Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
StirileProtv.ro, 14 noiembrie 2025 19:30
Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.
Acum 5 minute
19:40
Inspectorii vamali au descoperit mărfuri contrafăcute în containere din China, destinate Moldovei. Prejudiciu uriaș # StirileProtv.ro
Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute.
19:40
Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul tinerei găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău. Victima era desculță # StirileProtv.ro
Anchetă complexă, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 de ani, care prezenta urme de violență, a fost găsit la marginea orașului. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a întâmplat și iau în calcul varianta unui omor - cu un criminal încă în libertate.
19:40
Mugur Isărescu: Euro nu mai are cum să coboare sub 5 lei. România ar putea evita recesiunea # StirileProtv.ro
„Nu cred că vom avea recesiune” – spune guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, în contextul în care economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea, conform Institutului Național de Statistică.
Acum 15 minute
19:30
Acum o oră
19:00
MAE l-a chemat pe ambasadorul Federației Ruse să-i arate resturile unei rusești: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian # StirileProtv.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
18:50
Senator ex-SOS, suspectat de furt. Rucsacul sustras a fost găsit la el în portbagaj # StirileProtv.ro
Un senator ales pe listele SOS România este cercetat penal pentru furt după ce ar fi luat un rucsac conținând o tabletă și bani uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț.
Acum 2 ore
18:20
George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului” # StirileProtv.ro
George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.
18:20
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile” # StirileProtv.ro
Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal.
18:10
Paradoxal, populația a consumat mai multă energie electrică, deși curentul s-a scumpit constant # StirileProtv.ro
Consumul final de energie electrică în primele nouă luni din 2025 a fost de 37,251 miliarde kWh, înregistrând o scădere de 0,4% față de perioada similară din 2024. În schimb, consumul populației a crescut cu 1,8%.
18:10
Elementul important aflat la necropsia fetiței de doi ani decedată după anestezie, la o clinică din București # StirileProtv.ro
Polițiștii fac cercetări in rem pentru ucidere din culpă, în cazul fetiței de doi ani care a murit joi seară, în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă.
18:00
Medic român care profesează în Germania: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului” # StirileProtv.ro
Un medic român supraspecializat în terapie intensivă din Germania afirmă că tragedia fetiței de doi ani dintr-o clinică bucureșteană nu este „un accident românesc” și poate surveni în orice sistem medical avansat.
18:00
Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu # StirileProtv.ro
Vremea va fi schimbătoare în toată țara în următoarele zile: ceață persistentă în sud și est, ploi în nord și vest, temperaturi atipic de ridicate la deal și la munte, potrivit prognozei prezentate de Busu.
18:00
Comisarii ANPC au aplicat amenzi uriașe. Au găsit mucegai în spații de cazare și produse cu nicotină vândute minorilor # StirileProtv.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional.
17:50
În Filipine, cei vii trăiesc printre morți. Sărăcia extremă îi forțează să transforme cimitirul în adăpost # StirileProtv.ro
În Manila, un oraș aglomerat, unde sărăcia este profundă și milioane de oameni nu au adăpost adecvat, unii dintre cei vii au găsit refugiu printre morți.
17:50
Răspunsul societății civile pentru șefa ÎCCJ: „Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică” # StirileProtv.ro
Organizaţiile civice care au anunţat protestul la adresa Liei Savonea precizează că acest demers nu reprezintă „un atac împotriva sistemului judiciar” sau „împotriva tuturor magistraţilor”.
Acum 4 ore
17:30
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 pe litru # StirileProtv.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.
17:30
Ce au găsit anchetatorii pe trupul tinerei care a fost găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău # StirileProtv.ro
Moarte învăluită în mister, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 ani, care prezenta răni de înjunghiere, a fost găsit în apropierea căii ferate, într-o zonă izolată din oraș.
17:30
Mei: cereala fără gluten, bogată în proteine și beneficii uimitoare pentru sănătate. De ce ar trebui să-l incluzi în dietă # StirileProtv.ro
Meiul este un tip de cereală cu boabe mici, cultivată în regiunile aride și semi-aride ale lumii.
