CFR Marfă intră în lichidare. Anunțul lui Ilie Bolojan
Cotidianul de Hunedoara, 14 noiembrie 2025 16:20
Ilie Bolojan a vorbit și despre problema numirilor transparente şi pe bază de profesionalism la conducerea companiilor de stat. Premierul a precizat că subiectul reprezintă jalon în Planul Național de Redresare și Rezilență (PNRR). România riscă să piardă sute de milioane de euro dacă acesta nu este îndeplinit, a mai spus premierul. „Avem aproape 50 […] The post CFR Marfă intră în lichidare. Anunțul lui Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
16:30
Kievul încearcă să găsească un echilibru între solicitările armatei și Vestului de a trimite mai mulți oameni pe front și riscul demografic și al tensiunilor sociale The post Rusia și demografia – cele două războaie din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:20
16:20
Distrigaz Sud Rețele anunță că o avarie provocată de lucrări Apa Nova a determinat oprirea alimentării cu gaze în Sectorul 5, afectând 469 de clienți. The post Distrigaz, forțat să oprească gazul la sute de clienți appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ambasada Ucrainei respinge zvonurile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți, iar reforma liceală va garanta dreptul la educație în limba maternă. The post Ambasada Ucrainei: școlile românești din Cernăuți nu vor fi închise appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ne apără sau ne îngrădește UE libertatea de exprimare? Discuție între parlamentari europeni și influenceri români # Cotidianul de Hunedoara
La conferința susținută joi la Bruxelles a fost pus în discuție efectul pe care reglementările asupra discursului în spațiul online îl au asupra libertății de exprimare. The post Ne apără sau ne îngrădește UE libertatea de exprimare? Discuție între parlamentari europeni și influenceri români appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:00
Decizie ciudată în cazul preotului Visarion Alexa. Biserica Ortoxă a decis că părintele Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală să nu fie (...) The post Decizie ciudată în cazul preotului Visarion appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Evenimentul a marcat nu doar sărbătorirea unei mari campioane, ci şi reafirmarea rolului esenţial pe care sportul de performanţă îl are în identitatea şi prestigiul României. The post Gabriela Szabo, omagiată la împlinirea vârstei de 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:30
Acesta îi ia locul lui Mihai Barbu, care a fost suspendat din partid din cauza dosarului DNA în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv The post SURSE Cine este noul trezorier al PNL după scandalul Bogos appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Pictura murală dedicată echipei naționale de fotbal a României se află în apropierea Arenei Naţionale, pe Şoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11. The post Pictură murală dedicată echipei naționale de fotbal a României appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Viorica Costiniu o apără pe Lia Savonea în disputa privind acordul pentru justiție și acuză vocile anonime din ÎCCJ că subminează rolul și prestigiul instanței supreme. The post Tensiuni la ÎCCJ. Viorica Costiniu: „Înapoi la carte!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:40
Adriana Săftoiu a fost deputată PNL. The post SURSE Adriana Săftoiu, propusă de PNL pentru șefia TVR appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„O să le revină zâmbetul pe buze atunci când se apropie ciclul electoral. (...) Momentan se gândesc: «n-avem nevoie de ei și de voturile lor, mai lasă-i să stea în sărăcie»” The post Liderul BNS explică de ce nu crește salariul minim – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Chiar dacă, per ansamblu, Produsul Intern Brut al României e în creștere față de anul trecut, Institutul Național de Statistică a emis un comunicat de presă în care se arată că PIB-ul revizuit pe trimestrul al treilea din 2025 se află în scădere cu 0,2%. The post PIB-ul României, în ușoară scădere trimestrială appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Mugur Isărescu îndeamnă Guvernul la prudență în privința majorării salariului minim în 2026, subliniind faptul că decizia finală este una care ține de spectrul politic. The post Isărescu dă tonul pentru salariul minim în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ilie Bolojan și-a făcut socotelile – salariile bugetarilor sunt deja pe minus la buget # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță prima scădere a cheltuielilor de personal din sectorul public, în luna octombrie, pe fondul eliminării unor sporuri. România plătește lunar între 13 și 14 miliarde de lei pentru salariile bugetarilor, iar măsurile de corecție au redus suma cu 500 de milioane de lei. The post Ilie Bolojan și-a făcut socotelile – salariile bugetarilor sunt deja pe minus la buget appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Unii au criticat faptul că Trump, o liceană cu rezultate modeste în competiţiile de juniori, a primit o invitaţie din partea sponsorului The post Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în golful profesionist appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Donald Trump trebuie să negocieze o problemă europeană, pentru că „noi înșine nu am avut curajul să facem asta în 2021”, spune Sigmar Gabriel, fost vicecancelar al Germaniei The post Cum s-au scos europenii singuri din joc în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Rusia plănuiește să aducă 12.000 de muncitori nord-coreeni în Tatarstan pentru a produce drone Shahed, folosite în atacuri asupra infrastructurii civile din Ucraina. The post Rusia aduce muncitori din Coreea de Nord appeared first on Cotidianul RO.
