Guvernul lucrează la un act normativ pentru a clarifica în legislația națională transpunerea sancțiunilor americane impuse Lukoil și Rosneft
Profit.ro, 14 noiembrie 2025 16:20
Guvernul și ministerele implicate lucrează la un act normativ pentru a se clarifica modul de transpunere în legislația națională a sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft, dar și pentru a limita efectul negativ care s-ar putea produce asupra partenerilor comerciali ai celor două companii aflate sub aceste sancțiuni.
Acum 30 minute
16:20
Prefab, companie unde Celco a dobândit un pachet de acțiunicare permite delistarea, trece pe pierdere # Profit.ro
Producătorul de materiale de construcții Prefab a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 60,58 milioane lei, în scădere cu 9,09% față de cea de 66,64 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
16:10
OMV Petrom riscă să piardă luna viitoare o parte din Neptun Deep, plus o sancțiune de 50 de milioane de euro. Reacția companiei # Profit.ro
OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, din cauză că nu a început forajul pentru explorarea în zona sondelor Nard și Anaconda
16:10
Acum o oră
16:00
Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea.
16:00
Monarc Development intră pe scena globală: Alexandru Manea și Nicoleta Manea, invitați să vorbească la HOTCO 2026 # Profit.ro
Primii dezvoltatori hotelieri români invitați ca speakeri la unul dintre cele mai influente forumuri de investiții și hospitality din Europa.
16:00
Criza cipurilor: Samsung, cel mai mare producător de cipuri de memorie, crește prețurile cu până la 60% # Profit.ro
Samsung Electronics, cel mai mare producător de cipuri de memorie, a majorat luna aceasta prețurile mai multor categorii de cipuri cu până la 60% față de septembrie, punând presiune suplimentară pe o piață care se confruntă deja cu o cerere care depășește oferta în cursa globală pentru construirea de centre de date AI.
15:50
Aproape 500 de consumatori de pe mai multe străzi din sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, după ce o conductă de distribuție a gazelor a fost avariată în timpul unor săpături mecanizate făcute de angajați ai Apa Nova, anunță Distrigaz Sud Rețele
15:40
Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă expansiunea accelerată la nivel național.
Acum 2 ore
15:30
Investitorii au arătat un interes drastic redus la exercițiul lunii noiembrie de titluri de stat pentru populație. Aproape o treime din plasamente au mers către titlurile în euro.
15:20
Alexandru Rogobete: Sunt clinici private care funcționează în afara legii și la finalul zilei mor oameni # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că la nivel național a fost declanșat cel mai mare control la clinicile private, în care există cel puțin o sală de operație.
15:10
123Credit extinde rețeaua națională printr-un nou hub la Iași, consolidând prezența în regiunea de nord-est # Profit.ro
Noua locație reprezintă un pas strategic în dezvoltarea companiei, într-o regiune în care cererea pentru creditare - atât pentru segmentul rezidențial, cât și pentru zona de business - este în creștere constantă.
15:00
Circulația trenurilor care asigură legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București va fi modificată în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, intervalul orar 00:20-4:20, în urma unor lucrări programate la instalațiile electrice din zona București Nord-Pajura, informează CFR SA.
15:00
Cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru unui turist asigurat a fost de 50.000 euro # Profit.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).
14:50
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa.
14:50
Cel mai nou vârf de gamă OnePlus este acum disponibil în majoritatea piețelor din lume, fiind vândut în Uniunea Europeană cu prețuri care încep de la 950 de euro.
14:50
Mugur Isărescu susține că economia României cel mai probabil nu va înregistra două trimestre consecutive de creștere negativă, fapt care ar însemna intrarea în recesiune, dar chiar și într-un asemenea scenariu pentru întreg anul evoluția va fi una pozitivă, de aproximativ 1%.