17:30
Bătaie cu bâte pe stradă, în Iași. Scandalul a pornit într-o sală de jocuri. VIDEO # StirileProtv.ro
Încăierare în plină stradă, într-o localitate din Iași. Patru scandalagii, printre care un băiat de 17 ani, s-au bătut cu bâtele, pumnii și picioarele, sub ochii trecătorilor, după un scandal izbucnit într-o sală de jocuri de noroc.
17:30
Familia, prietenii și admiratorii își iau adio de la Horia Moculescu. „Cu Nea Horia am amintiri foarte multe” # StirileProtv.ro
Trupul compozitorului Horia Moculescu a fost depus vineri la Teatrul „Constantin Tănase", locul unde și-a petrecut o mare parte din viață artistică.
17:10
„Regele asfaltului” Nelu Iordache, condamnat din nou. Instanța i-a stabilit o pedeapsă totală de peste 18 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la APM Ilfov pentru a obţine o autorizaţie de mediu la o staţie de transfer deşeuri.
17:10
Un general polonez recunoaște: casa avariată în septembrie a fost lovită de o rachetă proprie, nu de o dronă rusească # StirileProtv.ro
Comandantul operațional al armatei poloneze, generalul Maciej Klisz, a admis vineri că impactul care a avariat acoperișul unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie nu a fost cauzat de o dronă.
17:10
O femeie care își renova casa a fost amendată cu 10.000 de lei după ce o poză cu un muncitor a ajuns la Poliția Locală # StirileProtv.ro
O femeie din Ploieşti a fost amendată cu 10.000 de lei de către Poliţia locală, după ce un muncitor care face lucrări la un imobil al acesteia a fost fotografiat în timp ce cară cu roaba moloz pe care l-a abandonat pe malurile şi în albia unui pârâu.
16:40
Bolojan promite un buget mai mare pentru Apărare în 2026. Guvernul pregătește depunerea planului SAFE la Bruxelles # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că bugetul pentru anul viitor va prevedea o sumă mai mare pentru domeniul Apărării decât cea alocată în acest an.
16:40
Țările de Jos au fost zguduite de al „treilea cel mai puternic seism înregistrat vreodată" în regiune. „Situație critică” # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune din nordul Ţărilor de Jos, fiind unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată în această zonă predispusă la seisme din cauza extracţiei de gaz, informează AFP, preluat de Agerpres.
16:20
Un șofer de camion drogat circula pe autostradă cu pneurile distruse. Avea o tonă de marfă peste limită și vorbea la telefon # StirileProtv.ro
Poliția din Navarra, din Spania, a oprit un șofer de camion care încălca cinci reguli grave de circulație. Camionul avea anvelope fabricate în urmă cu 16 ani și era încărcat cu o tonă peste limita admisă.
16:10
Nuclearelectrica raportează creșteri robuste: profit net de 1,62 miliarde lei. Între timp, tarifele la energie se măresc # StirileProtv.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a înregistrat un profit net de 1,62 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 26,6% față de perioada similară din 2024.
16:00
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul drumului expres Focşani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe 2 decembrie va începe etapa de proiectare.
16:00
Ilie Bolojan: „Trebuie să spunem deschis. Există riscul ca bugetul pe anul viitor să fie compromis” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că în următoarele două săptămâni Guvernul va începe dezbaterile privind bugetul pe anul viitor.
16:00
Revenire spectaculoasă pe Pământ. Trei chinezi s-au întors „acasă” după ce au rămas blocați în spațiu. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Trei astronauți rămași blocați de mai multe zile la bordul stației spațiale chineze Tiangong din cauza avariilor suferite de capsula lor de întoarcere au revenit vineri fără probleme pe Pământ, cu un alt vehicul, au anunțat autoritățile, informează AFP.
15:50
Stațiunea Bran este una dintre cele mai vizitate din România, atât de turiști români, cât și de cei străini care vin aici în special datorită legendei lui Dracula.
Acum 6 ore
15:20
Ambasada Ucrainei din România dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți # StirileProtv.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți în 2027, precizând că reforma liceală nu prevede reducerea unităților școlare.
