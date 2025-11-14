Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj
Golazo.ro, 14 noiembrie 2025 17:50
Certitudinea e că România va fi la barajul din martie 2026, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul de la Zenica.
Acum 5 minute
18:10
Prezentat la Iași Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1 # Golazo.ro
Tibor Selymes (55 de ani) este noul antrenor al celor de la Politehnica Iași.
Acum 30 minute
17:50
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi # Golazo.ro
Arhitecții de la MVRDV, o companie globală de arhitectură și urbanism, vor să construiască o arenă în formă sferică în Tirana, capitala Albaniei.
17:50
Iorgulescu a ieșit din bârlog și a băgat spaima în opoziție. Ce le spune, ce le promite, cu ce-i amenință, nu știm. Dar poate vom afla la al 25-lea mandat al lui
17:50
17:50
Marius Lăcătuș (61 de ani), legendă a clubului Steaua, și-a exprimat dorința ca Helmut Duckadam și Emeric Ienei să aibă câte o statuie în Ghencea.
Acum o oră
17:40
Cine este juniorul tatuat Tricolorul joacă pentru naționala României U19 » Născut în Anglia, crescut în Germania, evoluează în Italia # Golazo.ro
Troy Tomșa a fost unul dintre juniorii remarcați în victoria României U19 împotriva Andorrei U19 (4-1), evidențiindu-se atât prin dubla reușită, cât și prin colecția sa impresionantă de tatuaje.
Acum 2 ore
17:00
Alibec, scos din calcule? Patronul FCSB nu mai are încredere în atacant: „Mi-e frică să-l bag” + Ce spune despre Zima # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că are îndoieli în privința lui Denis Alibec și a lăsat de înțeles că atacantul ar putea părăsi echipa.
17:00
Marcel Joseph (28 de ani), atacantul celor de la CA Oradea, din Liga a 4-a, a fost convocat la naționala statului Bahamas.
16:50
„Vine furtuna!” Cosmin Olăroiu, după remiza din prima manșă a barajului pentru CM 2026: „Vom juca sub o mare presiune” # Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu, antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Mondial.
16:40
Anfield, interzis Motivul bizar pentru care legendara arenă a lui Liverpool NU va găzdui meciuri la EURO 2028 # Golazo.ro
Anfield, legendara arenă a celor de la Liverpool, nu îndeplinește toate standardele UEFA pentru a găzdui meciuri la EURO 2028.
16:20
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Mainz a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a lui Anwar El Ghazi (30 de ani) din 2023.
Acum 4 ore
16:10
Cu cine ne atacă Bosnia! Sursele GOLAZO.ro au aflat surprizele pregătite de rivalul lui Lucescu la Zenica: 6 schimbări! # Golazo.ro
Sergej Barbarez, selectionerul Bosniei, modifică sistemul și înlocuiește 6 titulari de la 1-0 la București. Vrea să străpungă apărarea „tricolorilor” cu adolescentul și legenda.
15:50
Xabi a pus piciorul în prag Obiceiul din „era Ancelotti” le-a fost interzis jucătorilor lui Real Madrid # Golazo.ro
De la venirea sa la Real Madrid, Xabi Alonso a pus capăt unui obicei format pe vremea când Carlo Ancelotti era antrenor.
15:20
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă” # Golazo.ro
Afișul cu care Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura pentru alegerile de primar general al Capitalei din 7 decembrie condensează tranziția românească: comedie involuntară pe fondul dramei.
15:00
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite” # Golazo.ro
Octavian Bellu (74 de ani), legendarul antrenor al lotului feminin, a vorbit despre abuzurile din gimnastica românească, în urma dezvăluirilor din ultima perioadă.
14:40
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a vorbit despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.
14:30
Finlanda U21 - România U21 LIVE de la 17:00 , în preliminariile Euro 2027 » Meciul NU se vede la TV # Golazo.ro
Naționala U21 a României întâlnește reprezentativa similară a Finlandei, într-o partidă desfășurată la Turku, în preliminariile EURO 2027.
