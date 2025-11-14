Bătut fără motiv în plină stradă. Agresorul a fost dus în Arest de către polițiștii brașoveni
BizBrasov.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Zărnești au deschis un dosar penal și au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din comuna Vulcan, suspectat de comiterea infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Sesizarea a fost făcută la data de 11 noiembrie, când un bărbat a anunțat poliția că, cu două zile [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
14:50
Excelență culinară la Kronwell Brașov Hotel: Echipa condusă de Chef Vasilică Bejenaru duce gastronomia românească pe scena mondială # BizBrasov.ro
Hotelul Kronwell Brașov, brand emblematic al portofoliului Kronwell Group, reconfirmă statutul său de destinație premiată în ospitalitatea românească prin performanțele excepționale ale echipei sale culinare conduse de Executive Chef Vasilică Bejenaru și prin lansarea unor experiențe gastronomice curatorial concepute pentru sezonul de sărbători. Sub semnătura Chef-ului Bejenaru — medaliat cu argint și bronz la IKA [...]
14:50
Bătut fără motiv în plină stradă. Agresorul a fost dus în Arest de către polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Zărnești au deschis un dosar penal și au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din comuna Vulcan, suspectat de comiterea infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”. Sesizarea a fost făcută la data de 11 noiembrie, când un bărbat a anunțat poliția că, cu două zile [...]
Acum o oră
14:20
De la percheziții la arestare: 30 de zile de arest pentru brașoveanul prins că a făcut contrabandă cu țigări # BizBrasov.ro
În urma perchezițiilor desfășurate miercuri de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, și în contextul în care au fost ridicate cantități importante de țigări suspectate a proveni din activități ilicite, autoritățile revin cu noi [...]
14:10
VIDEO Șoferii vitezomani, „fotografiați” de radare: Polițiștii brașoveni au aplicat 200 de amenzi și au reținut 15 permise de conducere, în doar o zi # BizBrasov.ro
50 de polițiști brașoveni au monitorizat traficul rutier cu 35 de radare, pe întreg județul Brașov. „Cu ocazia desfășurării acestei acțiuni, pentru neregulile constatate, polițiștii brașoveni au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. 181 dintre aceste abateri constatate și pentru care polițiștii au aplicat sancțiunea corespunzătoare, au [...]
Acum 2 ore
13:50
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită prin telefon de o falsă angajată a unei bănci: A fost ghidată să transfere 46.000 de lei într-un „cont de siguranță” # BizBrasov.ro
O femeie de 53 de ani a sesizat Poliția din Sfântu Gheorghe, anunțând că a fost victima unei fraude. Din primele verificări a reieșit că, în aceeași zi, aceasta a fost apelată telefonic de o femeie care s-a prezentat în mod fals ca angajat al unui departament „Antifraudă” al unei bănci cunoscute. „Apelanta i-a spus [...]
13:50
Scumpiri nejustificate la carburanți. Concurența se așteaptă ca prețurile să revină la cele de dinaintea sancțiunilor aplicate Lukoil # BizBrasov.ro
Carburanții continuă să se scumpească: motorina a sărit de pragul de 8 lei pe litru, iar benzina a depășit 7,5 lei. Ministrul Energiei spune că scumpirile nu sunt justificate și avertizează că majorările artificiale de preț vor fi sancționate. Consiliului Concurenței să investigheze operatorii care au profitat de criza Lukoil. Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, [...]
13:30
Brașovenii și turiștii sunt așteptați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vineri, 14 noiembrie, de la ora 19.00, publicul este invitat în Sala Mare unde se va juca piesa „Bădăranii” de Carlo Goldoni. O comedie clasică de Carlo Goldoni ce se desfășoară în Veneția secolului al XVIII-lea. Doi negustori plănuiesc să-și căsătorească copiii fără ca aceștia să [...]
