Silviu Stoica, Partner, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Trebuie să folosim AI-ul pe cât de mult posibil. În cinci ani, cred că abilităţile de strategie şi management vor fi din ce în ce mai căutate la un avocat

Ziarul Financiar, 14 noiembrie 2025 16:30

Acum 10 minute
16:30
Monica Iancu, Partner, Bondoc & Asociaţii: Protecţia datelor rămâne esenţială, iar simplificarea raportării incidentelor de securitate este o măsură „binevenită” pentru mediul de afaceri Ziarul Financiar
16:30
Acum 30 minute
16:15
Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace: Statul atrage 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici şi investitori mutaţi spre acţiuni. Două treimi, în euro Ziarul Financiar
Acum o oră
15:45
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Ce este un Trusted Advisor? Cine poate avea acest rol si care este legatura cu guvernanta corporativa? Ziarul Financiar
15:45
Radu Puiu, analist financiar, avertizează asupra unei noi fraude care îi foloseşte ilegal identitatea pentru a înşela investitorii de la Bursa de Valori Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:00
Tu ce faci în weekend-ul 14-16 noiembrie? Iată câteva variante dacă încă nu ţi-ai făcut planuri Ziarul Financiar
15:00
Alexandra Cohuţiu, avocat la TPA România, despre „Legea Nordis”: Piaţa va deveni mai sigură şi mai selectivă pentru cumpărători; proiectele vor necesita capitalizare mai mare, iar preţurile locuinţelor vor continua să crească Ziarul Financiar
14:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum schimbă AI-ul evoluţia roboţilor software? Ziarul Financiar
14:45
Alex Mihalache, Visa: Am lansat anul acesta un program pentru agenţii AI, Visa Intelligent Commerce, care pune la dispoziţia agenţilor AI modalităţi, în primul rând de autorizare/identificare, pentru că este un element foarte important în ecosistemul de plăţi Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:30
Ionuţ Georgescu, Safetech Innovations: Atacurile cibernetice ajung la un nivel din ce în ce mai avansat, dar şi soluţiile de securitate au început să se adapteze Ziarul Financiar
14:00
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Ce facilităţi integrează proiectul Yunity? Ziarul Financiar
14:00
Cutremur la vârful Verizon: Restructurare de proporţii colosale cu 15.000 de concedieri, 180 de magazine trecute pe franciză şi un plan de supravieţuire îndrăzneţ impus de noul CEO pentru a salva compania din cea mai dură competiţie din ultimul deceniu Ziarul Financiar
13:45
BREAKING. Bolojan anunţă că mai multe companii de stat vor fi lichidate. Premierul a confirmat un nume - CFR Marfă. Lista finală va fi anunţată săptămâna viitoare Ziarul Financiar
13:45
Monica Stătescu, Of counsel, Filip & Company: Aş reglementa mai în detaliu partea de etică, cine e responsabil şi la ce e etic să folosim AI-ul, apoi partea de testate al AI-ului înainte ca el să fie pus pe piaţă, partea de răspundere şi partea de securitate Ziarul Financiar
13:45
Când mirajul AI loveşte realitatea financiară: Oracle pierde sute de miliarde în capitalizare, în timp ce investitorii se tem că mega-pariul OpenAI pe infrastructura de trilioane ar putea depăşi puterea pieţei, a energiei şi chiar a tehnologiei Ziarul Financiar
13:45
Daniel Marin, Chief Data Officer, BRD Groupe Societe Generale: Oamenii vor să îşi uşureze munca, dacă punem doar ziduri – spui nu ai voie să foloseşti LLM-uri în activitatea ta – ei vor găsi soluţii. Companiile trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor instrumente de AI care să fie aprobate şi guvernate din punct de vedere securitate corporate Ziarul Financiar
13:30
Mugur Isărescu, BNR: Noi până în prezent nu avem decât un singur element care ar putea pune pe masa discuţiilor în viitor o eventuală reducere a ratei de politică monetară şi anume faptul că ROBOR a coborât sub rata de politică monetară. O reducere acum nu ajută pe nimeni şi discuţia despre reducere nu ajută pe nimeni, din contră reduce încrederea Ziarul Financiar
13:30
