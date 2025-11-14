Încep lucrările la o nouă autostradă de 73 km și 850.000.000 € . Ce orașe va lega și când va fi gata?
Newsweek.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
A fost emis ordinul de începere pentru proiectarea și execuția unei noi autostrăzi de 73 km și 850.0...
Acum 10 minute
15:00
JD Vance a spus că ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028. „Voi vorbi cu Trump” # Newsweek.ro
JD Vance spune că va discuta cu Trump despre o candidatură în 2028 după alegerile intermediare, dar ...
Acum 30 minute
14:50
14:40
Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va fi făcut public pachetul de măsuri bugetare care vizează administraţia # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măs...
Acum o oră
14:30
VIDEO. România ia blindate germane de 3.000.000.000€ cu bani europeni. Unele au puterea de foc a unui tanc # Newsweek.ro
Conform unor surse, Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 298 de mașini de luptă ale infanter...
14:20
50.000 de euro despăgubire plătită unui român, în baza asigurării de călătorie. Ce a pățit turistul # Newsweek.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călător...
Acum 2 ore
14:00
VIDEO Atac masiv rusesc cu 430 drone și 18 rachete asupra Kievului. 4 morți, zeci de răniți, blocuri distruse # Newsweek.ro
Kievul a trăit una dintre cele mai grele nopți din ultima perioadă, după un atac masiv al Rusiei cu ...
14:00
1.700 dosare de pensie pe masa CCR. Dau termene și amână judecata. De ce sunt revoltați pensionarii cu grupe? # Newsweek.ro
Newsweek a scris în această dimineață că sunt peste 16.000 de procese între pensionari și Casa de Pe...
13:50
Cea mai mare companie românească de securitate cibernetică, care sponsorizează Ferrari, dă afară 7% din oameni # Newsweek.ro
Bitdefender, cea mai mare companie românească de securitate cibernetică, cu mii de angajați în Europ...
13:40
Emmanuel Macron urmează să-l primească pe Volodimir Zelenski luni, la Paris. Anunțul Palatului Élysée # Newsweek.ro
Emmanuel Macron urmează să-l primească pe Volodimir Zelenski luni, la Paris. Anunțul Palatului Élysé...
13:30
Bătălia pentru pensiile speciale. Magistrații nu renunță la salariile imense, ignorând criticile ONG-urilor # Newsweek.ro
Magistrații nu renunță sub nicio formă la privilegiile de până acum, chiar dacă ONG-urile au strâns ...
13:20
Rogobete, despre cazul fetiței care a murit la dentist: Există spaţii care nu respectă legislaţia în vigoare # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa ...
13:10
Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Va fi o decizia a coaliției până marți” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu noul proiect privitor la pensiile magistraților. ...
Acum 4 ore
13:00
Eurostat: România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, declin al economiei, în trimestrul trei # Newsweek.ro
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul tr...
12:50
Începe să clatine cel mai mare producător de medicamente din România? I-a scăzut profitul cu 52% # Newsweek.ro
Cel mai mare producător de medicamente din România a raportat venituri totale de 498,2 milioane lei,...
12:40
Colegiul medicilor, noi informații despre cazul fetiței care a murit la dentist. Ce spune despre avize? # Newsweek.ro
Colegiul Medicilor din București a venit cu noi informații în cazul fetiței de 2 ani care a murit în...
12:30
VIDEO Cum arată dronele subacvatice de căutare-salvare cumpărate de pompierii militari cu 5.990.000€ # Newsweek.ro
O companie olandeză a câștigat licitația Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) p...
12:20
De ce au „explodat” prețurile în România în ultimele luni? Explică guvernatorul BNR Mugur Isărescu # Newsweek.ro
În trimestrul 3 din 2025, prețurile au „explodat” la majoritatea produselor și serviciilor în Români...
12:20
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan își reafirmă public susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Pr...
12:10
VIDEO Atac ucrainean la Marea Neagră. Terminalul petrolier Sheskharis, în flăcări. Exporta 2.000.000 barili/zi # Newsweek.ro
Un atac masiv cu drone asupra orașului-port Novorossiysk a provocat un incendiu uriaș la terminalul ...
11:50
Veste proastă de la Consiliul Concurenței, pentru mâna dreaptă a lui Viktor Orban care vrea să preia Napolact # Newsweek.ro
Consiliul Concurenței menționează într-un prim raport de analiză că tranzacția Bonafarm-FrieslandCam...
11:40
Proiectul lui Ciprian Ciucu, "Banca Locală de Alimente", premiat la Madrid. 525 de tone de alimente, salvate # Newsweek.ro
Banca Locală de Alimente Sector 6, proiect inițiat de primarul Ciprian Ciucu, a câștigat trofeul la ...
11:40
Marile magazine din România au investit peste 350.000.000 lei în case automate, dând afară mii de casieri # Newsweek.ro
În ultimii aproape cinci ani, marile magazine din România au investit peste 350.000.000 lei în case ...
11:30
Cristina, mamă singură stabilită în Germania, își face public bugetul lunar pentru a arăta concret c...
11:20
The Economist: Putin își "sapă singur groapa" înfrângerii în Ucraina. Blitzkrieg-ul terorizează orașele Rusiei # Newsweek.ro
Dictatorul Vladimir Putin se află într-un impas strategic profund în războiul împotriva Ucrainei. "M...
11:10
Cum arată planul de 500.000.000.000€ al UE prin care ajungem în 8 ore din București la Viena, cu trenul? HARTA # Newsweek.ro
Viteza medie de circulație cu trenul de călători în România este de 55 km/ oră. Lucrurile s-ar putea...