13:20
Premierul Bolojan revine cu proiectul de reformă a pensiilor speciale: Ceea ce am propus este just, corect față de magistrați # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că proiectul pentru reforma pensiilor magistraţilor va fi depus, din nou, „în prima parte a săptămânii” viitoare. Într-un interviu acordat Europa Liberă, el a spus că se va vorbi în coaliţie pentru ca pragul pensiei să nu depăşească 70% din salariu. „Până la sfârșitul acestei luni trebuie să trimitem cererea [...]
13:10
Avocat trimis în judecată la Brașov: acuzat că a pus mâna pe un teren prin „manevre” în executarea silită # BizBrasov.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a unui avocat din Baroul București, cu sediu secundar la Brașov, acuzat de participație improprie la abuz în serviciu în formă continuată, pe parcursul a nouă acte materiale. Dosarul a fost înaintat spre judecare Curții de Apel Brașov. Potrivit rechizitoriului, ancheta vizează [...]
Acum 4 ore
12:30
Perversul din autobuz: Un bărbat de 58 de ani obținea satisfacție sexuală atingând coapsele călătoarelor # BizBrasov.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat în vârstă de 58 de ani, care a dobândit calitatea de inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiunii de agresiune sexuală. Potrivit procurorilor, în cursul lunii februarie 2025, după ce s-a așezat lângă o persoană de sex feminin, [...]
12:30
IAR Brașov a realizat în primele 9 luni venituri totale din exploatare de 271,20 milioane lei, în scădere cu 5,14% față de cele de 308,36 milioane lei din exercițiului financiar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare s-au redus cu 6,27%, la 271,20 milioane lei, de la 290,85 milioane lei. Profitul net [...]
12:20
Povestea impresionantă a unei familii din Brașov care și-a dorit dintotdeauna copii, dar visul a fost amânat, din cauza problemelor de fertilitate: Elena a aflat că este însărcinată imediat după ce și-a cunoscut fiul adoptiv # BizBrasov.ro
Elena și Zsolt Ivacion (36, respectiv 46 de ani) din Brașov și-au dorit dintotdeauna doi copii, însă problemele de fertilitate au făcut ca împlinirea visului lor să se tot amâne. Până când, în toamna anului 2021, și-au spus că nu mai pot aștepta și au demarat procedurile de adopție. La o zi după ce l-au [...]
11:50
VIDEO „Război de imagine” la nivelul Consiliului Local: Unii cu populismul, care așteaptă aplauze, alții cu faptele/ Cazul terenurilor de sport abandonate de lângă Sala Sporturilor # BizBrasov.ro
Dincolo de circul din ședințele Consiliului Local Brașov, care a devenit deja o tradiție, „războiul” între putere și opoziție continuă acerb și în sfera virtuală, unde unii aleși încearcă să posteze în persoane deosebit de implicate în viața comunității care se luptă cu administrația municipiului pentru a răspunde nevoilor cetățenilor de rând. Din nefericire, „implicările” [...]
11:30
Senatorul Marius-Alexandru Dunca, vicepreședinte PSD: „România are nevoie de măsuri care stimulează economia, nu de austeritate” # BizBrasov.ro
Partidul Social Democrat (PSD) își reafirmă angajamentul ferm pentru implementarea Programului de stimulare a activităților economice, un set de măsuri esențial pentru revitalizarea industriei românești și pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat, fără costuri suplimentare pentru Guvern. Vicepreședintele PSD, senatorul Marius-Alexandru Dunca subliniază că acest program reprezintă singura alternativă coerentă la politicile de austeritate [...]
11:20
Care este stadiul lucrărilor de renovare energetică a clădirilor de la Zărnești și Codlea: Ambele proiecte sunt finanțate cu fonduri europene și din bugetul județean # BizBrasov.ro
Conducerea Consiliului Județean Brașov a verificat stadiul implementării obiectivelor de eficientizare energetică a clădirilor din domeniul sanitar şi social, realizate cu fonduri PNRR pe componenta „Valul Renovării”. Împreună cu constructorii şi membrii echipelor de implementare, reprezentanții Consiliului Județean Brașov au analizat la faţa locului renovarea energetică a Secției exterioare Zărnești din cadrul Spitalului de Psihiatrie [...]
