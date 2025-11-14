Ministrul Sănătății afirmă că, cel mai probabil, va fi închisă clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani, după o anestezie: “Autorizațiile nu erau emise corespunzător. Avem încă o clinică care funcționează improvizat și nu respectă normative”.
Biziday.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
Alexandru Rogobete a susținut o declarație de presă, vineri, în care a vorbit despre cazul fetiței de doi ani, care a murit în urma unei anestezii efectuate la o clinică stomatologică din București. Ministrul Sănătății afirmă că, pentru clinica respectivă, “lucrurile nu stau foarte bine”, în condițiile în care, spune acesta, autorizațiile de funcționare nu […]
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:30
SUA lansează operațiunea ”Sulița Sudului”, împotriva traficului de droguri din America Latină. Anunțul vine pe fondul tensiunilor în creștere cu Venezuela, iar presa americană scrie că lui Donald Trump i-au fost prezentate opțiuni de a ataca. # Biziday.ro
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a scris pe pagina sa de X că la cererea președintelui Donald Trump începe ”Operațiunea Southern Spear”. A detaliat că aceasta va fi condusă de Comandamentul de Sud al SUA, responsabil pentru asigurarea planificării și implementării operațiunilor din domeniul securității în America Centrală, în America de Sud și […]
Acum 2 ore
13:50
Analiză Reuters. Deși loviturile ucrainene produc un impact asupra rafinăriilor rusești, Kremlinul reușește să-și asigure lanțurile de aprovizionare cu combustibil prin pornirea capacităților de rezervă, dar și prin reparații făcute cu piese și componete furnizate de China. # Biziday.ro
Ucraina a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile, depozitele de carburanți și conductele de petrol, dar procesarea țițeiului din Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an. Volodimir Zelenski a afirmat că armata sa a redus cu 20% capacitatea rusească de rafinare și, arată analiza Reuters, într-adevăr, […]
Acum 4 ore
12:40
Guvernatorul BNR arată că eliminarea plafoanelor la electricitate a urcat inflația cu 2,3%, însă nu se așteaptă la două trimestre de recesiune și nici la o majorare a TVA. Subliniază că euro nu va scădea sub 5 lei. # Biziday.ro
Mugur Isărescu a prezentat raportul BNR asupra inflației. Conform guvernatorului BNR, inflația a accelerat în trimestrul al treilea din cauza unor factori – eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energia electrică, creșterea cotelor TVA și accizelor, menținerea unor dinamici ridicate ale costurilor unitare cu forța de muncă în anumite sectoare (industria alimentară, servicii de piață), continuarea […]
11:10
OpenAI testează o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup similare aplicațiilor de mesagerie, dar cu diferența că chatbotul poarte participa activ la discuții și decide singur când să intervină. În primă fază, va fi disponibil doar în câteva țări. # Biziday.ro
OpenAI a lansat un program-pilot pentru o nouă funcție în ChatGPT care permite conversații de grup, în care utilizatorii pot colabora între ei și împreună cu chatbotul, în același fir de discuție. Funcția este disponibilă de astăzi pentru un număr limitat de utilizatori din Japonia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Taiwan, pentru toate planurile […]
Acum 6 ore
10:10
Război Rusia-Ucraina. Ucraina a atacat infrastructura petrolieră din Novorossisk, principalul port de export al Rusiei de la Marea Neagră. Nu este clar dacă a fost lovit și terminalul prin care ajunge și petrolul din Kazahstan în România. La rândul lor, rușii au lansat un atac puternic asupra Kievului, cu drone și rachete, lovind 11 blocuri de locuințe. # Biziday.ro
Pe canalele rusești sunt imagini cu o explozie uriașă în portul rusesc Novorossisk, iar autoritățile ucrainene au confirmat că au atacat cu drone infrastructura portuară și petrolieră a acestuia. Deși ținta principală a atacului pare a fi fost complexul de transbordare Shekharis, care leagă conductele Transneft pentru încărcarea țițeiului rusesc pe nave, informațiile de pe […]
09:10
