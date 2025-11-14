A câștigat titlul în Liga 1 și ne avertizează din Sarajevo: „El ne poate rezolva meciul cu România” + Amintiri dureroase din război: „Cada se umpluse de sânge”

14:10

Audi va debuta anul viitor cu propria echipă de uzină în Formula 1, iar în cadrul echipei, care se construiește pe baza Sauber, se discută deja posibilitatea de a-l atrage pe cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani).Olandezul are contract cu Red Bull până la sfârșitul anului 2028, dar echipa a confirmat deja că există opțiuni de a pleca mai devreme, deși Verstappen a confirmat deja că rămâne la echipă pentru sezonul 2026. ...