Mugur Isărescu, BNR: Am recâştigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea pieţelor internaţionale. Se poate pierde dacă facem paşi înapoi. Programul de corecţie trebuie să continue Ziarul Financiar
13:30
Kerem Toksoz, Garanti BBVA România: AI-ul trebuie să meargă împreună cu digitalizarea. AI-ul nu va fi un serviciu individual, ci va fi integrat în serviciile şi interacţiunile pe care băncile le vor avea Ziarul Financiar
13:30
O bulă dot com 2.0 se naşte la orizont? Şefii companiilor de tehnologie încep să recunoască faptul că AI-ul ar putea fi mai degrabă subiect de speculaţie pe bursă decât de revoluţie tech după ce investiţii de miliarde au început să curgă, dar fără să genereze profituri semnificative sau să ducă la crearea unor tehnologii uimitoare Ziarul Financiar
13:15
BBC îşi cere scuze lui Donald Trump, dar respinge ferm acuzaţiile de defăimare: Scandalul montajului controversat din documentarul „Panorama” declanşează tensiuni politice şi o nouă investigaţie internă în presa britanică Ziarul Financiar
13:15
Bogdan Putinică, Managing Director - Central, Eastern, South-East Europe and C.I.S., Wonderful: Există un interes grozav, toată lumea vrea să vorbească despre AI mai ales că aceste conversaţii despre AI cu experţi sunt destul de rare. Când ştii cum să foloseşti AI-ul poţi răspunde la provocări economice şi de business normale Ziarul Financiar
13:00
Adevăratul plan a lui Trump? Colosul Carlyle intră în scenă şi ar putea prelua activele internaţionale ale Lukoil, grupul rus îngenuncheat de sancţiunile americane. În România, Carlyle deţine 10% din producţia de gaze. Ziarul Financiar
12:45
Michael Topolinski a semnat vânzarea unui teren din SkyLight Residence către un retailer pentru a deschide cel mai mare magazin al său Ziarul Financiar
12:45
Surpriză: Americanii de Carlyle, care au expunere în România prin BSOG, analizează achiziţia activelor internaţionale Lukoil Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:30
Bursă: MedLife raportează afaceri de peste 2,3 miliarde de lei în primele 9 luni/2025, plus 19,5% an/an şi o pierdere netă de 6,3 mil. lei Ziarul Financiar
12:30
Mugur Isărescu, guvernator BNR: Piaţa monetară internă, piaţa valutară, pieţele externe sunt mulţumite cu actuala combinaţie de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mişcările de capital în şi în afara UE. Nu avem de ce să tulburăm piaţa. Să intrăm peste ea ca să-I facem ce? Ziarul Financiar
12:30
Piaţa locuinţelor de lux explodează în 2025: peste 1.000 de imobile premium finalizate în Bucureşti, cel mai mare volum din ultimii 30 de ani Ziarul Financiar
12:15
ZFLive: 27 de ani de la lansarea Ziarului Financiar. Ce au răspuns executivii şi antreprenorii la întrebarea „Care a fost anul care v-a marcat, cel mai important an pentru businessul dvs.?“ Ziarul Financiar
12:00
Bursă. BVB, operatorul pieţei de capital, şi-a diminuat profitul cu 49% în primele 9 luni/2025, până la 5,6 mil. lei Ziarul Financiar
11:45
Nedim Baytorun, CEO, Vodafone România: România un trebuie să rateze oportunitatea de a deveni un HUB digital. Pe zona de retail, viitorul va depinde de o eventuală transformare semnificativă. Zona de B2B rămâne un motor de creştere Ziarul Financiar
11:45
Conpet: Lukoil România, client de 20% din cifra de afaceri, afectat de sancţiuni şi incertitudini. Ce spune compania? Ziarul Financiar
11:30
BNR lansează o monedă din tombac cuprat cu tema Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş - 80 de ani de la înfiinţare, cu un preţ de vânzare de 260 lei Ziarul Financiar
11:15
Ce spune Digi despre listarea filialei din Spania Ziarul Financiar
11:15
ZF Live. Silviu Homoceanu, fondator şi CTO, Deltia: Avem trei ani de activitate şi suntem deja în peste 20 de fabrici, majoritatea în vestul Europei. Avem şi un prim client în România, o firmă de provenienţă franţuzească, cu fabrică la Oradea - produce sisteme de interior pentru maşini pentru sectorul automotive. În 2026 vrem să fim prezenţi în 100 de fabrici Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capi­ta­lul de risc a alimentat dez­voltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, lo­gistică, agricultură sau energie.
