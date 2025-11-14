Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: „Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul
14 noiembrie 2025 14:50
O fetiță de doar doi ani a murit, joi, într-un cabinet stomatologic din Capitală, după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri pentru tratarea cariilor. Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic. Deși polițiștii și cadrele medicale s-au deplasat de urgență la fața locului, nu s-au […]
• • •
Debutul nepoatei președintelui american Donald Trump în golf a fost extrem de nefericit. În prima zi a turneului feminine The Annika din Florida, Kai Trump, în vârstă de 18 ani, a ocupat ultimul loc, 461. „Am fost cu siguranță mai nervoasă decât mă așteptam. Dar cred că am făcut multe lovituri bune, doar că multe […]
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a făcut declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Întrebat dacă euro va mai scădea vreodată sub 5 lei, Isărescu a spus că nu se așteaptă ca moneda să mai ajungă vreodată sub pragul psihologic de 5 lei. Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) […]
Care a fost cea mai mare DESPĂGUBIRE din România în baza unei asigurări de călătorie, în 2025. Un turist a beneficiat de ea, în primul semestru # Gândul
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) a anunțat, recent, care a fost cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie. „Zilnic, 50 de turişti asiguraţi au beneficiat, în medie, de despăgubiri în baza asigurărilor de călătorie – pentru situaţii neprevăzute care, […]
Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat # Gândul
Autoritățile portului rusesc Novorrosiisk, de la Marea Neagră, au instituit vineri stare de urgență, după un atac ucrainean masiv cu drone, care a avariat mai multe instalații petroliere, afirmă oficiali ruşi. Loviturile ucrainene au vizat o unitate militară, precum și un depozit de muniții cu rachete „Kalibr”, potrivit Reuters. În urma loviturilor, „Transneft” a oprit […]
Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: „Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul # Gândul
Emma Stone este cea mai frumoasă femeie din lume, susține un studiu al oamenilor de știință britanici: A obținut un rezultat de 94,72% # Gândul
Oamenii de știință britanici au stabilit că actrița Emma Stone ese cea mai frumoasă femeie din lume. Emma Stone , cunoscută pentru rolurile sale în filmele „La La Land”, „Easy A”, „Poor Things”, „The Amazing Spider-Man” și „Bugonia”, are toate parametrii faciali cât mai apropiați de proporțiile clasice ale frumuseții. Emma Stone are nota 9,5 Doctorul […]
Adriana Săftoiu a fost nominalizată, în urmă cu puțin timp, de Ilie Bolojan pentru funcția de director TVR. Propunerea a fost făcută în cadrul unei ședințe PNL în desfășurare # Gândul
Partidul condus de Ilie Bolojan a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru a deveni Președinte Director General al TVR. Propunerea a fost făcută în BEX al PNL. Potrivit altor surse, în CA al TVR mai este susținut din partea PNL și Radu Carp. Fostul PDG al TVR de pe vremea lui Klaus Iohannis […]
Vacanța de iarnă 2025 se apropie cu pași repezi, fiind așteptată de mulți elevi. Aceștia vor avea două săptămâni libere, în perioada sărbătorilor de iarnă, apoi se vor întoarce în bănci, pentru a urma cursurile celui de-al treilea modul. Așa cum se stipulează în structura anului școlar 2025-2026, elevii vor fi liberi începând cu data […]
Andrei Gușă va CANDIDA pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești, după ce a preluat conducerea organizației AUR din județul Prahova # Gândul
Deputatul Andrei Gușă a fost prezentat oficial ca nou președinte al organizației AUR Prahova și candidat la funcția de primar al municipiului, împotriva primarului în funcție, Mihai Polițeanu. „Începând de astăzi, în mod oficial, domnul Andrei Gușă va fi președintele interimar al Organizației AUR Ploiești și va fi desemnat candidat la funcția de primar al […]
Partidul condus de Ilie Bolojan a decis să o susțină pe Adriana Săftoiu pentru a deveni Președinte Director General al TVR. Propunerea a fost făcută în BEX al PNL. Potrivit altor surse, în CA al TVR mai sunt susținuți să intre Vlad Pufu și Radu Carp. Fostul PDG al TVR de pe vremea lui Klaus […]
Sexul ajută la vindecarea accelerată a rănilor, susține un studiu al oameniilor de știință elvețieni # Gândul
Într-un studiu realizat de Universitatea din Zurich, cercetătorii au descoperit că atingerea intimă și sexul accelerează vindecarea rănilor. Descoperirea senzațională a oamenilor de știință demonstrează că o viață sexuală împlinită are efecte benefice în procesul de vindecare al afecțiunilor dermatologice. Teoretic, o viață amoroasă împlinită exprimată în mod repetat prin interacțiuni afectuoase și intime pot întări […]
Premierul Ilie Bolojan vrea să închidă „găurile negre” din economie. Companiile de stat care au pierderi și nu mai pot fi redresate, cele ale căror datorii depășesc valoarea activelor, trebuie închise. Premierul nu iartă nici companiile de stat care sunt în aceeași situație: „CFR Marfă este una dintre ele”, spune premierul. Săptămâna viitoare vor fi […]
