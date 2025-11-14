Un nou star pentru Real Madrid! Sumă record de transfer

Sport.ro, 14 noiembrie 2025 19:30

Real Madrid poate rezolva transferul unuia dintre cei mai promițători jucători din Europa.

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
19:40
”Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi mâine?” Mircea Lucescu, întrebat frontal la conferința de presă Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45.
Acum 15 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda? Sport.ro
Naționala de tineret a României a suferit vineri, în direct la VOYO, prima înfrângere în preliminariile Campionatului European.
19:10
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent Sport.ro
Decizie controversată de arbitraj în Finlanda U21 - România U21! Video cu momentul.
18:50
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo Sport.ro
Finlanda - România la U21 a fost în direct pe VOYO.
Acum 2 ore
18:30
Steaua București, în negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu „militarii” Sport.ro
Steaua București încearcă să aducă în Ghencea un brazilian. Daniel Oprița a confirmat.
18:30
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională” Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a preluat naționala României în august 2024.
18:30
Tibor Selymes revine în antrenorat! Clubul a făcut anunțul Sport.ro
Tibor Selymes a fost numit antrenor la o formație din Români.
17:50
Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: „Cu tot respectul” Sport.ro
Giuseppe Marotta a avut doar laude la adresa lui Cristi Chivu.
Acum 4 ore
17:40
Câte șanse au ungurii să se califice la CM 2026: ”Meci decisiv la Budapesta” Sport.ro
Ungaria a învins-o în runda #5 din preliminariile CM 2026 pe Armenia cu 1-0 joi seară.
17:20
Tehnicianul experimentat în Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: „Am găsit sauna în flăcări” Sport.ro
Un antrenor important în istoria recentă a Ligii 1, dezvăluiri de impact: „Am găsit sauna în flăcări”
17:10
A refuzat naționala României și poate ajunge la Manchester United! Ce lovitură: ”Clubul urmărește situația” Sport.ro
Karim Adeyemi (23 de ani) este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
16:50
Gigi Becali, nou atac dezlănțuit la adresa vedetelor Tănase, Olaru și Bîrligea: „Capul ăla al tău nu are creier?” Sport.ro
Gigi Becali continuă să fie „foc și pară” după Hermannstadt - FCSB 3-3.
16:40
Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO Sport.ro
Finlanda U21 - România U21 se vede LIVE pe platforma VOYO și va avea loc de la 17:00.
16:30
Un fost câștigător Premier League i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin după revenire: ”Acum trebuie să facă asta” Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit o cruntă accidentare iarna trecută.
16:20
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat Sport.ro
Inter Milano continuă să impresioneze în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu.
Acum 6 ore
15:40
Ultima șansă pentru CM 2026! Ce înseamnă play-off-ul intercontinental cu 6 echipe Sport.ro
Campionatul Mondial din 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.
15:30
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon Sport.ro
Naționala de tineret a României continuă parcursul fără înfrângere în preliminariile EURO U21 din 2027.
15:10
Coman, strivit de antrenorul care nu-l vrea: decizia, anunțată de presa arabă Sport.ro
Florinel Coman pierde timpul în Qatar, dar și echipa națională. Ultima sa convocare datează din 18 noiembrie 2024.
15:00
Marinică n-are frică! Mario Marinică a debutat ca selecționer împotriva unei naționale calificate la CM 2026, urmează o alta Sport.ro
Antrenorul român are o carieră de succes pe continentul african.
14:50
Panică la Inter! Superstarul lui Chivu s-a întors accidentat de la națională Sport.ro
Inter are motive serioase de îngrijorare înaintea derby-ului cu AC Milan. 
14:40
E-MIL prezintă Pastila de Sport. România, adorată de arabi, fața întunecată a lui Ronaldo și decizia lui Lucescu Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de vineri 14 noiembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
14:20
Federația a făcut anunțul: Kylian Mbappe, OUT din lotul Franței! Sport.ro
Les Bleus își încheie campania fără căpitan!
14:10
România U20 - Germania U20 în Elite League, de la ora 16:00, ce meci pentru băieții lui Adrian Iencsi! Sport.ro
Naționala de tineret sub 20 de ani a României joacă partida cu nemții la Oliva Nova, în Spania.
14:10
L-a „citit“ pe Lucescu înainte de Bosnia – România: „El e arma lui secretă!“ Sport.ro
Cu o zi înainte de crucialul meci de la Zenica, penultimul în grupa H a preliminariilor CM 2026, fiecare microbist sau specialist e convins că are formula cea mai bună. 
14:10
Nepoata lui Donald Trump și-a făcut debutul profesionist în golf! Cum s-a descurcat Sport.ro
