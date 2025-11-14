Zelenski, postare cu o super-rachetă lovind Rusia: E vechea Neptune care a scufundat Moskva, dar modificată
Aktual24, 14 noiembrie 2025 19:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat vineri imagini care arată lansarea și impactul rachetelor ucrainene cu rază lungă „Long Neptune” asupra unor ținte din interiorul Federației Ruse, în noaptea de 14 noiembrie — prima prezentare publică a acestei arme în acțiune. „Long Neptune ale Ucrainei. Facem și mai mult”, a scris Zelensk pe Telegram, confirmând […]
Acum 30 minute
19:30
19:30
Mai puține obuze pentru Rusia: Coreea de Nord a scăzut la jumătate cantitatea livrată pentru război # Aktual24
Adjunctul șefului serviciului ucrainean de informații militare, Vadîm Skibițki, afirmă că livrările de obuze de artilerie ale Coreei de Nord către Rusia în 2025 au scăzut la mai puțin de jumătate față de anul trecut. Multe dintre munițiile furnizate de Phenian în octombrie erau atât de vechi încât au avut nevoie de modernizări în facilități […]
Acum o oră
19:00
Simion reia marketingul: ”Dăm case la 35.000 de euro când vom lua guvernarea, dacă nu mai anulează alegerile” – VIDEO # Aktual24
Liderul AUR, Georges Simion, și-a reluat vineri promisiunile legate de livrarea către români de case la prețul de 35.000 de euro, chiar dacă în campanie a spunea că o astfel de promisiune a fost doar ”marketing”. Simion a fost abordat de protestatarul Marian Moroșanu ”Ceaușescu” când ieșea de la biroul electoral alături de candidata AUR, […]
Acum 2 ore
18:10
BREAKING Senator prins că a furat un rucsac cu bani dintr-un hotel din Piatra Neamț. Pe listele cărui partid a ajuns în Parlament # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentur aktual24.ro că senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo a fost prins de polițiști cu un rucsac cu bani pe care un alt cetățean îl uitase ăntr-un hotel din Piatra Neamț. ”Astazi, politistii din Piatra Neamț au fost sesizati de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel […]
18:00
Robert Fico, sfidat de liceeni slovaci: aceștia au părăsit clasa fluturând drapelul Ucrainei, în timp ce premierul rusofil critica ajutorul dat Kievului de către UE – VIDEO # Aktual24
Un grup de aproximativ 30 de elevi de liceu din Slovacia a părăsit vineri sala în care premierul Robert Fico ținea un discurs, după ce acesta a criticat dur asistența UE pentru Ucraina și i-a provocat pe tineri să meargă pe front dacă susțin războiul. Incidentul, mediatizat de publicația slovacă Dennikn, a avut loc în […]
Acum 4 ore
17:40
Considerente istorice au făcut Germania ca pentru aproape 80 de ani să fie un stat „cuminte” din punct de vedere militar. Invadarea Ucrainei de către Rusia și semnalele de reducere a angajamentelor de securitate americane în Europa au schimbat asta. Germania a trecut la reînarmare, în special după ce Friedrich Merz a devenit cancelar al […]
17:40
Al doilea caz în care PNL și USR își unesc forțele pentru alegerile din 7 decembrie. Candidat comun la Iași # Aktual24
Filialele ieşene ale PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, programate pe 7 decembrie. Este vorba despre liberalul Vasile Asoltanei, care va fi susţinut şi de USR în alegerile pentru funcţia de primar. Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că este o premieră în judeţul […]
17:30
Catedrala Națională se închide pentru public, când va fi redeschisă: ”Se continuă lucrările la instalaţiile din interior” # Aktual24
Patriarhia Română reaminteşte credincioşilor că porţile Catedrale Naţionale mai sunt deschise pentru vizitare până vineri la ora 19:00, urmând ca sfântul lăcaş să fie redeschis publicului în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie. „Catedrala Naţională mai este deschisă până astăzi la 19:00. În perioada 15 – 29 noiembrie, aceasta va fi închisă pentru public, deoarece […]
17:20
Trei autoturisme au fost implicate, vineri după-amiază, într-un accident rutier produs la intrarea pe drumul județean spre Moara, în zona magazinelor. Coliziunea principală s-a produs între o mașină care ieșea din parcarea comercială și un autoturism care circula pe drumul principal și avea prioritate. În urma impactului, vehiculul lovit a ricoșat într-o a treia mașină […]
