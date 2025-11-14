Adevăratul plan a lui Trump? Colosul Carlyle intră în scenă şi ar putea prelua activele internaţionale ale Lukoil, grupul rus îngenuncheat de sancţiunile americane. În România, Carlyle deţine 10% din producţia de gaze.
Ziarul Financiar, 14 noiembrie 2025 13:00
Acum 5 minute
13:30
Mugur Isărescu, BNR: Noi până în prezent nu avem decât un singur element care ar putea pune pe masa discuţiilor în viitor o eventuală reducere a ratei de politică monetară şi anume faptul că ROBOR a coborât sub rata de politică monetară. O reducere acum nu ajută pe nimeni şi discuţia despre reducere nu ajută pe nimeni, din contră reduce încrederea # Ziarul Financiar
13:30
13:30
13:30
O bulă dot com 2.0 se naşte la orizont? Şefii companiilor de tehnologie încep să recunoască faptul că AI-ul ar putea fi mai degrabă subiect de speculaţie pe bursă decât de revoluţie tech după ce investiţii de miliarde au început să curgă, dar fără să genereze profituri semnificative sau să ducă la crearea unor tehnologii uimitoare # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:15
13:15
Bogdan Putinică, Managing Director - Central, Eastern, South-East Europe and C.I.S., Wonderful: Există un interes grozav, toată lumea vrea să vorbească despre AI mai ales că aceste conversaţii despre AI cu experţi sunt destul de rare. Când ştii cum să foloseşti AI-ul poţi răspunde la provocări economice şi de business normale # Ziarul Financiar
Acum o oră
13:00
12:45
12:45
Acum 2 ore
12:30
12:30
Mugur Isărescu, guvernator BNR: Piaţa monetară internă, piaţa valutară, pieţele externe sunt mulţumite cu actuala combinaţie de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mişcările de capital în şi în afara UE. Nu avem de ce să tulburăm piaţa. Să intrăm peste ea ca să-I facem ce? # Ziarul Financiar
12:30
12:15
12:00
11:45
11:45
Acum 4 ore
11:30
11:15
ZF Live. Silviu Homoceanu, fondator şi CTO, Deltia: Avem trei ani de activitate şi suntem deja în peste 20 de fabrici, majoritatea în vestul Europei. Avem şi un prim client în România, o firmă de provenienţă franţuzească, cu fabrică la Oradea - produce sisteme de interior pentru maşini pentru sectorul automotive. În 2026 vrem să fim prezenţi în 100 de fabrici # Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capitalul de risc a alimentat dezvoltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, logistică, agricultură sau energie.
11:15
11:15
10:45
10:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. BYD pregăteşte o nouă etapă pe piaţa locală: extinderea reţelei de dealeri, lansarea brandului premium Denza şi intrarea pe segmentul utilitarelor electrice în 2026 # Ziarul Financiar
BYD intră într-o fază de maturizare pe piaţa românească, după un debut puternic în 2024 şi o plasare rapidă în top 5 la vânzările de vehicule electrice şi plug-in hybrid. Compania a intrat oficial pe piaţă abia în luna mai a acestui an, iar primele livrări au început în iulie, însă ritmul instalat în toamnă a confirmat potenţialul brandului asiatic. Strategia pentru 2026 mizează pe o prezenţă comercială şi tehnică mult mai densă, noi lansări de produse şi o abordare care să permită reducerea dependenţei de schemele de sprijin ale statului.
10:15
10:15
09:45
09:45
09:45
Transgaz: În următorii 3-4 ani, consumul de gaze va creşte cu 10 mld. metri cubi. România va deveni un coridor european de transport al gazelor naturale # Ziarul Financiar
„Consumul de gaze naturale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacităţi de producţie. Odată cu redeschiderea acestor unităţi şi cu înlocuirea unor capacităţi de generare energie electrică pe cărbune cu cele pe bază de gaze naturale, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie gaze naturale şi creşterea producţiei interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de aşteptat o creştere a consumului de gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 2024-2033, actualizat în toamna acestui an.
09:45
09:45
Acum 6 ore
09:30
09:15
Cât de mulţi bani trebuie să plătească românii pentru RCA. Preţurile poliţelor RCA au crescut între 4% şi peste 30% în Bucureşti-Ilfov, în timp ce în restul judeţelor creşterile sunt între 6% şi peste 35%. Cât mai pot merge preţurile în sus, când deja sunt segmente pentru care tariful RCA este între 700 şi peste 1.000 euro pe an? # Ziarul Financiar
Tarifele de referinţă RCA publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată creşteri consistente în ultimul an pe toate segmentele, majorările pornind de la 4% şi până la peste 30% în zona Bucureşti-Ilfov, în timp ce pentru restul judeţelor din ţară creşterile încep de la 6% şi se duc la peste 35%.
09:15
09:15
09:00
09:00
08:45
AMEPIP a publicat rezultatele primei etape de selecţie: peste 90% dintre candidaţi respinşi pentru că nu au „experienţă în sectorul public”. Cei mai buni manageri sunt, probabil, doar la stat? # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a publicat rezultatele primei faze de selecţie a dosarelor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai instituţiei.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Alexandru Anghel, cofondator şi CEO, SOLO Fintech: Am devenit profitabili şi ţintim afaceri de 2,7 mil. euro în 2025. Ne-am diversificat clienţii şi am lansat un chatbot AI # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc SOLO Fintech, care a dezvoltat o aplicaţie de contabilitate dedicată PFA-urilor, a devenit profitabil anul acesta, la patru ani de la înfiinţare, şi estimează că va încheia 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,7 milioane de euro, în creştere cu 30% faţă de 2024.
