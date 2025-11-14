Bijuteriile cu Floare-de-Colț: Simbolul rar al Carpaților reinterpretat în aur de IONA

07:10

O alunecare de teren provocată de ploile torenţiale a dus la moartea a două persoane şi la dispariţia altor 21, pe insula indoneziană Java, au anunţat, vineri, oficialii. Salvatorii încă le caută pe cele 21 de persoane date dispărute, scrie AP. The post Doi morţi şi 21 de dispăruţi în urma unei alunecări de teren în Indonesia appeared first on Cotidianul RO.