Economia României a intrat pe scădere, în această vară. Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II. Pe total, în primele 9 luni ale anului, economia încă are o creștere modestă, de +0,8%. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică (INSSE) a calculat că, în trimestrul al III-lea (iulie-septembrie) din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a scăzut cu -0,2%, pe seria ajustată sezonier (care ține cont de numărul de zile lucrătoare). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, produsul intern brut a crescut cu +1,4% (pe acceași serie […]
Acum 8 ore
07:40
Reuters: Gigantul american de investiții Carlyle este interesat de activele Lukoil. Aparent, a cerut o aprobare prealabilă, înainte de a începe evaluarea acestora, dar nu poate face acest lucru înainte de data de 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile SUA, și este posibilă și o amânare a acestui termen. # Biziday.ro
Reuters a aflat că Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții. Trezoreria SUA a respins o posibilă vânzare către casa elvețiană de comerț Gunvor, sugerând că în spatele acesteia este de fapt Kremlinul. […]
Acum 24 ore
23:00
Dua Lipa și alți cântăreți britanici cer guvernului să-și respecte promisiunile și să limiteze prețurile biletelor la concerte. Denunță problema traficanților, care cumpără bilete prin programe automate și le revând la prețuri mult mai mari. # Biziday.ro
Peste 40 de persoane și trupe cunoscute din industria muzicii, printre care Dua Lipa, Coldplay, Sam Fender, Radiohead și The Cure, au semnat o scrisoare prin care solicită plafonarea prețului la biletele pentru concerte pentru a “restabili încrederea în sistemul de vânzare a biletelor” și “a contribui la democratizarea accesului publicului la artă”. În declarație, […]
21:40
Ministrul Dezvoltării estimează că măsurile de reformă în administrația centrală și locală vor duce la economii de până la 4,5 miliarde de lei. La nivel local, vor fi reduse 13 mii de posturi ocupate. Propune adoptarea lor prin angajarea răspunderii guvernului. # Biziday.ro
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a detaliat reforma agreată în coaliția de guvernare care privește administrația centrală și administrația locală. A prezentat că, la nivel de administrație locală, impactul măsurilor este de 1,7 miliarde de lei, în timp ce impactul, la nivelul ambelor paliere, este de 3,5 miliarde – 4,5 miliarde de lei. La nivel local, […]
20:20
Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană confirmă că, în atacul de noaptea trecută asupra teritoriilor rusești, a folosit racheta de croazieră Flamingo, de producție internă. Presa scrie că a fost folosită asupra regiunii Oriol. # Biziday.ro
Orașul Oriol din regiunea cu același nume, situată la sud-vest de Moscova, a ținta unui atac aerian lansat de ucraineni, noaptea trecută. Potrivit imaginilor răspândite pe Telegram, sistemele rusești au încercat să le intercepteze, dar fragmente mari au luat foc și au provocat pagube materiale în parcarea dintre blocuri. Autoritățile locale din Oriol nu au […]
19:40
Germania. Coaliția de guvernare a agreat forma proiectului privind înrolarea în armată. Include opțiunea de înrolare parțială obligatorie, în cazul în care nu este atins obiectivul. # Biziday.ro
Coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD a anunțat că a ajuns la un acord pentru creșterea efectivelor militare, după mai multe luni de negociere. Obiectivul este de a ajunge la un număr de 260 de mii de militari, față de 180 de mii în prezent, și aproximativ 200 de mii de rezerviști. Acordul […]
17:30
WaPo: CIA a încercat timp de peste zece ani să saboteze producția de heroină a Afganistanului, un element-cheie în finanțarea insurgenților. Printr-o operațiune secretă, a împrăștiat miliarde de semințe de mac modificate, cu conținut redus de opiu, în speranța că acestea vor înlocui soiurile folosite pentru fabricarea drogurilor. Operațiunea, foarte costisitoare, a fost un eșec. # Biziday.ro
Informațiile au fost obținute de The Washington Post de la 14 persoane familiarizate cu acțiunea, dar care au vorbit sub protecția anonimatului, fiind o operațiune secretă. Raportul detaliază că operațiunea a durat un deceniu, cel puțin din 2004 până în 2015, având loc în anii războiului din Afganistan (din 2001 până în 2021). Pe parcursul […]
Ieri
14:50
Asociația “Code for Romania” respinge declarația lui Nicușor Dan, conform căreia “ONG-urile nu au resurse pentru a face analize de politici publice”. Arată că a propus planuri concrete de digitalizare ultimilor cinci guverne și președinției. # Biziday.ro