13:50
FC Barcelona intenționează să-i aducă un omagiu unuia dintre cei mai emblematici foști jucători ai clubului. The post Statuie pentru Lionel Messi la noul stadion Camp Nou appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ministerul Culturii a semnat un acord cu STS. Colaborarea are ca obiectiv creșterea siguranței în administrarea patrimoniului cultural. The post Ministerul Culturii, important acord cu STS appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Noile prevederi impun termene stricte și responsabilități directe pentru administratori, dezvoltatori și autorități. Administratorul și/sau conducătorul instituției au obligația de a informa Inspectoratul (ISU) în scris, în cel mult 24 de ore, despre nefuncționarea instalațiilor critice (detectare, alarmare, stingere automată). Dacă defecțiunile nu pot fi remediate în maximum 72 de ore, activitatea trebuie suspendată. Pe […] The post Legea de prevenire a incendiilor se schimbă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Bijuteriile cu Floare-de-Colț: Simbolul rar al Carpaților reinterpretat în aur de IONA # Cotidianul de Hunedoara
În bijuterii, Floarea de colț este dificil de interpretat fără a pierde finețea şi fragilitatea formei şi a petalelor. The post Bijuteriile cu Floare-de-Colț: Simbolul rar al Carpaților reinterpretat în aur de IONA appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Economia României se confruntă cu scumpiri accentuate, iar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, explică motivele din spatele accelerării inflației în trimestrul 3 din 2025. The post Mugur Isărescu explică valul de scumpiri din România appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Naționala României și-a adjudecat matematic un loc la barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 care se va disputa în Canada, SUA și Mexic. The post România e calificată matematic le baraj appeared first on Cotidianul RO.
12:40
”Când accidentele sau îmbolnăvirile apar departe de casă, asigurările de călătorie fac diferenţa între un incident gestionabil şi o povară financiară de multe ori greu de suportat„ The post Cea mai mare despăgubire plătită unui turist cu probleme în vacanță appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:20
La 77 de ani, regele Charles III își sărbătorește prin vizite oficiale. Monarhul britanic a avut parada oficială în vară. The post Regele Charles, la 77 de ani appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Camerele echipei naționale de fotbal a României au fost percheziționate timp de trei ore de trupele speciale, înainte ca tricolorilor să li se permită accesul în hotel. The post Naționala României, păzită non-stop la Zenica appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Daniel Băluță: „Avem nevoie de o zonă metropolitană, avem nevoie ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București” The post Daniel Băluță: Bucureștiul trebuie să se extindă appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Atacatorul a fost arestat și pus sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice. The post Ariana Grande, atacată de un fan appeared first on Cotidianul RO.