Nici nu a câștigat alegerile și Ciprian Ciucu deja visează la un al doilea mandat: „Mă aștept să mai iau încă un mandat” # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a explicat cum vede conducerea Bucureștiului în următorii ani și de ce consideră că ar trebui să preia administrația Capitalei. Urmăriți aici emisiunea integrală Ciprian Ciucu a afirmat că are atât experiență, cât și energie pentru […]
Oamenii de afaceri Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost arestați de judecătorii Tribunalului Vaslui pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorii au admis solicitările DNA Iași. Alături de ei, și omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu Bolojan, a fost arestat. DNA a prezentat pe 6 noiembrie mai multe […]
România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herțegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, iar marți 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești în ultimele sale partide din preliminariile CM 2026. Partida de la Zenica va fi transmisă în direct de Prima TV. Ce spun […]
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT # Gândul
Factura la încălzire crește simțitor, odată cu venirea iernii, iar menținerea căldurii în locuință devine o adevărată provocare. În acest context, setarea temperaturii ideale în casă devine esențială pentru confort, dar mai ales pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, dar există soluții prin care putem trăi […]
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025 discută despre implicarea numelui premierului Ilie Bolojan în dosarul DNA ce investighează o rețea de influență formată din politicieni și foști membri ai Serviciilor Secrete. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În stenogramele dosarului, Bogos se laudă că a fost chemat de Bolojan, însă anchetatorii […]
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide vineri, 14 noiembrie 2025. Tunurile de zăpadă se vor activa, în premieră, în această seară # Gândul
Vineri, 14 noiembrie 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pentru a-i primi pe localnici și turiști. Orașul intră în atmosfera de sărbătoare, iar vestitul târg se va afla sub inspirația poveștii „Spărgătorul de nuci”. Ediția care are loc în acest sezon aduce un real spectacol vizual, înfrumusețând principalele piețe și […]
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în prezent vizat de un dosar penal al DNA și pentru lipsa de reacție în cazul lui Calin Georgescu. „E o ramură nouă, matematică prezidențială, pe care subsemnatul n-o înțeleg”, spune CTP. […]
Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România # Gândul
Consiliul Concurenței și Guvernul lucrează la o „raționalizare” a regulilor privind controlul investitorilor străini, a anunțat, vineri, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. În acest fel, statul român se va concentra doar pe operațiunile care pot reprezenta un risc pentru securitatea națională, în timp ce tranzacțiile de rutină ar putea fi aprobate mai repede sau nu […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „El a cerut de la ei, de la această direcție, să îi dea 3 milioane de euro. Și cum ăia nu au […]
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean # Gândul
Ungaria și Slovacia sunt pe punctul de a bloca confiscarea activelor înghețate ale Rusiei din cauza corupției de la Kiev, relatează Politico. Iar premierul ungar, Viktor Orban, recent întors dintr-o vizită în SUA în care s-a întâlnit cu președintele Donald Trump, vorbește nici mai mult, nici mai puțin de o „mafie militară” care există în […]
Ilie Bolojan vorbeşte despre relaţia cu liderii PSD: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică” # Gândul
„N-o să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea” pare a fi obiectivul principal al măsurilor de austeritate impuse românilor de actualul Guvern. Ilie Bolojan mai consideră că „fiecare partid poate să blocheze lucrurile”, în contextul de faţă. Întrebat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă România, dacă simte că liderii […]
Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist explică faptul că transformările din Uniunea Europeană nu sunt întâmplătoare. El spune că se pregătește un model nou, mult mai centralizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. UE se reorganizează Analistul spune că procesul de „reformare” a Uniunii Europene […]
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce conține pachetul de Buldak Carbonara? În ultimele luni, tot mai mulți consumatori cumpără acest produs din diverse supermarketuri sau din magazinele de specialitate, însă eticheta nu este parcursă mereu. Buldakul a devenit un real „fenomen” global, ajungând popular chiar și în România. Însă, cum acești tăiței pot deveni periculoși pentru sănătate? […]
Secția de Judecători a CSM iese în apărarea ÎCCJ și spune că atacurile la Justiție sunt orchestrate de „factorul politic” # Gândul