17:00
CFR Marfă va fi lichidată, anunță Bolojan. Urmează măsuri dure și la alte 50 de mari companii de stat # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că CFR Marfă va fi lichidată, având în vedere că are datprii uriașe. ”Când spuneți de lichidări vă referiți și la Societatea Națională de Transport Feroviar, la CFR Marfă? Care, potrivit unei analize termene.ro, e principala companie cu datorii mari”, a fost întrebat Bolojan într-un interviu la Europa Liberă. […]
16:50
Guvernul SUA a desemnat oficial patru grupuri europene afiliate mișcării Antifa drept organizații teroriste străine, marcând cea mai amplă acțiune întreprinsă de Washington împotriva mișcării. Departamentul de Stat a anunțat joi că cele patru grupuri vor fi desemnate drept „Teroriști globali special desemnați”, cu planuri de a le clasifica oficial drept „Organizații teroriste străine” începând […]
16:30
Bolojan, în război cu dezinformarea pro-rusă, anunță măsuri concrete contra trollilor: „Războiul hibrid are şanse acolo unde încrederea în stat este foarte scăzută” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan afirmă că este nevoie de finanţare suplimentară pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, astfel încât instituţia să poată monitoriza eficient dezinformarea nu doar în radio şi televiziune, ci şi în mediul online. Într-un interviu acordat Europei Libere, şeful Guvernului a explicat că CNA nu dispune în prezent de instrumentele tehnice necesare pentru supravegherea […]
16:20
Bolojan anunță prima realizare concretă: cheltuielile de personal ale statului scad pentru prima dată în ultimii ani. PSD a reacționat imediat # Aktual24
Cheltuielile de personal din sectorul public au scăzut în luna octombrie 2025 cu aproape 5 procente faţă de octombrie 2024, anunţă premierul Ilie Bolojan. Este prima scădere de acest tip după o perioadă de creşteri constante. Într-un interviu acordat Europei Libere, Bolojan a precizat că în prima jumătate a anului, salariile din sistemul public au […]
16:00
”Armata de roboți” a Chinei. Imagini cu sute de roboți care se îmbarcă singuri în containere în drumul spre destinație – VIDEO # Aktual24
China a început livrările în masă de roboți umanoizi industriali, capabili să lucreze non-stop, prin compania UBTECH Robotics din Shenzhen. UBTECH a anunțat primele livrări în masă ale modelului Walker S2, descris drept „noua generație de roboți umanoizi industriali”. Potrivit companiei și presei de specialitate, deja au ieșit din fabrică sute de unități, produse în […]
Acum 6 ore
15:10
Budapesta, plângere la CJUE că nu mai are voie să importe gaz rusesc: ”Bruxelles vrea să ne reducă șa tăcere” # Aktual24
Ungaria va sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva suprimării importurilor de gaz rusesc decisă de blocul comunitar, în condiţiile în care Budapesta îşi doreşte să menţină aceste importuri în pofida invaziei ruse asupra Ucrainei, informează AFP, citată de Agerpres. „Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană”, a declarat vineri prim-ministrul naţionalist ungar, […]
14:30
”Ne-au spus că e în regulă”. Cum a murit o fetiță de 2 ani la clinica dentară. Ministrul Sănătății: „Vă spun eu sigur că va fi închisă” # Aktual24
Clinica dentară din București unde o fetiță de doar doi ani a murit joi, după o intervenție realizată sub anestezie generală, avea probleme cu autorizațiile și cu respectarea normelor sanitare, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a confirmat că unitatea medicală va fi închisă. „Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. […]
14:10
Isărescu îl contrazice pe fostul lui subordonat, Georgescu: ”Pentru întreg anul creşterea economică este pozitivă, ceva în jur de 1%” # Aktual24
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că economia României cel mai probabil nu va înregistra două trimestre consecutive de creştere negativă, fapt care ar însemna intrarea în recesiune, dar chiar şi într-un asemenea scenariu pentru întreg anul evoluţia va fi una pozitivă, de aproximativ 1%. „Eu vă spun acum pe bază şi de […]