Acum 6 ore
11:00
Mama fetiței care a murit la o clinică de stomatologie din București face acuzații: „Mi-au spus târziu” # Newsweek.ro
Mama fetiței de 2 ani care a murit la o clinică de stomatologie din București după ce a fost anestez...
10:50
Poliția a oprit traficul într-o intersecție din Sibiu după ce un șofer a sunat la 112 și a anunțat c...
10:40
Copil de 2 ani, mort la dentist. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la cabinetul stomatologic # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica stomatologică unde u...
10:30
VIDEO Lucrările pe ciotul de 9,8 km și 300.000.000 € al celei mai așteptate autostrăzi, la 83%. Gata în 2026? # Newsweek.ro
Lucrările pe ciotul de 9,8 km și 300.000.000 € al celei mai așteptate autostrăzi, care include tunel...
10:20
O femeie credea că are păduchi. Până la urmă și-a învins rușinea și a mers la medic. Ce avea de fapt? # Newsweek.ro
O femeie a crezut că are păduchi. După ce s-a tratat o vreme cu produse specializate pentru astfel d...
10:00
Postul TV care transmite Bosnia - România pentru Campionatul Mondial. de la Ce oră e meciul? # Newsweek.ro
Romîânia joacă meciul decisiv pentru Campionatul Mondial în ziua de sâmbătă. Știm postul TV care tra...
10:00
Cel mai înalt brad de Crăciun din lume. Are 45 m înălțime și e „construit” din 1.300 de molizi. Unde se află? # Newsweek.ro
Ți-ai dorit vreodată să privești din vârful celui mai mare brad de Crăciun din lume? Are 45 de metri...
09:50
Tragedie cumplită în SUA. Un copil de 2 ani, mort după o eroare medicală. O zecimală ștearsă i-a fost fatală # Newsweek.ro
Tragedie fără margini în SUA, după ce un băiețel de doi ani a murit după ce ar fi primit o doză de p...
09:30
Cseke Attila cere asumarea Guvernului pentru reforma care taie 13.000 de posturi locale: „Eficientizăm statul” # Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că reforma administrației centrale și locale trebuie ad...
09:20
Fost judecător CCR Lăzăroiu: Pensie specială de 10.000€, deși ultimul salariu i-a fost 5.300€. Cum e posibil? # Newsweek.ro
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu are o pensie specială de 10.000€ și este contra tăierii pensiilo...
09:10
Premierul Ilie Bolojan spune că sancțiunile extinse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil pot bloca...
Acum 8 ore
09:00
Cum îți poți schimba buletinul dacă stai în străinătate, fără să vii în țară? De ce acte ai nevoie # Newsweek.ro
Românii aflați în străinătate își pot reînnoi cartea de identitate fără să revină în țară, printr-o ...
08:50
Franța s-a calificat la CM 2026. Ronaldo, eliminat în eșecul din Irlanda, complică drumul Portugaliei # Newsweek.ro
Franța s-a calificat matematic la Cupa Mondială 2026 după o victorie categorică cu Ucraina, 4-0, pe ...
08:40
Primăria Capitalei: Peste jumătate din poluarea din București vine din locuințe. Un nou plan climatic va reduc # Newsweek.ro
Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din ...
08:30
Expert: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din Germania. „Un avertisment pentru Putin” # Newsweek.ro
Expert militar vine cu o ipoteză: SUA ar putea reloca arme nucleare în România și Polonia din German...
08:20
BERD dă un împrumut de 22,3 milioane euro pentru Power One, în sprijinul sectorului energetic ucrainean # Newsweek.ro
BERD acordă un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power One, parte a unui pachet ...
08:10
Avertizare pentru şoferi: ceaţă puternică reduce vizibilitatea sub 200 de metri în 17 judeţe # Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub...
08:00
Fetiță de doi ani moartă după o intervenție dentară. Colegiul Stomatologilor: „Sprijinim ancheta” # Newsweek.ro
Tragedie la o clinică stomatologică din Sectorul 3, București. O fetiță de aproape doi ani a murit j...
07:50
Salariul în Bulgaria a crecut cu 140€. În România, doar cu 10€. Inflația a topit 100€ din venitul românilor # Newsweek.ro
Vecinii de la sud de Dunăere au anunțat cifre bune. Salariu în Bulgaria a crescut cu 210€. În Români...
07:50
Bolojan: Măsurile de corecție au redus în octombrie cheltuielile de personal cu 500 de milioane de lei # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o s...
07:40
VIDEO Ucraina folosește primul „zid de drone”, din Franța. Un câmp zburător de mine ce distruge bombele Rusiei # Newsweek.ro
Ucraina desfășoară primul „zid de drone” din lume, un sistem de apărare aeriană dezvoltat de compani...
07:30
Visezi să devii magician certificat? Cum obții o diplomă acreditată în magie în România și cât costă # Newsweek.ro
În România, o universitate oferă un curs unic, care îmbină istoria și magia, oferind o diplomă acred...
07:20
Oprirea rafinăriei Lukoil Petrotel va duce la scumpiri mari la benzină şi motorină. Ce sume putem estima? # Newsweek.ro
Oprirea rafinăriei ploieştene Lukoil Petrotel Teleajen va duce la scumpiri mari la benzina şi motori...
Acum 12 ore
07:00
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți de trecut # Newsweek.ro
Horoscop 15 noiembrie. Luna în Balanță aduce o dimineață complicată Scorpionilor. Leii sunt bântuiți...
06:20
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă? # Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari își caută dreptatea în instanță pentru a putea primi sumele restante pentru...
