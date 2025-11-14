A câștigat titlul în Liga 1 și ne avertizează din Sarajevo: „El ne poate rezolva meciul cu România” + Amintiri dureroase din război: „Cada se umpluse de sânge”
Gazeta Sporturilor, 14 noiembrie 2025 19:30
Enes Sipovici, 35 ani, a evoluat șase sezoane în L1, la Oțelul, Farul și Petrolul, devenind campion cu Galațiul în 2011. Vorbește despre încărcătura partidei Bosnia - România și deapănă episoade tulburătoare din copilăria petrecută în timpul războiului de la începutul anilor ‘90.Enes Sipovici a sosit în România la 18 ani și a crescut ca fotbalist în Liga 1. ...
• • •
„Demis? Eu nu pot fi demis!” » Mircea Lucescu a acceptat doar 4 întrebări la conferința din Bosnia! Cel mai încins moment # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, a prefațat în această seară duelul pe care „tricolorii” îl vor susține împotriva Bosniei, sâmbătă, ora 21:45. Alături de Il Luce a fost prezent și portarul Ionuț Radu.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
Wayne Rooney e convins că Thomas Tuchel nu-l va convoca pe starul englez la Campionatul Mondial: „Poate să-și rezerve vacanța de acum” # Gazeta Sporturilor
În urma victoriei obținute de echipa națională a Angliei în preliminariile Campionatului Mondial, 2-0 cu Serbia, legendarul Wayne Rooney (40 de ani) consideră că Jack Grealish (30 de ani) poate „să-și rezerve deja vacanța pentru vara viitoare”, motivând că nu intră în planurile selecționerului Thomas Tuchel (52 de ani).Germanul a devenit oficial selecționerul Angliei pe 1 ianuarie 2025, iar Grealish nu a primit nicio convocare din acel moment. ...
A câștigat titlul în Liga 1 și ne avertizează din Sarajevo: „El ne poate rezolva meciul cu România” + Amintiri dureroase din război: „Cada se umpluse de sânge” # Gazeta Sporturilor
Giuseppe Marotta, încântat de Cristi Chivu: „Mă surprinde că oamenii sunt uimiți de talentul lui!” » Președintele lui Inter explică alegerea românului # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta (68 de ani), a vorbit la un eveniment organizat de RCS Academy Business School, în fața studenților de la „Management Sportiv”, și a oferit detalii importante despre decizia clubului de a-l numi pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenor principal al „nerazzurrilor”.Oficialul a discutat despre modelul de management modern, situația stadionului „San Siro” și despre filosofia de investiții a cluburilor mari din Europa. ...
FC Argeș a profitat de pauza internațională și a disputat un meci amical cu divizionara secundă Câmpulung Muscel, câștigat de echipa antrenată de Bogdan Andone (50 de ani) cu scorul de 6-0.FC Argeș se află pe locul 5 în Superliga, după 16 etape, iar pentru trupa lui Bogdan Andone urmează două meciuri de foc în campionat, cu Universitatea Craiova și cu CFR Cluj, ambele pe teren propriu, la fel ca și meciul cu Rapid, din Cupa României Betano. ...
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României # Gazeta Sporturilor
Gabi Tamaș (41 de ani) a explicat motivul pentru care el și celălalt fost internațional, Dan Alexa (45 de ani), au purtat tricourile echipei naționale a României în finala câștigată la Asia Express.Surprinși că au ajuns până în finala de la Seul, cei doi foști fotbaliști le-au cerut organizatorilor două tricouri ale echipei naționale, pe care le-au purtat în triumful din fața actorilor Alex Ion și Ștefan Floroaica. ...