“Code for Romania” a emis un punct de vedere după ce Nicușor Dan a declarat, în conferința de presă de miercuri, că “niciun ONG din țara asta nu are resurse să plătească cinci analiști care să stea un an de zile și să facă analiza asta [de politici publice]. Mediul de afaceri îl are și […]
14:20
Președintele Dan l-a numit pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, în funcția de consilier onorific pentru reziliență. Voiculescu este urmărit de DNA într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid, alături de fostul prim-ministru Florin Cîțu. # Biziday.ro
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea a cinci noi consilieri: Valentin-Sorin Costreie – consilier prezidențial Departamentul Educației și Cercetării; Vlad Ionescu – consilier de stat Departamentul Politică Externă; Mădălina-Gabriela Fătu – consilier de stat Secretariuatul General al Administrației Prezidențiale; Vlad Vasile-Voiculescu – consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană; Șerban Iftime – consilier […]
13:50
Euronews.ro: România va cumpăra aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie Lynx, de la compania germană Rheinmetall. Valoarea acordului este de aproape trei miliarde de euro, iar o parte a producției va avea loc în țară. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute pentru Euronews.ro de către persoane cu informații, în urma întâlnirii de miercuri dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și Armin Papperger, directorul producătorului german de armament. La discuții au luat parte și ministrul Apărării și cel al Economiei. În total, România va cumpăra 298 de mașini de luptă, inițial 246 pe șenile, pentru […]
13:00
Islanda avertizează că se confruntă cu o ”amenințare existențială”, din cauza prăbușirii sistemului de curenți oceanici din Atlantic, pe fondul încălzirii globare. AMOC reglează clima în Europa. # Biziday.ro
Guvernul islandez a desemnat potențiala perturbarea a dinamicii circulației oceanice meridionale din Atlantic, cunoscută sub denumirea Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), drept o preocuparea de securitatea națională și o amenințare existențială. Prin urmare, toate ministerele vor colabora pentru a elabora planuri de reacție și politici de prevenție. Autoritățile evaluează impactul potențial asupra securității energetice, alimentare, infrastructurii […]
11:10
Analiză FT. Dosarul Epstein lărgește ruptura din Partidul Republican american, iar Donald Trump se zbate acum să nu piardă controlul mișcării MAGA. Emailurile defunctului pedofil s-ar putea dovedi pentru președintele american un punct de cotitură, căci o parte a celor mai loiali susținători ai săi cer acum publicarea integrală a dosarului. # Biziday.ro
Financial Times arată că Donald Trump suferise deja un regres semnificativ în percepția publică săptămâna trecută, după alegerile locale de la New York și alte câteva state, care au sugerat că politicile sale îi îndepărtează din susținători și că președintele american se străduiește acum să și-i țină aproape măcar pe cei mai fideli dintre aceștia. […]
10:20
OpenAI anunță un upgrade al modelului GPT-5, care ar trebui să îl facă “mai inteligent și mai plăcut în interacțiune”. În realitate este vorba de două modele, denumite Instant și Thinking, care se asociază automat unei interogări, în funcție de preferințele utilizatorului. # Biziday.ro
Compania descrie pe blogul său GPT‑5.1 Instant ca fiind “cel mai utilizat model al nostru, acum mai cald, mai inteligent, mai bun la a da curs instrucțiunilor tale”. Despre GPT‑5.1 Thinking spune că este “un model avansat de raționare, dar mai ușor de înțeles și mai rapid în sarcinile simple, mai persistent în cele complexe”. […]
09:10
SUA avertizează că China desfășoară “cea mai rapidă acumulare de putere militară din istorie”, inclusiv prin extinderea capacităților nucleare. După Summitul G7, secretarul american de Stat a justificat decizia lui Donald Trump de a relua testarea armelor nucleare, inclusiv a rachetelor purtătoare. În continuare, nu este clar dacă SUA ar urma să testeze explozia unor bombe nucleare. # Biziday.ro