08:00
Bursă. Electrica îşi triplează producţia de energie regenerabilă în T3, dar numărul de clienţi pe segmentul de furnizare scade # Ziarul Financiar
Electrica (EL) a publicat indicatorii operaţionali pentru al treilea trimestru din 2025, cu o evoluţie stabilă pe segmentul de distribuţie, o scădere a numărului de clienţi în furnizare şi o creştere puternică a producţiei de energie din surse regenerabile.
07:45
Bursă. Profitul Aquila a scăzut cu 79% în trimestrul al III-lea, pe fondul creşterii costurilor; acţiunile au scăzut cu 1,8% după raportare # Ziarul Financiar
Aquila (AQ), unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 un profit net de 4,4 milioane de lei, în scădere cu 79% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 57% faţă de trimestrul precedent.
Acum 8 ore
07:30
Alexandru Combei, BRD AM: Cine investeşte în piaţa de capital trebuie să urmărească un randament de minimum 16% # Ziarul Financiar
Investitorii trebuie să îşi ajusteze aşteptările la noile realităţi de piaţă, afirmă Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri din România, cu active de 8 mld. lei. „Adevăratul risk-free rate este dat de euroobligaţiunile României pe 10 ani. În acest context, cine investeşte în piaţa de capital trebuie să urmărească un randament de minimum 16% pentru a justifica riscul“, a spus Combei în cadrul evenimentului ZF Piaţa de Capital 2025.
07:15
Bursă. Banca Transilvania urcă la o capitalizare record de 33 mld. lei, triplu faţă de toamna lui 2022: politica de remunerare prin dividende şi acţiuni gratuite şi dobânzile mari menţin entuziasmul investitorilor, spun brokerii # Ziarul Financiar
Apropierea ultimei şedinţe de tranzacţionare pentru care se mai pot cumpăra acţiuni purtătoare de dividende suplimentare, pe 21 noiembrie, rezultatele financiare record la nouă luni şi aşteptările ca dobânzile să rămână la nivelurile actuale până cel puţin în primăvara lui 2026 au urcat acţiunile Băncii Transilvania (TLV) la un nou maxim istoric.
06:45
Vizibilitatea este redusă, vineri dimineaţa, din cauza ceţii, pe numeroase artere rutiere din mai multe judeţe ale ţării.
Acum 24 ore
00:15
Business sportiv. Cum a ajuns un proiect al unui club de şah să dea campioni şi vicecampioni europeni la sportul minţii? Între 1.500 şi 1.800 de copii participă lunar la cursurile Academiei de Şah # Ziarul Financiar
De la un mic proiect al unui club de şah din Bucureşti, Academia de Şah a ajuns să numere lunar între 1.500 şi 1.800 de copii, cu vârstre între 4 şi 18 ani, care participă lunar la cursuri de şah, reuşind în tot acest timp să formeze campioni medaliaţi internaţionali printre care campioni şi vicecampioni europeni.
00:15
00:15
Business sportiv. Baschetul în fotoliu rulant, şansa sportivilor cu dizabilităţi de a fi văzuţi # Ziarul Financiar
Baschetul în fotoliu rulant din România, o şansă pentru sportivii cu dizabilităţi de a fi văzuţi, a crescut an de an şi reuşeşte să adune sportivi nu doar de pe plan local, cât şi internaţional. În fiecare toamnă, la Oradea, are loc Turneul Internaţional „Maria”, o competiţie de baschet în fotoliu rulant. Ajunsă la cea de-a 21-a ediţie, a reunit sportivi din Olanda, Germania, Polonia, Serbia şi România.
00:15
Paralizia guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile de blocaj bugetar. Care sunt consecinţele şi ce învăţăminte pot fi trase de pe urma celui mai lung shutdown din istoria Americii? # Ziarul Financiar
Cel mai îndelungat blocaj bugetar al guvernului american a luat sfârşit după 43 de zile. Aceasta arată că este posibil unul şi mai lung. În urma acestuia, 1,4 milioane de angajaţi federali au rămas neplătiţi, alimentele pentru mulţi americani cu venituri mici au fost suspendate, iar mii de zboruri au fost atât amânate, cât şi anulate.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Un fenomen deosebit de îngrijorător este cel al regiunilor prinse în „capcane de dezvoltare“. Aceste regiuni trebuie ajutate să se bucure de beneficiile pieţei unice # Ziarul Financiar
O serie de transformări structurale (schimbări în economia globală, tranziţiile legate de climat, digitale şi demografice) au dus la apariţia unor noi divergenţe teritoriale la nivel de UE. Un fenomen deosebit de îngrijorător în acest sens este cel al regiunilor blocate în „capcane de dezvoltare“, scrie Enrico Letta în raportul său „Mult mai mult decât o piaţă“.
00:15
Via Transilvanica. Cum poate fi parcursă Via Transilvanica pe bicicletă? „Am întâlnit drumeţi de 60 de ani care nu au mai făcut astfel de trasee, dar au mers pe Via Transilvanica. Povestea se schimbă în cazul bicicliştilor, nu oricine poate merge“ # Ziarul Financiar
Peste văi şi pe dealuri, Via Transilvanica este un traseu ce poate fi parcurs şi pe biciclete, nu doar la pas, însă nivelul de dificultate este mult mai mare, iar pregătirea este mult mai amplă faţă de cazul drumeţilor. Dacă Via Transilvanica poate fi parcursă la pas de aproape oricine, în cazul bicicletelor situaţia stă complet diferit.