Președintele lui Inter, un nou vot de încredere pentru Chivu: „S-a vorbit și de aducerea lui Mourinho, dar cu tot respectul...” # Gazeta Sporturilor
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter, a vorbit din nou despre Cristi Chivu, antrenorul nerazzurrilor.Președintele celor de la Inter a vorbit despre faptul că atunci când l-a numit pe Chivu „principal”, o variantă ar fi fost și Jose Mourinho, mult mai titratul antrenor portughez, dar președintele celor de la Inter a dat de înțeles că în acest moment, românul este mai pregătit decât lusitanul. ...
Christian Horner pregătește revenirea în Formula 1! Fostul șef Red Bull strânge fonduri pentru a cumpăra o echipă din Marele Circ # Gazeta Sporturilor
Despărțirea oficială dintre Red Bull Racing și Christian Horner (51 de ani) a avut loc în septembrie, încheind una dintre cele mai dominante ere de management din Formula 1 modernă.Deși contractul său era valabil până la finalul lui 2030, britanicul a părăsit echipa mult mai devreme, în schimbul unei despăgubiri uriașe. ...
Al-Sadd și-a anunțat noul antrenor » Cât ia Roberto Mancini în acest sezon și salariul până în 2028 # Gazeta Sporturilor
Roberto Mancini este începând de astăzi antrenorul lui Al-Sadd. Clubul din Qatar a făcut anunțul oficial pe conturile de socializare și a publicat un filmuleț de prezentare al tehnicianului italian de 60 de ani. Fostul selecționer al Squadrei Azzurra și al naționalei Arabiei Saudite va primi 5 milioane de euro până-n vară. ...
Furtună în Iran! Videoclipul de la nunta unui fotbalist celebru a provocat haos » Mireasa, în pantaloni scurți și tricou # Gazeta Sporturilor
Un adevărat scandal a izbucnit în Iran după ce un videoclip privat de la nunta căpitanului echipei Malavan, Saeed Karimi (28 de ani), a fost făcut public pe rețelele sociale. Imaginile, filmate pe un stadion gol, au devenit rapid virale și au generat o reacție dură din partea autorităților și mass-mediei de stat. ...
„Mergeți la Bosnia - România?” » Nelipsit de la meciurile naționalei, Gino Iorgulescu vine cu o abordare pesimistă: „Nu avem jucători...” # Gazeta Sporturilor
Mai mereu prezent alături de națională în deplasările din preliminarii, președintele în exercițiu al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a transmis că nu va însoți delegația tricoloră la Zenica, cu ocazia meciului Bosnia - România. Șeful de la LPF anticipează că e nevoie de o „mobilizare majoră” pentru un rezultat pozitiv mâine seară. ...
Ultimatum primit de Memphis Depay: „Ori te muți, ori pleci!” » Golgheterul olandez își poate falimenta clubul # Gazeta Sporturilor
Anunțat titular la meciul cu Polonia de diseară, din preliminariile CM 2026, Memphis Depay (31 de ani) are probleme serioase în Brazilia. Echipa la care joacă cel mai bun marcator din istoria naționalei Țărilor de Jos și care-l tratează regește trece printr-o gravă criză financiară și nu-și mai permite să-i achite factura pentru cazarea la cel mai scump hotel din centrul orașului!Potrivit UOL Esporte, este vorba despre 40. ...
Esențial în promovarea lui Dinamo în Superliga, bosniacul a disecat meciul cu România: „Acesta e un mic avantaj” # Gazeta Sporturilor
Filip Dujmovic, 26 de ani, ex-Dinamo, acum la Milsami Orhei, a analizat pentru GSP.ro finala de la Zenica dintre Bosnia și România (sâmbătă, 21:45).Se fac ultimele pregătiri pentru Bosnia - România, de mâine, 15 noiembrie, ora 21:45, de la Zenica. Părerile sunt împărțite între microbiști, vizavi de șansele la victorie pentru duelul din acest week-end. ...
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român al celor de la Tottenham, a revenit pe teren într-un amical după accidentarea pe care a suferit-o în ianuarie. Acum, Costel Pantilimon, fost portar campion în Premier League, i-a oferit un sfat.Radu Drăgușin a fost sfătuit de către fostul portar de la Manchester City să aibă „încredere în organismul său că nu va ceda”. ...
