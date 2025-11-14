Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost consilier NATO: România ar putea găzdui arme nucleare americane
Digi24.ro, 14 noiembrie 2025 17:50
România ar putea găzdui arme nucleare americane: este un scenariu formulat de un fost consilier NATO din Germania și vine pe fondul poziției tot mai agresive a Rusiei. Armele ar putea proveni din arsenalul american care se află în Germania sau din alte țări care găzduiesc în prezent arme nucleare în Europa.