Acum 6 ore
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro # Golazo.ro
Edin Dzeko și Sergej Barbarez, cel mai important jucător și selecționerul Bosniei, au vorbit vineri despre meciul cu „tricolorii”, de sâmbătă.
13:50
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a explicat motivul pentru care moldovenii s-au opus la pentru schimbarea regulamentului în ceea ce privește statutul președintelui LPF.
13:40
13:20
Luat la țintă cu ouă FOTO: Fostul președinte al Federației Spaniole a fost agresat de un membru al familiei » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a fost atacat cu ouă la prezentarea cărții sale de la Madrid.
13:20
„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica # Golazo.ro
Adnan Guso, fost portar de la Craiova și Dinamo, a vorbit pentru echipa GOLAZO.ro, despre absențele Bosniei și calitățile României, însă atrage atenția: „În tur, Barbarez i-a prins tactica lui Lucescu”.
13:00
Dinamo nu renunță „Câinii” insistă pentru transferul golgheterului din Liga 2 : „Ne-ar scoate din necaz” # Golazo.ro
Dinamo nu renunță la varianta Valentin Robu (23 de ani), jucătorul celor de la Metalul Buzău și unul dintre golgheterii din Liga 2.
12:30
Nu-l poate transfera pe Niță Motivul pentru care portarul român nu va ajunge sub comanda lui Cosmin Contra în Qatar # Golazo.ro
Cosmin Contra, antrenorul lui Al Arabi, a fost întrebat dacă ar vrea să-l transfere pe Florin Niță, acesta fiind liber de contract.
Acum 8 ore
12:10
„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu și Ovidiu Herea, cei doi foști internaționali români, au analizat variantele pe care Mircea Lucescu (80 de ani) le are în centrul defensivei pentru meciul cu Bosnia.
11:40
Probleme pentru Ronaldo Ce riscă starul portughez după eliminarea din meciul cu Irlanda » Reacția selecționerului: „E incredibil” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în partida dintre Irlanda și Portugalia, 2-0, după ce și-a lovit un adversar cu cotul.
11:10
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac # Golazo.ro
Adnan Guso are aproape 50 de ani. Fostul portar de la Craiova și Dinamo a povestit pentru echipa GOLAZO.ro, la Sarajevo, cel mai crud moment trăit de el în război, în urmă cu trei decenii. Ochii i s-au umplut de lacrimi.
11:10
Dinamo, record negativ Echipa lui Paulo Pereira, fără puncte și după meciul cu Nantes » Situație fără precedent pentru „dulăi” # Golazo.ro
Dinamo a fost învinsă de HBC Nantes, scor 28-35, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal masculin.
10:50
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea # Golazo.ro
Patrick Kiens, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României în perioada 2023 -2024, a vorbit despre perioada în care a lucrat în România.
10:30
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic # Golazo.ro
FCSB se află în topul echipelor din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în perioada 4 noiembrie 2024 - 4 noiembrie 2025.
Acum 12 ore
09:00
„90% dintre cluburi sunt de stat!” VIDEO. Novak Martinovic analizează meciul Steaua Roșie - FCSB: „E o echipă foarte bogată!” » Marele dezavantaj al sârbilor # Golazo.ro
Novak Martinovic, 40 de ani, a prezentat pentru GOLAZO.ro, la Belgrad, situația fotbalului sârb. A făcut și o paralelă între Steaua Roșie și FCSB, care se vor înfrunta pe 27 noiembrie, în Europa League.
07:00
David Popovici a primit o ofertă de nerefuzat de la o mare companie. A refuzat.
Acum 24 ore
00:00
Încă o calificată din EUROPA la CM 2026 Merge la Mondial după un parcurs aproape perfect » Ronaldo, eliminat în premieră: gesturi ironice la Dublin! # Golazo.ro
Franța este a doua echipă din Europa care obține calificarea la CM 2026.