Legendarul antrenor Xabier Azkargorta, singurul selecționer care a calificat naționala Boliviei la un Campionat Mondial, cel din 1994, a murit la vârsta de 72 de ani.Originar din Țara Bascilor, Xabier Azkargorta a trecut prin academiile lui Real Sociedad și Athletic Bilbao, însă a fost nevoit să se retragă devreme din cariera de fotbalist, la doar 24 de ani, din cauza unei accidentări grave la genunchiul drept. ...
Jannik Sinner, impecabil în grupe la ATP Finals, fără set pierdut! » L-a învins și pe Ben Shelton # Gazeta Sporturilor
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) l-a învins cu 6-3, 7-6 (3) pe Ben Shelton la ATP Finals, în ultimul lor meci din grupa „Bjorn Borg”, și merge fără set cedat în semifinale, unde așteaptă Alex de Minaur.Ultima zi a meciurilor din prima fază a ATP Finals de la Torino a început cu un duel care avea o singură miză: orgoliul. ...
Un internațional englez a recunoscut problemele avute cu alcoolul: „Am făcut terapie și nu mai beau din vară!” # Gazeta Sporturilor
Ross Barkley (31 de ani), mijlocaș central cu 33 de selecții și șase goluri în naționala Angliei în perioada 2013-2019, a marcat după 11 luni pentru Aston Villa în ultima etapă (4-0) contra lui Bournemouth. Jucătorul lui Unai Emery a fost reintegrat în lot luna trecută, după ce și-a încheiat un tratament special necesar din cauza exceselor bahice. ...
Sute de mii de kilometri pentru o pasiune de nestăvilit » Fanii români sunt pregătiți pentru CM de la Rotterdam: „Tradiția noastră de 1 decembrie!” + bilete, prețuri, locul de întâlnire # Gazeta Sporturilor
Începând cu 27 noiembrie, Rotterdam devine casă a handbalului și teritoriu vizitat de sute de români. Fanii „tricolori” au început organizarea pentru Campionatul Mondial al fetelor..România n-a lipsit de la nicio ediție a Campionatului Mondial, singura națională din lume care se poate lăuda cu o astfel de performanță. Prezență maximă au și mulți dintre suporterii care și-au manifestat intenția de a participa la meciurile programate la Rotterdam. ...
Un boxer cunoscut a fost depistat pozitiv la testul antidoping dinaintea meciului # Gazeta Sporturilor
Boxerul neozeelandez Joseph Parker a fost depistat pozitiv la testul antidoping înainte de meciul cu Fabio Wardley. Fostul campion la categoria grea (2016-2018) a fost testat pe 25 octombrie, cu o zi înainte de lupta cu Wardley.Conform BBC, nu a folosit substanțe pentru îmbunătățirea performanței, însă în corpul său a fost detectată cocaină.Joseph Parker, depistat pozitiv la cocainăÎnainte de meciul de box contra lui Fabio Wardley, Joseph Parker a fost testat antidoping. ...
Lovitură grea pentru Antonio Conte! » S-a rupt încă un titular al lui Napoli și va fi indisponibil între 3 și 4 luni # Gazeta Sporturilor
André-Frank Zambo Anguissa, care va împlini 30 de ani peste două săptămâni, s-a accidentat grav la echipa națională a Camerunului, care a remizat ieri (0-0) cu Angola în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
Alexandru Barbu, jurnalistul GSP.ro, a revenit cu o nouă ediție a emisiunii GSP Live, vineri, 14 noiembrie, ora 11:00.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP. ...