11:15
Bursă. Purcari şi-a majorat veniturile cu 15% în primele 9 luni/2025, la 300 mil. lei. Profitul s-a diminuat cu 17% an/an Ziarul Financiar
11:15
Pavel Popescu, vicepreşedinte, ANCOM: România nu există pe harta AI a lumii. România trebuie să decidă în următoarele şase luni, maxim un an, dacă vrea să existe pe harta AI-ului global. AI-ul, nu e o simplă bulă, e un val în faţa căruia stăm Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Profitul Nuclearelectrica a crescut cu aproape 27% în primele 9 luni/2025, la 1,63 mld. lei. Venituri de 4,1 mld. lei, plus 23% Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. BYD pregăteşte o nouă etapă pe piaţa locală: extinderea reţelei de dealeri, lansarea brandului premium Denza şi intrarea pe segmentul utilitarelor electrice în 2026 Ziarul Financiar
BYD intră într-o fază de maturi­zare pe piaţa românească, după un debut puternic în 2024 şi o plasare ra­pidă în top 5 la vânzările de vehi­cule electrice şi plug-in hybrid. Compania a intrat oficial pe piaţă abia în luna mai a acestui an, iar primele livrări au început în iulie, însă ritmul instalat în toamnă a confirmat potenţialul bran­du­lui asiatic. Strategia pentru 2026 mi­zează pe o prezenţă comercială şi tehnică mult mai densă, noi lan­sări de produse şi o abordare care să permită reducerea dependenţei de schemele de sprijin ale statului.
10:15
Pieţele globale intră în teritoriu negativ după ce aşteptările ca Fed să reducă dobânda în decembrie scad de la zi la zi. Tech-ul şi cripto, pilonii corecţiei. „Aurul negru” creşte cu 3%, iar lira sterlină începe un trend de depreciere Ziarul Financiar
10:15
Bursă: MedLife raportează o pierdere netă de 6,3 mil. lei în primele 9 luni/2025, la afaceri de peste 2,3 miliarde de lei, plus 19,5% an/an Ziarul Financiar
09:45
Romgaz îşi creşte profitul cu 7% şi depăşeşte 6 miliarde lei cifră de afaceri în primele nouă luni din 2025, pe fondul livrărilor mai mari de gaze. Majorare spectaculoasă a profitului la T3 Ziarul Financiar
09:45
O veste extraordinară. Ce indică datele semnal de la INS despre dinamica economiei în T3: România a avut o creştere economică de 1,6% an/an. În primele 9 luni, creşterea a fost de 0,8% an/an Ziarul Financiar
09:45
Transgaz: În următorii 3-4 ani, consumul de gaze va creşte cu 10 mld. metri cubi. România va deveni un coridor european de transport al gazelor naturale Ziarul Financiar
„Consumul de gaze natu­rale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacităţi de producţie. Odată cu re­deschiderea acestor unităţi şi cu înlocuirea unor capacităţi de generare energie electri­că pe cărbune cu cele pe bază de gaze na­turale, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie gaze naturale şi creşterea pro­duc­ţiei interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de aşteptat o creştere a consumului de gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 2024-2033, actualizat în toamna acestui an.
09:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Care ar fi primele semnale de corecţie la BVB? Urmăriţi o discuţie cu ADRIAN CODIRLAŞU, preşedinte, CFA România Ziarul Financiar
09:45
Transelectrica îşi reduce profitul net cu 56% în primele nouă luni din 2025, pe fondul scăderii veniturilor reglementate şi al pierderilor din activităţile cu profit zero Ziarul Financiar
09:30
Ce indică datele semnal de la INS despre dinamica economiei în T3: România a avut o creştere economică de 1,6% an/an. În primele 9 luni, creşterea a fost de 0,8% an/an Ziarul Financiar
09:15
Cât de mulţi bani trebuie să plătească românii pentru RCA. Preţurile poliţelor RCA au crescut între 4% şi peste 30% în Bucureşti-Ilfov, în timp ce în restul judeţelor creşterile sunt între 6% şi peste 35%. Cât mai pot merge preţurile în sus, când deja sunt segmente pentru care tariful RCA este între 700 şi peste 1.000 euro pe an? Ziarul Financiar
Tarifele de referinţă RCA publicate de Autoritatea de Su­pra­veghere Financiară (ASF) arată creşteri consis­tente în ultimul an pe toate segmentele, majorările pornind de la 4% şi până la peste 30% în zona Bucureşti-Ilfov, în timp ce pentru restul judeţelor din ţară creşterile încep de la 6% şi se duc la peste 35%.
09:15
VIDEO. Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank: „Oamenii vin la stadion să vadă un spectacol. În afara ţării e un show, ai condiţii ca să te simţi bine. La noi, oamenii sunt obişnuiţi să vină la meci, să mănânce şi să bea ceva în pauză, apoi să plece” Ziarul Financiar
09:15
Digi Communications îşi creşte veniturile la 1,64 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025, dar profitul scade pe fondul investiţiilor şi costurilor mai mari. Serghei Bulgac, CEO: Extinderea de două cifre din Spania rămâne deosebit de impresionantă Ziarul Financiar
