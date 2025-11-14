Ce s-a întâmplat cu o femeie care a băut ULEI de măsline pe stomacul gol, timp de două săptămâni. E vorba de un experiment devenit popular pe TikTok

09:30

Comportamentul românilor la restaurant s-a schimbat semnificativ, odată cu scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanții din industria HoReCa au observat că acum clienții ies mai rar să ia masa în oraș, comandă mai puțin ori împart între ei o porție de mâncare. Mai mult, există și clienți care renunță la desert și cocktailuri. Bucureștiul rămâne orașul […]