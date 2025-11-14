Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de a ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă
News.ro, 14 noiembrie 2025 19:30
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
19:30
Trump îi acuză pe democraţi că promovează ”din nou farsa Epstein”. "Epstein era un democrat. El e problema democraţilor, nu problema republicanilor”. ”Câţiva republicani slabi au căzut în ghearele (democraţilor) pentru că sunt nişte ramoliţi şi idioţi” # News.ro
Preşedintele republican Donald Trump îşi acuză vineri opozanţii democraţi de ”promovarea din nou a farsei Epstein”, în contextul unei relansări a unor întrebări despre legăturile pe care le-a avut cu acest fost finanţist bogat, un infractor sexual, relatează AFP.
19:30
Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de a ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă # News.ro
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP.
Acum 30 minute
19:20
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe / I s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă - FOTO # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
19:20
Un lider sindical explică ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, dar afirmă că nimic nu se întâmplă: Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF / Va fi doar pâine şi circ # News.ro
Presedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, explică, vineri seară, ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, respectiv simplificarea legislaţiei, digitalizare, depolitizarea instituţiei şi creşterea veniturilor, dar afirmă că nimic din toate acestea nu se întâmplă. ”Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF”, susţine liderul sindical.
Acum o oră
19:10
Echipa naţională U21 a României a pierdut joi, în deplasare, scor 0-2, cu echipa naţională U21 a Finlandei, în calificările pentru Euro U21 2027.
19:10
Drumuri asfaltate peste magistrale de gaz – Prefectul Capitalei anunţă că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele respective: Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz, iar luni toate părţile implicate se vor deplasa la faţa locului pentru a identifica soluţii. Nistor a mai precizat că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor.
18:50
Trump îi acuză pe democraţi că promovează ”din nou farsa Epstein”. "Epstein era un democrat. El problema democraţilor, nu problema republicanilor”. ”Câţiva republicani slabi au căzut în ghearele (democraţilor) pentru că sunt nişte ramoliţi şi idioţi” # News.ro
Preşedintele republican Donald Trump îşi acuză vineri opozanţii democraţi de ”promovarea din nou a farsei Epstein”, în contextul unei relansări a unor întrebări despre legăturile pe care le-a avut cu acest fost finanţist bogat, un infractor sexual, relatează AFP.
18:50
Inspectorii vamali au descoperit bunuri în valoare de două milioane de lei, susceptibile a fi contrafăcute / Marfa se afla în mai multe containere sosite din China şi era destinată unei firme din Republica Moldova # News.ro
Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea acestora, dacă ar fi fost vândute la preţul produsului original, se ridică la două miloane de lei.
Acum 2 ore
18:40
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe / I s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
18:40
Anca Alexandrescu şi-a depus candidatura pentru Primăria Bucureşti / Ea este susţinută de o alianţă formată din AUR, PNŢCD şi FAR - FOTO # News.ro
Anca Alexandrescu şi-a depus, vineri, candidatura pentru Primăria Bucureşti, fiind susţinută de o alianţă formată din mai multe partide, printre care AUR, PNŢCD şi Forţa Alternativă pentru România (FAR).
18:30
UPDATE-Mai multe persoane lovite şi ucise de un autobuz în centrul Stockholmului, anunţă poliţia # News.ro
Un autobuz a lovit şi ucis mai multe persoane, vineri seara, în centrul Stockholmului, şi a rănit, de asemenea, mai multe persoane, anunţă poliţia suedeză, relatează AFP.
18:20
După victoria echipei Palmeiras împotriva formaţiei São Paulo în octombrie, Vitor Roque, autorul unuia dintre golurile din meciul câştigat cu 3-2, a publicat pe Instagram imaginea unui tigru care devora un cerb.
18:20
Doi răniţi în Gara Montparnasse, la Paris, după ce un poliţist deschide focul împotriva unui bărbat cunoscut din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit # News.ro
Un poliţist a deschis vineri seara focul împotriva unui bărbat cunoscutr din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit în Gara Montparnasse, la Paris, anunţă Parchetul Parisului, contactat de AFP.