Marco Rubio a explicat că decizia lui Donald Trump de a relua testele nucleare, “inclusiv pe cele de lansare a unor mijloace de livrare” (n.r. – rachete purtătoare), este urmarea acțiunilor altor state. Secretarul american de Stat nu a menționat Rusia în declarația sa, dar a spus despre China că “realizează cea mai rapidă acumulare […]
08:00
Consiliul Local al orașului Los Angeles limitează creșterea chiriilor pentru apartamentele din clădirile vechi. În urma unui vot considerat istoric, proprietarii acestora vor putea majora chiria cu doar 1-4% pe an, în funcție de inflație. Totuși, clădirile construite în ultimii 15 ani sunt exceptate de la regulă. # Biziday.ro
Nu este vorba de o plafonare a chiriilor ci de o limitare a creșterii anuale a acestora. Deja în Los Angeles era în vigoare și până acum o plafonare a creșterii chiriilor de 3%-8% pe an, aplicabilă însă numai imobilelor construite înainte de 1978. Conform noilor reguli, proprietarii vor avea voie să majoreze chiriile cu […]
12 noiembrie 2025
22:30
Analiză a Agenției Internaționale pentru Energie. Cererea mondială de petrol și gaze naturale ar putea crește până în 2050, peste estimările inițiale. Obiectivul climatic de limitare a creșterii temperaturii până la 1,5 grade peste nivelul preindustrial este imposibil de atins. # Biziday.ro
Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat raportul World Energy Outlook despre care spune că reprezintă o analiză pe baza măsurilor pe care statele le aplică acum și nu este o prognoză. Totuși, rezultatele se îndepărtează de previziunile anterioare privind o tranziție rapidă către combustibili prietenoși cu mediul și vine după criticile SUA cu privire […]
21:30
Analiză Politico. Planurile de reînarmare ale Germaniei schimbă echilibrul de putere de zeci de ani în care se află UE. Guvernul german vrea ca cea mai mare parte a contractelor să ajungă la producătorii naționali, în timp ce Franța privește cu vigilență întreg procesul. # Biziday.ro
Politico a realizat o amplă analiză în care surprinde evoluțiile la nivelul continentului, determinate de decizia de reînarmare, pe fondul presiunilor din partea Federației Rusiei și a anunțului Statelor Unite că își vor concentra atenția pe regiunea Indo-Pacifică. Pentru început, publicația arată că, timp de decenii, Uniunea Europeană a funcționat pe baza unei înțelegeri tacite: […]
18:50
Ucraina. Ministrul Energiei a demisionat, pe fondul scandalului de corupție din sectorul energetic al țării. Volodimir Zelenski solicitase destituirea atât a acestuia, cât și a ministrului Justiției, care momentan a fost suspendat. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut miniștrilor Energiei și Justiției să demisioneze, în urma scandalui de corupţie legat de sectorul energetic al țării. Ulterior, Ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk, a anunțat că și-a depus demisia. ”Am înaintat o scrisoare de demisie. Poziția nu a fost niciodată un scop în sine pentru mine”, a spus Grinchuk, care a […]
17:50
SUA. Democrații din Congres au publicat mai multe e-mailuri ale prădătorului sexual Jeffrey Epstein (decedat în 2019), care sugerează că Donald Trump ar fi știut despre activitatea acestuia. În unele dintre ele, afirmă că Trump “bineînțeles că știa despre fete” și că “a petrecut ore întregi la mine acasă” cu una dintre ele. # Biziday.ro
E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff, care a scris patru cărți despre președinția lui Donald Trump, includ conversații în care Epstein afirmă că președintele a petrecut mult timp cu o femeie pe care […]
16:00
BNR avertizează că, în ciuda unor declinuri modeste, inflația va rămâne ridicată în următoarele cel puțin trei trimestre, la niveluri mai mari față de cât anticipase anterior. Arată că scumpirile nu vin doar din energie, ci și din produse și servicii de zi cu zi. Dobânda de referință, menținută la 6,5% pe an. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis, în ședința de astăzi: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an; Menținerea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Parlamentul plafonează procentul perceput drept avans la semnarea promisiunilor de cumpărare a imobilelor și obligă dezvoltatorii să le înscrie în Cartea Funciară. Legea, inițiată după scandalul Nordis, merge la promulgare. # Biziday.ro
