Verizon declanșează cel mai mare val de concedieri din istoria sa
Profit.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa.
• • •
Acum 10 minute
15:00
Circulația trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București va fi modificată în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, intervalul orar 00:20-4:20, în urma unor lucrări programate la instalațiile electrice din zona București Nord-Pajura, informează CFR SA.
15:00
Cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru unui turist asigurat a fost de 50.000 euro # Profit.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).
Acum 30 minute
14:50
14:50
Cel mai nou vârf de gamă OnePlus este acum disponibil în majoritatea piețelor din lume, fiind vândut în Uniunea Europeană cu prețuri care încep de la 950 de euro.
14:50
Mugur Isărescu susține că economia României cel mai probabil nu va înregistra două trimestre consecutive de creștere negativă, fapt care ar însemna intrarea în recesiune, dar chiar și într-un asemenea scenariu pentru întreg anul evoluția va fi una pozitivă, de aproximativ 1%.
14:40
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa, ca parte a unui efort amplu de reducere a costurilor, menit să îmbunătățească eficiența și să abordeze încetinirea creșterii afacerilor sale wireless și de internet de acasă, potrivit unui raport WSJ.
Acum o oră
14:30
ULTIMA ORĂ Bolojan a găsit 50 de companii de stat care nu respectă procedurile de selectare a conducerii: Companiile care sunt o ”gaură neagră” vor fi lichidate - finalizăm lista # Profit.ro
14:20
Clifford Chance Badea a asistat băncile implicate în legătură obligațiunile de 600 milioane de euro lansate de DIGI România # Profit.ro
O echipă multidisciplinară din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 600 milioane de euro lansată de DIGI România și listată pe bursa Euronext Dublin.
14:20
Bolojan a găsit 50 de companii de stat care nu respectă procedurile de selectare a conducerii: Companiile care sunt o ”gaură neagră” vor fi lichidate - finalizăm lista # Profit.ro
Acum 2 ore
14:00
Când împarți mașina cu partenerul sau vrei să alternezi între telefonul personal și cel de serviciu, Android Auto îți permite să păstrezi ambele dispozitive configurate și să alegi ce folosești pentru apeluri sau redare audio.
13:50
Președintele Consiliului de Administrație al BBC, Samir Shah, i-a trimis lui Donald Trump o „scrisoare personală” în care își cere scuze, dar respinge acuzațiile de defăimare și plata unor compensații, după difuzarea unui documentar având un montaj înșelător cu discursul președintelui american rostit la 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au atacat Congresul, a anunțat joi seara BBC.
13:30
VIDEO Isărescu nu crede că va mai crește TVA-ul anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro # Profit.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației, oferind explicații detaliate despre evoluția prețurilor, efectele majorării TVA și perspectivele economice pentru 2026.
13:20
Muncitorii aflați în grevă la facilitățile Boeing Defense din zona St. Louis au votat pentru aprobarea celei mai recente oferte de contract a companiei, au anunțat reprezentanții sindicali.
13:10
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0847 lei, de la 5,0839 lei, înregistrat joi
13:10
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.
Acum 4 ore
13:00
Șantierul Naval Orșova, societate care în octombrie a anunțat că a semnat un contract de 4 milioane euro pentru construcția unei nave fluviale, raportează pentru primele 9 luni o cifră de afaceri de 73,68 milioane lei, în creștere cu 2,04% față de cea de 72,20 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
13:00
MOL, Hellenic Petroleum și fondul de investiții Carlyle, interesate să preia activele Lukoil din România # Profit.ro
Companiile MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum din Grecia și fondul american de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil din România.
13:00
13:00
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare.
12:50
ANUNȚ METEO - Temperaturi mai ridicate decât cele specifice, dar scad ulterior. Vremea până la începutul lunii decembrie # Profit.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
12:50
Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat în trimestrul al treilea o evoluție peste așteptările economiștilor consultați de Bloomberg.
12:50
Iohannis - în prag de a avea sechestru pe casă pentru datoria de 4,7 milioane lei către ANAF # Profit.ro
ANAF va deschide saptămâna următoare procesul în instanță pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, urmând să solicite instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
12:30
România - pas spre primele cartiere private. „Nimeni n-o să-și mai permită să ia un credit de la bancă. La fel este la Cracovia și Budapesta!” # Profit.ro
România se numără printre țările din Europa cu cei mai mulți proprietari de locuințe, dar lucrurile se schimbă.
12:30
Compania Romcarbon, lider în piața românească a reciclărilor de mase plastice, raportează pentru primele 3 trimestre din 2025 un rezultat pretaxare EBITDA individual de 5,59 milioane lei, în creștere cu 130,51% față de 2,13 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
12:20
Revolut ttransmite clienților o serie de informații cu privire la fraude prin apelul telefonic exclusiv în aplicație.
12:10
Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Național de Statistică, unul dintre ultimele seturi de date economice publicate înaintea bugetului de toamnă, relatează CNBC.
12:00
PSD îl amenință pe Bolojan că nu va mai susține nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică - în special, creditul fiscal # Profit.ro
PSD insistă pentru implementarea programului său pentru stimularea activităților economice și amenință că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal.