Bayern Munchen și Borussia Dortmund se luptă pentru noul puști „minune” al Europei # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen și Borussia Dortmund se duelează serios pentru Nathan De Cat, puștiul minune de 17 ani al lui Anderlecht. Jucătorul naționalei de tineret a Belgiei a urcat rapid din academie, devenind un jucător de bază al echipei de seniori, iar inteligența sa tactică și performanțele dominante au atras atenția celor mai mari cluburi. ...
Ce simplu era atunci! Cristi Chivu, marcator ultima oară când România a învins în Bosnia: memorabil cu cine au terminat „tricolorii” meciul în poartă # Gazeta Sporturilor
Naționala României revine pentru a patra oară în Bosnia, ultimele două vizite pe terenul ex-iugoslavilor terminându-se cu eșec pentru „tricolori”. Singura victorie românească pe pământ bosniac venea pe 7 septembrie 2002, cu Cristi Chivu printre marcatori și Filipescu, Gică Popescu, Cernat, Vintilă și Tibi Ghioane pe teren. ...
Fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), va fi analist sportiv pentru MagentaTV, un post german, în timpul Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, a anunțat postul de televiziune.Germanul a anunțat și pre rețelele sale socializare că va vea un rol în Cupa Mondialpă de anul viitor. ...
Două victorii și jocul rezultatelor duc România în urna a 2-a » Cum arată calculele pentru CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Cu locul în barajul pentru CM 2026 asigurat, prin Liga Națiunilor, România speră să prindă barajul prin clasarea pe locul 2 în grupa preliminară. Ceea ce i-ar aduce un avantaj important. Iar cu puțină șansă, elevii lui Mircea Lucescu pot prinde urna a doua la tragerea la sorți.Pe 20 noiembrie, la două zile după ultimul meci din grupă, cu San Marino, România își va afla adversarele din barajul pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. ...
Lui Rodrygo i-a ajuns: „Sunt prea tânăr și prea talentat pentru banca de rezerve” # Gazeta Sporturilor
Extrema lui Real Madrid, Rodrygo (24 de ani), ia în calcul s-o părăsească pe multipla campioană a Spaniei cel mai târziu în vară.Nu mai departe decât zilele trecute, Mundo Deportivo anunța că cinci vedete ale Realului au un dintre împotriva antrenorului Xabi Alonso. Lui Vinicius, Courtois, Camavinga, Valverde și Bellingham nu le plac metodele de lucru ale fostului internațional spaniol. ...
Cluj Arena suferă modificări în pauza generată de meciurile echipei naționale. Consiliul Județean Cluj a anunțat montarea unui gazon hibrid pe cel mai mare stadion din orașul Cluj-Napoca.Noul gazon ar urma să fie inaugurat chiar pe 1 decembrie, atunci când Universitatea Cluj primește vizita Univeristății Craiova.Gazon nou pe Cluj ArenaConsiliul Județean Cluj a anunțat că în acest weekend se vor finaliza lucrările pe Cluj Arena, cu scopul schimbării gazonului. ...
N-a mers în Bosnia alături de națională pentru a stinge greva jucătorilor unei divizionare secunde! # Gazeta Sporturilor
Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele Consiliului Director al Politehnicii Iași, a ratat deplasarea alături de delegația oficială a naționalei României în Bosnia pentru meciul de sâmbătă din preliminariile Campionatului Mondial.Cornel Șfaițer a rămas la Iași pentru a rezolva probleele stringente de la club. ...
Fostul fundaș central Novak Martinovic (40 de ani) a vorbit despre meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB, care se va disputa pe 27 noiembrie, în runda 5 a grupei de Europa League.Martinovic a jucat pentru ambele adversare. Mai întâi a făcut-o pentru FCSB, între 2010 și 2012, apoi pentru sârbi în stagiunea 2013-2014. ...
Cadou de aniversare: o oră și jumătate de antrenament cu Jannik Sinner: „A fost foarte abordabil, are o aură specială” # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a apelat la un jucător stângaci înaintea ultimului meci din grupa „Bjorn Borg” la ATP Finals, cel cu Ben Shelton (23 de ani, numărul 5 mondial). Aniversare pentru împlinirea vârstei de 22 de ani și o sesiune specială de antrenament cu Jannik Sinner. ...
