Un director de agenție de turism, găsit vinovat de „extremism LGBT” în Rusia, la un an după moartea sa în detenție
Adevarul.ro, 14 noiembrie 2025 16:30
Un tribunal din Moscova l-a declarat vinovat de „activitate extremistă” pe directorul unei agenții de voiaj specializate în tururi pentru turiști gay.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:30
CNIR a dat ordinul de începere pentru contractul unui nou drum de mare viteză. Șoseaua va avea 73,5 kilometri și va asigura legătura între două municipii # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul unui nou drum expres, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Etapa de proiectare va demara în decembrie.
16:30
Un director de agenție de turism, găsit vinovat de „extremism LGBT” în Rusia, la un an după moartea sa în detenție # Adevarul.ro
Un tribunal din Moscova l-a declarat vinovat de „activitate extremistă” pe directorul unei agenții de voiaj specializate în tururi pentru turiști gay.
Acum 30 minute
16:15
Noul proiect privind pensiile magistraților, prezentat săptămâna viitoare. Ilie Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraților, elaborat după ce Curtea Constituțională a respins forma inițială propusă de Guvern, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare.
16:15
Jeffrey Epstein a acționat ca un consilier din umbră pentru fostul oficial al administrației Trump și influencer Maga, Steve Bannon, în timpul unei campanii media din august 2018 menite să-l apere pe Trump și agenda acestuia, dar și să promoveze proiectele media ale lui Bannon.
16:15
Marea Britanie a emis o licență specială prin care exclude entitățile deținute de Lukoil în Bulgaria de pe lista sancțiunilor # Adevarul.ro
Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, transmite Reuters.
16:15
Informațiile privind închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți, dezmințite de Ambasada Ucrainei din România # Adevarul.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti dezminte informațiile privind închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți în 2027, precizând niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare.
Acum o oră
16:00
Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial la Traian Băsescu, susținută de PNL pentru conducerea TVR SURSE # Adevarul.ro
PNL a votat într-o ședință care a avut loc vineri pentru susținerea Adrianei Săftoiu la conducerea TVR. Numirea revine liberalilor conform unei decizii în coaliție.
16:00
Daniel Băluță, despre veniturile sale: „Mi-a scăzut leafa cu 10% în urma ordonanțelor austeritățiii” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit deschis, în cadrul emisiunii Fanatik Exclusiv, despre salariul pe care îl încasează lunar. Candidatul PSD la Primăria Capitalei a explicat că veniturile sale au fost diminuate odată cu aplicarea măsurilor de austeritate.
15:45
La Art Safari, în noua expoziție „Farmecul Antichității: Comori de artă din colecțiile Intesa Sanpaolo”, care se deschide în 13 noiembrie
15:45
Cristian Tudor Popescu, „pastile” pentru Nicușor Dan: „Mită anticorupție și matematică prezidențială” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu tratează în postarea de vineri de pe pagina sa de Facebook mai multe subiecte politice din săptămâna care se încheie.
15:45
Daniel Băluță, despre planurile pentru aeroportul din sudul Capitalei: „Poate deveni mai mare decât Otopeniul” # Adevarul.ro
Construcţia unui aeroport în sudul Capitalei este o prioritate pentru Daniel Băluţă. Candidatul PSD la Primăria Generală afirmă că proiectul este deja în faza de prefezabilitate și ar putea depăși, în timp, Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
Acum 2 ore
15:30
Rusia va aduce 12.000 de muncitori nord-coreeni pentru uriașa fabrică de drone Shahed, avertizează GUR # Adevarul.ro
Rusia rămâne fără muncitori pentru producția dronelor de atac de mare distanță tip Shahed, iar serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) spun că Moscova apelează la Coreea de Nord pentru a acoperi deficitul.
15:30
Restricții de circulație pe Bulevardul Unirii din București, din cauza lucrărilor la Planșeul Unirii # Adevarul.ro
Circulația rutieră va fi restricționată sâmbătă, timp de trei ore, pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului - Piața Alba Iulia. Măsura are legătură cu lucrările efectuate la Planșeul Unirii.
15:30
Ceea ce se întâmplă în aceste zile cu așa-zisele negocieri cu privire la pensiile magistraților și la vârsta de pensionare, și, simultan, la reforma administrației, arată că Grindeanu și ai lui sunt complet lipsiți de suflet.
15:30
Endometrioza, o prioritate pentru sănătatea femeilor - Regina Maria extinde la nivel național Endo Institute cu două noi centre chirurgicale specializate în diagnostic și tratament complex # Adevarul.ro
Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății.
15:30
Când necazurile se țin lanț: Bolnavă de cancer, legendara patinatoare a rămas fără trofeele de o viață, după un jaf nemilos # Adevarul.ro
Casa sportivei a fost jefuită în timp ce aceasta era plecată într-un alt stat.