18:20
Un senator ales pe listele SOS România este suspectat de furt după ce ar fi luat un rucsac conţinând o tabletă şi bani uitat de un bărbat în recepţia unui hotel din Piatra Neamţ. Rucsacul a fost găsit în portbagajul maşinii cu care se deplasa senatorul.
18:10
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii – Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature / Către mamele de prematuri: Mi-aţi fost un mare sprijin; am prins curaj că va fi bine # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, unde a vorbit despre cei doi copii ai săi, ambii născuţi prematur. Ea a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi, dar, mai ales, de la alte mame de prematuri. ”Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a declarat partenera preşedintelui.
18:00
Raport FMI: România a aplicat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Economia va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor. Inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026 # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, vineri, că un raport al FMI arată că România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Potrivit sursei citate, FMI a recunoscut importanţa pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 şi a menţionat cã mãsurile adoptate sunt un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene. Consiliul Director al FMI a subliniat cã pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esenţial pentru refacerea sustenabilitãţii fiscale şi a încrederii pieţelor în capacitatea de revenire a României. În acest context, FMI anticipeazã cã economia României va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor, iar inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026. FMI a mai remarcat cã o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori rezilienţa la şocuri. „Raportul FMI confirmã cã pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
18:00
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei.
18:00
Un autobuz a lovit şi ucis mai multe persoane, vineri seara, în centrul Stockholmului, şi a rănit mai multe persoane, anunţă poliţia suedeză, relatează AFP.
17:50
Turneul Campionilor: Jannik Sinner şi-a continuat parcursul fără greşeală. El l-a învins şi pe Ben Shelton # News.ro
Jannik Sinner şi-a continuat parcursul fără greşeală la Turneul Campionilor, învingându-l pe americanul Ben Shelton, scor 6-3, 7-6 [3], vineri, la Torino, în a treia zi a fazei grupelor.
Acum 4 ore
17:40
Actorul George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus oficial dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. El a precizat că şi-a asumat această candidatură ca un om curat, din afara sistemului, ”fără experienţă în corupţie, fără experienţă în furt”.
17:40
Grupul PPC inaugurează un nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de Bucureşti # News.ro
Grupul PPC anunţă inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de Bucureşti. Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării. Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂.
17:40
Amenzi de peste 3,2 milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână / Printre nereguli: butelii cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină către minori, infiltraţii şi mucegai în spaţii de cazare - FOTO # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional. Astfel, au fost găsite mai multe nereguli, printre care butelii neconforme, cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină minorilor, condiţii improprii în spaţiile de cazare, precum infiltraţii, depuneri de mucegai, lipsa plaselor de protecţie, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, dar şi produse alimentare expirate.
17:30
Rusia prezintă Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluţie concurent celui al SUA # News.ro
Rusia a transmis membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect al unei rezoluţii privind Fâşia Gaza - concurent unui proiect de rezoluţie american - care nu autorizează înfiinţarea unui ”Comitet al Păcii” şi nici desfăşurarea imediată a unei forţe internaţionale în enclavă, potrivit acestui text pe care AFP scrie că l-a consultat vineri.
17:30
România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese.
17:20
PNL şi USR susţin un candidat comun la alegerile pentru postul de primar într-o comună ieşeană - Alexandru Muraru (PNL): Am speranţa că putem colabora cu USR pe viitor într-un proiect politic amplu la Iaşi / Fostul primar era membru PSD # News.ro
Filialele ieşene ale PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, programate pe 7 decembrie. Este vorba despre liberalul Vasile Asoltanei, care va fi susţinut şi de USR în alegerile pentru funcţia de primar.
17:20
Liga Nord-Americană de Fotbal (MLS) a anunţat că va efectua o modificare a calendarului său începând din 2027, pentru a se alinia la cel al marilor campionate europene.
17:10
Vâlcea: Bărbat jefuit de o prostituată. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul şi a transferat zeci de mii de lei. Ea şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv # News.ro
Un bărbat din judeţul Vâlcea care a apelat la serviciile unei prostituate a fost jefuit de către aceasta şi de proxenetul ei. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul mobil şi, folosind aplicaţiile bancare instalate pe acesta, a transferat peste treizeci de mii de lei. Tânăra şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv.