14:00
Cetățenii Uniunii Europene menționează cel mai des războiul din Ucraina atunci când vorbesc despre provocările cu care se confruntă grupul comunitar. Acest lucru este evidențiat de un sondaj Eurobarometru recent, relatează European Pravda. Războiul din Ucraina rămâne principala provocare cu care se confruntă în prezent UE, după cum indică 47% dintre europeni. Întrebați despre provocările […]
14:00
Manifestație contra lui Savonea, CSM-ul sare ca ars: ”Escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independenţa justiţiei” # Aktual24
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii susţine că protestul organizat vineri de mai multe asociaţii civice împotriva şefei Instanţei supreme, Lia Savonea, constituie „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”. „CSM a atras atenţia în repetate rânduri asupra amplificării atitudinilor publice ostile faţă de magistraţi, care au potenţialul de a afecta […]
14:00
Înalți oficiali îi prezintă lui Trump opțiuni militare pentru Venezuela. Portavionul Ford este deja in zonă # Aktual24
Înalți oficiali militari i-au prezentat miercuri președintelui Trump opțiuni actualizate pentru potențiale operațiuni în Venezuela, inclusiv atacuri terestre, potrivit mai multor surse familiarizate cu întâlnirile de la Casa Albă. Secretarul de Război Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme Dan Caine și alți înalți oficiali l-au informat pe președinte cu privire la opțiunile militare pentru zilele […]
13:50
Google a propus UE măsuri menite să prevină destrămarea afacerii sale de publicitate online, în urma amenzii usturătoare impuse de Bruxelles în septembrie pentru abuzul de poziție dominantă pe piață, a anunțat vineri compania americană. În acest caz, cunoscut sub numele de „Google Adtech”, gigantul tehnologic a avut timp până în această săptămână să propună […]
Acum 8 ore
13:40
Trump intenționează să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos: ar trebui Elveția să se aștepte la tarife mai mici? # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos de anul viitor, ceea ce ar putea semnala o încălzire a relațiilor dintre SUA și Elveția. Această vizită va oferi guvernului elvețian șansa de a reseta relațiile cu Casa Albă pe fondul disputelor comerciale, afirmă surse „familiare cu planurile șefului Casei […]
13:10
Compania Blue Origin a lui Bezos lansează o misiune istorică pe Marte: „primul test major” al mega-rachetei New Glenn # Aktual24
Compania spațială Blue Origin a lui Jeff Bezos a lansat cu succes racheta New Glenn pentru prima dată, transportând doi sateliți NASA pe Marte. Cu doi sateliți la bord, destinată unei călătorii lungi și sinuoase către Marte, New Glenn a decolat de la Baza Forțelor Spațiale SUA de la Cape Canaveral cu puțin timp înainte […]
12:50
S-a supărat China și amenință Statele Unite: ”China va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra ferm suveranitatea naţională, securitatea şi integritatea teritorială” # Aktual24
Guvernul chinez a avertizat vineri Statele Unite că Taiwanul reprezintă pentru Beijing „linia roşie inviolabilă”, după ce Washingtonul a aprobat posibila vânzare către Taiwan de piese de schimb şi echipamente de reparare pentru aeronave militare în valoare totală de 330 de milioane de dolari, informează EFE, citată de Agerpres. Această posibilă vânzare „încalcă grav suveranitatea […]
12:40
Erdogan se opune din nou reunificării Ciprului, deși noul președinte al ciprioților turci ar vrea să reia negocierile cu ciprioții greci # Aktual24
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan consideră că divizarea permanentă a Ciprului în două state este cea mai realistă modalitate de a rezolva conflictul înghețat de pe insulă. Erdogan a făcut această declarație joi, în timpul unei întâlniri cu „președintele” nerecunoscutei Republici Turce a Ciprului de Nord, Tufan Erhurman, la Ankara, relatează Daily Sabah. „Partea greco-cipriotă […]
12:30
Un echipaj de trei persoane, blocat la stația spațială chineză după ce nava lor spațială a fost aparent lovită de resturi spațiale, s-a întors vineri pe Pământ folosind nava care a adus echipajul de înlocuire, a anunțat presa de stat din China. Trei taikonauți au aterizat înapoi pe Pământ vineri după-amiază după ce au rămas […]