Cotele pentru câștigarea Campionatului Mondial de handbal feminin, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi! Află ce cotă are România! # Gazeta Sporturilor
În emisiunea de azi, Dan Bâra a prezentat cotele pe care le oferă casele de pariuri pentru câștigarea Campionatului Mondial de handbal feminin. Dacă ai ratat transmisiunea live de la ora 13:00, găsești înregistrarea emisiunii pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor!„Tricolorele” vor participa la competiția găzduită de Germania și Olanda (între 26 noiembrie și 14 decembrie), urmând să evolueze în grupa A, alături de Danemarca, Croația și Japonia. ...
Află care e biletul de cotă 2, prezentat de Dan Bâra în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
„Spionul” bosniacilor » Adnan Aganovic ne „predă” adversarului: „Ianis e noul lider, au extreme foarte bune” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul croato-bosniac de la Sepsi, Adnan Aganovic, a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Sarajevo despre naționala condusă de Mircea Lucescu.Din 2013 în fotbalul românesc, cu câteva excepții, Adnan Aganovic cunoaște fotbalul românesc ca pe propriile-i buzunare. Iar înaintea „șocului” Bonsia - România, de sâmbătă, jurnaliștii de la Dnevni Avaz și-au luat informații de top de la mijlocașul lui Sepsi. ...
UEFA a sancționat dur două cluburi din Europa! Amenzi uriașe și închiderea stadionului # Gazeta Sporturilor
UEFA a impus amenzi financiare cluburilor Viktoria Plzen și Fenerbahce. Principalul motiv îl reprezintă comportamentul fanilor ambelor tabere în timpul meciului direct din etapa a 4-a a fazei grupelor Europa League, disputat la Plzen și încheiat cu scorul de 0-0. În total, cele două cluburi vor plăti 99.500 de euro. Plzen a fost amendată cu 21.000 de euro, Fenerbahce cu 78.500. În plus, turcii vor juca un meci cu stadionul închis.Clubul ceh va plăti o sumă mai mică. ...
Partida Bosnia - România, analizată la Breaking Bets! Află aici toate detaliile importante! # Gazeta Sporturilor
Întâlnirea Bosnia - România și o serie de alte meciuri interesante programate în acest weekend au fost analizate în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets. Află tot ce trebuie să știi despre aceste confruntări urmărind videoclipul de mai jos. Breaking Bets poate fi urmărită în direct, de luni până vineri, de la ora 13:00, pe gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, și-a amintit cu plăcere de faptul că a fost coleg cu fostul internațional român Bănel Nicoliță (40) în perioada în care a jucat pentru Saint Etienne. Zouma a făcut o parte din juniorat la Saint Etienne, apoi a jucat pentru echipa mare între 2011 și 2014, până să fie transferat de Chelsea, echipa cu care a cucerit Liga Campionilor. Kurt Zouma, despre Bănel Nicoliță: „Cred că mi-a dat o pasă sau două de gol. ...
Major League Soccer (MLS) a anunțat că își va schimba calendarul începând cu sezonul 2027/2028, aliniindu-l cu cel al principalelor ligi europene. În prezent, sezonul MLS se desfășoară de la sfârșitul lunii februarie până la începutul lunii decembrie, incluzând faza regulată și play-off-urile. Începând cu 2027/2028, sezonul va debuta în iulie și se va încheia în mai.Va fi prima schimbare pentru campionatul care de la înființare se desfășoară sub acest format. ...