17:10
CAZUL FETIŢEI DECEDATE DUPĂ ANESTEZIE - Medic român ATI, care profesează în Germania: Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Nu aş accepta ca propriul copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital. Nu e „accident românesc” # News.ro
Un medic român supraspecializat în terapie intensivă şi care profesează în Germania afirmă, referindu-se la cazul fetiţei de doi ani moarte într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că, acesta nu este „un accident românesc” şi că se poate întâmpla în orice sistem de sănătate avansat. Iuliu Torje spune că, în calitate de medic, nu ar administra niciodată anestezic unui copil în afara spitalului, iar ca părinte nu ar accepta niciodată ca propriul său copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital explicând că, în cazul copiilor, mai ales al celor mici, pot apărea complicaţii bruşte, care în lipsa unei reacţii rapide şi care să aibă loc într-o secţie ATI, pot duce la deces, pentru că cei mici nu au resurse pentru a lupta cu ce li se întâmplă.
17:00
Braşov: Bărbat inculpat şi arestat a domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. El pipăia femei lângă care se aşeza, în mijloacele de transport în comun # News.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost inculpat pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală de către procurorii braşoveni. El este arestat la domiciliu, fiind acuzat că, pentru a avea satisfacţie sexuală, urca în mijloace de transport în comun, unde se aşeza lângă femei pe care le atingea. Procurorii au documentat trei astfel de cazuri, produse din luna februarie şi până în prezent. Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.
16:50
Organizaţiile civice care o contestă pe şefa ICCJ răspund CSM: Demersul nostru nu este un atac împotriva sistemului judiciar sau a tuturor magistraţilor. Dimpotrivă, respectăm independenţa justiţiei şi recunoaştem existenţa multor judecători integri # News.ro
Organizaţiile civice care au anunţat protestul la adresa Liei Savonea precizează că acest demers nu reprezintă „un atac împotriva sistemului judiciar” sau „împotriva tuturor magistraţilor”, aşa cum a comunicat Consiliul Superior al Magistraturii, ci, „dimpotrivă”, este o modalitate prin care opinia publică arată că respectă independenţa justiţiei şi că recunoaşte existenţa „multor judecători integri, care îşi exercită profesia cu responsabilitate şi profesionalism”. Secţia pentru judecători a CSM a calificat demersul mai multor ONG-uri de contestare publică a preşedintelui ICCJ şi a judecătorilor instanţei supreme drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”.
16:50
Garda Naţională de Mediu: Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului / Acest lucru riscă să ne ducă într-o situaţia de infringement / Primăria, amendată cu 100.000 de lei # News.ro
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, iar acest lucru ar putea duce România într-o situaţie de infringement. Din aceste motive, Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei.
16:40
Amendă de 10.000 de lei dată unei femei, după ce muncitorii care îi renovează un imobil au aruncat resturi de moloz într-un pârâu. Poliţiştii locali au constatat că proprietara nu are contract cu firma care gestionează deşeurile - FOTO # News.ro
O femeie din Ploieşti a fost amendată cu 10.000 de lei de către Poliţia locală, după ce un muncitor care face lucrări la un imobil al acesteia a fost fotografiat în timp ce cară cu roaba moloz pe care l-a abandonat pe malurile şi în albia unui pârâu. Ploieşteanca a primit o amendă suplimentară de 2000 de lei pentru că nu are contract încheiat cu firma care gestionează deşeurile în municipiu.
16:40
Vâlcea: Bărbat jefuit de prostituată. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul şi a transferat zeci de mii de lei. Ea şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv # News.ro
Un bărbat din judeţul Vâlcea care a apelat la serviciile unei prostituate a fost jefuit de către aceasta şi de proxenetul ei. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul mobil şi, folosind aplicaţiile bancare instalate pe acesta, a transferat peste treizeci de mii de lei. Tânăra şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv.