12:20
S-a aflat de ce Corriere della Sera nu a publicat interviul cu Lavrov. Institutul pentru Studiul Războiului vine cu precizări # Aktual24
Institutul pentru Studiul Războiului explică de ce publicația din Italia a ales să nu mai publice pasaje din interviul cu Serghei Lavrov. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a apelat la propapagandă, el afirmând că războiul din Ucraina are scopul de a „garanta în mod fiabil securitatea Rusiei” și de a „zădărnici planurile NATO și […]
12:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a găsit explicația: „Prețurile la locuințe au crescut masiv pentru că imigranții ilegali ocupă casele cetățenilor americani” # Aktual24
Senatorul JD Vance a provocat un val de critici după ce a susținut că una dintre cauzele principale pentru creșterea prețurilor locuințelor în SUA este imigrația ilegală. Într-un interviu citat de Washington Post, Vance a afirmat că „am inundat țara cu 30 de milioane de imigranți ilegali care ocupă case ce ar trebui să fie […]
Acum 12 ore
11:30
Azi-noapte, dronele Ucrainei au incendiat terminalul petrolier de la Novorossiysk, unul dintre cele mai importante din Rusia. Moscova expedia de acolo peste două milioane de barili pe zi – VIDEO # Aktual24
Un atac nocturn cu drone asupra orașului Novorossiysk, în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, a provocat un incendiu la una dintre cele mai importante facilități de încărcare a petrolului din Rusia, terminalul Sheskharis, potrivit serviciilor de urgență din regiunea Krasnodar. Locuitorii din Novorossiysk au semnalat explozii repetate și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană […]
11:30
Dezvăluire uimitoare: fostul președinte al Coreei de Sud voia să provoace un război cu regimul lui Kim Jong Un, trimițând drone către reședința acestuia # Aktual24
Un scandal diplomatic de proporții a ieșit la iveală, vizând planurile fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol de a provoca tensiuni majore cu Coreea de Nord. Conform informațiilor apărute recent și citate de CNN, Yoon ar fi pus la cale acțiuni menite să atragă Phenianul într-un conflict diplomatic și militar, inclusiv prin utilizarea dronelor militare. […]
11:10
Cercetătorii chinezi au descoperit o specie de ferigă care poate extrage din sol metale rare # Aktual24
O descoperire recentă a oamenilor de știință chinezi ar putea revoluționa modul în care obținem elemente rare, vitale pentru tehnologiile moderne. Cercetătorii au identificat o specie de ferigă, Blechnum orientale, capabilă să absoarbă metale rare din sol și să le transforme în cristale de monazit în interiorul țesuturilor sale, scrie South China Morning Post. Feriga […]
10:50
Drulă iese la atac: ”Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează un atac dur la adresa lui Daniel Băluță, candidatul PSD. ”A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4. Toată comunicarea acestui domn e o butaforie, ca o fântână cântătoare. Mă uit la […]
10:30
Capitala Ucrainei, ținta unui nou bombardament rusesc masiv cu drone și rachete, care a ucis patru oameni și a rănit alte câteva zeci – VIDEO # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost lovită în noaptea de 13-14 noiembrie de un atac aerian masiv declanșat de Rusia, soldat cu moartea a patru persoane și rănirea a cel puțin 25, inclusiv doi copii și o femeie însărcinată. Mai mulți răniți au fost transportați la spital, printre care un băiat de 7 ani și unul de […]
10:20
INTERVIU Andrei Macsut (președinte SENS) despre cum a ajuns SENS la 16% în preferințele tinerilor: ”La USR ni s-a spus în termeni destul de clari că nu e loc pentru progresiști în partid. Acum au înțeles și ei că însuși electoratul lor este progresist” # Aktual24
Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul SENS ocupă locul al doilea în preferințele generației sub 30 de ani (16%), după AUR (34%), ceea ce înseamnă că la viitoarele alegeri ar putea performa mai bine decât multe dintre partidele consacrate. Ce își propune SENS și mai ales cum a reușit să capteze interesul unei […]
10:00