15:15
România U20 este gata de duelurile din Elite League. Adrian Iencsi și „tricolorii” pornesc la atac.
15:15
Merz i-a cerut lui Zelenski să nu mai permită tinerilor să plece din țară: „Să-și facă datoria” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-o convorbire telefonică să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, pe fondul sosirii unui val de refugiaţi ucraineni în Germania.
15:15
Evaziunea fiscală, explicată de premierul Bolojan. „Nu se poate face nicăieri decât cu o anumită umbrelă de protecţie din partea instituțiilor statului” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de țară, doar dacă există „o umbrelă de protecție a evazioniștilor”.
15:00
Alertă în Câmpina, din cauza mirosului persistent de gaze de la o sondă abandonată din 1908 # Adevarul.ro
Mirosul persistent de gaze provenit de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare în Câmpina. Autoritățile sunt în alertă.
14:45
Ce arată autopsia fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Nu ar fi trebuit anesteziată | Surse # Adevarul.ro
Fetița de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București avea afecțiuni grave și nu ar fi trebuit anesteziată, au afirmat surse medicale, vineri, după efectuarea autopsiei.
Acum 4 ore
14:30
Ilie Bolojan, despre plângerea penală pe care ministrul Economiei a făcut-o cu privire la compania Romarm: „Ceva, acolo, nu a fost în regulă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră, referitor la plângerea penală pe care ministrul Economiei a anunţat că a făcut-o cu privire la compania Romarm, că Radu Miruţă a avut „suficiente elemente clare în momentul în care a declanşat o astfel de sesizare”.
14:15
Kylian Mbappe scrie istorie. El este cel mai tânăr jucător care ajunge la 400 de goluri în carieră.
14:15
O nouă reacție dură din CSM: Campania ONG-urilor împotriva Liei Savonea, catalogată drept atac la sistemul judiciar # Adevarul.ro
Secţia pentru judecători a CSM acuză existenţa unor atacuri publice repetate împotriva Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, calificând demersul mai multor ONG-uri de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme drept o escaladare fără precendent.
14:15
Este o întrebare care pe mine mă doare și cred că le fel simțiți și dumneavoastră, de vreme ce citiți aceste rânduri.
14:15
Primar din Vrancea, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru instigare la distrugere # Adevarul.ro
Curtea de Apel Galați a pronunțat sentința definitivă în dosarul în care primarul comunei Urechești, Nistor Bratosin, a fost acuzat că în 2017 ar fi instigat un alt inculpat să incendieze mai multe imobile.
14:00
Alimentarea cu gaz întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din cauza unei avarii. Locatarii din trei imobile, evacuați # Adevarul.ro
Locuitorii mai multor străzi din Sectorul 5 al Capitalei nu au gaze. Alimentarea fost oprită temporar, vineri dimineață, din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.
13:45
Premiile Ficțiunea au ajuns la a IV-a ediție. Desfășurate pe scena Teatrului Bulandra, Sala Liviu Ciulei, au adus alături personalități din numeroase domenii, de la Serbă Pavlu, la Radu Paraschivescu, Roxana Dumitrache sau Varujan Vosganian, sau Matei Lucaci-Grünberg, Rareș Andreci, Adrian Irimescu
13:30
Tricolorii sunt calificați matematic la barajul pentru Cupa Mondială. Victoria Franței a ajutat România # Adevarul.ro
Prin calificarea francezilor, echipa noastră este sigură de participarea în play-off, beneficiind de rezultatele obținute în Liga Națiunilor.
13:30
Traian Berbeceanu câștigă procesul împotriva Statului Român. Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru arestarea nelegală # Adevarul.ro
Tribunalul Hunedoara a admis, vineri, 14 noiembrie 2025, acțiunea civilă prin care acesta a cerut despăgubiri de la Statul Român pentru arestarea nelegală și pentru impactul devastator produs în plan personal și profesional.
13:30
Ucrainenii au publicat o înregistrare cu atacul asupra unei baze de drone Orion din Crimeea # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au atacat cu drone o bază militară din Crimeea folosită pentru depozitarea și întreținerea dronelor rusești „Orion”, a anunțat Robert „Madiar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.
13:15
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează asupra accelerării inflației în trimestrul al treilea din 2025, cauzată în principal de liberalizarea tarifelor la energie şi majorarea TVA și a accizelor.
13:15
Dosarul privind moartea fetiţei de doi ani într-o clinică stomatologică, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti # Adevarul.ro
Dosarul în care este investigată moartea unei fetiţe într-o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce i s-a făcut o procedură de sedare, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
13:00
Ministrul Rogobete, avertisment pentru cei care dețin clinici medicale la parterul blocurilor: „Închideți singuri, dacă nu o s-o fac eu” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a transmis un avertisment dur deținătorilor de clinici medicale private la parterul blocurilor.