Kai Trump, nepoata președintelui Statelor Unite ale Americii, a debutat pe circuitul profesionist de golf la turneul „The Annika”, desfășurat în Florida.
13:50
Să ne fie frică? San Marino, „rezultat mare” înainte de duelul cu România Sport.ro
San Marino vine la București după unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. 
Acum 8 ore
13:30
Joan Laporta a luat decizia, după ce Messi a vizitat Camp Nou: „Lucrăm la asta” Sport.ro
Argentinianul a mers în vizită pe stadionul pe care a scris istorie și a văzut stadiul în care se află lucrările la renovarea arenei.
13:10
Gabi Szabo la 50 de ani! Marea noastră campioană a câștigat titlul olimpic și a fost desemnată cea mai bună atletă din lume Sport.ro
Moment aniversar pentru fosta sportivă Gabriela Szazbo, devenită vremelnic și ministru în guvernul lui Victor Ponta.
13:10
Selecționerul Bosniei face plecăciuni în fața lui Mircea Lucescu: ”Cuvintele sunt de prisos” Sport.ro
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
13:10
Deziluzia lui Gigi Becali, la FCSB: „Nimic n-a făcut!“ Sport.ro
Latifundiarul din Pipera, mare specialist în evaluarea jucătorilor, dacă ne luăm după ce zice periodic, tocmai a dat-o în bară. Încă o dată!
12:50
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Toate meciurile, LIVE TEXT pe Sport.ro Sport.ro
Anglia, Franța și Norvegia sunt deja calificate la turneul final de anul viitor.
12:50
Cum a caracterizat Edin Dzeko naționala României înaintea duelului decisiv de la Zenica Sport.ro
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un meci uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. 
12:40
Ce țeapă a luat Edi Iordănescu! A pierdut tot: și bani, dar și șansa unui rezultat mare Sport.ro
Fostul selecționer a ezitat să facă un pas care l-ar fi pus în fața unei oportunități extraordinare. Din toate punctele de vedere!
12:10
Cum se califică Ungaria la CM 2026! ”Papagalul” care i-a ajutat Sport.ro
Grupă complicată pentru maghiari în preliminarii, cu Portugalia, Irlanda și Armenia.
12:10
Silviu lung a descris „Generația de Aur” în doar trei cuvinte Sport.ro
România trăiește din nou emoția meciurilor decisive, iar numele „Generației de Aur” revine inevitabil în discuție. 
Acum 12 ore
11:40
Matematică pură: Norvegia este la CM 2026 în proporție de 99,(9)%! Seria uluitoare a lui Erling Haaland și 5 goluri în 14 minute Sport.ro
Nordicii nu mai au cum omenește să piardă primul loc în grupă.
11:30
Sârbul campion cu FCSB, pronostic înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad: „Asta e părerea mea” Sport.ro
FCSB se pregătește pentru unul dintre cele mai grele meciuri ale sezonului. 
11:20
Sextuplul campion din Superliga a semnat cu „ciuca bătăilor”. Noua formație are înfrângeri pe linie și golaveraj -33 Sport.ro
Clubul a fost depunctat în acest sezon pentru probleme financiare.
11:00
Cine se califică la CM 2026 din America Centrală și Caraibe: situația înaintea ultimei etape și ”minunea” lui Dick Advocaat! Sport.ro
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 se îndreaptă către final.
10:50
Fostul proprietar de la Tottenham, graţiat de Donald Trump! Premier League se vede pe VOYO Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO, de pe orice platformă, oriunde, oricând!
10:40
Chivu nu stă la discuții: jucătorul care l-a nemulțumit, out din iarnă! Sport.ro
Tânărul tehnician român e foarte exigent, conștient că trebuie să fie așa, la o echipă de talia Interului, unde doar locul 1 contează.
10:20
Radu Drăgușin, la Inter Milano? Răspuns categoric al „Dragonului” Sport.ro
Radu Drăgușin este tot mai aproape de revenirea oficială pe teren.
10:20
Ciprian Marica laudă un „tricolor” înainte de Bosnia - România: „Are calitate mai mare decât aveam eu” Sport.ro
România joacă sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, într-un meci esențial pentru cursa spre Campionatul Mondial 2026. 
10:00
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot! Sport.ro
„Peștișorul de aur“ al CFR-ului trebuie să fie vândut, astfel încât clubul să iasă din impasul financiar în care a intrat.
09:50
Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League cu Paulo Pereira antrenor! Recordul negativ al ”dulăilor” Sport.ro
Sezon oribil pentru campioana României, care în anii trecuți era abonată la fazele superioare ale competițiilor continentale.
09:40
Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat! Sport.ro
Poli Iași schimbă din nou antrenorul după startul slab de sezon în Liga 2. 
09:30
Joia neagră pentru Dinamo în Champions League! Totul s-a decis în setul de aur, dar avem și o veste bună Sport.ro
Echipa din Ștefan cel Mare a părăsit principala competiție continentală, dar va continua în cupele europene.
09:20
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren Sport.ro
Starul portughez a fost eliminat, joi seara, în timpul meciului Irlanda – Portugalia (2-0) din preliminariile CM 2026.
09:00
Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate Sport.ro
Francezii nu au avut probleme cu o națională ucraineană aflată în derivă.
Mai multe ştiri