Acum 6 ore
10:50
Brașovul, prins în planurile Guvernului: 11 proiecte majore intră pe lista bugetului 2026 # BizBrasov.ro
Guvernul României a analizat în ședința de joi, 13 noiembrie, un memorandum prin care stabilește proiectele prioritare ce urmează să fie incluse în bugetul național pe anul 2026. Documentul cuprinde 178 de investiții publice majore, dintre care 30 sunt proiecte noi, iar 148 sunt în derulare, aflate în diferite stadii de implementare. Un detaliu relevant [...]
10:30
Vulturul sur, o specie dispărută din fauna țării noastre de peste 70 de ani, va fi reintrodus în Munții Făgăraș. Primele exemplare vor fi aduse din Spania # BizBrasov.ro
Vulturul sur revine în România. Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu ING Bank România și un consorțiu format din comunele Lerești, Rucăr și Valea Mare Pravăț, alături de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, face un pas major în refacerea biodiversității din Munții Făgăraș și pregătește reintroducerea vulturului sur (Gyps fulvus), o specie dispărută [...]
09:10
De frica scumpirilor de la final de an, mulți își rezervă deja porcul. La cât se negociază kilogramul în viu # BizBrasov.ro
Într-un an extrem de dificil din punct de vedere financiar se anunţă sărbători cel puţin la fel de grele. Sunt români care au început deja să se intereseze de carne de porc, astfel încât să respecte cât de cât tradiţiile. La micii crescători se observă deja un fenomen: cumpărătorii plătesc deja porcul parţial sau dau [...]
Acum 8 ore
09:00
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice ale țării. Precipitațiile vor fi abundente în zonele vestice și nordice, potrivit prognozei Administrației de Meteorologie. Prognoza meteo: Săptămâna 17 – 24 noiembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Va fi [...]
Acum 12 ore
06:30
EXCLUSIV Biz Brașov: Un prinț din Malaiezia s-a îndrăgostit de Brașov, unde a aterizat cu un zbor privat de lux. Este a treia oară când vine la poalele Tâmpei # BizBrasov.ro
Un prinț din Malaiezia s-a îndrăgostit de Brașov. Odată cu deschiderea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav, a fost deschisă calea unor persoane importante din lume de a ajunge la poalele Tâmpei fără să stea ore lungi în trafic, după o aterizare la București, Cluj sau Sibiu. Printre cei care au ajuns la Brașov cu avionul se [...]
05:50
S-a terminat cu parcarea „gratis” din centrul Brașovului. Parcarea „funcționarilor”, cu plată în anumite intervale # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a găsit o soluție pentru a exploata parcările din jurul instituției, care sunt rezervate funcționarilor, dar unde, după terminarea orelor de program și în weekend-uri se putea staționa „la liber”. Astfel, dacă proiectul de a bloca cu bariere perimetrul din jurul Primăriei și a-i taxa pe cei care staționează nu a putut fi [...]
05:40
Compania Apa Brașov intenționează să încheie un acord-cadru în vederea asigurării pazei mai multor obiective pe care le administrează. Valoarea totală a acestor servicii, pentru o perioadă de doi ani, este de 4.643.100 lei, fără TVA. Conform anunţului de licitaţie, contractul va fi împărțit în două loturi, în funcție de obiectivele ce vor fi păzite. [...]
05:40
Aeroportul Internaţional Braşov (Ghimbav) a achiziționat noi sisteme anti-păsări, în valoare de 139.117,90 lei fără TVA. De această dată, în vederea protejării zonei aeroportuare de intruziunile păsărilor, au fost achiziționate plase speciale. În total, vor fi instalate plase pe o suprafață de peste 2.000 mp, la care se adaugă și benzi cu suport și țepi. [...]