În calitate de cameră decizională, Camera Deputaților a votat, cu 301 voturi “pentru”, zero voturi “împotrivă” și zero abțineri, “Legea Nordis”, prin care este limitat avansul plătit de cumpărător la semnarea promisiunii de vânzare/cumpărare a unui imobil. Legea prevede că sumele achitate de cumpărător, privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a […]
13:50
Instanța Supremă propune un acord prin care cere autorităților publice “să nu folosească justiția ca temă de campanie”. Solicită și emiterea unei “poziții comune” conform căreia jalonul din PNRR privind pensiile magistraților a fost îndeplinit. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a propus “un Acord pentru Justiție și Stabilitatea Instituțională”, în condițiile în care, de la ora 16, reprezentanții magistraților și liderii coaliției de guvernare vor avea o întâlnire cu președintele, la Palatul Cotroceni. Acordul are șase puncte esențiale, respectiv: respectarea justiției în statul de drept, încetarea atacului politic asupra […]
13:00
Compozitorul Horia Moculescu a murit la 88 de ani, după mai multe zile de spitalizare la Institutul “Marius Balș” din capitală. # Biziday.ro
Decesul muzicianului a fost anunțat public de Institutul “Matei Balș” la ora 12:30. În mesaj, unitatea medicală arată că “Horia Moculescu este acea personalitate marcată nu numai de talent și pasiune, dar și de o imensă dăruire și implicare în viața artistică de la noi. Descoperitor și modelator de noi talente, cu un aport esențial […]
12:50
Președintele Dan a prezentat noua Strategie Națională de Apărare, care intră în dezbatere publică. Prevede implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției, identifică administrația publică drept vulnerabilitate și introduce conceptul de “independență solidară” – apărarea intereselor, concomitent cu menținerea parteneriatelor. # Biziday.ro
Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, începând cu ora 12, pentru a prezenta elemente din Strategia Națională de Apărare. Documentul este pus, de astăzi, în dezbatere publică, va fi avizat de CSAT pe 24 noiembrie, iar trei zile mai târziu va trimis în parlament. Principalele declarații ale președintelui: Strategia introduce un concept central, […]
11:10
Deputatul Răzvan Ciortea (PSD), fost subprefect al județului Cluj, a fost trimis în judecată de DNA. Este acuzat că a depășit cu 64 km/h limita de viteză pe autostradă și apoi a declarat în scris poliției că nu el se afla la volan. # Biziday.ro
DNA a dispus trimiterea în judecată a lui Răzvan Ciortea în stare de libertate. Acesta este deputat PSD și fost subprefect al județului Cluj. Este acuzat de infracțiunile următoare: participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea […]
10:10
Război în Ucraina. ISW estimează că, foarte probabil, Armata Rusă va reuși să ocupe orașul strategic Pokrovsk, însă va continua să sufere pierderi importante, deoarece se concentrează pe mai multe fronturi simultan și astfel nu are resursele pentru ocuparea rapidă a orașului. Câteva sute de soldați ruși și vehicule au reușit să intre în oraș în ultimele zile, profitând de ceața densă care îngreunează activitatea dronelor ucrainene. # Biziday.ro
Forțele ruse au pătruns în orașul ucrainean Pokrovsk, din regiunea Donețk, și încearcă să-l încercuiască complet, potrivit imaginilor și informațiilor publicate atât de presa rusă, cât și de surse ucrainene. În ultimele zile, rușii au fost filmați intrând în oraș cu motociclete, mașini și alte vehicule, în condiții de vizibilitate foarte redusă din cauza ceții. […]
09:10
Inflația în luna octombrie a fost de 9,8%, aproximativ același nivel ca în septembrie și august, după creșterea TVA. Alimentele s-au scumpit cu +7,8% față de acum un an, deși legumele s-au ieftin. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în octombrie de 9,8%, aproximativ la același nivel cu cel atins în lunile septembrie și august, după creșterea de TVA. Scumpirea medie anuală a alimentelor a fost de +7,6% (în creștere cu +0,5% față de luna precedentă), în timp ce mărfurile nealimentare au fost cu 11% mai scumpe […]
07:50
Procurorii italieni anchetează un ”turism cu lunetişti” în Bosnia, în timpul asediului de patru ani al Sarajevo, în anii 1990. Suspectează că grupuri de italieni și de alte naționalități au plătit soldații sârbi bosniaci să-i ducă pe dealurile din jurul orașului pentru a trage asupra populației. # Biziday.ro