15:20
Ilie Bolojan: Evaziunea fiscală majoră e ținută în viață de o umbrelă economică din instituțiile statului, nu de una politică # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de ţară, doar dacă există „o umbrelă de protecţie a evazioniştilor”.
15:00
Cum arată noile troleibuze electrice de 352 milioane lei din Timișoara. Au o lungime de 12 metri. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Noile troleibuze electrice destinate transportului public din Timișoara au fost prezentate vineri, împreună cu Primăria Municipiului.
15:00
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București # StirileProtv.ro
Fetița de 2 ani care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București, avea o „patologie cronică preexistentă complexă”.
14:50
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM” # StirileProtv.ro
Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan.
14:40
Cum arată noile troleibuze electrice de 352 milioane lei din Timișoara. Au o lungime de până la 18 metri. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Noile troleibuze electrice destinate transportului public din Timișoara au fost prezentate vineri, împreună cu Primăria Municipiului.
14:00
Judecător CSM, atac dur la adresa ONG-urilor care cer revocarea Liei Savonea: „De unde v-ați inspirat? Hitler, Stalin, Mao?” # StirileProtv.ro
Judecătorul CSM Alin Ene atacă dur ONG-urile care protestează împotriva Liei Savonea, sugerând că revendicările lor par inspirate din retorica unor dictatori precum Hitler, Stalin, Mao sau Chavez.
13:50
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste # StirileProtv.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor.
Acum 8 ore
13:40
Secția de judecători a CSM: „Reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor” # StirileProtv.ro
Secţia pentru judecători a CSM denunţă atacuri publice repetate la adresa ÎCCJ, considerând criticile unor ONG-uri la adresa conducerii şi judecătorilor instanţei supreme drept o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar.
13:40
Ilie Bolojan: O parte din companiile de stat, care înregistrează pierderi, trebuie lichidate. CFR Marfă, printre propuneri # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan afirmă că Guvernul propune lichidarea unora dintre companiile de stat care înregistrează în mod constant pierderi şi care reprezintă ”o gaură neagră” în care se pierd bani publici.
13:40
Mirosul persistent de gaz de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare și mobilizare de urgență, la Câmpina # StirileProtv.ro
Autoritățile din Câmpina sunt în alertă din cauză că, de câteva zile, în oraș se simte miros de gaz.
13:30
Descoperire macabră în Bacău. Trupul unei tinere, fără haine și plin de sânge, a fost găsit lângă o cale ferată # StirileProtv.ro
Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul fară viață al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime.
13:10
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţiona improvizat şi nu respecta normative # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani.
13:00
Alimentarea cu gaz, întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din cauza unei avarii. Aproape 500 de clienți afectați # StirileProtv.ro
Alimentarea cu gaze a fost oprită temporar vineri dimineață în Sectorul 5, din cauza unei avarii la conducta de pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.
12:00
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă # StirileProtv.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA.
12:00
Ucraina răspunde la acuzațiile de corupție lansate de Orban cu o postare virală: „Costumul de zebră” # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă din timpul războiului”, provocând un răspuns ironic din partea Ministerului de Externe al Ucrainei.
11:50
VIDEO. Ucraina a lovit portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Incendii și pagube majore la instalațiile petroliere # StirileProtv.ro
Portul rus Novorossiisk a declarat vineri stare de urgență după un atac ucrainean cu drone care a avariat instalații petroliere și a rănit patru persoane, potrivit EFE.
11:50
Regele Charles al III-lea împlinește 77 de ani. Viața și domnia monarhului britanic. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Regele Charles al III-lea s-a născut la Palatul Buckingham din Londra, la 14 noiembrie 1948, fiind primul copil al reginei Elisabeta a II-a (1926-2022) şi al prinţului consort Philip, duce de Edinburgh (1921-2021).
11:50
Scandal la Madrid: fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, atacat cu ouă în timpul lansării unei cărți | Video # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală pentru un sărut impus jucătoarei Jenni Hermoso, a reuşit, joi, să evite două ouă aruncate spre el de un spectator.