05:10
9 locaţii de vis pe care ar trebui să le vizitezi în Transilvania toamna. Una dintre ele e în județul Brașov # BizBrasov.ro
Toamna este cel mai bun moment pentru a explora Transilvania – culorile calde, aerul curat şi liniştea naturii transformă această regiune într-un peisaj de poveste. Dacă vrei să descoperi locuri autentice, departe de agitaţia oraşelor, iată nouă locaţii spectaculoase care îţi vor tăia respiraţia în acest anotimp. 1. Castelul Corvinilor (Hunedoara) Una dintre cele mai [...]
05:00
Un sfat pentru a menține căldura în casă cu cheltuieli reduse. Ce trebuie făcut zilnic la ora 17.30, iarna # BizBrasov.ro
Sfaturi pentru o factură mai mică la energia termică. Odată cu sosirea sezonului rece, mulți români se grăbesc să crească temperatura în locuințe, fără să se gândească la facturile care vor urma. Experții în eficiență energetică oferă însă o soluție simplă și gratuită pentru a menține căldura în interior, potrivit Selectra. Trucul constă în tragerea [...]
05:00
Brașovul este recunoscut și datorită Străzii Sforii, aflată între străzile Cerbului și Poarta Schei, având aproximativ 80 m lungime și lățime de până la 1,35m. Strada Sforii este cea de-a treia cea mai îngustă stradă a Europei. Aceasta a fost restaurată în anul 2003 pentru a arăta exact ca acum 100 de ani. De-a lungul timpului, [...]
04:10
Mulți proprietari aleg să-și închirieze locuința fără un contract semnat, din dorința de a evita birocrația. Legea nu interzice închirierea pe baza unui acord verbal, însă riscurile sunt mai mari. Închirierea unei locuințe fără un contract scris este o practică comună pe piața din România. La prima vedere, pare o soluție simplă pentru ambele părți: [...]
02:20
Aflată în degringoladă de două luni, organizația județeană a liberalilor brașoveni s-a întrunit azi să aleagă noi șefi, după ce liderii din ultimii ani au fost puși fie în stare de arest, fie de control judiciar. În urma dezbaterilor, primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, a fost propus prim-vicepreședinte, în locul lui Liviu Cocoș, cel care a [...]
Acum 24 ore
20:40
Scandalul între noul manager al Spitalului Județean Brașov, dr. Dan Grigorescu și fostul director medical al unității, dr. Florin Orțan, stins (deocamdată) de ministrul sănătății # BizBrasov.ro
Un scandal „monstru” între actuali și foști șefi ai Spitalului Clinic Județean de Urgență a izbucnit ieri, pe rețelele sociale și în comunicate emise de unitatea medicală. Fostul director medical al SCJUBv, medicul cardiolog Florin Orțan, care a demisionat din poziția de director în momentul în care medicul Dan Grigorescu a devenit manager al unității [...]
20:20
Aflată în degringoladă de două luni, organizația județeană a liberalilor brașoveni s-a întrunit azi să aleagă noi șefi, după ce liderii din ultimii ani au fost puși fie în stare de arest, fie de control judiciar. În urma dezbaterilor, primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, a fost propus prim-vicepreședinte, în locul lui Liviu Cocoș, cel care a [...]
20:10
Mai multe linii de transport vor fi suspendate și deviate, sâmbătă dimineață, cu ocazia Crosului 15 Noiembrie. Vezi aici cum se va adapta programul de transport # BizBrasov.ro
Mai multe linii de transport vor fi suspendate și deviate, sâmbătă dimineață, cu ocazia Crosului 15 Noiembrie. Vezi aici cum se va adapta programul de transport
19:30
O fată din Predeal, căutată cu disperare, după ce a plecat de la școală, dar nu a mai ajuns acasă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea minorei NEACȘU REBECA-ELENA, în vârstă de 14 ani, care, nu a mai revenit la domiciliul, din localitatea Predeal, județul Brașov, după ce, azi-dimineață, a plecat de la șocală, dar nu a mai ajuns acasă. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, păr șaten, [...]
18:20
Președintele Nicușor Dan a numit-o consilier la Cotroceni pe Mădălina Fătu, soția unui preot, fost coleg de școală la Făgăraș # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi, mai mulți consilieri, printre care și Mădălina-Gabriela Fătu în postul de consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Aceasta a fost până acum consilier parlamentar și este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei, care a fost, potrivit surselor G4Media, coleg de școală cu Nicușor [...]