Secția de Judecători a CSM iese în apărarea Curții Supreme și susține că informațiile „false sau denaturate” afectează încrederea publică în Justiție și lezează independența acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt inițiate și orchestrate de politicieni. CSM face referire și la protestele organizate astăzi de ONG-uri apropiate USR în fața ÎCCJ și spune […]
Rusia plusează în războiul cu dronele ucrainene. Putin aruncă în luptă mai multe aruncătoare grele de flăcări TOS-1A Solntsepek, cu protecție anti-UAV. „Element cheie în teatrul de operațiuni” # Gândul
Uralvagonzavod a livrat armatei ruse un nou lot de sisteme de aruncătoare de flăcări grele TOS 1A Solntsepek, echipate cu un nou sistem de protecție anti-drone. Această mișcare semnalează efortul continuu al Rusiei de a consolida resursele de sprijin de foc din prima linie, pe măsură ce amenințările reprezentate de drone cresc în spațiul de […]
Bolojan amenință companiile datoare la stat cu lichidarea: „Aceste companii, care sunt de fapt o gaură neagră, nu mai trebuie să aibă activitate” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan vrea să închidă „găurile negre” din economie. Companiile de stat care au pierderi și nu mai pot fi redresate, cele ale căror datorii depășesc valoarea activelor, trebuie închise. Premierul nu iartă nici companiile de stat care sunt în aceeași situație. Săptămâna viitoare vor fi comunicate firmele care se află pe „lista neagră”. […]
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină Kievul # Gândul
Scandalul de corupție Energoatom a apărut într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un val de scepticism la nivel european privind ajutorul financiar viitor. Nu doar încrederea europenilor în Kiev a fost trădată, ci și opinia publică din Ucraina. Scandalul a declanșat o criză de încredere în președintele ucrainean, care a fost ales […]
Isărescu acuză direct Guvernul Bolojan pentru EXPLOZIA inflației și scăderea puterii de cumpărare a românilor: INFLAȚIA a accelerat din cauza creșterii TVA # Gândul
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a făcut declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. El a spus că eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energie, creșterea TVA și a accizelor – măsuri ale cabinetului Bolojan – au dus la creșterea inflației. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat […]
Ce s-a întâmplat cu o femeie care a băut ULEI de măsline pe stomacul gol, timp de două săptămâni. E vorba de un experiment devenit popular pe TikTok # Gândul
O femeie a urmat un experiment devenit popular pe TikTok, prin care trebuia să consume două linguri de ulei de măsline pe stomacul gol, în fiecare dimineață, timp de două săptămâni. Scopul acestui test a fost de a verifica beneficiile despre care se vorbea în mediul online. Uleiul de măsline este considerat „aur lichid” în […]
Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică” # Gândul
Frank Hajdinjak, vicepreședinte Centrul Român al Energiei, a avertizat că politicile europene prea stricte privind reducerea emisiilor de carbon pun în pericol competitivitatea economică, inclusiv a României. Declarația a fost făcută în cadrul conferinei Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul. Totodată, el a subliniat că, deși țara noastră are avantaje naturale semnificative, precum […]
Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor DAN că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a discutat despre felul în care România riscă să adopte modele autoritare în numele luptei împotriva dezinformării. El explică de ce statul nu poate decide în locul oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Înțeleg că rușii […]
Vicepreședintele JD Vance lasă de înțeles că este interesat de o candidatură la Președinția SUA în 2028 # Gândul
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, sugerează că ar putea candida la alegerile prezidențiale din 2028. Într-un interviu exclusiv pentru Fox News, al doilea om în SUA, spune că vor câștiga alegerile intermediare, și apoi va discuta cu Trump despre o posibilă candidatură: „Vom face tot ce putem pentru a le câștiga. Și după aceea, mă […]
Economia gâfâie. Creșterile de altă dată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025 # Gândul
PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III al anului 2025, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6% față de același trimestru al anului trecut pe seria brută și o creștere de 1,4% pe seria ajustată sezonier. Pe […]
Satul din România în care localnicii au primit facturi de 3.000 de euro la apă. „Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim” # Gândul
Într-un sat din România, localnicii s-au trezit cu facturi uriașe la apă. Aproape o sută de săteni dintr-o localitate a județului Iași au primit facturi care însumează 3.000 de euro. De altfel, compania județeană care a desfășurat o acțiune de control, găsind diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare, îi amenință pe […]