00:00
Meciul care i-a dat aripi lui Dragomir Cât a însemnat pentru atacant gestul lui Lucescu + Cum l-a ajutat în Cipru jocul său foarte bun cu Austria # Golazo.ro
Vlad Dragomir a început rău preliminariile, selecționerul nu l-a mai chemat în iunie și septembrie, dar l-a readus la lot luna trecută și l-a titularizat cu Austria. Când a făcut cel mai bun meci al carierei.
13 noiembrie 2025
23:30
CSA Steaua, absentă Primarul din Semlac, lămuriri după ce „militarii” nu au mers la dezvelirea statuii lui Duckadam # Golazo.ro
Letiția Stoian, primarul din Semlac, județul Arad, a reacționat după ce nimeni de la CSA Steaua nu s-a prezentat la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam.
23:20
„Îmi place mai mult de Cîrjan” Fostul internațional crede că Florin Tănase trebuia înlocuit de căpitanul lui Dinamo la națională # Golazo.ro
Adrian Ropotan (39 de ani), fostul jucător de la Dinamo, a vorbit despre neconvocarea lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) la echipa națională.
22:30
Scene fără precedent Poli Iași a anunțat că Tony a fost demis, dar antrenorul ar refuza să plece! # Golazo.ro
Tony da Silva (44 de ani) a fost demis de Poli Iași, la trei zile după eșecul usturător, 0-4, cu ASA Tg.Mureș, din etapa #13 din Liga 2.
22:00
Descinderi DNA la primăria Cluj Reacția edilului Emil Boc, care trimite 2,6 milioane € la Universitatea: „Suntem victime colaterale” # Golazo.ro
DNA a descins în cursul dimineții de miercuri la sediul Primăriei Cluj-Napoca, principala sursă de finanțare a celor de la U Cluj.
21:40
21:30
Olăroiu, doar egal EAU a remizat cu Irak, în prima manșă a barajului intercontinental pentru Mondial + Moment tensionat pe final de meci # Golazo.ro
EMIRATELE ARABE UNITE - IRAK 1-1. Echipa EAU, antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a remizat în primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial.
21:00
Incendiu la stadion FOTO. Trei autospeciale au fost nevoite să intervină la arena din România + reacție dură după incident: „Blestemele jucătorilor” # Golazo.ro
Trei autospeciale de pompierii au fost nevoite să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vestiarele stadionului din Cernavodă, Constanța.
20:50
Vrea să plece de la Inter Motivul pentru care Cristi Chivu poate pierde un jucător important în această iarnă # Golazo.ro
Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul lui Inter, ar putea părăsi formația lui Cristi Chivu (45 de ani) în această iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre el și club expiră abia în vara anului viitor.
20:40
Senzația din Pacific De ce echipele mari sunt cu ochii pe un portar care a încasat 22 de goluri în 3 meciuri # Golazo.ro
Nicolas Kutran (17 ani) e marea surpriză a Campionatului Mondial U17 din Qatar.
19:50
„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier” Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani) și Dani Coman (49 de ani) au oferit declarații după Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.
19:50
Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri # Golazo.ro
Federerația Română de Fotbal a anunțat programul etapei #2 din Cupa României. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport și Prima Sport.
19:20
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit detalii despre ce s-a discutat azi, la Adunarea Generală a LPF.
19:20
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?” # Golazo.ro
Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a confirmat numirea lui Toni Petrea (50 de ani), în funcția de antrenor secund al oltenilor.
18:50
Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu o primă reacție cu privire la scandalul pariurilor din Liga 1, în care este implicată Metaloglobus.
18:20
A fost împușcat în timpul atentatelor Un fost jucător de rugby și-a protejat sora cu prețul vieții » A devenit scriitor și fotograf # Golazo.ro
Aristide Barraud, fost jucător de rugby, a fost împușcat în timpul atentatelor de la Paris de pe 13 noiembrie 2015, atunci când a vrut să-și protejeze sora.