18:10
A reușit ce părea imposibil: O pacientă cu cancer în stadiu avansat a învins Statul român, care este acum obligat să-i plătească femeii tratamentul de peste 17.000 de lei lunar # BizBrasov.ro
O pacientă cu cancer în stadiu avansat a reușit ceea ce părea imposibil: A obligat statul român, în Instanță, să-i plătească tratamentul vital de 17.300 lei pe lună. Curtea de Apel Alba Iulia a decis că neadministrarea medicamentului ar însemna „pericol iminent pentru viață” și a stabilit că dreptul la viață nu poate fi blocat [...]
17:50
Legea care prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice a fost promulgată, astăzi, de președintele Nicușor Dan. Asigurarea RCA va fi obligatorie pentru două categorii de trotinete și biciclete electrice, a explicat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, la Antena 3 CNN. Este vorba despre vehiculele care pot atinge o viteză de [...]
16:00
Literele de pe Tâmpa vor fi iluminate în albastru, pentru a marca Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetului # BizBrasov.ro
Literele de pe Tâmpa vor fi mâine iluminate în albastru, la solicitarea Lions Club Brașov, pentru a marca Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetului. Aceasta a fost declarată în 14 noiembrie, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. Pentru a-si sarbatori comunitatea, de-a lungul anilor, la nivel international Lions [...]
15:40
Urmăriți internațional, prinși la Brașov. Pentru infracțiunile comise în Italia și Germania, cei doi ar putea fi extrădați # BizBrasov.ro
Infractori căutați în Italia și Germania, prinși la Brașov. Ieri în jurul orelor 13.30, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, în baza unor activități operative specifice pe care le-au desfășurat, au identificat un bărbat de 46 de ani, din municipiul Brașov, pe numele căruia autoritățile judiciare din Italia au emis două mandate europene [...]
15:40
Un bărbat căzut pe stradă, fără semne vitale, salvat de o patrulă de jandarmi, care l-a resuscitat până la sosirea ambulanței # BizBrasov.ro
În timpul unei acțiuni de patrulare în municipiul Brașov, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Brașov au fost sesizați de un cetățean cu privire la o persoană căzută pe trotuar, în spațiul public. La sosirea echipajului, cetățeanul care a semnalat situația era deja în legătură cu operatorii numărului unic de urgență 112. Jandarmii au [...]
15:20
Brașoveanul care amenajează un hotel într-un avion a mai cumpărat o aeronavă. Prețul de pornire: aproape 240.000 de euro # BizBrasov.ro
Antreprenorul brașovean cel care va construi un hotel în avion în Râșnov, a mai cumpărat o aeronavă, au anunțat reprezentanții azitis.com, platformă de licitații pentru active în distress. „Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov care [...]
15:20
Beat la volan prin Brașov, a atras atenția polițiștilor pentru că vorbea la telefon. Bărbatul a refuzat recoltarea de probe biologice # BizBrasov.ro
Un echipaj de poliție a efectuat semnal de oprire, pentru control, conducătorului unui autovehicul, după ce l-a observat circulând în timp ce utiliza telefonul mobil fără sistemul „mâini libere”, pe o stradă din Brașov. „În cadrul controlului, polițiștii au observat la bărbatul de 56 de ani indicii ale consumului de alcool, astfel că a fost [...]
15:20
La Liceul „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe, orele de curs au un participant special: Mișu, un motan cu blana tărcată care a devenit, în doar doi ani, mascota neoficială a școlii. A apărut într-o zi în curtea liceului și, de atunci, nu a mai plecat. Îndrăgit de elevi și profesori deopotrivă, Mișu se plimbă nestingherit [...]