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puţin patru morţi şi 26 de răniţi. Zeci de rachete Kalibr, Kinjal și Iskander, sute de drone Shahed # Gândul
Patru persoane au fost ucise la Kiev, anunţă vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un atac masiv rusesc cu rachetă şi drone, care a acuzat pagube în opt districte ale capitalei ucrainene, iar 26 de persoane au fost rănite, spune primarul Kievului Vitali Kliciko. Atacul a fost condamnat de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, care, […]
Patrick André de Hillerin îi critică dur pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că vorbesc despre război cu un entuziasm nepotrivit și fără o strategie clară. În textul său, Patrick de Hillerin notează că nici el, nici Moșteanu nu au făcut armata, dar asta nu ar […]
Olăroiu, lovit de blestemul VAR: golul victoriei i-a fost anulat în ultimul minut. Ce șanse mai are să se califice la Cupa Mondială # Gândul
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Irak, în prima manșă a barajului pentru play-off-ul inter-confederații al Cupei Mondiale din 2026. Rezultatul de joi complică serios calculele pentru EAU înaintea returului, care este programat pe 18 noiembrie, la Basrah. Start ratat de meci Irakul a început mai […]
Dan Dungaciu: „Ideea că cetățeanul nu știe ce este BINE pentru el este opusul ideii de democrație” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat cum discursul despre „războiul hibrid” și despre protejarea statului este folosit pentru a controla spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dacă discuți doar cu cei care gândesc la fel, nu folosește la nimic Dungaciu a […]
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025, comentează evenimentul repatrierii osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica la Palatul Cotroceni, subliniind că este prima dată în istoria României când un președinte găzduiește într-un astfel de spațiu oficial rămășițele unui domnitor decedat în străinătate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu ironizează lipsa de […]
SCANDALOS: Ministrul Educației îi încurajează pe profesori să se toarne unii pe alții. Face apel chiar și la elevi și părinți să-i monitorizeze pe profesori: „Trebuie sancționați / Pot fi scoși din system” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, avertizează că profesorii care vorbesc la ore despre teorii ale conspirației sau transmit elevilor informații false pot ajunge să fie sancționați și chiar eliminați din sistem. Ministrul spune că profesorii trebuie să-și asume o responsabilitate comună pentru calitatea educației și pentru imaginea școlii. În opinia sa, părinții, elevii și chiar colegii […]
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre scandalul de corupție din Ucraina și implicațiile lui Timur Mindich în ascensiunea politică a lui Volodimir Zelenski. „Pe scurt, uriașul scandal de corupție din Ucraina dezvăluie un grup criminal organizat la nivel de stat. Și anume, un corupt, un […]
Ce poți face, dacă nu ți-a mai ajuns COLETUL comandat online. Cum ești despăgubit și cine este responsabil # Gândul
Black Friday 2025 a trecut, iar acum este perioada în care ar trebui să ajungă la tine coletele comandate în perioada reducerilor. Însă, tocmai din această cauză, pentru că multă lume a profitat de „Vinerea Neagră”, sunt inevitabile unele întârzieri, dar chiar și colete pierdute sau livrări ratate. Astfel, mulți cumpărători se trezesc în situația […]
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade # Gândul
În această dimineață, meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile pentru județele Vaslui, Mureș, Bacău, Alba, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Gorj și Iași. Toamna aduce și burniță, în unele zone ale țării, dar în alte regiuni mercurul din termometre va urca până la 20 de grade Celsius. Meteorologul de serviciu al ANM […]
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, îl face mincinos pe Daniel Băluță, contracandidatul său din PSD. Într-o postare pe Facebook, candidatul USR spune că toată comunicarea lui Băluță este „o butaforie, ca o fântână cântătoare”. Îl compară pe contracandidatul său cu Marcel Ciolacu: „minte în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, […]
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor în urma ședinței de politică monetară a BNR. Consiliul de Administrației al Băncii Naționale Române a analizat și aprobat Raportul asupra inflației pe luna noiembrie 2025. RECOMANDAREA AUTORULUI: Datoria externă a României a sărit în aer în […]
Comisia Europeană deschide un nou dosar împotriva Google. Acuzații de abuz în rezultatele căutărilor de știri # Gândul
Bruxelles-ul deschide un nou dosar împotriva companiei-mamă a Google, Alphabet. Comisia Europeană suspectează că Google retrogradează în mod nedrept rezultate din știri, încălcând Legea piețelor digitale (DMA), relatează Financial Times. Ancheta se concentrează pe „politica de abuz al reputației site-ului”. Comisia suspectează că unitatea Alphabet retrogradează rezultatele pentru site-urile editorilor atunci când acestea includ conținut […]
