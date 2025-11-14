La Cocoș continuă extinderea și anunță deschiderea unui nou magazin

15:00

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zărnești au fost sesizați, de către o femeie de 60 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în locuința sa din orașul Zărnești, ar fi fost amenințată de către partener cu acte de violență. „Imediat, în baza sesizării, polițiștii au efectuat cercetări din care au [...]