11:30
”Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe de doi ani i s-a administrat intravenos anestezic„ The post Acuzații grave în cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Transgaz asigură transportul gazului pe teritoriul României, dar și tranzitul gazului care doar trece pe teritoriul nostru, The post Transgaz, profit în creștere de cinci ori appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Vineri dimineață, un colet suspect a fost descoperit într-o intersecție din Sibiu. Poliția a blocat parțial traficul pentru a asigura siguranța zonei. Autoritățile investighează situația și recomandă șoferilor să evite zona până la finalizarea verificărilor. The post Colet suspect, într-o intersecţie din Sibiu. Traficul este blocat parţial appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Donald Trump l-a grațiat pe miliardarul britanic Joe Lewis, fost proprietar al clubului Tottenham. The post Donald Trump a mai grațiat un miliardar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:30
Europa și Occidentul „civilizat” au fost aspirația noastră dintotdeauna, sau măcar de pe la 1848 încoace. The post Europa „în piuă”: jocuri de copii și politică bruxelleză appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Vaccinul antigripal este considerat cea mai bună metodă de prevenție împotriva gripei sezoniere. The post Medicul Adrian Marinescu, apel la vaccinarea antigripală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineață în județul Buzău, la o adâncime de 125 km. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din regiune, fără a produce pagube sau victime. Zona este monitorizată constant datorită activității seismice specifice. The post Cutremur vineri dimineața în România. Unde s-a resimțit seismul appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III din 2025, anunță INS, dar rămâne peste nivelul de anul trecut, cu o creștere de aproximativ 1,5%. Pe primele nouă luni, PIB-ul a urcat cu circa 1%. The post Economia României a scăzut appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la cabinetul stomatologic din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie The post Controale la clinica stomatologică după decesul fetiței de doi ani appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Noile reguli adoptate de Comisia de circulație urmăresc să reducă birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni, dar și să limiteze dezvoltările imobiliare din zonele unde traficul este deja la capacitate maximă The post Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:10
Parisul se pregătește să strălucească din nou. Se deschid târgurile de Crăciun # Cotidianul de Hunedoara
Parisul se pregătește să-și îmbrace hainele de sărbătoare, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun. Aleile orașului vor prinde viață cu lumini, căsuțe festive, delicatese de iarnă și activități pentru toate vârstele, transformând capitala Franței într-o poveste plină de căldură și farmec. The post Parisul se pregătește să strălucească din nou. Se deschid târgurile de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Pe mai multe drumuri din 17 judeţe vizibilitatea este redusă sub 200 m, iar izolat sub 50 m, din cauza ceţii. The post Atenţie la trafic! Ceaţă densă pe șoselele din 17 judeţe appeared first on Cotidianul RO.
07:10
O alunecare de teren provocată de ploile torenţiale a dus la moartea a două persoane şi la dispariţia altor 21, pe insula indoneziană Java, au anunţat, vineri, oficialii. Salvatorii încă le caută pe cele 21 de persoane date dispărute, scrie AP. The post Doi morţi şi 21 de dispăruţi în urma unei alunecări de teren în Indonesia appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Jurnalistul și scriitorul Radu Anton Roman, cunoscut pentru interesul față de gastronomia românească și temele culinare, spunea că noi, românii, nu avem o tradiție în ceea ce privește mâncarea de post. The post Tradiții, de ieri și de azi, în postul Crăciunului appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Cât cheltuie statul pentru a aduce parlamentarii la muncă? Ce este diurna de deplasare EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul prezintă situația detaliată a sumelor și a numărului de parlamentari care primesc bani pentru a se prezenta la serviciu. The post Cât cheltuie statul pentru a aduce parlamentarii la muncă? Ce este diurna de deplasare EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:20
Ilie Bolojan despre efectul tăierii sporurilor: „Cheltuielile cu salariile bugetarilor au fost reduse cu 500 de milioane de lei” # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a prezentat o situație privind impactul măsurilor fiscale asupra cheltuielilor cu salariile bugetarilor. The post Ilie Bolojan despre efectul tăierii sporurilor: „Cheltuielile cu salariile bugetarilor au fost reduse cu 500 de milioane de lei” appeared first on Cotidianul RO.
00:00
Reducerea aparatului administrativ, atât la nivel local, cât și la nivel central, se va face de anul viitor, anunță premierul Ilie Bolojan The post Ilie Bolojan: Punem în transparență reforma pe administrație appeared first on Cotidianul RO.
13 noiembrie 2025
23:40
Pe rețelele de socializare au apărut informații cu privire la faptul că managerul unității medicale a impus o limită de internări pe secția Chirurgie Intervențională. The post Internări cu scandal la Spitalul Județean de Urgență Brașov appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Un „orbanism soft”. Profesorul Corneliu Bjola critică strategia de apărare # Cotidianul de Hunedoara
Profesorul Corneliu Bjola a explicat, pentru Cotidianul.ro, felul în care ar trebui concepută politica de securitate a României. The post Un „orbanism soft”. Profesorul Corneliu Bjola critică strategia de apărare appeared first on Cotidianul RO.
22:40
În acest caz Poliția Capitalei a deschis o anchetă și face verificări. The post Fetiță de doi ani, moartă într-un cabinet de stomatologie appeared first on Cotidianul RO.
21:50
În opinia prim-ministrului Ilie Bolojan, reforma privind pensiile magistrațiilor trebuie realizată pentru a limita impactul asupra economiei naționale. The post Ilie Bolojan nu renunță la reforma pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