15:10
Brașoveanul Alexandru Gafița, care amenajează un hotel într-un avion, a mai cumpărat o aeronavă. Prețul unui Boeing fără motor – 45.000 de euro # BizBrasov.ro
Antreprenorul Alexandru Gafița, cel care va construi un hotel în avion în Râșnov, a mai cumpărat o aeronavă, au anunțat reprezentanții azitis.com, platformă de licitații pentru active în distress. „Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov [...]
Ieri
15:00
Bijuterie furată în plină zi la Brașov. Hoțul, un tânăr dâmbovițean, a fost prins și reținut # BizBrasov.ro
Polițiștii Secției 1 din cadrul Poliției Municipiului Brașov au reușit identificarea și reținerea unui tânăr în vârstă de 23 de ani, bănuit că ar fi sustras o bijuterie dintr-un magazin din oraș, în plină zi. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, iar autorul a fost prins în urma unei anchete rapide derulate de polițiști. Sesizarea [...]
15:00
Un zărneștean s-a îmbătat și a început să distrugă lucruri prin casă, după ce și-a amenințat iubita cu bătaia # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zărnești au fost sesizați, de către o femeie de 60 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în locuința sa din orașul Zărnești, ar fi fost amenințată de către partener cu acte de violență. „Imediat, în baza sesizării, polițiștii au efectuat cercetări din care au [...]
15:00
Puștoaică răpită de fostul prieten, salvată de angajații unei benzinării din Predeal. „Îndrăgostitul” s-a răcorit în arestul poliției # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal au fost sesizați ieri, în jurul orei 13.00, printr-un apel de urgență, prin care se se semnala că o tânără în vârstă de 18 ani, din municipiul București, a fost transportată de fostul său partener cu autovehiculul, în afara voinței sale și că, la momentul solicitării sprijinului, aceasta se [...]
15:00
Atac ziua în amiaza mare pe strada Carpaților din Brașov. Un tânăr a fost jefuit de doi săceleni # BizBrasov.ro
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov au reținut doi tineri din Săcele, în vârstă de 19 și 25 de ani, bănuiți că ar fi comis o tâlhărie în plină zi, pe strada Carpaților din Brașov. Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie, în jurul orei 15:00, când un tânăr de 21 [...]
14:40
Directorul Companiei Apa, Liviu Cocoș, iese din arest după 56 de zile. Judecătorii Curții de Apel Brașov au decis să îl plaseze sub control judiciar # BizBrasov.ro
Liviu Cocoș, directorul Companiei Apa Brașov, acuzat de dare de mită trafic de influență, iese din arest, după ce azi judecătorii Curții de Apel Brașov au decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar „pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 13.11.2025 până la data de 11.01.2026 inclusiv”. Liviu Cocoș [...]
14:40
Publicul este invitat în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Începând cu ora 19:00, în Sala Studio va avea loc spectacolul „Complet fără sens” de P.G. Wodehouse. O comedie bazată pe cazul complex al lui Bertie Wooster, al valetului său Jeeves și al valetului mătușii Delia, Seppings, dar…fără mătuși! Bertie, convins de prieteni că aventurile [...]
14:10
Trafic blocat pe DN1, în zona Posada. Nervii șoferilor sunt întinși la maximum, dat fiind faptul că, pe sensul de mers Brașov -Ploiești, încă se efectuează lucrări de asfaltare, care nu au fost finalizate, din cauza vremii nefavorabile de săptămâna trecută, potrivit observatorulph.ro. Deși lucrările de asfaltare la viaductul Valea Conciului de pe DN1- Valea [...]
13:50
Traficul rutier va blocat între Râșnov și Cristian, începând din 22 noiembrie. Trecerea la nivel cu calea ferată va fi închisă pentru reparații capitale # BizBrasov.ro
Trecerea la nivel cu calea ferată de la intrarea în Râșnov dinspre Cristian va intra în reparații capitale începând de vineri, 22 noiembrie. Drept urmare, traficul între Râșnov și Cristian va fi blocat pe DN73. Perioada restricției: De vineri, 22 noiembrie 2025, ora 07:00, până duminică, 23 noiembrie 2025, ora 23:00 În acest interval, sectorul [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.