16:40
Cutremur de magnitudinea 3,4 în provincia Groningen, unul dintre cele mai puternice înregistrate în nordul Olandei, cauzate de extracţia de gaze naturale, oprită anul trecut după traumatizarea populaţiei. Pagube, semnalate, dar nu şi victime # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune în nordul Olandei, unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate în această zonă - afectată de cutremure din cauza extracţiei gazelor naturale -, relatează AFP.
16:30
Fostul şef al BCCO Alba Traian Berbeceanu obţine în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune materiale în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă # News.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune materiale în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă.
16:20
Un caricaturist turc, încarcerat în iunie în urma unei caricaturi a profetului Mahomed, eliberat, rămâne în închisoare din cauza insultării preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan # News.ro
Un caricaturist turc, Dogan Pehlevan, arestat în iunie în urma unei caricaturizări a profetului Mahomed, a fost eliberat vineri sub control judiciar - însă rămâne încarcerat cu privire la insultarea preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan -, relatează AFP.
16:20
Căpitanul echipei Franţei, Kylian Mbappe, nu va evolua în meciul împotriva Azerbaidjanului, de duminică, la Baku. Atacantul de la Real Madrid suferă de o accidentare la glezna dreaptă.
16:20
AUR cere ministrului Justiţiei şi conducerii ANC „clarificări privind procedura accelerată” prin care Dominic Fritz a obţinut cetăţenia română „în doar un an”, susţinând că primarul Timişoarei „a sărit rândul” # News.ro
AUR solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de regulă, pentru omul obişnuit, minimum doi ani”. AUR susţine, într-un comunicat de presă, că, deşi ANC spune că durata medie pentru obţinerea cetăţeniei române este de peste doi ani, Dominic Fritz „sare rândul” şi o obţine „în doar un an”.
15:50
Bolojan anunţă un buget mai mare pentru apărare, anul viitor: Nu va fi mult mai mare, pentru că nu ne putem permite, dar vom respecta angajamentele pe care România şi le-a luat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că bugetul pentru anul viitor va prevedea o sumă mai mare pentru domeniul apărării decât cea alocată în acest an. Premierul anunţă, totodată, că în mai puţin de două săptămâni va fi supus aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării planul pe care România îl va propune autorităţilor Uniunii Europene în cadrul programului SAFE, care vizează întărirea capacităţii militare a Uniunii Europene.
15:50
Germania condamnă ”dispreţul faţă de omenire” al lui Putin în urma unui atac rus masiv la Kiev # News.ro
Bombardamentele ruseşti din noaptea de joi spre vineri, la Kiev, ”încalcă larg dreptul internaţional” şi arată ”dispreţul faţă de omenire” al preşedintelui rus Vladimir Putin, denunţă vineri ministrul german al Apărării Boris Pistorius, relatează AFP.
Acum 6 ore
15:40
Reţea specializată în trafic de droguri şi prelucrarea precusorilor în laboratoare ilegale, destructurată/ Zeci de kilograme de substanţe toxice, găsite la percheziţiile făcute în România şi alte trei ţări/ Gruparea, organizată pe paliere/ 16 arestaţi # News.ro
O grupare specializată în trafic de droguri de risc şi mare risc şi în prelucrarea unor precursori de droguri în laboratoare ilegale a fost destructurată de poliţişti din România, Moldova, Cehia şi Ungaria, cu sprijinul Europol şi sub egida Eurojust. La percheziţiile făcute pe teritoriile celor patru ţări, s-au găsit zeci de kilograme de substanţe toxice, precum metamfetatimă şi comprimate de efedrină, dar şi fosfor, aproape 300 de kilograme de sodă caustică, 50 de litri de toluen şi reziduuri rezultate în urma producţiei de metamfetamină, informează Biroul de Combatere a Crimei Organizate Iaşi. Potrivit anchetatorilor, metamfetatima rezultată în urma prelucării precursorilor era ulterior vândută unor consumatori şi dealeri din state ale Uniunii Europene, în special din Republica Cehă şi Germania. Reţeaua era structurată pe mai multe paliere. Ulterior, 16 persoane au fost arestate.