14:40
Verizon Communications se pregătește să elimine aproximativ 15.000 de locuri de muncă, ceea ce va deveni cea mai mare rundă de concedieri din istoria sa, ca parte a unui efort amplu de reducere a costurilor, menit să îmbunătățească eficiența și să abordeze încetinirea creșterii afacerilor sale wireless și de internet de acasă, potrivit unui raport WSJ.
Acum 4 ore
14:30
ULTIMA ORĂ Bolojan a găsit 50 de companii de stat care nu respectă procedurile de selectare a conducerii: Companiile care sunt o ”gaură neagră” vor fi lichidate - finalizăm lista # Profit.ro
Aproape 50 de companii de stat încă nu respectă procedurile de desemnare a conducerii după legislația privind guvernanța corporativă, a declarat premierul Bolojan, care a precizat că este în prag de definitivare a listei de lichidare a companiilor cu datorii foarte mari la buget, care reprezintă o ”gaură neagră”
14:20
Clifford Chance Badea a asistat băncile implicate în legătură obligațiunile de 600 milioane de euro lansate de DIGI România # Profit.ro
O echipă multidisciplinară din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 600 milioane de euro lansată de DIGI România și listată pe bursa Euronext Dublin.
14:20
Bolojan a găsit 50 de companii de stat care nu respectă procedurile de selectare a conducerii: Companiile care sunt o ”gaură neagră” vor fi lichidate - finalizăm lista # Profit.ro
Aproape 50 de companii de stat încă nu respectă procedurile de desemnare a conducerii după legislația privind guvernanța corporativă, a declarat premierul Bolojan, care a precizat că este în prag de definitivare a listei de lichidare a companiilor cu datorii foarte mari la buget, care reprezintă o ”gaură neagră”
14:00
Când împarți mașina cu partenerul sau vrei să alternezi între telefonul personal și cel de serviciu, Android Auto îți permite să păstrezi ambele dispozitive configurate și să alegi ce folosești pentru apeluri sau redare audio.
13:50
Președintele Consiliului de Administrație al BBC, Samir Shah, i-a trimis lui Donald Trump o „scrisoare personală” în care își cere scuze, dar respinge acuzațiile de defăimare și plata unor compensații, după difuzarea unui documentar având un montaj înșelător cu discursul președintelui american rostit la 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au atacat Congresul, a anunțat joi seara BBC.
13:30
VIDEO Isărescu nu crede că va mai crește TVA-ul anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro # Profit.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației, oferind explicații detaliate despre evoluția prețurilor, efectele majorării TVA și perspectivele economice pentru 2026.
13:20
Muncitorii aflați în grevă la facilitățile Boeing Defense din zona St. Louis au votat pentru aprobarea celei mai recente oferte de contract a companiei, au anunțat reprezentanții sindicali.
13:10
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0847 lei, de la 5,0839 lei, înregistrat joi
13:10
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.
13:00
Șantierul Naval Orșova, societate care în octombrie a anunțat că a semnat un contract de 4 milioane euro pentru construcția unei nave fluviale, raportează pentru primele 9 luni o cifră de afaceri de 73,68 milioane lei, în creștere cu 2,04% față de cea de 72,20 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
13:00
MOL, Hellenic Petroleum și fondul de investiții Carlyle, interesate să preia activele Lukoil din România # Profit.ro
Companiile MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum din Grecia și fondul american de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil din România.
13:00
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș.
13:00
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare.
12:50
ANUNȚ METEO - Temperaturi mai ridicate decât cele specifice, dar scad ulterior. Vremea până la începutul lunii decembrie # Profit.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.
12:50
Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat în trimestrul al treilea o evoluție peste așteptările economiștilor consultați de Bloomberg.
12:50
Iohannis - în prag de a avea sechestru pe casă pentru datoria de 4,7 milioane lei către ANAF # Profit.ro
ANAF va deschide saptămâna următoare procesul în instanță pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis, urmând să solicite instanței să i se permită să pună și sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, care deține mai multe imobile în Sibiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Cea mai valoroasă proprietate imobiliară ar fi chiar casa în care locuiește actualul președinte, cu o valoare estimată în jurul a 1 milion de lei.
