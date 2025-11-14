Monica Iancu, Partner, Bondoc & Asociaţii: Protecţia datelor rămâne esenţială, iar simplificarea raportării incidentelor de securitate este o măsură „binevenită” pentru mediul de afaceri
Ziarul Financiar, 14 noiembrie 2025 16:30
Monica Iancu, Partner, Bondoc & Asociaţii: Protecţia datelor rămâne esenţială, iar simplificarea raportării incidentelor de securitate este o măsură „binevenită” pentru mediul de afaceri
Daniel Marin, Chief Data Officer, BRD Groupe Societe Generale: Oamenii vor să îşi uşureze munca, dacă punem doar ziduri – spui nu ai voie să foloseşti LLM-uri în activitatea ta – ei vor găsi soluţii. Companiile trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor instrumente de AI care să fie aprobate şi guvernate din punct de vedere securitate corporate # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, BNR: Noi până în prezent nu avem decât un singur element care ar putea pune pe masa discuţiilor în viitor o eventuală reducere a ratei de politică monetară şi anume faptul că ROBOR a coborât sub rata de politică monetară. O reducere acum nu ajută pe nimeni şi discuţia despre reducere nu ajută pe nimeni, din contră reduce încrederea # Ziarul Financiar
O bulă dot com 2.0 se naşte la orizont? Şefii companiilor de tehnologie încep să recunoască faptul că AI-ul ar putea fi mai degrabă subiect de speculaţie pe bursă decât de revoluţie tech după ce investiţii de miliarde au început să curgă, dar fără să genereze profituri semnificative sau să ducă la crearea unor tehnologii uimitoare # Ziarul Financiar
Bogdan Putinică, Managing Director - Central, Eastern, South-East Europe and C.I.S., Wonderful: Există un interes grozav, toată lumea vrea să vorbească despre AI mai ales că aceste conversaţii despre AI cu experţi sunt destul de rare. Când ştii cum să foloseşti AI-ul poţi răspunde la provocări economice şi de business normale # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, guvernator BNR: Piaţa monetară internă, piaţa valutară, pieţele externe sunt mulţumite cu actuala combinaţie de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mişcările de capital în şi în afara UE. Nu avem de ce să tulburăm piaţa. Să intrăm peste ea ca să-I facem ce? # Ziarul Financiar
ZF Live. Silviu Homoceanu, fondator şi CTO, Deltia: Avem trei ani de activitate şi suntem deja în peste 20 de fabrici, majoritatea în vestul Europei. Avem şi un prim client în România, o firmă de provenienţă franţuzească, cu fabrică la Oradea - produce sisteme de interior pentru maşini pentru sectorul automotive. În 2026 vrem să fim prezenţi în 100 de fabrici # Ziarul Financiar
Deşi inteligenţa artificială a cunoscut o explozie în zona digitală şi de servicii, unde scalarea este rapidă şi capitalul de risc a alimentat dezvoltarea accelerată a modelelor de limbaj şi a platformelor software, următorul pas ar trebui să fie aducerea beneficiilor AI şi în economia „reală“ - în producţie, logistică, agricultură sau energie.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. BYD pregăteşte o nouă etapă pe piaţa locală: extinderea reţelei de dealeri, lansarea brandului premium Denza şi intrarea pe segmentul utilitarelor electrice în 2026 # Ziarul Financiar
BYD intră într-o fază de maturizare pe piaţa românească, după un debut puternic în 2024 şi o plasare rapidă în top 5 la vânzările de vehicule electrice şi plug-in hybrid. Compania a intrat oficial pe piaţă abia în luna mai a acestui an, iar primele livrări au început în iulie, însă ritmul instalat în toamnă a confirmat potenţialul brandului asiatic. Strategia pentru 2026 mizează pe o prezenţă comercială şi tehnică mult mai densă, noi lansări de produse şi o abordare care să permită reducerea dependenţei de schemele de sprijin ale statului.
Transgaz: În următorii 3-4 ani, consumul de gaze va creşte cu 10 mld. metri cubi. România va deveni un coridor european de transport al gazelor naturale # Ziarul Financiar
„Consumul de gaze naturale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacităţi de producţie. Odată cu redeschiderea acestor unităţi şi cu înlocuirea unor capacităţi de generare energie electrică pe cărbune cu cele pe bază de gaze naturale, extinderea reţelelor de transport şi distribuţie gaze naturale şi creşterea producţiei interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de aşteptat o creştere a consumului de gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 2024-2033, actualizat în toamna acestui an.
Cât de mulţi bani trebuie să plătească românii pentru RCA. Preţurile poliţelor RCA au crescut între 4% şi peste 30% în Bucureşti-Ilfov, în timp ce în restul judeţelor creşterile sunt între 6% şi peste 35%. Cât mai pot merge preţurile în sus, când deja sunt segmente pentru care tariful RCA este între 700 şi peste 1.000 euro pe an? # Ziarul Financiar
Tarifele de referinţă RCA publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată creşteri consistente în ultimul an pe toate segmentele, majorările pornind de la 4% şi până la peste 30% în zona Bucureşti-Ilfov, în timp ce pentru restul judeţelor din ţară creşterile încep de la 6% şi se duc la peste 35%.