Donald Trump, acuzat că este „președintele oligarhilor”, după ce a grațiat un miliardar condamnat pentru tranzacții ilegale # Aktual24
Miliardarul britanic Joe Lewis, cunoscut pentru deținerea Tottenham Hotspur printr-un trust familial, a fost grațiat de președintele american Donald Trump, la mai bine de un an după ce fusese amendat cu 5 milioane de dolari pentru acuzații de tranzacții insider și conspirație în New York. Decizia i-a atras lui Trump noi critici pe rețelele sociale, […]
09:40
Rasism pe față: O nativă americană, născută în SUA, la un pas să fie deportată de agenții ICE, care au crezut că este imigrantă sud-americană din cauza culorii pielii # Aktual24
Un incident revoltător a avut loc recent în statul american Iowa, unde agenția federală Immigration and Customs Enforcement (ICE) a încercat să deportze o femeie nativ-americană, născută și crescută în Statele Unite. Leticia Jacobo, în vârstă de 24 de ani, membră a comunității Salt River Pima-Maricopa din Arizona, se afla într-o închisoare din Polk County, […]
09:10
Marcel Ciolacu, tupeu incredibil, după ce a aruncat țara în prăpastie: „Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice și sociale. Bolojan a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia României” # Aktual24
Fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, a lansat joi seară o serie de atacuri dure la adresa actualului premier liberal, Ilie Bolojan. Într-o intervenție la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, Ciolacu l-a acuzat pe Bolojan că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia României” și că „reforma lui Bolojan înseamnă doar […]
08:50
„Suveraniștii” în acțiune: un individ din București, arestat preventiv după ce a bătut un livrator nepalez și a încercat să-i fure scuterul – VIDEO # Aktual24
Un nou caz de agresiune asupra unui livrator străin a avut loc joi după-amiază în București. Victima, un tânăr nepalez, se afla în timpul serviciului, livrând mâncare, când a fost atacat de un bărbat de 20 de ani, care a încercat să-i fure scuterul. Incidentul s-a petrecut pe o stradă aglomerată din capitală, în drum […]
08:40
O fetiță de 2 ani a murit după anestezie, la un cabinet stomatologic din București. Tatăl acuză: „Au sedat copilul, deși analizele ieșiseră rău” # Aktual24
O tragedie cutremurătoare a avut loc joi seara într-o clinică stomatologică din București, unde o fetiță de doar doi ani a murit după ce i-a fost administrată o anestezie în timpul unei proceduri dentare. Moartea copilului a declanșat o anchetă amplă și ridică numeroase semne de întrebare cu privire la modul în care a fost […]
08:20
Doctorița Flavia Groșan a fost transferată de la secția de Terapie Intensivă la secția de Pneumologie, dar este în continuare în comă # Aktual24
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută publicului pentru declarațiile sale controversate în timpul pandemiei, rămâne în comă profundă, de gradul 4, la Spitalul Județean din Oradea. În această săptămână, ea a fost transferată de la secția de Terapie Intensivă la secția de Pneumologie, potrivit surselor medicale citate de Observatorul Bihorean. Medicii au precizat că, deși pacienta nu […]
08:10
De aproape două zile, Donald Trump a dispărut complet din spațiul public, pe fondul întrebărilor tot mai insistente privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Aktual24
Președintele american Donald Trump, cunoscut pentru apetitul său constant pentru apariții televizate și declarații spontane, s-a retras brusc din lumina reflectoarelor în ultimele zile. Absența lui survine exact în momentul în care democrații au publicat o serie de emailuri din arhiva lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat și decedat, care a socializat cu Trump timp […]
07:50
„Intervenție” la Spitalul Floreasca: doi medici ridicați de mascați chiar din sala de operație, pe motiv că ar fi luat mită de la un pacient # Aktual24
Un scandal de proporții zguduie Spitalul de Urgență Floreasca, după ce un medic anestezist și un ortoped au fost ridicați de polițiști mascați chiar în timpul unei intervenții chirurgicale. Acțiunea s-a produs ca urmare a suspiciunilor de corupție într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Operația a fost preluată imediat de alți medici, […]