Acum 6 ore
12:30
România - pas spre primele cartiere private. „Nimeni n-o să-și mai permită să ia un credit de la bancă. La fel este la Cracovia și Budapesta!” # Profit.ro
România se numără printre țările din Europa cu cei mai mulți proprietari de locuințe, dar lucrurile se schimbă.
12:30
Compania Romcarbon, lider în piața românească a reciclărilor de mase plastice, raportează pentru primele 3 trimestre din 2025 un rezultat pretaxare EBITDA individual de 5,59 milioane lei, în creștere cu 130,51% față de 2,13 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
12:20
Revolut ttransmite clienților o serie de informații cu privire la fraude prin apelul telefonic exclusiv în aplicație.
12:10
Economia Regatului Unit a crescut cu doar 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit estimărilor preliminare ale Oficiului Național de Statistică, unul dintre ultimele seturi de date economice publicate înaintea bugetului de toamnă, relatează CNBC.
12:00
PSD îl amenință pe Bolojan că nu va mai susține nicio reformă dacă nu este adoptat programul social-democrat de stimulare economică - în special, creditul fiscal # Profit.ro
PSD insistă pentru implementarea programului său pentru stimularea activităților economice și amenință că nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde aceste propuneri. Mecanismul principal propus în Programul PSD este creditul fiscal.
12:00
Consiliul Concurenței și Guvernul lucrează la o ''raționalizare'' a regulilor privind controlul investitorilor străini, astfel încât să ne concentrăm pe acele operațiuni ce ridică probleme de securitate națională și să trecem mai ușor sau eventual să nu mai trebuiască aprobate operațiunile care sunt de rutină, neproblematice, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, la o conferință de specialitate.
11:50
Operatorul român de telecomunicații Digi transmite că, în conformitate cu strategia să de a continuă îmbunătățirea structurii de capital și a poziției de finanțare pe termen lung a filialelor sale, explorează în prezent o oferta publică inițială („Oferta Publică Inițială) pentru un pachet minoritar de acțiuni al DIGI Spain.
11:40
Cel mai mare retailer european are în prezent 783 de magazine în Polonia dar, susține Mariusz Wozniakowski de la Universitatea din Lodz, subsidiara sa locală este afectată atât de presiunile interne financiare, cât și de concurența puternică din partea lanțurilor de magazine cu preț redus.
11:40
Retailerul german Lidl va ridica cel mai mare supermarket al său din România.
11:40
La ediția aniversară, publicul este să invitat la un regal de muzică veche, susținut de artiști din Europa, și să descopere un program special dedicat patrimoniului sonor universal.
11:40
OpenAI a început să testeze o funcție care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei și cu ChatGPT.
11:30
România nu este în recesiune, dar economia respiră greu și dă primele semne de oboseală, a declarat Flavius Jakubowicz, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), el menționând că scăderea de 0,2% din trimestru III 2025 nu reprezintă un pericol imediat, dar este un avertisment pe care nu avem voie să îl ignorăm.
11:30
IAR își majorează substanțial profitul net la 9 luni. Producătorul de elicoptere schimbă structura datoriilor lungind maturitățile # Profit.ro
IAR Brașov a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri netă de 310,90 milioane lei, cu 5,83% mai mare decât cea de 293,77 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
11:30
Banca Națională a României lansează, în circuitul numismatic, o nouă monedă, din tombac cuprat.
11:20
PREMIERĂ VIDEO Ford va produce la Craiova primele mașini cu conducere autonomă "made in România" # Profit.ro
Tehnologia Ford BlueCruise care permite conducerea hands-free (fără mâini) pe autostradă va echipa și modelele produse de Ford Otosan în România. În 2025, uzina Ford Otosan din Craiova a devenit primul producător de automobile complet electrice din România