15:40
Un caiet rar al lui Constantin Brancusi, descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos # News.ro
Un caiet manuscris aparţinând marelui sculptor şi desenator francez de origine română Constantin Brâncuşi a fost descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos, potrivit Le Figaro. Compus din 39 de schiţe, nouă semnături şi cinci note ale artistului, acesta ar constitui „un ansamblu cu o valoare documentară notabilă pentru istoria artei moderne”, detaliază un comunicat al expertizei AFD.
15:40
Bolojan: Instituţiile cu atribuţii în combaterea dezinformării trebuie să primească fonduri pentru softuri, dar nu trebuie uitat că dezinformările vin pe un teren fertil, pe fondul neîncrederii în autorităţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că este nevoie de alocarea de fonduri pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), pentru ca instituţia să poată monitoriza în mod eficient acţiunile de dezinformare din radio, televiziuni, dar şi din mediul online. Primul ministru a ţinut să sublinieze, în acest context, că dincolo de combaterea dezinformării, este mai important ca autorităţile de se bucure de încrederea cetăţenilor, Bolojan arătând că „războiul hibrid are şanse dacă încrederea în conducerea ţării, în guvernări, în direcţia în care se mişcă ţara este foarte scăzută”.
15:40
A fost emis Ordinul de începere pentru proiectarea şi execuţia drumului expres Focşani-Brăila, lung de 73,5 kilometri. Pe 2 decembrie începe etapa de proiectare # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul drumului expres Focşani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe 2 decembrie va începe etapa de proiectare.
15:40
Un bărbat, directorul unei agenţii de voiaj care organiza tururi pentru turişti gay, găsit vinovat de justiţia rusă de ”extremism LGBT” la un an de la moartea sa în detenţie # News.ro
Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de ”extremism” - cu titlu postum - pe Andrei Kotov, directorul unei agenţii de voiaj care organiza tururi pentru turişti gay - care a murit în urmă cu un an an în detenţie -, un semn al reprimării ruse a celor care nu se conformează viziunii oficiale a familiei ”tradiţionale”, relatează AFP.
15:30
Nuclearelectrica a realizat un profit net în creştere cu 26,6%, în primele nouă luni, de 1,62 miliarde lei # News.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat un profit net în creştere cu 26,6%, în primele nouă luni, de 1,62 miliarde lei, iar veniurile din exploatare au urcat cu 22,9%, la 4,17 miliarde lei, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
15:20
Almudena Grandes şi Elsa Morante, două voci literare excepţionale ale literaturii universale, traduceri în premieră # News.ro
„Pacienţii doctorului García” de Almudena Grandes şi „Istoria” de Elsa Morante vor fi publicate de Editura Trei în cadrul imprintului Anansi. World Fiction, două romane care le oferă cititorilor incursiuni memorabile în universuri ficţionale complexe, construite cu rigoare, sensibilitate şi o extraordinară stăpânire a artei romanului.
15:20
Gabriela Szabo, una dintre cele mai mari campioane ale României, a fost omagiată, vineri, ziua în care împlineşte 50 de ani, la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în cadrul unui eveniment dedicat excelenţei şi valorilor care definesc sportul românesc.
15:10
Bolojan afirmă că la alegerile pentru Primăria Bucureşti ”va fi o competiţie dură, fiecare vot va conta”: Uneori cetăţenii noştri au dovedit că au o înţelepciune mai mare decât leadershipul politic # News.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că la alegerile parţiale din acest an competiţia pentru funcţia de primar general al Capitalei va fi una strânsă. El spune că are încredere în votul bucureştenilor, care au dovedit de-a lungul timpului că ”au o înţelepciune mai mare decât leadershipul politic”.
15:10
Bolojan: Le-am creat nişte aşteptări cetăţenilor, lumea politică, uneori, că dacă ne votează pe noi totul va fi gratis şi nelimitat. Nu mai putem face acest lucru # News.ro
Premierul Ilie Bolojan constată că politicienii au transmis cetăţenilor mesaje în baza cărora aceştia au nişte aşteptări, cum ar fi aceea că ”totul va fi gratis şi nelimitat”. ”Nu mai putem face acest lucru”, atrage atenţia Bolojan, adăugând că responsabilitatea sa este să spună oamenilor ”lucrurile aşa cum sunt”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.