptămâni înainte de invazie, dar și incompetența tactică a Rusiei au salvat situația – alături de refuzul sfidător al președintelui Volodimir Zelenski la o ofertă […]
Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă # Gândul
După mai mulți ani în care Crăciunul a venit fără zăpadă în cele mai multe regiunilor din România, meteorologii vin acum cu vești ceva mai bune. Astfel, conform conform prognozelor Accuweather, ninsorile își vor face apariția chiar înainte de sărbători, mai exact în Ajunul Crăciunului, în special în orașele situate la altitudini mari. În Brașov, […]
DINAMO, la un pas să rămână fără siglă?! „Va fi scoasă la licitație. Nici nu mai au voie să o folosească” # Gândul
Falimentul ACS FC Dinamo, asociația sportivă care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, deschide un nou front în războiul din Ștefan cel Mare. Ultima decizie a instanței, venită în 12 noiembrie, riscă să aducă la licitație emblema tradițională a clubului. Judecătorii au decis, în urmă cu două zile, intrare în faliment a AFC Dinamo […]
Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a efectuat o serie de declarații, joi seară, 13 noiembrie 2025, referitoare la achiziția de armament, dar și despre realizarea capetelor de autostradă din Moldova, prin intermediul programului SAFE. Ilie Bolojan a precizat că aproape 12 miliarde de euro sunt alocate achizițiilor molotare. Premierul României mai precizează că suma de 4 miliarde […]
BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american # Gândul
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru un episod din Panora, unde au fost combinate două părți din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC. „Acceptăm că editarea noastră a creat în mod neintenționat impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât […]
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi” # Gândul
O femeie de 32 de ani din orașul Okayama, Japonia, a avut parte de una dintre cele mai neobișnuite nunți din lume: s-a căsătorit simbolic cu un personaj digital creat de ea însăși cu ajutorul ChatGPT. „Mirele”, numit Lune Klaus, a fost proiectat în realitate augmentată în fața invitaților. Kano, funcționară în prefectura Okayama, a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a clarificat situația contractelor și motivele pentru care firma sa nu a mai lucrat în Oradea. El vorbește despre plățile neefectuate, despre rezilierea contractului și despre apariția dosarului penal, susținând că obligațiile legale au fost ignorate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „În […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până […]
SCUMPIRILE din ultima perioadă au schimbat complet comportamentul românilor la restaurant. Comenzile sunt reduse semnificativ sau chiar eliminate # Gândul
Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat semnificativ, odată cu scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanții din industria HoReCa au observat că acum clienții ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție de mâncare. Mai mult, există și clienți care renunță la desert și cocktailuri. Bucureștiul rămâne orașul […]
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate # Gândul
Economia Regatului Unit merge cu „frâna de mână” trasă la maximum, înregistrând o creștere de doar 0,1% în trimestrul al treilea, mult sub așteptările analiștilor și în scădere față de trimestrul precedent. Sectoarele „tractor” ale economiei britanice sunt acum într-o scădere abruptă înaintea bugetului de toamnă. Economia Marii Britanii a crescut cu doar 0,1% în […]
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic” # Gândul
Ciprian Ciucu a explicat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că Primăria Capitalei și Guvernul României nu dețin un buget considerabil „astfel încăt să consolideze tot ce este de consolidat”. De altfel, primarul Sectorului 6 a mai precizat că Primăria Capitalei „nu a consolidat mai mult de 3 clădiri” cu risc seismic, în ultimii […]
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină # Gândul
Uniunea Europeană pregătește cele mai dure reguli din istorie pentru șoferi, începând cu 2026. De la standardele Euro 7, limite pentru praful de frână și uzura anvelopelor, scumpiri la carburanți și recalcularea asigurărilor, până la plata amenzilor prin cod QR, toate aceste schimbări vor crește costurile pentru vechii și viitorii șoferi. Deja mulți posesori auto […]
Două proiecte de infrastructură educaţională vor fi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov, pentru două sate din comuna Cernica: Tânganu şi Căldăraru. Se construieşte un corp nou de clădire pentru Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu, iar grădinița din Căldăraru va fi una modernă, complet echipată. Ambele proiecte în valoare de aproape 30 de milioane de lei […]
În urma unei discuţii a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov cu o echipă de specialişti din cadrul spitalelor din judeţ, s-a decis înfiinţarea unei caravane medicale destinată depistării şi prevenţiei diabetului. Şeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, spune că a constatat că sunt prea puţini medici diabetologi în raport cu incidenţa cazurilor identificate. Ar fi vorba cam […]