Procurorii din Milano au deschis o anchetă care vizează italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru a călători la Sarajevo ca să ucidă cetățeni în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990. Suspectează că grupuri de italieni și de alte naționalități, așa-numiții ”turiști lunetiști”, au participat la masacru, […]
07:10
Război în Ucraina. Comandatul forțelor ucrainene spune că ”situația este destul de dificilă” în regiunea Zaporojie, unde rușii au reușit să cucerească trei localității în urma luptelor intense. # Biziday.ro
Trupele ucrainene s-au retras din pozițiile din apropierea a cinci așezări din regiunea Zaporijie, a declarat un purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, marți. ”Ne-am retras complet din Uspenivka și Novomykolaivka. Luptele foarte aprige continuă pentru Yablukove și alte trei sau patru locații. Operațiunea defensivă este în desfășurare, iar linia frontului rămâne destul de dinamică”, […]
11 noiembrie 2025
23:30
Fotbal. Cristiano Ronaldo anunță că se va retrage “într-un an sau doi”. Cupa Mondială din 2026 va fi ultima la care participă. # Biziday.ro
Cristiano Ronaldo va avea 41 de ani și cinci luni în iunie 2026, când va începe Cupa Mondială de Fotbal, găzduită de SUA, Canada și Mexic. Pentru atacantul portughez, va fi a șasea ediție la care participă, un record pentru un fotbalist. Ronaldo este cel mai bun marcator la nivel internațional, cu 143 de goluri, […]
22:20
Germania. OpenAI va plăti daune materiale pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce a folosit versurile unor melodii celebre în antrenarea lui ChatGPT. # Biziday.ro
Tribunalul regional din München a dat câștig de cauză societății germane pentru drepturile muzicale GEMA, care a demonstrat că ChatGPT a folosit versuri ale unor artiști populari, fără acordul acestora, pentru a “învăța” din ele. GEMA are circa o sută de mii de membri (compozitori, textieri, editori etc.) și a intentat procesul în urmă cu […]
22:00
Guvernul britanic a respins cererea UE de a aloca până la șapte miliarde de euro, în scopul alăturării la programul SAFE de reînarmare. Dezacordul riscă să afecteze strategia blocului comunitar de a descuraja Rusia. # Biziday.ro
Comisia Europeană a propus ca Marea Britanie să plătească între 4 și 6,5 miliarde de euro, la care s-ar adăuga o taxă administrativă suplimentară de până la 150 – 250 de milioane de euro, potrivit oficialilor chestionați de The Telegraph și Bloomberg. Guvernul condus de Keir Starmer a respins propunerea, considerând sumele “nerezonabile” și mult […]
21:30
Guvernul se pregătește să preia activele Lukoil din România: rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de peste 300 de stații de carburanți. Nu va cere prelungirea termenului în care intră în vigoare sancțiunile SUA. # Biziday.ro
Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil”. Ministrul subliniază […]
20:50
Ucraina. Șapte persoane au fost puse sub acuzare pentru implicarea într-o amplă schemă de corupție, cu prejudiciu de o sută de milioane de dolari. Percepeau comisioane la achizițiile făcute de companiile de stat, în special cele făcute de agenția nucleară. # Biziday.ro
Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că a reținut cinci suspecți și că a identificat alți doi, însă nu le-a dezvăluit identitatea. Cei șapte sunt acuzați că au pus la cale un complot pentru a-și trage comisioane din achizițiile întreprinderilor strategice de stat, în special cele făcute de agenția nucleară Energoatom. Reuters scrie, […]
16:20
O aeronavă de transport a armatei turce, de tip C-130 Hercules, s-a prăbușit aproape de granița Georgiei cu Azerbaidjan. Nu este clar câți membri ai echipajului se aflau la bord. Salvatorii caută posibili supraviețuitori. # Biziday.ro
BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey’s defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025 Ministrul turc al Apărării a anunțat că avionul de transport din Azerbaidjan și trebuia să se întoarcă în Turcia. Locul prăbușirii este în apropiere de municipalitatea Sighnaghi din Georgia, lângă granița cu Azerbaidjanul. […]
15:50
FT: Comisia Europeană va înființa un serviciu de informații, care să faciliteze colectarea și schimbul între statele membre. Va fi format din personal detașat din serviciile naționale de informații. # Biziday.ro