Convulsii și o operație pe creier » Cariera lui Eli Katoa stă sub semnul incertudinii, după o comoție cerebrală # Gazeta Sporturilor
Eliesa Katoa, 25 de ani, component al echipei Melbourne Storm și al echipei naționale a statului Tonga, a suferit o comoție cerebrală după o ciocnire din timpul încălzirii dinaintea unui meci, fiind ulterior operat pe creier. National Rugby League (NRL) investighează de ce tânărul a jucat după ce a suferit o lovitură la cap. ...
Kylian Mbappe (atacant) și Eduardo Camavinga (mijlocaș) s-au accidentat și au părăsit lotul naționalei Franței imediat după meciul cu Ucraina, scor 4-0, în care starul celor de la Real Madrid a marcat de două ori. Atacantul are o inflamație la glezna dreaptă. Nu va juca împotriva Azerbaidjanului (16 noiembrie), la fel ca și Camavinga, care acuză probleme musculare. ...
Prima reacție de la Dinamo despre situația siglei: „Toată lumea ar trebui să știe asta” # Gazeta Sporturilor
Oficialii „câinilor”, chestionați de Gazeta Sporturilor, au transmis că echipa din Superliga vor continua să folosească sigla cu cei doi câini roșii până la o eventuală licitațieFalimentul lui ACS FC Dinamo, entitatea care deținea celebra emblemă cu doi câini roșii, i-a pus pe gânduri pe suporteri, în sensul în care vor să știe care este situația în privința siglei. Una care este pe pieptul jucătorilor de mai bine de două decenii. ...
Vinicius crede că Brazilia poate câștiga Campionatul Mondial: „A venit timpul nostru” # Gazeta Sporturilor
Vinicius Junior (25 de ani) a cerut naționalei braziliene să „treacă în modul Campionat Mondial”, subliniind că, sub conducerea lui Carlo Ancelotti, a venit în sfârșit marea șansă pentru „Selecao”. ...
Audi va debuta anul viitor cu propria echipă de uzină în Formula 1, iar în cadrul echipei, care se construiește pe baza Sauber, se discută deja posibilitatea de a-l atrage pe cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani).Olandezul are contract cu Red Bull până la sfârșitul anului 2028, dar echipa a confirmat deja că există opțiuni de a pleca mai devreme, deși Verstappen a confirmat deja că rămâne la echipă pentru sezonul 2026. ...
Marcel Joseph (28 de ani), aripa dreaptă a celor de la CA Oradea, din Liga a 4-a, a fost convocat la naționala statului Bahamas.Convocat de naționala statului Bahamas, Joseph a bifat 90 de minute în meciul împotriva celor din Anguilla, scor 1-2. Bahamas mai are de jucat în actuala acțiune cu Insulele Virgine Britanice. Jucătorul a adunat deja 20 de meciuri și două goluri pentru națională. ...
Italia a obținut o victorie chinuită pe terenului Moldovei, 2-0, în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026. Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul italian, nu a fost mulțumit de manifestările venite din partea fanilor care au făcut deplasarea la Chișinău. Suporterii au criticat modul în care națiomala lor a abordat campania de calificare la Mondial. ...
Dinamo îl vrea în continuare pe Valentin Robu, atacantul de la Metalul Buzău, după cum a informat GSP pe 11 noiembrie. Vasile Popa, președintele clubului Dacia Unirea Brăila, care 50% din drepturile federative al jucătorului, s-a declarat încântat de un eventual transfer al lui Robu la Dinamo.Atacantul de 22 de ani a fost dorit de Dinamo și în urmă cu un an. „Câinii” au oferit atunci 100.000 de euro, dar Metalul a refuzat. ...
Adrian Neaga a dat scorul exact la Bosnia - România: „Diferit față de meciul cu Austria” # Gazeta Sporturilor
Adrian Neaga, 6 selecții la echipa națională, a prefațat meciul României din Bosnia, în direct la GSP Live.Mâine, de la ora 21:45, România va juca un meci de totul sau nimic în vederea clasării pe locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial. Adversară îi va fi selecționata Bosniei. ...