12:00
Consiliul Concurenței și Guvernul lucrează la o ''raționalizare'' a regulilor privind controlul investitorilor străini, astfel încât să ne concentrăm pe acele operațiuni ce ridică probleme de securitate națională și să trecem mai ușor sau eventual să nu mai trebuiască aprobate operațiunile care sunt de rutină, neproblematice, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, la o conferință de specialitate.
11:50
Operatorul român de telecomunicații Digi transmite că, în conformitate cu strategia să de a continuă îmbunătățirea structurii de capital și a poziției de finanțare pe termen lung a filialelor sale, explorează în prezent o oferta publică inițială („Oferta Publică Inițială) pentru un pachet minoritar de acțiuni al DIGI Spain.
11:40
Cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susține Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât și de concurența puternică din partea lanțurilor de magazine cu preț redus.
11:40
Retailerul german Lidl va ridica cel mai mare supermarket al său din România.
11:40
La ediția aniversară, publicul este să invitat la un regal de muzică veche, susținut de artiști din Europa, și să descopere un program special dedicat patrimoniului sonor universal.
11:40
OpenAI a început să testeze o funcție care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei și cu ChatGPT.
11:30
România nu este în recesiune, dar economia respiră greu și dă primele semne de oboseală, a declarat Flavius Jakubowicz, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), el menționând că scăderea de 0,2% din trimestru III 2025 nu reprezintă un pericol imediat, dar este un avertisment pe care nu avem voie să îl ignorăm.
11:30
IAR își majorează substanțial profitul net la 9 luni. Producătorul de elicoptere schimbă structura datoriilor lungind maturitățile # Profit.ro
IAR Brașov a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 310,90 milioane lei, cu 5,83% mai mare decât cea de 293,77 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
11:30
Banca Națională a României lansează, în circuitul numismatic, o nouă monedă, din tombac cuprat.
11:20
PREMIERĂ VIDEO Ford va produce la Craiova primele mașini cu conducere autonomă "made in România" # Profit.ro
Tehnologia Ford BlueCruise care permite conducerea hands-free (fără mâini) pe autostradă va echipa și modelele produse de Ford Otosan în România. În 2025, uzina Ford Otosan din Craiova a devenit primul producător de automobile complet electrice din România
11:20
ULTIMA ORĂ Conpet Ploiești avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de SUA # Profit.ro
Compania românească de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, avertizează că există riscul să nu mai poată lucra cu rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil, din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Marile lanțuri de retail au investit în ultimii aproape cinci ani atât în extinderea rețelei de magazine, dar mai ales în dotarea acestor magazine cu unități self-service, valoarea totală a investițiilor pentru astfel de dotări depășind 350 de milioane de lei, aproape o treime din această sumă fiind consemnată în 2024, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenței.
11:10
DECIZIE LISTA Guvernul salvează cu sute de milioane de lei de la buget proiecte PNRR suspendate pe energie regenerabilă, hidrogen verde și fabricare de panouri fotovoltaice # Profit.ro
Guvernul a aprobat continuarea unui număr de 9 contracte de finanțare PNRR, în prezent suspendate ca urmare a aplicării legislației austerității, pentru 7 proiecte de capacități de producție de energie regenerabilă (de peste 161 MW în total), 1 proiect de ridicare a unei instalații de producție de hidrogen verde (de 5,99 MWh2out) și 1 proiect de construire a unei fabrici de panouri fotovoltaice (cu capacitate de 1.500 MWh pe an).
Acum 6 ore
11:00
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței.
11:00
ULTIMA ORĂ Romgaz confirmă amânarea de către partenerul Lukoil a forajului în perimetrul Trident din Marea Neagră # Profit.ro
Lukoil a amânat încă o dată forajul în perimetrul Trident, în care este partener cu Romgaz, probabil și ca urmare a incertitudinilor și problemelor cu care se confruntă companiile care administrează activele sale din străinătate.
11:00
Modelul Ford Puma - atât în versiunea cu sistem de propulsie cu ardere internă, cât și în cea complet electrică - va avea în dotare BlueCruise.
10:50
Austriecii de la PORR dau în România o nouă lecție: Sute de muncitori aduși pe șantier VIDEO&FOTO # Profit.ro
Constructorul austriac PORR a adus 550 de muncitori și 170 utilaje la Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Curtea de Argeș - Tigveni), iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%, anunță autoritățile.
10:40
Furnizorul de soluții de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești IT la nivel internațional și cel mai mare producător local de software, controlat de familia de antreprenori Florin și Măriuca Talpeș, va concedia aproximativ 7% din cei aproape 2.070 de angajați la nivel global.
10:30
Statistica oficială a calculat o micșorare a PIB de -0,2%, între iulie și septembrie, față de trimestrul anterior, dar a corectat ușor și creșterea anunțată anterior pentru Trimestrul II.
10:30
Egalitate sau Transparență? Cum schimbă Directiva Europeană privind Transparența Salarială regulile jocului în 2026 # Profit.ro
Ați auzit deja vestea? Începând cu iunie 2026, locurile de muncă din România vor cunoaște o schimbare fundamentală.
10:30
STOICA & ASOCIAȚII a câștigat trei premii la Romanian Legal Awards, inclusiv marele trofeu – „Firma de avocatură a anului” # Profit.ro
În cadrul galei „Romanian Legal Awards”, societatea de avocați STOICA & ASOCIAȚII a obținut trei distincții, într-un an cu o semnificație specială: celebrarea a 30 de ani de la fondarea firmei.