07:40
BBC își cere scuze lui Donald Trump pentru montajul unui discurs, dar refuză să plătească despăgubirile de 1 miliard de dolari solicitate de acesta # Aktual24
BBC a prezentat scuze oficiale președintelui american Donald Trump pentru editarea unei secvențe din documentarul „Panorama”, care a creat o impresie falsă cu privire la un discurs rostit de acesta pe 6 ianuarie 2021. Deși compania recunoaște eroarea și anunță că nu va mai difuza programul, conducerea BBC respinge categoric cererea de despăgubire de 1 […]
07:20
Statele Unite lansează operațiunea militară „Southern Spear” împotriva cartelurilor de droguri din „emisfera noastră” # Aktual24
Statele Unite au demarat o nouă operațiune militară majoră împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, a anunțat Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth. Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul a confirmat că misiunea, denumită „Southern Spear”, a fost autorizată direct de președintele Donald Trump, scrie Daily Mail. Potrivit lui Hegseth, operațiunea va fi […]
07:10
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili îi cere lui Volodimir Zelenski statutul de „prizonier ucrainean”, după revenirea forțată în închisoarea unde a fost otrăvit # Aktual24
Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a lansat joi un apel public rar și dramatic către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitându-i să îi acorde statutul de „prizonier ucrainean”. Potrivit cotidianului Kyiv Post, cererea vine la o zi după ce autoritățile de la Tbilisi au anunțat că Saakașvili va fi transferat înapoi în închisoare, după mai bine […]
Acum 24 ore
23:40
Curtea de Justiție a UE a decis, joi, că băuturile nealcoolice nu pot fi numite gin. Doar băuturile spirtoase pe bază de alcool etilic aromatizate cu boabe de ienupăr, cu o concentrație alcoolică minimă de 37,5% în volum, pot fi cunoscute sub acest nume. Procesul a fost intentat de o asociație germană împotriva concurenței neloiale, […]
23:30
Premierul ales al Cehiei, autoproclamat „trumpist”, refuză să își vândă imperiul de afaceri provocând discuții legate de un conflict de interese # Aktual24
Andrej Babiš, miliardarul autoproclamat „trumpist” care a câștigat alegerile de luna trecută din Cehia, a refuzat să-și vândă imensul imperiu de afaceri, dar a insistat că va rezolva un conflict de interese care amenință să-l împiedice să devină prim-ministru. Babiš, al cărui partid, ANO, a obținut un avantaj confortabil în alegerile din octombrie, dar nu […]
23:20
Serbia a încheiat în secret un acord cu o companie a lui Jared Kushner pentru construirea unui complex hotelier în Belgrad pe un teren cu statut protejat din Belgrad # Aktual24
Guvernul sârb a înființat o societate mixtă cu o companie de dezvoltare imobiliară deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a dezvolta un complex hotelier în Belgrad, acordând Serbiei termen până în mai anul viitor pentru a demola clădirile fostului Minister al Apărării, conform unor documente apărute în presă. Radar, o revistă sârbă […]
23:20
Bolojan intră și peste sănătoșii cu certificate de handicap: ”Într-un birou vamal, din 11 vameşi 9 erau cu certificate de handicap” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, referindu-se la situaţia certificatelor de handicap, că abuzarea acestui sistem creează mari nedreptăţi faţă de cei care au cu adevărat probleme de sănătate, creează dezechilibre în economie şi inechitate socială. „Ţin minte că undeva în judeţul Mehedinţi era un birou vamal, dacă bine ţin minte, în care din […]
23:20
Bolojan, avertisment și pentru PSD: ”Dacă faci scandal politic în permanenţă, proiectezi imaginea de nesiguranţă, de neseriozitate şi asta te costă din punct de vedere financiar” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, joi seară, că România are nevoie de predictibilitate în contextul financiar în care se află, iar scandalul politic proiectează o imagine de nesiguranţă şi lipsă de seriozitate care costă din punct de vedere financiar. „Noi crescându-ne rapid datoria, firmele de rating, companiile mari financiare, cei care ne […]