13:00
Ngezana este în centrul unui nou scandal la FCSB. Sud-africanul se antrenează pe cont propriu, după criticile lui Gigi Becali și escapada din cantonament.
12:45
Administrația Trump a desemnat patru grupări de extremă stângă din Europa drept organizații teroriste. Care sunt acestea # Adevarul.ro
Administrația Trump a desemnat joi patru grupări de extremă stânga din Europa drept organizații teroriste, relatează AP și Reuters.
12:45
Diplomație pe banii gazdelor. Vizitele externe ale ministrului Economiei, plătite de Coreea de Sud și Arabia Saudită, stârnesc controverse # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis un mesaj controversat după cele mai recente vizite externe. Anunță că „nu s-a plimbat pe banii României”, acceptând ca alte state să achite costurile și a făcut lobby pentru companiile private, ai căror reprezentanți l-au însoțit.
Acum 6 ore
12:30
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
12:30
Incidentul care a ținut toți ochii pe Gabi Tamaș. Orbit de gelozie, câștigătorul Asia Express 2025 și-ar fi bătut soția, după o seară de club # Adevarul.ro
Episodul dintre cei doi amorezați ar fi fost unul extrem de dur.
12:15
Deputatul Andrei Baciu îl acuză pe Robert Negoiță că a lipsit de la ședința despre drumurile construite peste magistrale de gaz # Adevarul.ro
Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, acuză că Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă nu a venit la şedinţa organizată de Prefectură pe tema magistralelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără avizul Transgaz.
12:15
Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând # Adevarul.ro
Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând, din cauza unor lucrări programate la instalațiile electrice ale CFR.
12:15
Ilie Bolojan: „Ne-am împrumutat în acești ani cu o viteză prea mare, ne-a scăzut ratingul” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, live, la Radio Europa Liberă, ce soluții pentru redresare economică mai are România.
12:15
Află dacă ai risc de cancer pulmonar. MedLife oferă reducere de 50% la Testul Early CDT # Adevarul.ro
Rețeaua MedLife lansează o campanie cu impact major asupra sănătății, oferind acces la depistarea precoce a cancerului pulmonar. Între 13 și 19 noiembrie 2025, românii au ocazia să efectueze Testul Early CDT pentru cancerul pulmonar, primul de acest tip disponibil în România, cu o reducere de 50%.
12:00
De ce „dușul în întuneric” ar putea fi secretul unui somn mai bun. „Ritual pentru sistemul nervos” # Adevarul.ro
În ultimele luni, tendința „dușului în întuneric” a devenit populară pe rețelele de socializare, pe măsură ce tot mai multe persoane o încearcă și realizează că este de fapt destul de puternică.
12:00
Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul obișnuit. „Este comic, dar în același timp este grav” # Adevarul.ro
Un bărbat a furat un autobuz și a circulat pe traseul obișnuit, cu pasageri la bord și opriri regulate, până când poliția l-a oprit în siguranță.
12:00
150.000 de euro pentru faptele bune care schimbă România. Synevo România și Asociația Medicover continuă investiția în comunități # Adevarul.ro
Dacă ești parte dintr-un ONG sau o instituție de învățământ, poți primi o sponsorizare de până la 15.000 euro pentru proiectul tău de sănătate, educație sau mediu.
11:45
Zelenski, despre o eventuală retragere din Pokrovsk: „„Nimeni nu îi trimite la moarte de dragul unor ruine” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis joi într-un interviu pentru Bloomberg că situația din orașul estic Pokrovsk, în pericol de a fi încercuit, este „foarte dificilă”, însă o eventuală decizie de retragere a soldaților ucraineni care îl apără este la latitudinea comandanților.
11:45
Schimbare colosală la Real Madrid: după 70 de ani, clubul își schimbă numele stadionului # Adevarul.ro
Real Madrid face schimbări majore! După 70 de ani, „Santiago Bernabéu” devine simplu „Bernabéu”.
11:45
Laboratoare ilegale de droguri, descoperite la percheziții în România, Republica Moldova, Cehia și Ungaria. Au fost arestate 16 persoane # Adevarul.ro
O acțiune comună, desfășurată de DIICOT Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Cehia și Ungaria, care a vizat destructurarea unei grupări specializate în trafic de droguri de risc, s-a încheiat cu dezafectarea unor laboratoare ilegale de droguri și arestarea a 16 persoane.
11:30
Industria tutunului se transformă: știință, inovație și responsabilitate pentru un viitor fără fum # Adevarul.ro
Inovația și cercetarea schimbă profund industria tutunului. Mihai Bundoi explică modul în care știința, reglementările și informarea corectă pot accelera tranziția către un viitor fără fum în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.