Executivul european a demarat un proces de înființare a unui nou organism de informații, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, “în încercarea de a îmbunătăți folosirea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj”, scrie Financial Times, care citează persoane informate cu aceste planuri. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat doar că “este […]
15:00
Germania. Un bărbat a fost arestat, sub suspiciunea că folosea darknet pentru a lansa apeluri de atacare a politicienilor. Oferea informații despre cum este produs explozibilul și recompense în criptomonede. # Biziday.ro
Bărbatul, sub denumirea de Martin S., în vârstă de 49 de ani, a fost arestat în orașul Dortmund, din vestul Germaniei. Conform procurorilor care se ocupă de acest caz, suspectul a publicat pe darknet informații despre cum poate fi fabricat explozibilul și a solicitat donații în criptomonede care urmau să fie folosite drept recompense pentru […]
14:00
Președintele Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii: “Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran se datorează, în mare măsură, sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme a ostașilor români”. # Biziday.ro
Președintele Dan a transmis, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri, că ziua de 11 noiembrie are o simbolistică deosebită. “În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, […]
13:00
Pakistan. 12 persoane au murit și cel puțin 20 sunt rănite, într-un atac sinucigaș cu bombă în fața unui tribunal din Islamabad, capitala țării. # Biziday.ro
Ministrul de Interne al țării, Mohsin Naqvi, a confirmat că atacatorul plănuia să atace tribunalul, însă nu a reușit să intre, și în schimb a atacat o mașină de poliție parcată în fața instanței. Autoritățile din domeniul sănătății din Pakistan au informat că 12 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma […]
11:50
Vama Română anunță o reducere a posturilor de conducere, de la 68 la 39. Cei care își pierd funcția de șef vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi de vameș vacante la nivel national. # Biziday.ro
”Autoritatea Vamală Română a inițiat un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție”, transmite instituția. Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice. […]
11:30
ANPC a verificat 570 de IFN-uri din țară. A dat peste 240 de amenzi, în valoare de 1,5 milioane de lei. Principalele abateri constatate: dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane percepută nelegal. # Biziday.ro
Inspectorii ANPC au verificat 573 de IFN-uri din toată țara, inclusiv cele organizate sub forma caselor de amanet care acordă credite cu primire de bunuri în gaj. La 326 s-au constatat abateri de la prevederile legale. Protecția Consumatorilor a aplicat 256 amenzi contravenționale, în valoară de aproximativ 1,47 milioane de lei, și 216 avertismente. De […]
10:30
Serviciul rus FSB pretinde că ar fi dejucat o operațiune pregătită de Ucraina și Marea Britanie, ce prevedea deturnarea unui avion rusesc MiG-31 înarmat cu rachete hipersonice Kinjal și redirecționarea sa către baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, “pentru a fi doborât și a provoca astfel NATO”. # Biziday.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că ar fi dejucat o operațiune a serviciilor de informații ucrainene, în colaborare cu cele britanice și cu site-ul de investigații Bellingcat (organizație declarată indezirabilă în Rusia), prin care un MiG-31 rus, înarmat cu rachete hipersonice Kinjal, urma să fie deturnat și dirijat “spre cea mai mare […]
08:50
Nicușor Dan reacționează în cazul scandalului dintre Oana Gheorghiu și CSM: “Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna cererea de urmărire penală. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală”. # Biziday.ro
“A fost o declarație nefericită, iar reacția CSM este exagerată”, a declarat Nicușor Dan, marți dimineață, precizând totodată că nu va semna o cerere de avizare a urmăririi penale pe numele Oanei Gheorghiu. Președintele a subliniat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, argumentând că “nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă […]
07:20
O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii. # Biziday.ro
Ministerul Apărării anunță că o dronă rusească a căzut în localitatea Grindu din județul Tulcea, la aproximativ 5 kilometri de frontieră cu Ucraina. ”Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, […]
