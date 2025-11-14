Adevăratul plan a lui Trump? Colosul Carlyle intră în scenă şi ar putea prelua activele internaţionale ale Lukoil, grupul rus îngenuncheat de sancţiunile americane. În România, Carlyle deţine 10% din producţia de gaze.

09:45

„Consumul de gaze natu­rale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacităţi de producţie. Odată cu re­deschiderea acestor unităţi şi cu înlocuirea unor capacităţi de generare energie electri­că pe cărbune cu cele pe bază de gaze na­turale, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie gaze naturale şi creşterea pro­duc­ţiei interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de aşteptat o creştere a consumului de gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 2024-2033, actualizat în toamna acestui an.